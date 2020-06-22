Что приготовить на ужин летом: три рецепта легких блюд

Рецепты для диетического ужина с фото

Можно ужинать вкусно и не очень калорийно, приготовив диетические блюда из овощей, курицы или рыбы. Тогда организм получит необходимые питательные вещества, без избытка жиров и калорий.

Мы выбрали три рецепта летних ужинов, которые точно не навредят вашей фигуре. Это кускус с куриным филе и овощами, итальянское рагу и рыбные тефтели с кабачками в томатном соусе.

Кускус с куриным филе и овощами в мультиварке

Кускус с курицей и овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

350 г кускуса

500 г куриного филе

1 цукини

1 баклажан

1 морковь

1 сладкий перец

1 луковица

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать кубиками. Обжарить, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки в течение 12 минут в режиме "Жарка". Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим "Тушение" и готовить 20 минут. Влить 500 мл воды, выключить программу "Тушение" и на разогреве дождаться закипания. В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 минут для набухания под закрытой крышкой. Перемешать и сразу подавать.

Смотрите видео, каким должен быть здоровый ужин:

Капоната из баклажанов с помидорами

Капоната из баклажанов по-сицилийски Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

2 баклажана

2-3 крупных помидора

1 луковица

Несколькой стеблей сельдерея

Горсть маслин

Каперсы – по желанию

1-2 ст.л. винного уксуса

Оливковое масло

Соль, перец, сахар

Свежий зеленый базилик

Способ приготовления:

Баклажан нарезать кубиками. Положить в миску, присолить и полить оливковым маслом. Хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут. Обдать кипятком помидоры и снять с них кожицу. Мякоть нарезать. Нарезать сельдерей и маслины (предварительно удалив косточки из последних). В сковороде без масла обжарить баклажаны. Добавить помидоры, сельдерей, маслины и каперсы. Поперчить, добавить уксус, по необходимости положить немного сахара. Готовить все вместе, пока овощи не станут мягкими. Перед подачей посыпать капонату зеленым базиликом.

Тефтели из трески и кабачка в томатном соусе

Тефтели из рыбы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

500 г филе трески

1 яйцо

1 маленький кабачок

4 ст.л. молотых сухарей

Мускатный орех

Молотый перец

Соль

Для соуса:

500 г пассаты (протертых помидоров в собственном соку)

1 луковица

1 стебель сельдерея

1 маленький перец чили

1 ст.л. оливкового масла

Соль

Сахар

Петрушка – для подачи

Способ приготовления:

Приготовить соус. Лук и стебель сельдерея мелко нарезать и готовить на сковороде в оливковом масле до мягкости, добавить мелко нарезанный перец чили, влить пассату, довести до кипения, посолить, добавить сахар по вкусу. Оставить в теплом месте. Филе трески измельчить в кухонном комбайне. Кабачок натереть на терке и хорошо отжать. Смешать рыбу, кабачок, молотые сухари, яйцо, щепотку мускатного ореха, молотый перец, посолить. Перемешать до однородной массы. Приготовленный заранее соус поставить на огонь, довести до кипения. Сделать из рыбного фарша шарики размером с грецкий орех и опустить их в кипящий соус. Тушить около 20 минут, перевернув один раз и следя, чтобы соус не выкипал. Подавать рыбные тефтели с отварным рисом, посыпав зеленью петрушки.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить макароны с ветчиной и горошком от Найджелы Лоусон, а также рассказывали, как сделать вегетарианское рагу с фасолью и баклажанами.

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