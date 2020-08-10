Что приготовить на ужин из фарша: ТОП-5 летних рецептов

Лучшие рецепты летних блюд из фарша с фото

Блюда из фарша просто готовятся и практически всегда получаются очень вкусными. А поскольку мясной фарш можно сочетать с почти любыми продуктами, то и рецептов существует множество. В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты летних блюд из фарша, которые можно приготовить на ужин.

Люля-кебаб из индейки в духовке

Люля-кебаб в духовке Фото: freepik.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

500 г филе грудки индейки

2 средние луковицы

2 ст. л. сливочного масла

2 маленьких яйца

Соль, свежемолотый черный перец

Кольца лука, сбрызнутые уксусом и оливковым маслом – для подачи

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Способ приготовления:

Замочите шпажки в холодной воде на час. Это нужно, чтобы при запекании шпажки не горели и мясо к ним не приставало. Филе индейки порубите в грубый фарш. Измельчите лук. Размягчите сливочное масло. Смешайте фарш из индюшиного филе с луком. Добавьте яйца и масло. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности. Поставьте фарш в холодильник на полчаса. Смачивая руки в горячей воде, облепите шпажки получившимся фаршем в виде небольших удлиненных котлеток. Выложите шпажки на противень и поставьте в разогретую до 180°С духовку (можно дополнительно включить в духовке режим "гриль"). Запекайте до золотистого цвета, 20 минут, несколько раз перевернув. Подавайте люля-кебаб с кольцами лука, сбрызнутыми уксусом и оливковым маслом.

Фаршированные баклажаны с мясом и рисом

Баклажаны с фаршем и рисом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

2 баклажана

300 г фарша из говядины

1 красный болгарский перец

2 ст.л. оливкового масла

3 ст.л. соевого соуса

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 горсти длиннозерного риса

Несколько веточек петрушки

1 ч.л. орегано

Соль и перец

Смотрите видео, как выбрать фарш:

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 160 ºС. Разрежьте баклажан пополам и вырежьте мякоть, чтобы остались только лодочки. На большой сковороде обжарьте в масле фарш, тогда добавьте туда мелко нарезанный лук, чеснок и красный болгарский перец. Когда смесь немного поджарится, влейте соевый соус, добавьте орегано и тушите около 10 минут. Одновременно слегка отварите рис, чтобы он был рассыпчатым, и добавьте его к фаршу и овощам. Перемешайте, а затем заполните начинкой лодочки из баклажанов. Смажьте сверху фаршированные половинки оливковым маслом. Выложите баклажаны в форму для выпекания. Вы можете влить на донышко немного воды, чтобы во время запекания они не были сухими. Накройте форму фольгой и запекайте час. Тогда снимите фольгу и выпекайте еще 15-20 минут, чтобы блюдо подрумянилось. Украсьте петрушкой и подавайте на стол.

Тушеная молодая капуста с мясным фаршем

Тушеная капуста с фаршем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Для овощной основы:

1/2 среднего кочана капусты

1 ч.л. зиры

2 ст. л. смеси сушеной паприки

1 ч.л. розмарина

2 ст.л. оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Для болоньезе:

200 г говяжьего фарша

200 г свиного фарша

50 г бекона

0,5 луковицы

1 зубчик чеснока

1 маленькая морковка

0,5 черешка сельдерея

200 г консервированных помидоров

125 мл красного сухого вина

4 ст.л. мясного бульона

1 ст.л. оливкового масла

Соль, перец, базилик, кориандр

Способ приготовления:

Лук, морковь, сельдерей и чеснок хорошо измельчить ножом. Бекон нарезать кусочками. В сотейнике разогреть масло и обжарить бекон до золотистого цвета. Добавить овощи и готовить 5 минут. Положить фарш и жарить, помешивая 7 минут. Держите достаточно большой огонь, чтобы фарш обжарился, а не потушился. Влить вино и дать ему выпариться. Добавить в сотейник измельченные помидоры, бульон, соль и перец. Уменьшить огонь и тушить, помешивая, 15 минут. Капусту нашинковать. Разогреть в кастрюле масло, добавить капусту и тушить 15-20 минут. Затем добавить соль, специи и тушить до готовности. Можно смешать с соусом болоньезе, а можно просто выложить мясной соус на капусту.

Котлеты из курицы и кабачков

Котлеты с курицей и кабачками Фото: freepik.com

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

600 г куриного филе

300 г кабачков

Соль, молотый черный перец

Щепотка молотого красного перца

1-2 зубчика чеснока

Несколько веточек петрушки

Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

Куриное филе и кабачки крупно порежьте. По очереди пропустите через мясорубку с мелкой решеткой. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и рубленую зелень. Посолите и поперчите, тщательно вымешайте в течение нескольких минут. Это увеличит эластичность фарша и котлеты не развалятся во время жарки. Сформируйте влажными руками котлеты и обжарьте их на растительном масле под крышкой с двух сторон. Подавайте готовые котлеты горячими или холодными.

Мусака с фаршем и овощами

Мусака с овощами в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

400 г мясного фарша

2 баклажана

1 кабачок

1 репчатый лук

120 г твердого сыра

3 помидора

2 болгарских перца

1 ч.л. соли

1 пучок зелени

60 г сливочного масла

1/2 ч.л. черного молотого перца

1/2 ч.л. майорана

1/2 ч.л. сушеного базилика

1 ч.л. сушеного чеснока

Способ приготовления:

Кабачок промыть, обсушить и нарезать кружочками. Обжарить с двух сторон на сухой сковороде. Баклажаны, помидоры и болгарский перец запечь в духовке до потемнения корочки. Форму для запекания смазать растительным маслом, на дно выложить кружки обжаренного кабачка. Мясной фарш смешать с измельченным репчатым луком, нарезанной зеленью, черным свежемолотым перцем и солью. Равномерно выложить на кружочки кабачка. У запеченных баклажанов снять корочку и нарезать на кружочки. У запеченных болгарских перцев удалить серединку с семенами и нарезать на крупные ломтики. Выложить сначала кружочки баклажанов, посыпать майораном и базиликом. Потом – ломтики болгарского перца следующим слоем на баклажаны. Посыпать сухим чесноком. Помидоры без шкурки нарезать крупно и разложить вместе с кусочками сливочного масла. Твердый сыр натереть на крупной терке и засыпать все сверху последним слоем. Духовку разогреть до 180 ºС. Поставить форму в разогретую духовку на 40 минут под фольгой. Снять фольгу и оставить форму в духовке на 5-7 минут для образования сырной корочки. Подавать блюдо горячим вместе со свежими овощами и питой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить стручковую фасоль с фаршем, а также делились рецептом фрикаделек из индейки в томатном соусе.

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