Что приготовить на ужин из рыбы: ТОП-5 рецептов

Готовим вкусные блюда из рыбы в домашних условиях

Не знаете, что можно приготовить из рыбы на ужин? Самый простой способ – пожарить ее или сварить рыбный суп. Кроме этого, из рыбы делают запеканки, готовят из нее котлеты, салаты и горячие блюда.

Только помните, что рыбу очень легко пересушить. Поэтому убирайте ее с плиты или вынимайте из духовки вовремя.

Запеченная рыба с помидорами и сыром

Рыбная запеканка в духовке

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

600-700 г белой рыбы

50-70 г твердого сыра

1-2 помидора

3-4 ст. л. сметаны

3-4 зубчика чеснока

1 пучок зелени петрушки

Соль и черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Филе рыбы нарезать на куски среднего размера. Посолить, поперчить и выложить в форму для запекания. После этого хорошо смазать сметаной. Чеснок мелко порубить и посыпать им рыбу, смазанную сметаной. Помидоры помыть, вырезать плодоножки и нарезать в виде кружочков. Выложить их сверху на рыбу, посолить. Натереть твердый сыр на крупной терке, а зелень мелко порубить ножом. После этого смешать в мисочке сыр и зелень. Посыпать смесью сыра и зелени нарезанные помидоры. После этого отправить форму с рыбой в духовку, разогретую до 180 ºС. Запекать около 30 минут – сыр должен расплавиться, а сверху образоваться аппетитная корочка.

Треска на подушке из рататуя

Треска на овощной подушке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

800 г филе трески

300 г баклажанов

300 г цукини

300 г красного сладкого перца

50 г репчатого лука

500 г помидоров

10 г чеснока

40 мл растительного масла

5 г тимьяна

10 мл лимонного сока

Соль, перец – по вкусу

100 мл белого сухого вина

Смотрите видео, как сделать ленивые рыбные котлеты:

Способ приготовления:

Рыбу полить лимонным соком, посолить и поперчить. Лук и чеснок нарезать мелкими кубиками. С помидоров снять кожуру, нарезать мякоть кубиками. Перец очистить от семян, нарезать кубиками. Нарезать цукини и баклажаны кубиками. В одной сковороде нагреть половину оливкового масла и обжарить лук и чеснок. Добавить помидоры и тушить 5 минут. В отдельной сковороде на оставшемся масле обжарить перец, цукини и баклажаны в течение 5 минут. Переложить все овощи в одну посуду, влить вино, посолить, поперчить и добавить веточки тимьяна. Выложить на овощи рыбное филе, накрыть крышкой и тушить 25 минут или до готовности рыбы. Подавать, посыпав измельченной петрушкой.

Картофельная запеканка с рыбой и брокколи

Картофельная запеканка с рыбой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

500 г филе белой рыбы

500 г картофеля

500 г брокколи

200 г сметаны

2 яйца

2 ч.л горчицы

30 мл сока лимона

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель очистить и порезать тонкими кружками. Отварить в подсоленной воде 5-7 минут. Вынуть шумовкой. В той же воде отварить кочешки свежей или замороженной брокколи 5 минут. Откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой. Рыбное филе порезать небольшими кусками, полить лимонным соком и посыпать солью и перцем. Форму для запекания смазать маслом и выложить картофель в два слоя. Венчиком смешать сметану, яйца, горчицу. Хорошо посолить и поперчить. В форму поверх картофеля выложить рыбное филе и отваренную брокколи в виде чередующихся полос. Полить запеканку сметанным соусом и запекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке около 15 минут. В конце приготовления запеканку можно посыпать тертым сыром, чтобы получилась румяная корочка. По желанию украсить зеленью и подавать.

Сочные рыбные котлеты с картофельным гарниром

Рыбные котлеты из лосося Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

250 г картофеля

Соль, молотый перец

2 ст.л. оливкового масла

Для рыбных котлет:

250 г филе лосося

150 г мяса краба

1 ст.л. майонеза

Горсть измельченного укропа и петрушки

1 красный сладкий перец

1 ч.л. дижонской горчицы

Соль, молотый перец

1 ст.л. оливкового масла

Для соуса:

4 ст.л. майонеза

1-2 ст.л. нарезанной петрушки

1/2 шт. лимона

1 ч.л. белого хрена

Соль и перец

Способ приготовления:

Отварите нарезанный кружочками картофель в подсоленной воде до готовности и слейте воду. Приправьте солью, перцем и полейте маслом. Затем выложите в форму для выпекания и готовьте в духовке, разогретой до 200 ºС 25-30 минут, пока картошка не подрумянится. Смешайте измельченные и очищенные от костей филе лосося и мясо краба. Добавьте мелко нарезанную петрушку, укроп, измельченный сладкий перец, горчицу и майонез. Приправьте солью и черным перцем. Сформируйте из смеси небольшие котлетки и поставьте в холодильник, пока запекается картофель. Приготовьте соус. Для этого смешайте домашний майонез, нарезанную петрушку, сок лимона, хрен и соль с перцем. Тогда разогрейте в сковороде оливковое масло и обжаривайте котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета. Перед подачей выложите на тарелки запеченный картофель, рыбные котлеты и украсьте ложкой соуса.

Сибас в соляной шубе

Рыба в соли в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 выпотрошенный сибас с чешуей

1 кг крупной соли

1 лимон

Укроп

Тимьян

Базилик

Розмарин

Перец

Способ приготовления:

Рыбу подсушить кухонным полотенцем. Поперчить, сбрызнуть соком лимона. Плотно зафаршировать травами и кусочками лимона. Выстелить дно противня бумагой для выпекания. Насыпать слой соли, выложить на нее рыбу и сверху засыпать оставшейся солью. Хорошо сбрызнуть водой. Запекать в духовке 15-20 минут при температуре 175 ºС. Достав рыбу из духовки, дать ей 15 минут остыть, затем накрыть все салфеткой из ткани и аккуратным движением разбить "скафандр", снять верхний слой соляного панциря, удалить кожу с верхней части рыбы, переложить ее филе вниз на тарелку, снять кожу с другой стороны.

Напомним, ранее мы писали, как вкусно приготовить скумбрию. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом рыбы под сырной корочкой от Юлии Высоцкой.

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