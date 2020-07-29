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Что приготовить на ужин из рыбы: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 13:59

Готовим вкусные блюда из рыбы в домашних условиях

Не знаете, что можно приготовить из рыбы на ужин? Самый простой способ – пожарить ее или сварить рыбный суп. Кроме этого, из рыбы делают запеканки, готовят из нее котлеты, салаты и горячие блюда.

Только помните, что рыбу очень легко пересушить. Поэтому убирайте ее с плиты или вынимайте из духовки вовремя.

Запеченная рыба с помидорами и сыром

Рыбная запеканка в духовке
Рыбная запеканка в духовке

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 600-700 г белой рыбы
  • 50-70 г твердого сыра
  • 1-2 помидора
  • 3-4 ст. л. сметаны
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1 пучок зелени петрушки
  • Соль и черный молотый перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Филе рыбы нарезать на куски среднего размера. Посолить, поперчить и выложить в форму для запекания. После этого хорошо смазать сметаной.
  2. Чеснок мелко порубить и посыпать им рыбу, смазанную сметаной.
  3. Помидоры помыть, вырезать плодоножки и нарезать в виде кружочков. Выложить их сверху на рыбу, посолить.
  4. Натереть твердый сыр на крупной терке, а зелень мелко порубить ножом. После этого смешать в мисочке сыр и зелень.
  5. Посыпать смесью сыра и зелени нарезанные помидоры. После этого отправить форму с рыбой в духовку, разогретую до 180 ºС. Запекать около 30 минут – сыр должен расплавиться, а сверху образоваться аппетитная корочка.

Треска на подушке из рататуя

Треска на овощной подушке
Треска на овощной подушке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 800 г филе трески
  • 300 г баклажанов
  • 300 г цукини
  • 300 г красного сладкого перца
  • 50 г репчатого лука
  • 500 г помидоров
  • 10 г чеснока
  • 40 мл растительного масла
  • 5 г тимьяна
  • 10 мл лимонного сока
  • Соль, перец – по вкусу
  • 100 мл белого сухого вина

Смотрите видео, как сделать ленивые рыбные котлеты:

Способ приготовления:

  1. Рыбу полить лимонным соком, посолить и поперчить.
  2. Лук и чеснок нарезать мелкими кубиками.
  3. С помидоров снять кожуру, нарезать мякоть кубиками.
  4. Перец очистить от семян, нарезать кубиками.
  5. Нарезать цукини и баклажаны кубиками.
  6. В одной сковороде нагреть половину оливкового масла и обжарить лук и чеснок. Добавить помидоры и тушить 5 минут.
  7. В отдельной сковороде на оставшемся масле обжарить перец, цукини и баклажаны в течение 5 минут. Переложить все овощи в одну посуду, влить вино, посолить, поперчить и добавить веточки тимьяна.
  8. Выложить на овощи рыбное филе, накрыть крышкой и тушить 25 минут или до готовности рыбы. Подавать, посыпав измельченной петрушкой.

Картофельная запеканка с рыбой и брокколи

Картофельная запеканка с рыбой
Картофельная запеканка с рыбой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 500 г филе белой рыбы
  • 500 г картофеля
  • 500 г брокколи
  • 200 г сметаны
  • 2 яйца
  • 2 ч.л горчицы
  • 30 мл сока лимона
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофель очистить и порезать тонкими кружками. Отварить в подсоленной воде 5-7 минут. Вынуть шумовкой.
  2. В той же воде отварить кочешки свежей или замороженной брокколи 5 минут. Откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой.
  3. Рыбное филе порезать небольшими кусками, полить лимонным соком и посыпать солью и перцем.
  4. Форму для запекания смазать маслом и выложить картофель в два слоя.
  5. Венчиком смешать сметану, яйца, горчицу. Хорошо посолить и поперчить.
  6. В форму поверх картофеля выложить рыбное филе и отваренную брокколи в виде чередующихся полос.
  7. Полить запеканку сметанным соусом и запекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке около 15 минут. В конце приготовления запеканку можно посыпать тертым сыром, чтобы получилась румяная корочка.
  8. По желанию украсить зеленью и подавать.

Сочные рыбные котлеты с картофельным гарниром

Рыбные котлеты из лосося
Рыбные котлеты из лосося
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 250 г картофеля
  • Соль, молотый перец
  • 2 ст.л. оливкового масла

Для рыбных котлет:

  • 250 г филе лосося
  • 150 г мяса краба
  • 1 ст.л. майонеза
  • Горсть измельченного укропа и петрушки
  • 1 красный сладкий перец
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • Соль, молотый перец
  • 1 ст.л. оливкового масла

Для соуса:

  • 4 ст.л. майонеза
  • 1-2 ст.л. нарезанной петрушки
  • 1/2 шт. лимона
  • 1 ч.л. белого хрена
  • Соль и перец

Способ приготовления:

  1. Отварите нарезанный кружочками картофель в подсоленной воде до готовности и слейте воду. Приправьте солью, перцем и полейте маслом.
  2. Затем выложите в форму для выпекания и готовьте в духовке, разогретой до 200 ºС 25-30 минут, пока картошка не подрумянится.
  3. Смешайте измельченные и очищенные от костей филе лосося и мясо краба. Добавьте мелко нарезанную петрушку, укроп, измельченный сладкий перец, горчицу и майонез. Приправьте солью и черным перцем.
  4. Сформируйте из смеси небольшие котлетки и поставьте в холодильник, пока запекается картофель.
  5. Приготовьте соус. Для этого смешайте домашний майонез, нарезанную петрушку, сок лимона, хрен и соль с перцем.
  6. Тогда разогрейте в сковороде оливковое масло и обжаривайте котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета.
  7. Перед подачей выложите на тарелки запеченный картофель, рыбные котлеты и украсьте ложкой соуса.

Сибас в соляной шубе

Рыба в соли в духовке
Рыба в соли в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 выпотрошенный сибас с чешуей
  • 1 кг крупной соли
  • 1 лимон
  • Укроп
  • Тимьян
  • Базилик
  • Розмарин
  • Перец

Способ приготовления:

  1. Рыбу подсушить кухонным полотенцем. Поперчить, сбрызнуть соком лимона.
  2. Плотно зафаршировать травами и кусочками лимона.
  3. Выстелить дно противня бумагой для выпекания.
  4. Насыпать слой соли, выложить на нее рыбу и сверху засыпать оставшейся солью. Хорошо сбрызнуть водой.
  5. Запекать в духовке 15-20 минут при температуре 175 ºС.
  6. Достав рыбу из духовки, дать ей 15 минут остыть, затем накрыть все салфеткой из ткани и аккуратным движением разбить "скафандр", снять верхний слой соляного панциря, удалить кожу с верхней части рыбы, переложить ее филе вниз на тарелку, снять кожу с другой стороны.

Напомним, ранее мы писали, как вкусно приготовить скумбрию. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом рыбы под сырной корочкой от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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