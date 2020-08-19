Что приготовить на ужин летом: ТОП-5 рецептов блюд из свинины

Свинина прекрасно сочетается с сезонными фруктами, овощами и грибами

Не знаете, что можно приготовить на ужин летом из свинины? В нашей подборке вы найдете рецепты вкусных и необычных блюд. Эти идеи пригодятся и для составления праздничного меню. Вы сможете порадовать своих гостей аппетитной и сытной вечерней трапезой.

Свинина с яблоками и горчицей

Свиные медальоны с яблоками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

600 г свиной вырезки

2-3 кисло-сладких яблока

Немного бульона или воды

1 ст.л. горчицы

1 ст.л. сметаны или сливок (по желанию)

Зелень (петрушка или кервель)

Растительное масло

Соль, перец

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Способ приготовления:

Свинину нарезать толстыми кусочками, слегка отбить, чтобы получились ровные медальоны. Яблоки очистить, удалить сердцевину, нарезать тонкими ломтиками. В сковороде разогреть растительное масло. Обжарить мясо практически до полной готовности и переложить на тарелку. Влить немного бульона (около 1/2 стакана), дать немного выпариться. Добавить горчицу, перемешать. Следом добавить яблоки и дать им потушиться несколько минут. Вернуть в сковороду мясо, довести до полной готовности. По желанию добавить в соус сметану. Посолить и поперчить. Посыпать зеленью и подавать.

Полезный совет: осенью вместо яблок можно будет использовать айву.

Кармашки из свинины с лисичками

Свинина с лисичками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

180 г свиной вырезки

20 г лисичек

20 г помидора

30 г твердого сыра

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Для соуса:

30 г сливок 18%

15 г лисичек

5 г соевого соуса

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Свинину разрезать на три достаточно толстых кусочка, слегка отбить и сделать в каждом надрезы в виде кармашков. Лисички отварить, нарезать кубиками, добавить к ним так же нарезанные помидоры и сыр, слегка посолить и нафаршировать этой начинкой свинину. Положить мясо на противень, застеленный пергаментом, поставить в духовку, разогретую до температуры 190 °С, на 10 минут. Сделать соус: сливки смешать с отварными лисичками и соевым соусом, довести до кипения, посолить и поперчить. Положить на тарелку свинину, полить соусом и подавать вместе с картофельным пюре и беби-морковью.

Шашлычки из свинины в азиатском стиле

Свиные шашлычки в соевом соусе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут + время на маринование

Ингредиенты:

600 г свиной вырезки

1 ст.л. молотой паприки

1-2 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. кунжутного масла

1 ч.л. молотого сушеного чеснока

Щепотка сушеного базилика

Молотый перец чили – по вкусу

Щепотка сахара

Способ приготовления:

Свинину помойте, обсушите и нарежьте средними кубиками. Смешайте в миске все остальные ингредиенты. Положите в емкость мясо и хорошо перемешайте. Накройте и уберите в холодильник минимум на час. Затем насадите мясо на шампуры или деревянные шпажки и обжарьте на гриле или сковороде.

Свиные отбивные с персиками

Свиные отбивные с персиками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

25 минут

Ингредиенты:

4 кусочка свиной вырезки или 4 свиных отбивных на кости

Оливковое масло – для смазывания + 2 ч.л.

Морская соль и свежемолотый перец – по вкусу

2 персика без косточек, разрезанных на четвертинки

2 ст.л. кленового сиропа или меда

2-3 ч. л. качественного бальзамического уксуса

Небольшие свежие листья базилика или мяты – для украшения

Способ приготовления:

Достаньте свинину из холодильника и дайте постоять 30 минут. Каждый кусок мяса должен быть примерно по 225 г и толщиной 2 см, без лишнего жира. Слегка смажьте отбивные оливковым маслом и обильно приправьте с обеих сторон солью и перцем. В миске смешайте персики, кленовый сироп или мед и 2 ч. л. оливкового масла. Приправьте перцем и перемешайте. Отложите в сторону. Подготовьте средний огонь на гриле или разогрейте чугунную сковороду на плите на среднем или сильном огне. Поместите отбивные на решетку гриля над самой горячей частью огня или на сковороду. Готовьте до золотистого цвета около 2-х минут. Переложите отбивные на более прохладную часть гриля или уменьшите огонь и готовьте, пока свинина не прожарится, еще по 3-4 минуты с каждой стороны. Поместите персики на прямой огонь и поджарьте, переворачивая щипцами, пока срезы не подрумянятся, примерно 30-60 секунд. Переложите отбивные и персики на тарелки и слегка сбрызните бальзамическим уксусом. Украсьте листьями базилика или мяты и сразу же подавайте.

Жаркое из свинины с картофелем и грибами

Мясо с картошкой и грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

200 г мякоти свинины

1 луковица

5-7 свежих шампиньонов

200 г замороженных маслят

2 лавровых листа

5-7 картофелин

100 г сметаны 20%

2 веточки петрушки или укропа

Растительное масло

Перец черный молотый – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Мясо порезать кубиками Лук мелко нашинковать и обжарить на растительном масле. Добавить мясо и обжаривать 5-7 минут. Добавить размороженные и порезанные маслята, ломтиками порезанные шампиньоны. Обжаривать 10 минут. Влить 1/2 стакана воды и тушить еще 30 минут, под крышкой на среднем огне. Добавить соль, перец и лавровый лист. Картофель очистить и порезать кубиками. Добавить в сковороду. Влить еще воды. Закрыть крышкой и тушить до готовности картофеля. Добавить сметану, посолить по желанию. Хорошо перемешать. Выложить на тарелки и посыпать мелко нашинкованной зеленью. Подавать жаркое к столу горячим.

Полезный совет: если у вас нет маслят, добавьте белые грибы или больше шампиньонов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить плов со свининой в мультиварке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом свиных ребер в пивном маринаде на мангале.

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