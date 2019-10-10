Что приготовить на ужин из фарша: топ-5 рецептов

Оригинальные рецепты вкусных и простых блюд из фарша

Соус из фарша - лучшее дополнение к пасте Фото: Depositphotos

Блюда из фарша просто готовятся и практически всегда получаются очень вкусными. А поскольку мясной фарш можно сочетать с почти любыми продуктами, то и рецептов существует множество.

Смотрите видео, как приготовить сытный завтрак из фарша:

Чаще всего для вторых блюд используется мясной фарш – из свинины, говядины, баранины или смеси этих видов мяса. В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты блюд из мясного фарша, которые можно приготовить на ужин.

Паста с мясным соусом от Марты Стюарт

Паста с мясным соусом Фото: Depositphotos

Паста с мясным соусом готовится за считанные минуты. Корица и кайенский перец делают это блюдо пряным и согревающим.

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Соль, молотый перец

Ригатони или другая средняя паста – 340 г

Фарш из говядины или баранины – 450 г

Мелко нарезанный лук – 1 шт.

Измельченный чеснок – 2 зубчика

Томатная паста – 1/2 стакана

Молотая корица – 1/2 ч.л.

Кайенский перец – 1/8 ч.л.

Красный винный уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

В большой кастрюле с кипящей подсоленной водой отварите пасту до состояния аль денте; процедите и верните в кастрюлю. Пока варятся макароны, обжарьте фарш в большой сковороде, разбивая комочки лопаткой. Это займет около 5 минут. Добавьте лук и чеснок; приправьте солью и перцем. Готовьте, помешивая, около 5 минут, пока лук не станет мягким. Добавьте томатную пасту, корицу и кайенский перец, готовьте 2 минуты. Добавьте 1 1/2 стакана воды, доведите до кипения и варите, пока смесь не загустеет, около 10 минут. Влейте уксус, снова приправьте солью и перцем. Добавьте соус в кастрюлю с пастой и перемешайте. Подавайте, по желанию посыпав тертым пармезаном.

Мясной рулет "Веллингтон-фарш" от Джейми Оливера

Рулет из слоеного теста с фаршем Фото: Depositphotos

Говядина "Веллингтон" – это классическое английское блюдо. Оно готовится из вырезки, которую запекают в слоеном тесте вместе с грибами. Знаменитый шеф Джейми Оливер решил переосмыслить классический рецепт: говядину он заменил фаршем, а грибы – овощным ассорти.

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Репчатый лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Картофель – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Шампиньоны или грибы портобелло – 2 крупных шт.

Розмарин свежий – 4 веточки

Замороженный горошек – 1 большая горсть

Яйцо крупное – 1 шт.

Говяжий фарш – 500 г

Готовое слоеное тесто – 500 г

Оливковое масло

Мука для посыпки

Соль, свежемолотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Слоеное тесто разморозьте. Овощи очистите. Лук, морковь, сельдерей и картофель нарежьте кубиками размером 1 см. Измельчите чеснок. У грибов отрежьте кончики ножек, а грибы нарежьте так же, как и овощи. Налейте в большую сковороду 2 ст. л. оливкового масла, поставьте на средний огонь и всыпьте нарезанные овощи и грибы. Оборвите листья розмарина, мелко их порубите и добавьте к овощам. Жарьте, помешивая, 8 минут. Всыпьте горошек и готовьте еще 1 минуту. Переложите овощную смесь в большую миску и дайте ей полностью остыть. Разбейте яйцо в чашку и взбейте его вилкой. Выложите в миску с овощами фарш, добавьте половину взбитого яйца, приправьте солью и перцем и тщательно перемешайте. Стол присыпьте мукой и раскатайте слоеное тесто в прямоугольник размером 45 на 65 см. При необходимости припыливайте тесто мукой, чтобы оно не прилипало к скалке. Расположите тесто длинной стороной к себе и вдоль этого края выложите начинку, немного отступая от края. Придайте начинке форму длинной ровной колбаски. Смажьте края теста частью оставшегося яйца. Заверните начинку в тесто так, чтобы она была полностью закрыта, и плотно сожмите края. Посыпьте противень мукой или смажьте маслом и переложите на него рулет. Смажьте рулет сверху и по бокам оставшимся яйцом. Пеките рулет в течение 1 часа в разогретой до 180 ºС духовке. Готовый рулет переложите на стол и нарежьте на порции. Подавайте его с овощами, картофельным пюре или салатом из свежих овощей.

Лазанья с фаршем и соусом бешамель

Домашняя лазанья: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Лазанья с фаршем – один из самых популярных вариантов этого итальянского блюда. Классическая лазанья состоит из тонких пластов теста, мясной начинки и соуса бешамель. Чтобы упростить процесс, домашнюю лазанью обычно делают из готовых листов теста.

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Листы для лазаньи

100 г тертого пармезана

Для мясного соуса:

700 г мясного фарша

800 мл помидоров в собственном соку

1 луковица

1 морковь

2 зубчика чеснока

20 г сливочного масла

3 ст.л. оливкового масла

100 мл сухого белого вина

200 мл молока

1 щедрый пучок базилика

0.5 стебля сельдерея

1 ч.л.

Для соуса бешамель:

600 мл молока

60 г сливочного масла

60 г муки

40 г тертого пармезана

Щепотка мускатного ореха

Способ приготовления:

Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. На сковороде разогреть сливочное и оливковое масло. Сначала обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и мелко нарезанный сельдерей. Обжарить все вместе в течение нескольких минут. Выложить фарш и перемешать, разминая ложкой комочки мяса. Посолить, поперчить и добавить мелко нарезанный чеснок. Когда фарш слегка обжарится и полностью посереет, влить вино и тушить еще 5 минут, чтобы выпарился алкоголь. Добавить консервированные помидоры без кожицы, молоко и мелко нарезанный пучок базилика. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, периодически помешивая, около 30 минут. При необходимости добавить еще немного соли. Пока тушится фарш, приготовить соус бешамель. Сливочное масло положить в сотейник с толстым дном и полностью растопить его на плите. Затем снять с плиты и небольшими порциями просеять муку в масло, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы масло и мука соединились и не было комочков. Постепенно добавить молоко, тщательно перемешивая. Вернуть сотейник на плиту и варить до загустения на слабом огне. Снять с плиты, посолить, добавить щепотку мускатного ореха. Всыпать 40 г натертого пармезана и перемешать. Форму для запекания слегка смазать растительным маслом. На дно тонким слоем выложить мясной соус (несколько столовых ложек). Сверху разложить листы пасты, затем – слой рагу и слой соуса бешамель. Посыпать частью тертого пармезана. Повторить слои еще несколько раз, заканчивая тертым пармезаном. Накрыть форму листом фольги или крышкой. Отправить лазанью в разогретую до 180 ºС духовку на 25-30 минут. Подавать блюдо горячим.

Митболы в духовке по-итальянски

Митболы в духовке Фото: Depositphotos

Это сытное и вкусное блюдо понравится как взрослым, так и детям. Мясные шарики можно подавать вместе со спагетти, рисом или картофельным пюре. А взрослые могут дополнить митболы бокалом красного вина.

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г мясного фарша

1 яйцо

1/2 стакана хлебных крошек

2 ст.л. мелко натертого пармезана

1/4 ст. молока (60 мл)

1 ч.л. чесночного порошка

Соль, перец по вкусу

1 ч. л. сушеных итальянских трав

150 г моцареллы

800 мл томатного соуса

Способ приготовления:

Смешать в миске все ингредиенты для мясных шариков. Моцареллу вынуть из рассола и нарезать кубиками со стороной 1 см. Из фарша сделать шарики, положив внутрь по кусочку моцареллы. Взять форму для запекания или жаропрочную сковороду, налить в нее треть соуса. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга. Залить митболы оставшимся томатным соусом и накрыть фольгой Запекать в предварительно разогретой до 200 ºС духовке в течение 45 минут.

Чили кон карне

Чили кон карне Фото: Depositphotos

Чили кон карне – популярное блюдо мексиканской и техасской кухонь. Название взято из испанского языка и означает буквально "чили с мясом". Оно готовится из мясного фарша, помидоров, острого перца, фасоли и кукурузы.

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг говяжьего фарша

1 репчатый лук

3 лавровых листа

4 зубчика чеснока

3 стручка перца чили

3 г тимьяна

1 ч. л. молотой зиры

Соль, перец по вкусу

300 г помидоров в собственном соку

2 ст. л. томатной пасты

1 банка консервированной красной фасоли

1 банка консервированной кукурузы

20 г соуса табаско (или по вкусу)

20 г вустерского соуса

По 1/4 шт. болгарского перца (красного, желтого, оранжевого и зеленого)

Способ приготовления:

Лук, чеснок, чили, свежий тимьян мелко порубить, добавить зиру и лавровый лист, соль и перец, обжарить все вместе в кастрюльке на растительном масле. К ним добавить фарш (лучше сделать самому, дважды пропустив через мясорубку), немного обжарить. Добавить помидоры в собственном соку и томатную пасту, сполоснуть банку из-под помидоров и добавить эту воду в кастрюльку. После этого на маленьком огне держать всю смесь в течение 3 часов, раз в полчаса помешивая венчиком. Если требуется, можно долить немного воды или куриного бульона. Через 2,5 часа после начала готовки добавить фасоль, кукурузу, вустерский соус и табаско. Нарезать болгарский перец тонкой соломкой и положить в кастрюльку за 10 минут до окончания приготовления. Подавать чили кон карне можно с рисом, а также с запеченным картофелем или пюре, спагетти. К нему традиционно идет сметана и зелень.

Как выбрать качественный мясной фарш

Консистенция фарша не должна быть пастообразной. В противном случае его сделали из испорченного мяса, которое уже успело потерять упругую структуру волокон.

Понюхайте фарш перед покупкой: он не должен плохо пахнуть. Кисловатый и слегка металлический запах – тоже табу.

Обращайте внимание на цвет фарша. Мясо не должно быть заветренным.

Если из него фарша выделяется влага – значит, в него добавили слишком много воды с целью заработать на весе. Также жидкость появляется от того, что фарш замораживали.

Напомним, ранее мы делились рецептом самой вкусной картофельной запеканки с фаршем. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить мясную запеканку из фарша в духовке.

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