Что приготовить на ужин для похудения: ТОП-5 салатов с грейпфрутом
Низкокалорийные салаты с грейпфрутом
Грейпфрут давно считается диетическим фруктом, поскольку в 100 г этого цитруса содержится всего 42 ккал. Также этот фрукт улучшает пищеварение, снижает уровень сахара в крови, снимает отеки и выводит холестерин из организма.
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Грейпфрут можно есть просто так, а можно добавлять в разные блюда. Мы подготовили для вас лучшие рецепты диетических салатов с грейпфрутом.
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Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- 150 г слабосоленого филе лосося
- 1 розовый грейпфрут
- 1 апельсин
- 200 г салатного микса
- Несколько капель бальзамического уксуса
- 3 ст.л. оливкового масла
- Долька лимона
- Соль
- Сахар, молотый перец
Способ приготовления:
- Салатные листья на час замочить в холодной воде, обсушить и порвать руками.
- С авокадо снять кожуру, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками или тонкими ломтиками.
- Цитрусовые почистить, разделить на дольки и снять кожицу. Из остатков выжать сок в отдельную посуду.
- Для заправки смешать оливковое масло, уксус, 1 ст.л. цитрусового сока, немного сахара, молотого перца и соли.
- На тарелку выложить салатные листья, кусочки авокадо, цитрусовых и тонкие ломтики красной рыбы. Полить заправкой и подавать.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 125 г киноа (можно заменить кускусом)
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 большой грейпфрут
- 2-3 небольших запеченных или отварных свеклы
- Микс салатных листьев
- Сок 1/2 лимона
- 1/2 ч.л. фруктового или бальзамического уксуса
- Лепестки миндаля, обжаренные
- Соль
Способ приготовления:
- Очистить грейпфрут от кожуры, каждую дольку отделить от пленок и разрезать пополам. Сок, выделившийся при нарезке грейпфрута, сохранить.
- На разогретую сковороду налить 1/2 ст.л. оливкового масла, положить киноа, прогреть. Добавить 1 ст.л. лимонного сока, посолить, залить 200 мл воды, довести на сильном огне до кипения, затем уменьшить огонь и варить 10-15 минут до готовности или в соответствии с инструкцией на упаковке. Слегка остудить.
- Очистить готовую свеклу, нарезать крупными ломтиками.
- Слегка обжарить лепестки миндаля на сухой сковороде.
- Приготовить заправку. Смешать в отдельной посуде оставшееся оливковое масло, сок грейпфрута, уксус, лимонный сок и соль.
- Перемешать в миске киноа, свеклу, грейпфрут. Заправить получившимся соусом, попробовать на вкус и по желанию добавить больше соли или лимонного сока.
- Выложить на порционные тарелки, добавив салатные листья и посыпать лепестками миндаля.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 300 г слабосоленой семги
- 120 г нута
- 1 грейпфрут
- 2 авокадо
- 100 г красного лука
- Руккола
Для запекания нута:
- 2-3 столовые ложки оливкового масла
- 1 ч.л. паприки
- 1 ч.л. карри
- 1 ч.л. мелкой соли
- 0,4 ч.л. красного острого перца по желанию
Для заправки:
- 50 мл оливкового масла
- Грейпфрутовый сок
Способ приготовления:
- Приготовить пряный нут. Для этого нужно предварительно замочить его в холодной воде на ночь.
- Промыть и отварить горох в подсоленной воде. Затем слить жидкость и обсушить.
- Насыпать нут в миску и добавить к нему соль, паприку, острый перец, приправу карри и оливковое масло. Перемешать.
- Противень застелить пергаментной бумагой и высыпать сверху турецкий горох в один слой. Запекать в разогретой до 190 ºС духовке 25 минут.
- Грейпфрут помыть и срезать кожуру вместе с белой прослойкой, слегка снимая пленку с мякоти фрукта. Вырезать дольки из грейпфрута, оставляя мембраны целыми. Когда все дольки будут готовы, из оставшегося комка мембран отжать сок и процедить через сито.
- Соединить грейпфрутовый сок с оливковым маслом.
- Охлажденную рыбу нарезать тонкими ломтиками.
- Авокадо нарезать пластинками и сбрызнуть соком лимона.
- Очищенный красный лук нарезать тонкими кольцами.
- Красиво выложить продукты горками на широкую тарелку с бортиками, сбрызнуть грейпфрутовой заправкой. Ланч-боул готов.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 грейпфрут или красный апельсин
- 1/2 красной луковицы
- 100 г феты
- 1 пучок салатного микса
- Горсть орехов кешью
Для заправки:
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1/2 ст.л. меда
- Морская соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
- Салатную зелень помыть и обсушить.
- Порвать руками на тарелку.
- Красный лук тонко нарезать, выложить поверх зелени.
- Раскрошить сыр, добавить подсушенные орехи.
- Грейпфрут почистить, удалить белые пленки и нарезать. Добавить в салат.
- Смешать все ингредиенты заправки и полить салат.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 розовых грейпфрута
- 300 г картофеля
- 400 г куриного филе
- 1 ч.л. зернистой горчицы
- 2 ст.л. оливкового масла
- Соль, перец
- Листовой салат – для подачи
Способ приготовления:
- Очистить от цедры грейпфрут, удалив белую пленку, вырезать из него дольки, таким образом, чтобы полностью удалить перегородки. Выделившийся сок собрать в небольшую емкость. Подготовленные дольки убрать в холодильник.
- Филе грудки замариновать в смеси грейпфрутового сока и горчицы в течение 15-20 минут, оставив ложку сока для салатной заправки.
- За это время отварить картофель целиком в кипящей подсоленной воде до мягкости. Затем залить холодной водой, остудить, очистить от кожуры.
- Обсушить куриное филе, посолить, поперчить, затем обжарить с обеих сторон до готовности на сковороде (обычной или гриль).
- Картофель порезать на части, смешать с дольками грейпфрута, порезанными пополам, заправить смесью грейпфрутового сока, оливкового масла, соли и перца.
- Куриное филе порезать пластинками.
- На сервировочную тарелку выложить листовой салат, картофель с грейпфрутом, сверху поместить кусочки куриного филе. Дать настояться 10-15 минут и подавать.
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