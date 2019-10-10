Что приготовить на ужин из фарша: топ-5 рецептов
Оригинальные рецепты вкусных и простых блюд из фарша
Блюда из фарша просто готовятся и практически всегда получаются очень вкусными. А поскольку мясной фарш можно сочетать с почти любыми продуктами, то и рецептов существует множество.
Смотрите видео, как приготовить сытный завтрак из фарша:
Чаще всего для вторых блюд используется мясной фарш – из свинины, говядины, баранины или смеси этих видов мяса. В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты блюд из мясного фарша, которые можно приготовить на ужин.
Паста с мясным соусом от Марты Стюарт
Паста с мясным соусом готовится за считанные минуты. Корица и кайенский перец делают это блюдо пряным и согревающим.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Соль, молотый перец
- Ригатони или другая средняя паста – 340 г
- Фарш из говядины или баранины – 450 г
- Мелко нарезанный лук – 1 шт.
- Измельченный чеснок – 2 зубчика
- Томатная паста – 1/2 стакана
- Молотая корица – 1/2 ч.л.
- Кайенский перец – 1/8 ч.л.
- Красный винный уксус – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- В большой кастрюле с кипящей подсоленной водой отварите пасту до состояния аль денте; процедите и верните в кастрюлю.
- Пока варятся макароны, обжарьте фарш в большой сковороде, разбивая комочки лопаткой. Это займет около 5 минут.
- Добавьте лук и чеснок; приправьте солью и перцем. Готовьте, помешивая, около 5 минут, пока лук не станет мягким.
- Добавьте томатную пасту, корицу и кайенский перец, готовьте 2 минуты.
- Добавьте 1 1/2 стакана воды, доведите до кипения и варите, пока смесь не загустеет, около 10 минут.
- Влейте уксус, снова приправьте солью и перцем.
- Добавьте соус в кастрюлю с пастой и перемешайте. Подавайте, по желанию посыпав тертым пармезаном.
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Мясной рулет "Веллингтон-фарш" от Джейми Оливера
Говядина "Веллингтон" – это классическое английское блюдо. Оно готовится из вырезки, которую запекают в слоеном тесте вместе с грибами. Знаменитый шеф Джейми Оливер решил переосмыслить классический рецепт: говядину он заменил фаршем, а грибы – овощным ассорти.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- Репчатый лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Стебель сельдерея – 1 шт.
- Картофель – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Шампиньоны или грибы портобелло – 2 крупных шт.
- Розмарин свежий – 4 веточки
- Замороженный горошек – 1 большая горсть
- Яйцо крупное – 1 шт.
- Говяжий фарш – 500 г
- Готовое слоеное тесто – 500 г
- Оливковое масло
- Мука для посыпки
- Соль, свежемолотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Слоеное тесто разморозьте. Овощи очистите.
- Лук, морковь, сельдерей и картофель нарежьте кубиками размером 1 см.
- Измельчите чеснок. У грибов отрежьте кончики ножек, а грибы нарежьте так же, как и овощи.
- Налейте в большую сковороду 2 ст. л. оливкового масла, поставьте на средний огонь и всыпьте нарезанные овощи и грибы.
- Оборвите листья розмарина, мелко их порубите и добавьте к овощам. Жарьте, помешивая, 8 минут. Всыпьте горошек и готовьте еще 1 минуту.
- Переложите овощную смесь в большую миску и дайте ей полностью остыть.
- Разбейте яйцо в чашку и взбейте его вилкой.
- Выложите в миску с овощами фарш, добавьте половину взбитого яйца, приправьте солью и перцем и тщательно перемешайте.
- Стол присыпьте мукой и раскатайте слоеное тесто в прямоугольник размером 45 на 65 см. При необходимости припыливайте тесто мукой, чтобы оно не прилипало к скалке.
- Расположите тесто длинной стороной к себе и вдоль этого края выложите начинку, немного отступая от края. Придайте начинке форму длинной ровной колбаски. Смажьте края теста частью оставшегося яйца.
- Заверните начинку в тесто так, чтобы она была полностью закрыта, и плотно сожмите края. Посыпьте противень мукой или смажьте маслом и переложите на него рулет. Смажьте рулет сверху и по бокам оставшимся яйцом.
- Пеките рулет в течение 1 часа в разогретой до 180 ºС духовке.
- Готовый рулет переложите на стол и нарежьте на порции. Подавайте его с овощами, картофельным пюре или салатом из свежих овощей.
Лазанья с фаршем и соусом бешамель
Лазанья с фаршем – один из самых популярных вариантов этого итальянского блюда. Классическая лазанья состоит из тонких пластов теста, мясной начинки и соуса бешамель. Чтобы упростить процесс, домашнюю лазанью обычно делают из готовых листов теста.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- Листы для лазаньи
- 100 г тертого пармезана
Для мясного соуса:
- 700 г мясного фарша
- 800 мл помидоров в собственном соку
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 зубчика чеснока
- 20 г сливочного масла
- 3 ст.л. оливкового масла
- 100 мл сухого белого вина
- 200 мл молока
- 1 щедрый пучок базилика
- 0.5 стебля сельдерея
- 1 ч.л.
Для соуса бешамель:
- 600 мл молока
- 60 г сливочного масла
- 60 г муки
- 40 г тертого пармезана
- Щепотка мускатного ореха
Способ приготовления:
- Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.
