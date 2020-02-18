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Что приготовить на ужин для похудения: ТОП-5 салатов с грейпфрутом

Низкокалорийные салаты с грейпфрутом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Салат с грейпфрутом для похудения
Салат с грейпфрутом для похудения
Фото: Depositphotos

Грейпфрут давно считается диетическим фруктом, поскольку в 100 г этого цитруса содержится всего 42 ккал. Также этот фрукт улучшает пищеварение, снижает уровень сахара в крови, снимает отеки и выводит холестерин из организма.

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Грейпфрут можно есть просто так, а можно добавлять в разные блюда. Мы подготовили для вас лучшие рецепты диетических салатов с грейпфрутом.

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Салат с лососем, авокадо и грейпфрутом

Салат с лососем и грейпфрутом
Салат с лососем и грейпфрутом
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 авокадо
  • 150 г слабосоленого филе лосося
  • 1 розовый грейпфрут
  • 1 апельсин
  • 200 г салатного микса
  • Несколько капель бальзамического уксуса
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • Долька лимона
  • Соль
  • Сахар, молотый перец

Способ приготовления:

  1. Салатные листья на час замочить в холодной воде, обсушить и порвать руками.
  2. С авокадо снять кожуру, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками или тонкими ломтиками.
  3. Цитрусовые почистить, разделить на дольки и снять кожицу. Из остатков выжать сок в отдельную посуду.
  4. Для заправки смешать оливковое масло, уксус, 1 ст.л. цитрусового сока, немного сахара, молотого перца и соли.
  5. На тарелку выложить салатные листья, кусочки авокадо, цитрусовых и тонкие ломтики красной рыбы. Полить заправкой и подавать.

Салат из киноа, свеклы и грейпфрута

Салат из киноа со свеклой и грейпфрутом
Салат из киноа со свеклой и грейпфрутом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 125 г киноа (можно заменить кускусом)
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 большой грейпфрут
  • 2-3 небольших запеченных или отварных свеклы
  • Микс салатных листьев
  • Сок 1/2 лимона
  • 1/2 ч.л. фруктового или бальзамического уксуса
  • Лепестки миндаля, обжаренные
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Очистить грейпфрут от кожуры, каждую дольку отделить от пленок и разрезать пополам. Сок, выделившийся при нарезке грейпфрута, сохранить.
  2. На разогретую сковороду налить 1/2 ст.л. оливкового масла, положить киноа, прогреть. Добавить 1 ст.л. лимонного сока, посолить, залить 200 мл воды, довести на сильном огне до кипения, затем уменьшить огонь и варить 10-15 минут до готовности или в соответствии с инструкцией на упаковке. Слегка остудить.
  3. Очистить готовую свеклу, нарезать крупными ломтиками.
  4. Слегка обжарить лепестки миндаля на сухой сковороде.
  5. Приготовить заправку. Смешать в отдельной посуде оставшееся оливковое масло, сок грейпфрута, уксус, лимонный сок и соль.
  6. Перемешать в миске киноа, свеклу, грейпфрут. Заправить получившимся соусом, попробовать на вкус и по желанию добавить больше соли или лимонного сока.
  7. Выложить на порционные тарелки, добавив салатные листья и посыпать лепестками миндаля.

Ланч-боул с красной рыбой, грейпфрутом и авокадо

Ланч-боул с красной рыбой и авокадо
Ланч-боул с красной рыбой и авокадо
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 300 г слабосоленой семги
  • 120 г нута
  • 1 грейпфрут
  • 2 авокадо
  • 100 г красного лука
  • Руккола

Для запекания нута:

  • 2-3 столовые ложки оливкового масла
  • 1 ч.л. паприки
  • 1 ч.л. карри
  • 1 ч.л. мелкой соли
  • 0,4 ч.л. красного острого перца по желанию

Для заправки:

  • 50 мл оливкового масла
  • Грейпфрутовый сок

Способ приготовления:

  1. Приготовить пряный нут. Для этого нужно предварительно замочить его в холодной воде на ночь.
  2. Промыть и отварить горох в подсоленной воде. Затем слить жидкость и обсушить.
  3. Насыпать нут в миску и добавить к нему соль, паприку, острый перец, приправу карри и оливковое масло. Перемешать.
  4. Противень застелить пергаментной бумагой и высыпать сверху турецкий горох в один слой. Запекать в разогретой до 190 ºС духовке 25 минут.
  5. Грейпфрут помыть и срезать кожуру вместе с белой прослойкой, слегка снимая пленку с мякоти фрукта. Вырезать дольки из грейпфрута, оставляя мембраны целыми. Когда все дольки будут готовы, из оставшегося комка мембран отжать сок и процедить через сито.
  6. Соединить грейпфрутовый сок с оливковым маслом.
  7. Охлажденную рыбу нарезать тонкими ломтиками.
  8. Авокадо нарезать пластинками и сбрызнуть соком лимона.
  9. Очищенный красный лук нарезать тонкими кольцами.
  10. Красиво выложить продукты горками на широкую тарелку с бортиками, сбрызнуть грейпфрутовой заправкой. Ланч-боул готов.

Вегетарианский салат из грейпфрута, феты и кешью

Салат с грейпфрутом и фетой
Салат с грейпфрутом и фетой
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 грейпфрут или красный апельсин
  • 1/2 красной луковицы
  • 100 г феты
  • 1 пучок салатного микса
  • Горсть орехов кешью

Для заправки:

  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1/2 ст.л. меда
  • Морская соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

  • Салатную зелень помыть и обсушить.
  • Порвать руками на тарелку.
  • Красный лук тонко нарезать, выложить поверх зелени.
  • Раскрошить сыр, добавить подсушенные орехи.
  • Грейпфрут почистить, удалить белые пленки и нарезать. Добавить в салат.
  • Смешать все ингредиенты заправки и полить салат.

Куриный салат с грейпфрутом

Салат из курицы и грейпфрута
Салат из курицы и грейпфрута
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 розовых грейпфрута
  • 300 г картофеля
  • 400 г куриного филе
  • 1 ч.л. зернистой горчицы
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Соль, перец
  • Листовой салат – для подачи

Способ приготовления:

  1. Очистить от цедры грейпфрут, удалив белую пленку, вырезать из него дольки, таким образом, чтобы полностью удалить перегородки. Выделившийся сок собрать в небольшую емкость. Подготовленные дольки убрать в холодильник.
  2. Филе грудки замариновать в смеси грейпфрутового сока и горчицы в течение 15-20 минут, оставив ложку сока для салатной заправки.
  3. За это время отварить картофель целиком в кипящей подсоленной воде до мягкости. Затем залить холодной водой, остудить, очистить от кожуры.
  4. Обсушить куриное филе, посолить, поперчить, затем обжарить с обеих сторон до готовности на сковороде (обычной или гриль).
  5. Картофель порезать на части, смешать с дольками грейпфрута, порезанными пополам, заправить смесью грейпфрутового сока, оливкового масла, соли и перца.
  6. Куриное филе порезать пластинками.
  7. На сервировочную тарелку выложить листовой салат, картофель с грейпфрутом, сверху поместить кусочки куриного филе. Дать настояться 10-15 минут и подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь грейпфрут на завтрак с творогом. "Сегодня" также объясняли, почему некоторые лекарства несовместимы с грейпфрутами.

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Источник: Сегодня
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