Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что приготовить на ужин летом: три рецепта легких блюд

Сегодня, 13:03

Рецепты для диетического ужина с фото

Можно ужинать вкусно и не очень калорийно, приготовив диетические блюда из овощей, курицы или рыбы. Тогда организм получит необходимые питательные вещества, без избытка жиров и калорий.

Мы выбрали три рецепта летних ужинов, которые точно не навредят вашей фигуре. Это кускус с куриным филе и овощами, итальянское рагу и рыбные тефтели с кабачками в томатном соусе.

Кускус с куриным филе и овощами в мультиварке

Кускус с курицей и овощами
Кускус с курицей и овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 350 г кускуса
  • 500 г куриного филе
  • 1 цукини
  • 1 баклажан
  • 1 морковь
  • 1 сладкий перец
  • 1 луковица
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Читайте также:
Запеканки из кабачков в духовке: два рецепта для летнего ужина

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезать кубиками. Обжарить, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки в течение 12 минут в режиме "Жарка".
  2. Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим "Тушение" и готовить 20 минут.
  3. Влить 500 мл воды, выключить программу "Тушение" и на разогреве дождаться закипания.
  4. В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 минут для набухания под закрытой крышкой.
  5. Перемешать и сразу подавать.

Смотрите видео, каким должен быть здоровый ужин:

Капоната из баклажанов с помидорами

Капоната из баклажанов по-сицилийски
Капоната из баклажанов по-сицилийски
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 2-3 крупных помидора
  • 1 луковица
  • Несколькой стеблей сельдерея
  • Горсть маслин
  • Каперсы – по желанию
  • 1-2 ст.л. винного уксуса
  • Оливковое масло
  • Соль, перец, сахар
  • Свежий зеленый базилик

Способ приготовления:

  1. Баклажан нарезать кубиками. Положить в миску, присолить и полить оливковым маслом. Хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут.
  2. Обдать кипятком помидоры и снять с них кожицу. Мякоть нарезать.
  3. Нарезать сельдерей и маслины (предварительно удалив косточки из последних).
  4. В сковороде без масла обжарить баклажаны. Добавить помидоры, сельдерей, маслины и каперсы.
  5. Поперчить, добавить уксус, по необходимости положить немного сахара.
  6. Готовить все вместе, пока овощи не станут мягкими. Перед подачей посыпать капонату зеленым базиликом.

Тефтели из трески и кабачка в томатном соусе

Тефтели из рыбы
Тефтели из рыбы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 500 г филе трески
  • 1 яйцо
  • 1 маленький кабачок
  • 4 ст.л. молотых сухарей
  • Мускатный орех
  • Молотый перец
  • Соль

Для соуса:

  • 500 г пассаты (протертых помидоров в собственном соку)
  • 1 луковица
  • 1 стебель сельдерея
  • 1 маленький перец чили
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • Соль
  • Сахар
  • Петрушка – для подачи

Способ приготовления:

  1. Приготовить соус. Лук и стебель сельдерея мелко нарезать и готовить на сковороде в оливковом масле до мягкости, добавить мелко нарезанный перец чили, влить пассату, довести до кипения, посолить, добавить сахар по вкусу. Оставить в теплом месте.
  2. Филе трески измельчить в кухонном комбайне. Кабачок натереть на терке и хорошо отжать.
  3. Смешать рыбу, кабачок, молотые сухари, яйцо, щепотку мускатного ореха, молотый перец, посолить. Перемешать до однородной массы.
  4. Приготовленный заранее соус поставить на огонь, довести до кипения.
  5. Сделать из рыбного фарша шарики размером с грецкий орех и опустить их в кипящий соус. Тушить около 20 минут, перевернув один раз и следя, чтобы соус не выкипал.
  6. Подавать рыбные тефтели с отварным рисом, посыпав зеленью петрушки.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить макароны с ветчиной и горошком от Найджелы Лоусон, а также рассказывали, как сделать вегетарианское рагу с фасолью и баклажанами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как заготовить вкусные салаты с рисом на зиму: ТОП-6 рецептов Как правильно варить картофель: разные способы приготовления Заготовки из кабачков на зиму: три простых рецепта Что приготовить на завтрак летом: ТОП-5 рецептов
рецепты лето ужин что приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Джанабаева впервые показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева впервые показала младшего сына от Меладзе
Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
Торт без выпечки, на сковороде, быстрый и вкусный: съедается вмиг
Торт без выпечки, на сковороде, быстрый и вкусный: съедается вмиг
Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру
Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Wellness

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

Сегодня, 11:11Шоу-бизнес

День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о популярном ведущем

Сегодня, 05:55Fun

Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

Вчера, 13:31Events

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:08Events

День медика-2020: поздравления с праздником в прозе и стихах

Вчера, 09:37Events

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: неожиданные факты о принце Уильяме

Вчера, 08:54Fun

Сегодня День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

Вчера, 08:28Events

День медика-2020 в Украине: история и значение праздника

Вчера, 06:00Events

Поздравления с Днем отца: яркие и прикольные открытки и пожелания

20 июняАфиша

Николь Кидман – 53! ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой

20 июняFood

Быстрый рецепт вишневого ликера

20 июняШоу-бизнес

Певица Джамала стала мамой во второй раз

19 июняEvents

Гороскоп на 20 июня: как знаки зодиака проведут свой выходной

19 июняFood

Петров пост-2020: рецепты постной выпечки с вишней

19 июняСтиль

Модные юбки 2020: обзор самых трендовых фасонов

Новости партнеров

Имена женщин, которые становятся плохими женами
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Ефремов мог совершить смертельную аварию вместе с любовницей
Ефремов мог совершить смертельную аварию вместе с любовницей
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Покинута Максом Дана зробила заяву після фіналу
Покинута Максом Дана зробила заяву після фіналу "Холостяка"
Восхитительные блюда из молодой капусты: 3 лучших рецепта
Восхитительные блюда из молодой капусты: 3 лучших рецепта
Колишній чоловік Лорак Мурат показав свою найулюбленішу дівчинку
Колишній чоловік Лорак Мурат показав свою найулюбленішу дівчинку
Дженнифер Лопес без белья соблазнительно наклонилась. Смелое фото
Дженнифер Лопес без белья соблазнительно наклонилась. Смелое фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять