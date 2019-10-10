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Что приготовить на ужин из фарша: топ-5 рецептов

Оригинальные рецепты вкусных и простых блюд из фарша

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Соус из фарша - лучшее дополнение к пасте
Соус из фарша - лучшее дополнение к пасте
Фото: Depositphotos

Блюда из фарша просто готовятся и практически всегда получаются очень вкусными. А поскольку мясной фарш можно сочетать с почти любыми продуктами, то и рецептов существует множество.

Смотрите видео, как приготовить сытный завтрак из фарша:

Чаще всего для вторых блюд используется мясной фарш – из свинины, говядины, баранины или смеси этих видов мяса. В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты блюд из мясного фарша, которые можно приготовить на ужин.

Паста с мясным соусом от Марты Стюарт

Паста с мясным соусом
Паста с мясным соусом
Фото: Depositphotos

Паста с мясным соусом готовится за считанные минуты. Корица и кайенский перец делают это блюдо пряным и согревающим.

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Соль, молотый перец
  • Ригатони или другая средняя паста – 340 г
  • Фарш из говядины или баранины – 450 г
  • Мелко нарезанный лук – 1 шт.
  • Измельченный чеснок – 2 зубчика
  • Томатная паста – 1/2 стакана
  • Молотая корица – 1/2 ч.л.
  • Кайенский перец – 1/8 ч.л.
  • Красный винный уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. В большой кастрюле с кипящей подсоленной водой отварите пасту до состояния аль денте; процедите и верните в кастрюлю.
  2. Пока варятся макароны, обжарьте фарш в большой сковороде, разбивая комочки лопаткой. Это займет около 5 минут.
  3. Добавьте лук и чеснок; приправьте солью и перцем. Готовьте, помешивая, около 5 минут, пока лук не станет мягким.
  4. Добавьте томатную пасту, корицу и кайенский перец, готовьте 2 минуты.
  5. Добавьте 1 1/2 стакана воды, доведите до кипения и варите, пока смесь не загустеет, около 10 минут.
  6. Влейте уксус, снова приправьте солью и перцем.
  7. Добавьте соус в кастрюлю с пастой и перемешайте. Подавайте, по желанию посыпав тертым пармезаном.

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Мясной рулет "Веллингтон-фарш" от Джейми Оливера

Рулет из слоеного теста с фаршем
Рулет из слоеного теста с фаршем
Фото: Depositphotos

Говядина "Веллингтон" – это классическое английское блюдо. Оно готовится из вырезки, которую запекают в слоеном тесте вместе с грибами. Знаменитый шеф Джейми Оливер решил переосмыслить классический рецепт: говядину он заменил фаршем, а грибы – овощным ассорти.

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Стебель сельдерея – 1 шт.
  • Картофель – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Шампиньоны или грибы портобелло – 2 крупных шт.
  • Розмарин свежий – 4 веточки
  • Замороженный горошек – 1 большая горсть
  • Яйцо крупное – 1 шт.
  • Говяжий фарш – 500 г
  • Готовое слоеное тесто – 500 г
  • Оливковое масло
  • Мука для посыпки
  • Соль, свежемолотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Слоеное тесто разморозьте. Овощи очистите.
  2. Лук, морковь, сельдерей и картофель нарежьте кубиками размером 1 см.
  3. Измельчите чеснок. У грибов отрежьте кончики ножек, а грибы нарежьте так же, как и овощи.
  4. Налейте в большую сковороду 2 ст. л. оливкового масла, поставьте на средний огонь и всыпьте нарезанные овощи и грибы.
  5. Оборвите листья розмарина, мелко их порубите и добавьте к овощам. Жарьте, помешивая, 8 минут. Всыпьте горошек и готовьте еще 1 минуту.
  6. Переложите овощную смесь в большую миску и дайте ей полностью остыть.
  7. Разбейте яйцо в чашку и взбейте его вилкой.
  8. Выложите в миску с овощами фарш, добавьте половину взбитого яйца, приправьте солью и перцем и тщательно перемешайте.
  9. Стол присыпьте мукой и раскатайте слоеное тесто в прямоугольник размером 45 на 65 см. При необходимости припыливайте тесто мукой, чтобы оно не прилипало к скалке.
  10. Расположите тесто длинной стороной к себе и вдоль этого края выложите начинку, немного отступая от края. Придайте начинке форму длинной ровной колбаски. Смажьте края теста частью оставшегося яйца.
  11. Заверните начинку в тесто так, чтобы она была полностью закрыта, и плотно сожмите края. Посыпьте противень мукой или смажьте маслом и переложите на него рулет. Смажьте рулет сверху и по бокам оставшимся яйцом.
  12. Пеките рулет в течение 1 часа в разогретой до 180 ºС духовке.
  13. Готовый рулет переложите на стол и нарежьте на порции. Подавайте его с овощами, картофельным пюре или салатом из свежих овощей.

Лазанья с фаршем и соусом бешамель

Домашняя лазанья: рецепт с фото
Домашняя лазанья: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Лазанья с фаршем – один из самых популярных вариантов этого итальянского блюда. Классическая лазанья состоит из тонких пластов теста, мясной начинки и соуса бешамель. Чтобы упростить процесс, домашнюю лазанью обычно делают из готовых листов теста.

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • Листы для лазаньи
  • 100 г тертого пармезана

Для мясного соуса:

  • 700 г мясного фарша
  • 800 мл помидоров в собственном соку
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 20 г сливочного масла
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 100 мл сухого белого вина
  • 200 мл молока
  • 1 щедрый пучок базилика
  • 0.5 стебля сельдерея
  • 1 ч.л.

