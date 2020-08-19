Что приготовить на ужин летом: ТОП-5 рецептов блюд из свинины
Свинина прекрасно сочетается с сезонными фруктами, овощами и грибами
Не знаете, что можно приготовить на ужин летом из свинины? В нашей подборке вы найдете рецепты вкусных и необычных блюд. Эти идеи пригодятся и для составления праздничного меню. Вы сможете порадовать своих гостей аппетитной и сытной вечерней трапезой.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 600 г свиной вырезки
- 2-3 кисло-сладких яблока
- Немного бульона или воды
- 1 ст.л. горчицы
- 1 ст.л. сметаны или сливок (по желанию)
- Зелень (петрушка или кервель)
- Растительное масло
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Свинину нарезать толстыми кусочками, слегка отбить, чтобы получились ровные медальоны.
- Яблоки очистить, удалить сердцевину, нарезать тонкими ломтиками.
- В сковороде разогреть растительное масло. Обжарить мясо практически до полной готовности и переложить на тарелку.
- Влить немного бульона (около 1/2 стакана), дать немного выпариться. Добавить горчицу, перемешать. Следом добавить яблоки и дать им потушиться несколько минут.
- Вернуть в сковороду мясо, довести до полной готовности.
- По желанию добавить в соус сметану. Посолить и поперчить. Посыпать зеленью и подавать.
Полезный совет: осенью вместо яблок можно будет использовать айву.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 180 г свиной вырезки
- 20 г лисичек
- 20 г помидора
- 30 г твердого сыра
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Для соуса:
- 30 г сливок 18%
- 15 г лисичек
- 5 г соевого соуса
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Свинину разрезать на три достаточно толстых кусочка, слегка отбить и сделать в каждом надрезы в виде кармашков.
- Лисички отварить, нарезать кубиками, добавить к ним так же нарезанные помидоры и сыр, слегка посолить и нафаршировать этой начинкой свинину.
- Положить мясо на противень, застеленный пергаментом, поставить в духовку, разогретую до температуры 190 °С, на 10 минут.
- Сделать соус: сливки смешать с отварными лисичками и соевым соусом, довести до кипения, посолить и поперчить.
- Положить на тарелку свинину, полить соусом и подавать вместе с картофельным пюре и беби-морковью.
Время приготовления:
- 30 минут + время на маринование
Ингредиенты:
- 600 г свиной вырезки
- 1 ст.л. молотой паприки
- 1-2 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л. кунжутного масла
- 1 ч.л. молотого сушеного чеснока
- Щепотка сушеного базилика
- Молотый перец чили – по вкусу
- Щепотка сахара
Способ приготовления:
- Свинину помойте, обсушите и нарежьте средними кубиками.
- Смешайте в миске все остальные ингредиенты.
- Положите в емкость мясо и хорошо перемешайте. Накройте и уберите в холодильник минимум на час.
- Затем насадите мясо на шампуры или деревянные шпажки и обжарьте на гриле или сковороде.
Время приготовления:
- 25 минут
Ингредиенты:
- 4 кусочка свиной вырезки или 4 свиных отбивных на кости
- Оливковое масло – для смазывания + 2 ч.л.
- Морская соль и свежемолотый перец – по вкусу
- 2 персика без косточек, разрезанных на четвертинки
- 2 ст.л. кленового сиропа или меда
- 2-3 ч. л. качественного бальзамического уксуса
- Небольшие свежие листья базилика или мяты – для украшения
Способ приготовления:
- Достаньте свинину из холодильника и дайте постоять 30 минут. Каждый кусок мяса должен быть примерно по 225 г и толщиной 2 см, без лишнего жира.
- Слегка смажьте отбивные оливковым маслом и обильно приправьте с обеих сторон солью и перцем.
- В миске смешайте персики, кленовый сироп или мед и 2 ч. л. оливкового масла. Приправьте перцем и перемешайте. Отложите в сторону.
- Подготовьте средний огонь на гриле или разогрейте чугунную сковороду на плите на среднем или сильном огне.
- Поместите отбивные на решетку гриля над самой горячей частью огня или на сковороду. Готовьте до золотистого цвета около 2-х минут. Переложите отбивные на более прохладную часть гриля или уменьшите огонь и готовьте, пока свинина не прожарится, еще по 3-4 минуты с каждой стороны.
- Поместите персики на прямой огонь и поджарьте, переворачивая щипцами, пока срезы не подрумянятся, примерно 30-60 секунд.
- Переложите отбивные и персики на тарелки и слегка сбрызните бальзамическим уксусом. Украсьте листьями базилика или мяты и сразу же подавайте.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- 200 г мякоти свинины
- 1 луковица
- 5-7 свежих шампиньонов
- 200 г замороженных маслят
- 2 лавровых листа
- 5-7 картофелин
- 100 г сметаны 20%
- 2 веточки петрушки или укропа
- Растительное масло
- Перец черный молотый – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо порезать кубиками
- Лук мелко нашинковать и обжарить на растительном масле.
- Добавить мясо и обжаривать 5-7 минут.
- Добавить размороженные и порезанные маслята, ломтиками порезанные шампиньоны. Обжаривать 10 минут.
- Влить 1/2 стакана воды и тушить еще 30 минут, под крышкой на среднем огне. Добавить соль, перец и лавровый лист.
- Картофель очистить и порезать кубиками. Добавить в сковороду. Влить еще воды. Закрыть крышкой и тушить до готовности картофеля.
- Добавить сметану, посолить по желанию. Хорошо перемешать.
- Выложить на тарелки и посыпать мелко нашинкованной зеленью. Подавать жаркое к столу горячим.
Полезный совет: если у вас нет маслят, добавьте белые грибы или больше шампиньонов.
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