Что приготовить на ужин для похудения: ТОП-5 салатов с грейпфрутом

Низкокалорийные салаты с грейпфрутом

Салат с грейпфрутом для похудения Фото: Depositphotos

Грейпфрут давно считается диетическим фруктом, поскольку в 100 г этого цитруса содержится всего 42 ккал. Также этот фрукт улучшает пищеварение, снижает уровень сахара в крови, снимает отеки и выводит холестерин из организма.

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Грейпфрут можно есть просто так, а можно добавлять в разные блюда. Мы подготовили для вас лучшие рецепты диетических салатов с грейпфрутом.

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Салат с лососем, авокадо и грейпфрутом

Салат с лососем и грейпфрутом Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 час 15 минут

Ингредиенты:

1 авокадо

150 г слабосоленого филе лосося

1 розовый грейпфрут

1 апельсин

200 г салатного микса

Несколько капель бальзамического уксуса

3 ст.л. оливкового масла

Долька лимона

Соль

Сахар, молотый перец

Способ приготовления:

Салатные листья на час замочить в холодной воде, обсушить и порвать руками. С авокадо снять кожуру, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками или тонкими ломтиками. Цитрусовые почистить, разделить на дольки и снять кожицу. Из остатков выжать сок в отдельную посуду. Для заправки смешать оливковое масло, уксус, 1 ст.л. цитрусового сока, немного сахара, молотого перца и соли. На тарелку выложить салатные листья, кусочки авокадо, цитрусовых и тонкие ломтики красной рыбы. Полить заправкой и подавать.

Салат из киноа, свеклы и грейпфрута

Салат из киноа со свеклой и грейпфрутом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

125 г киноа (можно заменить кускусом)

3 ст.л. оливкового масла

1 большой грейпфрут

2-3 небольших запеченных или отварных свеклы

Микс салатных листьев

Сок 1/2 лимона

1/2 ч.л. фруктового или бальзамического уксуса

Лепестки миндаля, обжаренные

Соль

Способ приготовления:

Очистить грейпфрут от кожуры, каждую дольку отделить от пленок и разрезать пополам. Сок, выделившийся при нарезке грейпфрута, сохранить. На разогретую сковороду налить 1/2 ст.л. оливкового масла, положить киноа, прогреть. Добавить 1 ст.л. лимонного сока, посолить, залить 200 мл воды, довести на сильном огне до кипения, затем уменьшить огонь и варить 10-15 минут до готовности или в соответствии с инструкцией на упаковке. Слегка остудить. Очистить готовую свеклу, нарезать крупными ломтиками. Слегка обжарить лепестки миндаля на сухой сковороде. Приготовить заправку. Смешать в отдельной посуде оставшееся оливковое масло, сок грейпфрута, уксус, лимонный сок и соль. Перемешать в миске киноа, свеклу, грейпфрут. Заправить получившимся соусом, попробовать на вкус и по желанию добавить больше соли или лимонного сока. Выложить на порционные тарелки, добавив салатные листья и посыпать лепестками миндаля.

Ланч-боул с красной рыбой, грейпфрутом и авокадо

Ланч-боул с красной рыбой и авокадо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

300 г слабосоленой семги

120 г нута

1 грейпфрут

2 авокадо

100 г красного лука

Руккола

Для запекания нута:

2-3 столовые ложки оливкового масла

1 ч.л. паприки

1 ч.л. карри

1 ч.л. мелкой соли

0,4 ч.л. красного острого перца по желанию

Для заправки:

50 мл оливкового масла

Грейпфрутовый сок

Способ приготовления:

Приготовить пряный нут. Для этого нужно предварительно замочить его в холодной воде на ночь. Промыть и отварить горох в подсоленной воде. Затем слить жидкость и обсушить. Насыпать нут в миску и добавить к нему соль, паприку, острый перец, приправу карри и оливковое масло. Перемешать. Противень застелить пергаментной бумагой и высыпать сверху турецкий горох в один слой. Запекать в разогретой до 190 ºС духовке 25 минут. Грейпфрут помыть и срезать кожуру вместе с белой прослойкой, слегка снимая пленку с мякоти фрукта. Вырезать дольки из грейпфрута, оставляя мембраны целыми. Когда все дольки будут готовы, из оставшегося комка мембран отжать сок и процедить через сито. Соединить грейпфрутовый сок с оливковым маслом. Охлажденную рыбу нарезать тонкими ломтиками. Авокадо нарезать пластинками и сбрызнуть соком лимона. Очищенный красный лук нарезать тонкими кольцами. Красиво выложить продукты горками на широкую тарелку с бортиками, сбрызнуть грейпфрутовой заправкой. Ланч-боул готов.

Вегетарианский салат из грейпфрута, феты и кешью

Салат с грейпфрутом и фетой Фото: Pixabay

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 грейпфрут или красный апельсин

1/2 красной луковицы

100 г феты

1 пучок салатного микса

Горсть орехов кешью

Для заправки:

3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

1/2 ст.л. меда

Морская соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

Салатную зелень помыть и обсушить.

Порвать руками на тарелку.

Красный лук тонко нарезать, выложить поверх зелени.

Раскрошить сыр, добавить подсушенные орехи.

Грейпфрут почистить, удалить белые пленки и нарезать. Добавить в салат.

Смешать все ингредиенты заправки и полить салат.

Куриный салат с грейпфрутом

Салат из курицы и грейпфрута Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 розовых грейпфрута

300 г картофеля

400 г куриного филе

1 ч.л. зернистой горчицы

2 ст.л. оливкового масла

Соль, перец

Листовой салат – для подачи

Способ приготовления:

Очистить от цедры грейпфрут, удалив белую пленку, вырезать из него дольки, таким образом, чтобы полностью удалить перегородки. Выделившийся сок собрать в небольшую емкость. Подготовленные дольки убрать в холодильник. Филе грудки замариновать в смеси грейпфрутового сока и горчицы в течение 15-20 минут, оставив ложку сока для салатной заправки. За это время отварить картофель целиком в кипящей подсоленной воде до мягкости. Затем залить холодной водой, остудить, очистить от кожуры. Обсушить куриное филе, посолить, поперчить, затем обжарить с обеих сторон до готовности на сковороде (обычной или гриль). Картофель порезать на части, смешать с дольками грейпфрута, порезанными пополам, заправить смесью грейпфрутового сока, оливкового масла, соли и перца. Куриное филе порезать пластинками. На сервировочную тарелку выложить листовой салат, картофель с грейпфрутом, сверху поместить кусочки куриного филе. Дать настояться 10-15 минут и подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь грейпфрут на завтрак с творогом. "Сегодня" также объясняли, почему некоторые лекарства несовместимы с грейпфрутами.

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