Что приготовить на ужин летом: три рецепта легких блюд
Рецепты для диетического ужина с фото
Можно ужинать вкусно и не очень калорийно, приготовив диетические блюда из овощей, курицы или рыбы. Тогда организм получит необходимые питательные вещества, без избытка жиров и калорий.
Мы выбрали три рецепта летних ужинов, которые точно не навредят вашей фигуре. Это кускус с куриным филе и овощами, итальянское рагу и рыбные тефтели с кабачками в томатном соусе.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 350 г кускуса
- 500 г куриного филе
- 1 цукини
- 1 баклажан
- 1 морковь
- 1 сладкий перец
- 1 луковица
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезать кубиками. Обжарить, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки в течение 12 минут в режиме "Жарка".
- Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим "Тушение" и готовить 20 минут.
- Влить 500 мл воды, выключить программу "Тушение" и на разогреве дождаться закипания.
- В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 минут для набухания под закрытой крышкой.
- Перемешать и сразу подавать.
Смотрите видео, каким должен быть здоровый ужин:
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 2-3 крупных помидора
- 1 луковица
- Несколькой стеблей сельдерея
- Горсть маслин
- Каперсы – по желанию
- 1-2 ст.л. винного уксуса
- Оливковое масло
- Соль, перец, сахар
- Свежий зеленый базилик
Способ приготовления:
- Баклажан нарезать кубиками. Положить в миску, присолить и полить оливковым маслом. Хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут.
- Обдать кипятком помидоры и снять с них кожицу. Мякоть нарезать.
- Нарезать сельдерей и маслины (предварительно удалив косточки из последних).
- В сковороде без масла обжарить баклажаны. Добавить помидоры, сельдерей, маслины и каперсы.
- Поперчить, добавить уксус, по необходимости положить немного сахара.
- Готовить все вместе, пока овощи не станут мягкими. Перед подачей посыпать капонату зеленым базиликом.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 500 г филе трески
- 1 яйцо
- 1 маленький кабачок
- 4 ст.л. молотых сухарей
- Мускатный орех
- Молотый перец
- Соль
Для соуса:
- 500 г пассаты (протертых помидоров в собственном соку)
- 1 луковица
- 1 стебель сельдерея
- 1 маленький перец чили
- 1 ст.л. оливкового масла
- Соль
- Сахар
- Петрушка – для подачи
Способ приготовления:
- Приготовить соус. Лук и стебель сельдерея мелко нарезать и готовить на сковороде в оливковом масле до мягкости, добавить мелко нарезанный перец чили, влить пассату, довести до кипения, посолить, добавить сахар по вкусу. Оставить в теплом месте.
- Филе трески измельчить в кухонном комбайне. Кабачок натереть на терке и хорошо отжать.
- Смешать рыбу, кабачок, молотые сухари, яйцо, щепотку мускатного ореха, молотый перец, посолить. Перемешать до однородной массы.
- Приготовленный заранее соус поставить на огонь, довести до кипения.
- Сделать из рыбного фарша шарики размером с грецкий орех и опустить их в кипящий соус. Тушить около 20 минут, перевернув один раз и следя, чтобы соус не выкипал.
- Подавать рыбные тефтели с отварным рисом, посыпав зеленью петрушки.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить макароны с ветчиной и горошком от Найджелы Лоусон, а также рассказывали, как сделать вегетарианское рагу с фасолью и баклажанами.
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