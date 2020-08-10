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Что приготовить на ужин из фарша: ТОП-5 летних рецептов

Сегодня, 13:29

Лучшие рецепты летних блюд из фарша с фото

Блюда из фарша просто готовятся и практически всегда получаются очень вкусными. А поскольку мясной фарш можно сочетать с почти любыми продуктами, то и рецептов существует множество. В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты летних блюд из фарша, которые можно приготовить на ужин.

Люля-кебаб из индейки в духовке

Люля-кебаб в духовке
Люля-кебаб в духовке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 500 г филе грудки индейки
  • 2 средние луковицы
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 2 маленьких яйца
  • Соль, свежемолотый черный перец
  • Кольца лука, сбрызнутые уксусом и оливковым маслом – для подачи

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Способ приготовления:

  1. Замочите шпажки в холодной воде на час. Это нужно, чтобы при запекании шпажки не горели и мясо к ним не приставало.
  2. Филе индейки порубите в грубый фарш. Измельчите лук.
  3. Размягчите сливочное масло. Смешайте фарш из индюшиного филе с луком. Добавьте яйца и масло. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности. Поставьте фарш в холодильник на полчаса.
  4. Смачивая руки в горячей воде, облепите шпажки получившимся фаршем в виде небольших удлиненных котлеток.
  5. Выложите шпажки на противень и поставьте в разогретую до 180°С духовку (можно дополнительно включить в духовке режим "гриль").
  6. Запекайте до золотистого цвета, 20 минут, несколько раз перевернув.
  7. Подавайте люля-кебаб с кольцами лука, сбрызнутыми уксусом и оливковым маслом.

Фаршированные баклажаны с мясом и рисом

Баклажаны с фаршем и рисом
Баклажаны с фаршем и рисом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 300 г фарша из говядины
  • 1 красный болгарский перец
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 3 ст.л. соевого соуса
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 горсти длиннозерного риса
  • Несколько веточек петрушки
  • 1 ч.л. орегано
  • Соль и перец

Смотрите видео, как выбрать фарш:

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 160 ºС.
  2. Разрежьте баклажан пополам и вырежьте мякоть, чтобы остались только лодочки.
  3. На большой сковороде обжарьте в масле фарш, тогда добавьте туда мелко нарезанный лук, чеснок и красный болгарский перец. Когда смесь немного поджарится, влейте соевый соус, добавьте орегано и тушите около 10 минут.
  4. Одновременно слегка отварите рис, чтобы он был рассыпчатым, и добавьте его к фаршу и овощам. Перемешайте, а затем заполните начинкой лодочки из баклажанов.
  5. Смажьте сверху фаршированные половинки оливковым маслом.
  6. Выложите баклажаны в форму для выпекания. Вы можете влить на донышко немного воды, чтобы во время запекания они не были сухими. Накройте форму фольгой и запекайте час.
  7. Тогда снимите фольгу и выпекайте еще 15-20 минут, чтобы блюдо подрумянилось.
  8. Украсьте петрушкой и подавайте на стол.

Тушеная молодая капуста с мясным фаршем

Тушеная капуста с фаршем
Тушеная капуста с фаршем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

Для овощной основы:

  • 1/2 среднего кочана капусты
  • 1 ч.л. зиры
  • 2 ст. л. смеси сушеной паприки
  • 1 ч.л. розмарина
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу

Для болоньезе:

  • 200 г говяжьего фарша
  • 200 г свиного фарша
  • 50 г бекона
  • 0,5 луковицы
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 маленькая морковка
  • 0,5 черешка сельдерея
  • 200 г консервированных помидоров
  • 125 мл красного сухого вина
  • 4 ст.л. мясного бульона
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • Соль, перец, базилик, кориандр

Способ приготовления:

  1. Лук, морковь, сельдерей и чеснок хорошо измельчить ножом. Бекон нарезать кусочками.
  2. В сотейнике разогреть масло и обжарить бекон до золотистого цвета. Добавить овощи и готовить 5 минут.
  3. Положить фарш и жарить, помешивая 7 минут. Держите достаточно большой огонь, чтобы фарш обжарился, а не потушился.
  4. Влить вино и дать ему выпариться. Добавить в сотейник измельченные помидоры, бульон, соль и перец. Уменьшить огонь и тушить, помешивая, 15 минут.
  5. Капусту нашинковать. Разогреть в кастрюле масло, добавить капусту и тушить 15-20 минут.
  6. Затем добавить соль, специи и тушить до готовности.
  7. Можно смешать с соусом болоньезе, а можно просто выложить мясной соус на капусту.

Котлеты из курицы и кабачков

Котлеты с курицей и кабачками
Котлеты с курицей и кабачками
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 600 г куриного филе
  • 300 г кабачков
  • Соль, молотый черный перец
  • Щепотка молотого красного перца
  • 1-2 зубчика чеснока
  • Несколько веточек петрушки
  • Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

  1. Куриное филе и кабачки крупно порежьте. По очереди пропустите через мясорубку с мелкой решеткой.
  2. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и рубленую зелень. Посолите и поперчите, тщательно вымешайте в течение нескольких минут. Это увеличит эластичность фарша и котлеты не развалятся во время жарки.
  3. Сформируйте влажными руками котлеты и обжарьте их на растительном масле под крышкой с двух сторон.
  4. Подавайте готовые котлеты горячими или холодными.

Мусака с фаршем и овощами

Мусака с овощами в духовке
Мусака с овощами в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 400 г мясного фарша
  • 2 баклажана
  • 1 кабачок
  • 1 репчатый лук
  • 120 г твердого сыра
  • 3 помидора
  • 2 болгарских перца
  • 1 ч.л. соли
  • 1 пучок зелени
  • 60 г сливочного масла
  • 1/2 ч.л. черного молотого перца
  • 1/2 ч.л. майорана
  • 1/2 ч.л. сушеного базилика
  • 1 ч.л. сушеного чеснока

Способ приготовления:

  1. Кабачок промыть, обсушить и нарезать кружочками. Обжарить с двух сторон на сухой сковороде.
  2. Баклажаны, помидоры и болгарский перец запечь в духовке до потемнения корочки.
  3. Форму для запекания смазать растительным маслом, на дно выложить кружки обжаренного кабачка.
  4. Мясной фарш смешать с измельченным репчатым луком, нарезанной зеленью, черным свежемолотым перцем и солью. Равномерно выложить на кружочки кабачка.
  5. У запеченных баклажанов снять корочку и нарезать на кружочки. У запеченных болгарских перцев удалить серединку с семенами и нарезать на крупные ломтики.
  6. Выложить сначала кружочки баклажанов, посыпать майораном и базиликом.
  7. Потом – ломтики болгарского перца следующим слоем на баклажаны. Посыпать сухим чесноком.
  8. Помидоры без шкурки нарезать крупно и разложить вместе с кусочками сливочного масла.
  9. Твердый сыр натереть на крупной терке и засыпать все сверху последним слоем.
  10. Духовку разогреть до 180 ºС. Поставить форму в разогретую духовку на 40 минут под фольгой. Снять фольгу и оставить форму в духовке на 5-7 минут для образования сырной корочки.
  11. Подавать блюдо горячим вместе со свежими овощами и питой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить стручковую фасоль с фаршем, а также делились рецептом фрикаделек из индейки в томатном соусе.

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Источник: Сегодня
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