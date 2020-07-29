Что приготовить на ужин из рыбы: ТОП-5 рецептов
Готовим вкусные блюда из рыбы в домашних условиях
Не знаете, что можно приготовить из рыбы на ужин? Самый простой способ – пожарить ее или сварить рыбный суп. Кроме этого, из рыбы делают запеканки, готовят из нее котлеты, салаты и горячие блюда.
Только помните, что рыбу очень легко пересушить. Поэтому убирайте ее с плиты или вынимайте из духовки вовремя.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 600-700 г белой рыбы
- 50-70 г твердого сыра
- 1-2 помидора
- 3-4 ст. л. сметаны
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 пучок зелени петрушки
- Соль и черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Филе рыбы нарезать на куски среднего размера. Посолить, поперчить и выложить в форму для запекания. После этого хорошо смазать сметаной.
- Чеснок мелко порубить и посыпать им рыбу, смазанную сметаной.
- Помидоры помыть, вырезать плодоножки и нарезать в виде кружочков. Выложить их сверху на рыбу, посолить.
- Натереть твердый сыр на крупной терке, а зелень мелко порубить ножом. После этого смешать в мисочке сыр и зелень.
- Посыпать смесью сыра и зелени нарезанные помидоры. После этого отправить форму с рыбой в духовку, разогретую до 180 ºС. Запекать около 30 минут – сыр должен расплавиться, а сверху образоваться аппетитная корочка.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 800 г филе трески
- 300 г баклажанов
- 300 г цукини
- 300 г красного сладкого перца
- 50 г репчатого лука
- 500 г помидоров
- 10 г чеснока
- 40 мл растительного масла
- 5 г тимьяна
- 10 мл лимонного сока
- Соль, перец – по вкусу
- 100 мл белого сухого вина
Смотрите видео, как сделать ленивые рыбные котлеты:
Способ приготовления:
- Рыбу полить лимонным соком, посолить и поперчить.
- Лук и чеснок нарезать мелкими кубиками.
- С помидоров снять кожуру, нарезать мякоть кубиками.
- Перец очистить от семян, нарезать кубиками.
- Нарезать цукини и баклажаны кубиками.
- В одной сковороде нагреть половину оливкового масла и обжарить лук и чеснок. Добавить помидоры и тушить 5 минут.
- В отдельной сковороде на оставшемся масле обжарить перец, цукини и баклажаны в течение 5 минут. Переложить все овощи в одну посуду, влить вино, посолить, поперчить и добавить веточки тимьяна.
- Выложить на овощи рыбное филе, накрыть крышкой и тушить 25 минут или до готовности рыбы. Подавать, посыпав измельченной петрушкой.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 500 г филе белой рыбы
- 500 г картофеля
- 500 г брокколи
- 200 г сметаны
- 2 яйца
- 2 ч.л горчицы
- 30 мл сока лимона
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель очистить и порезать тонкими кружками. Отварить в подсоленной воде 5-7 минут. Вынуть шумовкой.
- В той же воде отварить кочешки свежей или замороженной брокколи 5 минут. Откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой.
- Рыбное филе порезать небольшими кусками, полить лимонным соком и посыпать солью и перцем.
- Форму для запекания смазать маслом и выложить картофель в два слоя.
- Венчиком смешать сметану, яйца, горчицу. Хорошо посолить и поперчить.
- В форму поверх картофеля выложить рыбное филе и отваренную брокколи в виде чередующихся полос.
- Полить запеканку сметанным соусом и запекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке около 15 минут. В конце приготовления запеканку можно посыпать тертым сыром, чтобы получилась румяная корочка.
- По желанию украсить зеленью и подавать.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 250 г картофеля
- Соль, молотый перец
- 2 ст.л. оливкового масла
Для рыбных котлет:
- 250 г филе лосося
- 150 г мяса краба
- 1 ст.л. майонеза
- Горсть измельченного укропа и петрушки
- 1 красный сладкий перец
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- Соль, молотый перец
- 1 ст.л. оливкового масла
Для соуса:
- 4 ст.л. майонеза
- 1-2 ст.л. нарезанной петрушки
- 1/2 шт. лимона
- 1 ч.л. белого хрена
- Соль и перец
Способ приготовления:
- Отварите нарезанный кружочками картофель в подсоленной воде до готовности и слейте воду. Приправьте солью, перцем и полейте маслом.
- Затем выложите в форму для выпекания и готовьте в духовке, разогретой до 200 ºС 25-30 минут, пока картошка не подрумянится.
- Смешайте измельченные и очищенные от костей филе лосося и мясо краба. Добавьте мелко нарезанную петрушку, укроп, измельченный сладкий перец, горчицу и майонез. Приправьте солью и черным перцем.
- Сформируйте из смеси небольшие котлетки и поставьте в холодильник, пока запекается картофель.
- Приготовьте соус. Для этого смешайте домашний майонез, нарезанную петрушку, сок лимона, хрен и соль с перцем.
- Тогда разогрейте в сковороде оливковое масло и обжаривайте котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета.
- Перед подачей выложите на тарелки запеченный картофель, рыбные котлеты и украсьте ложкой соуса.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 выпотрошенный сибас с чешуей
- 1 кг крупной соли
- 1 лимон
- Укроп
- Тимьян
- Базилик
- Розмарин
- Перец
Способ приготовления:
- Рыбу подсушить кухонным полотенцем. Поперчить, сбрызнуть соком лимона.
- Плотно зафаршировать травами и кусочками лимона.
- Выстелить дно противня бумагой для выпекания.
- Насыпать слой соли, выложить на нее рыбу и сверху засыпать оставшейся солью. Хорошо сбрызнуть водой.
- Запекать в духовке 15-20 минут при температуре 175 ºС.
- Достав рыбу из духовки, дать ей 15 минут остыть, затем накрыть все салфеткой из ткани и аккуратным движением разбить "скафандр", снять верхний слой соляного панциря, удалить кожу с верхней части рыбы, переложить ее филе вниз на тарелку, снять кожу с другой стороны.
Напомним, ранее мы писали, как вкусно приготовить скумбрию. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом рыбы под сырной корочкой от Юлии Высоцкой.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное