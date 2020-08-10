Что приготовить на ужин из фарша: ТОП-5 летних рецептов
Лучшие рецепты летних блюд из фарша с фото
Блюда из фарша просто готовятся и практически всегда получаются очень вкусными. А поскольку мясной фарш можно сочетать с почти любыми продуктами, то и рецептов существует множество. В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты летних блюд из фарша, которые можно приготовить на ужин.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 500 г филе грудки индейки
- 2 средние луковицы
- 2 ст. л. сливочного масла
- 2 маленьких яйца
- Соль, свежемолотый черный перец
- Кольца лука, сбрызнутые уксусом и оливковым маслом – для подачи
Способ приготовления:
- Замочите шпажки в холодной воде на час. Это нужно, чтобы при запекании шпажки не горели и мясо к ним не приставало.
- Филе индейки порубите в грубый фарш. Измельчите лук.
- Размягчите сливочное масло. Смешайте фарш из индюшиного филе с луком. Добавьте яйца и масло. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности. Поставьте фарш в холодильник на полчаса.
- Смачивая руки в горячей воде, облепите шпажки получившимся фаршем в виде небольших удлиненных котлеток.
- Выложите шпажки на противень и поставьте в разогретую до 180°С духовку (можно дополнительно включить в духовке режим "гриль").
- Запекайте до золотистого цвета, 20 минут, несколько раз перевернув.
- Подавайте люля-кебаб с кольцами лука, сбрызнутыми уксусом и оливковым маслом.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 300 г фарша из говядины
- 1 красный болгарский перец
- 2 ст.л. оливкового масла
- 3 ст.л. соевого соуса
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 горсти длиннозерного риса
- Несколько веточек петрушки
- 1 ч.л. орегано
- Соль и перец
Смотрите видео, как выбрать фарш:
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 160 ºС.
- Разрежьте баклажан пополам и вырежьте мякоть, чтобы остались только лодочки.
- На большой сковороде обжарьте в масле фарш, тогда добавьте туда мелко нарезанный лук, чеснок и красный болгарский перец. Когда смесь немного поджарится, влейте соевый соус, добавьте орегано и тушите около 10 минут.
- Одновременно слегка отварите рис, чтобы он был рассыпчатым, и добавьте его к фаршу и овощам. Перемешайте, а затем заполните начинкой лодочки из баклажанов.
- Смажьте сверху фаршированные половинки оливковым маслом.
- Выложите баклажаны в форму для выпекания. Вы можете влить на донышко немного воды, чтобы во время запекания они не были сухими. Накройте форму фольгой и запекайте час.
- Тогда снимите фольгу и выпекайте еще 15-20 минут, чтобы блюдо подрумянилось.
- Украсьте петрушкой и подавайте на стол.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
Для овощной основы:
- 1/2 среднего кочана капусты
- 1 ч.л. зиры
- 2 ст. л. смеси сушеной паприки
- 1 ч.л. розмарина
- 2 ст.л. оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
Для болоньезе:
- 200 г говяжьего фарша
- 200 г свиного фарша
- 50 г бекона
- 0,5 луковицы
- 1 зубчик чеснока
- 1 маленькая морковка
- 0,5 черешка сельдерея
- 200 г консервированных помидоров
- 125 мл красного сухого вина
- 4 ст.л. мясного бульона
- 1 ст.л. оливкового масла
- Соль, перец, базилик, кориандр
Способ приготовления:
- Лук, морковь, сельдерей и чеснок хорошо измельчить ножом. Бекон нарезать кусочками.
- В сотейнике разогреть масло и обжарить бекон до золотистого цвета. Добавить овощи и готовить 5 минут.
- Положить фарш и жарить, помешивая 7 минут. Держите достаточно большой огонь, чтобы фарш обжарился, а не потушился.
- Влить вино и дать ему выпариться. Добавить в сотейник измельченные помидоры, бульон, соль и перец. Уменьшить огонь и тушить, помешивая, 15 минут.
- Капусту нашинковать. Разогреть в кастрюле масло, добавить капусту и тушить 15-20 минут.
- Затем добавить соль, специи и тушить до готовности.
- Можно смешать с соусом болоньезе, а можно просто выложить мясной соус на капусту.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 600 г куриного филе
- 300 г кабачков
- Соль, молотый черный перец
- Щепотка молотого красного перца
- 1-2 зубчика чеснока
- Несколько веточек петрушки
- Растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
- Куриное филе и кабачки крупно порежьте. По очереди пропустите через мясорубку с мелкой решеткой.
- Добавьте пропущенный через пресс чеснок и рубленую зелень. Посолите и поперчите, тщательно вымешайте в течение нескольких минут. Это увеличит эластичность фарша и котлеты не развалятся во время жарки.
- Сформируйте влажными руками котлеты и обжарьте их на растительном масле под крышкой с двух сторон.
- Подавайте готовые котлеты горячими или холодными.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 400 г мясного фарша
- 2 баклажана
- 1 кабачок
- 1 репчатый лук
- 120 г твердого сыра
- 3 помидора
- 2 болгарских перца
- 1 ч.л. соли
- 1 пучок зелени
- 60 г сливочного масла
- 1/2 ч.л. черного молотого перца
- 1/2 ч.л. майорана
- 1/2 ч.л. сушеного базилика
- 1 ч.л. сушеного чеснока
Способ приготовления:
- Кабачок промыть, обсушить и нарезать кружочками. Обжарить с двух сторон на сухой сковороде.
- Баклажаны, помидоры и болгарский перец запечь в духовке до потемнения корочки.
- Форму для запекания смазать растительным маслом, на дно выложить кружки обжаренного кабачка.
- Мясной фарш смешать с измельченным репчатым луком, нарезанной зеленью, черным свежемолотым перцем и солью. Равномерно выложить на кружочки кабачка.
- У запеченных баклажанов снять корочку и нарезать на кружочки. У запеченных болгарских перцев удалить серединку с семенами и нарезать на крупные ломтики.
- Выложить сначала кружочки баклажанов, посыпать майораном и базиликом.
- Потом – ломтики болгарского перца следующим слоем на баклажаны. Посыпать сухим чесноком.
- Помидоры без шкурки нарезать крупно и разложить вместе с кусочками сливочного масла.
- Твердый сыр натереть на крупной терке и засыпать все сверху последним слоем.
- Духовку разогреть до 180 ºС. Поставить форму в разогретую духовку на 40 минут под фольгой. Снять фольгу и оставить форму в духовке на 5-7 минут для образования сырной корочки.
- Подавать блюдо горячим вместе со свежими овощами и питой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить стручковую фасоль с фаршем, а также делились рецептом фрикаделек из индейки в томатном соусе.
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