- На сковороде разогреть сливочное и оливковое масло. Сначала обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и мелко нарезанный сельдерей. Обжарить все вместе в течение нескольких минут.
- Выложить фарш и перемешать, разминая ложкой комочки мяса. Посолить, поперчить и добавить мелко нарезанный чеснок. Когда фарш слегка обжарится и полностью посереет, влить вино и тушить еще 5 минут, чтобы выпарился алкоголь.
- Добавить консервированные помидоры без кожицы, молоко и мелко нарезанный пучок базилика.
- Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, периодически помешивая, около 30 минут. При необходимости добавить еще немного соли.
- Пока тушится фарш, приготовить соус бешамель. Сливочное масло положить в сотейник с толстым дном и полностью растопить его на плите. Затем снять с плиты и небольшими порциями просеять муку в масло, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы масло и мука соединились и не было комочков. Постепенно добавить молоко, тщательно перемешивая.
- Вернуть сотейник на плиту и варить до загустения на слабом огне. Снять с плиты, посолить, добавить щепотку мускатного ореха. Всыпать 40 г натертого пармезана и перемешать.
- Форму для запекания слегка смазать растительным маслом. На дно тонким слоем выложить мясной соус (несколько столовых ложек). Сверху разложить листы пасты, затем – слой рагу и слой соуса бешамель. Посыпать частью тертого пармезана.
- Повторить слои еще несколько раз, заканчивая тертым пармезаном. Накрыть форму листом фольги или крышкой.
- Отправить лазанью в разогретую до 180 ºС духовку на 25-30 минут. Подавать блюдо горячим.
Митболы в духовке по-итальянски
Это сытное и вкусное блюдо понравится как взрослым, так и детям. Мясные шарики можно подавать вместе со спагетти, рисом или картофельным пюре. А взрослые могут дополнить митболы бокалом красного вина.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г мясного фарша
- 1 яйцо
- 1/2 стакана хлебных крошек
- 2 ст.л. мелко натертого пармезана
- 1/4 ст. молока (60 мл)
- 1 ч.л. чесночного порошка
- Соль, перец по вкусу
- 1 ч. л. сушеных итальянских трав
- 150 г моцареллы
- 800 мл томатного соуса
Способ приготовления:
- Смешать в миске все ингредиенты для мясных шариков.
- Моцареллу вынуть из рассола и нарезать кубиками со стороной 1 см.
- Из фарша сделать шарики, положив внутрь по кусочку моцареллы.
- Взять форму для запекания или жаропрочную сковороду, налить в нее треть соуса.
- Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга.
- Залить митболы оставшимся томатным соусом и накрыть фольгой
- Запекать в предварительно разогретой до 200 ºС духовке в течение 45 минут.
Чили кон карне
Чили кон карне – популярное блюдо мексиканской и техасской кухонь. Название взято из испанского языка и означает буквально "чили с мясом". Оно готовится из мясного фарша, помидоров, острого перца, фасоли и кукурузы.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг говяжьего фарша
- 1 репчатый лук
- 3 лавровых листа
- 4 зубчика чеснока
- 3 стручка перца чили
- 3 г тимьяна
- 1 ч. л. молотой зиры
- Соль, перец по вкусу
- 300 г помидоров в собственном соку
- 2 ст. л. томатной пасты
- 1 банка консервированной красной фасоли
- 1 банка консервированной кукурузы
- 20 г соуса табаско (или по вкусу)
- 20 г вустерского соуса
- По 1/4 шт. болгарского перца (красного, желтого, оранжевого и зеленого)
Способ приготовления:
- Лук, чеснок, чили, свежий тимьян мелко порубить, добавить зиру и лавровый лист, соль и перец, обжарить все вместе в кастрюльке на растительном масле.
- К ним добавить фарш (лучше сделать самому, дважды пропустив через мясорубку), немного обжарить.
- Добавить помидоры в собственном соку и томатную пасту, сполоснуть банку из-под помидоров и добавить эту воду в кастрюльку. После этого на маленьком огне держать всю смесь в течение 3 часов, раз в полчаса помешивая венчиком. Если требуется, можно долить немного воды или куриного бульона.
- Через 2,5 часа после начала готовки добавить фасоль, кукурузу, вустерский соус и табаско.
- Нарезать болгарский перец тонкой соломкой и положить в кастрюльку за 10 минут до окончания приготовления.
- Подавать чили кон карне можно с рисом, а также с запеченным картофелем или пюре, спагетти. К нему традиционно идет сметана и зелень.
Как выбрать качественный мясной фарш
- Консистенция фарша не должна быть пастообразной. В противном случае его сделали из испорченного мяса, которое уже успело потерять упругую структуру волокон.
- Понюхайте фарш перед покупкой: он не должен плохо пахнуть. Кисловатый и слегка металлический запах – тоже табу.
- Обращайте внимание на цвет фарша. Мясо не должно быть заветренным.
- Если из него фарша выделяется влага – значит, в него добавили слишком много воды с целью заработать на весе. Также жидкость появляется от того, что фарш замораживали.
Напомним, ранее мы делились рецептом самой вкусной картофельной запеканки с фаршем. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить мясную запеканку из фарша в духовке.
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