Для соуса бешамель:

  • 600 мл молока
  • 60 г сливочного масла
  • 60 г муки
  • 40 г тертого пармезана
  • Щепотка мускатного ореха

Способ приготовления:

  1. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.
  2. На сковороде разогреть сливочное и оливковое масло. Сначала обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и мелко нарезанный сельдерей. Обжарить все вместе в течение нескольких минут.
  3. Выложить фарш и перемешать, разминая ложкой комочки мяса. Посолить, поперчить и добавить мелко нарезанный чеснок. Когда фарш слегка обжарится и полностью посереет, влить вино и тушить еще 5 минут, чтобы выпарился алкоголь.
  4. Добавить консервированные помидоры без кожицы, молоко и мелко нарезанный пучок базилика.
  5. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, периодически помешивая, около 30 минут. При необходимости добавить еще немного соли.
  6. Пока тушится фарш, приготовить соус бешамель. Сливочное масло положить в сотейник с толстым дном и полностью растопить его на плите. Затем снять с плиты и небольшими порциями просеять муку в масло, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы масло и мука соединились и не было комочков. Постепенно добавить молоко, тщательно перемешивая.
  7. Вернуть сотейник на плиту и варить до загустения на слабом огне. Снять с плиты, посолить, добавить щепотку мускатного ореха. Всыпать 40 г натертого пармезана и перемешать.
  8. Форму для запекания слегка смазать растительным маслом. На дно тонким слоем выложить мясной соус (несколько столовых ложек). Сверху разложить листы пасты, затем – слой рагу и слой соуса бешамель. Посыпать частью тертого пармезана.
  9. Повторить слои еще несколько раз, заканчивая тертым пармезаном. Накрыть форму листом фольги или крышкой.
  10. Отправить лазанью в разогретую до 180 ºС духовку на 25-30 минут. Подавать блюдо горячим.

Митболы в духовке по-итальянски

Митболы в духовке
Митболы в духовке
Фото: Depositphotos

Это сытное и вкусное блюдо понравится как взрослым, так и детям. Мясные шарики можно подавать вместе со спагетти, рисом или картофельным пюре. А взрослые могут дополнить митболы бокалом красного вина.

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г мясного фарша
  • 1 яйцо
  • 1/2 стакана хлебных крошек
  • 2 ст.л. мелко натертого пармезана
  • 1/4 ст. молока (60 мл)
  • 1 ч.л. чесночного порошка
  • Соль, перец по вкусу
  • 1 ч. л. сушеных итальянских трав
  • 150 г моцареллы
  • 800 мл томатного соуса

Способ приготовления:

  1. Смешать в миске все ингредиенты для мясных шариков.
  2. Моцареллу вынуть из рассола и нарезать кубиками со стороной 1 см.
  3. Из фарша сделать шарики, положив внутрь по кусочку моцареллы.
  4. Взять форму для запекания или жаропрочную сковороду, налить в нее треть соуса.
  5. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга.
  6. Залить митболы оставшимся томатным соусом и накрыть фольгой
  7. Запекать в предварительно разогретой до 200 ºС духовке в течение 45 минут.

Чили кон карне

Чили кон карне
Чили кон карне
Фото: Depositphotos

Чили кон карне – популярное блюдо мексиканской и техасской кухонь. Название взято из испанского языка и означает буквально "чили с мясом". Оно готовится из мясного фарша, помидоров, острого перца, фасоли и кукурузы.

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг говяжьего фарша
  • 1 репчатый лук
  • 3 лавровых листа
  • 4 зубчика чеснока
  • 3 стручка перца чили
  • 3 г тимьяна
  • 1 ч. л. молотой зиры
  • Соль, перец по вкусу
  • 300 г помидоров в собственном соку
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 1 банка консервированной красной фасоли
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 20 г соуса табаско (или по вкусу)
  • 20 г вустерского соуса
  • По 1/4 шт. болгарского перца (красного, желтого, оранжевого и зеленого)

Способ приготовления:

  1. Лук, чеснок, чили, свежий тимьян мелко порубить, добавить зиру и лавровый лист, соль и перец, обжарить все вместе в кастрюльке на растительном масле.
  2. К ним добавить фарш (лучше сделать самому, дважды пропустив через мясорубку), немного обжарить.
  3. Добавить помидоры в собственном соку и томатную пасту, сполоснуть банку из-под помидоров и добавить эту воду в кастрюльку. После этого на маленьком огне держать всю смесь в течение 3 часов, раз в полчаса помешивая венчиком. Если требуется, можно долить немного воды или куриного бульона.
  4. Через 2,5 часа после начала готовки добавить фасоль, кукурузу, вустерский соус и табаско.
  5. Нарезать болгарский перец тонкой соломкой и положить в кастрюльку за 10 минут до окончания приготовления.
  6. Подавать чили кон карне можно с рисом, а также с запеченным картофелем или пюре, спагетти. К нему традиционно идет сметана и зелень.

Как выбрать качественный мясной фарш

  • Консистенция фарша не должна быть пастообразной. В противном случае его сделали из испорченного мяса, которое уже успело потерять упругую структуру волокон.
  • Понюхайте фарш перед покупкой: он не должен плохо пахнуть. Кисловатый и слегка металлический запах – тоже табу.
  • Обращайте внимание на цвет фарша. Мясо не должно быть заветренным.
  • Если из него фарша выделяется влага – значит, в него добавили слишком много воды с целью заработать на весе. Также жидкость появляется от того, что фарш замораживали.

Напомним, ранее мы делились рецептом самой вкусной картофельной запеканки с фаршем. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить мясную запеканку из фарша в духовке.

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Источник: Сегодня
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