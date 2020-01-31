Что приготовить на ужин: рецепт макаронной запеканки с овощами и сыром
Запеканка из пасты в духовке
Запеканка из макарон с брокколи, цветной капустой, горошком и сыром – вкусное, полезное и довольно быстрое в приготовлении блюдо. Оно понравится как взрослым, так и детям.
Смотрите видео, как приготовить пасту с копчеными ребрышками:
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Макаронная запеканка с овощами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 297 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 стакана молока
- 1 стакан замороженного горошка
- 400 г цветной капусты
- 30 г чеддера
- 350 г пасты фузилли
- 225 г брокколи
- 225 г сливочного сыра или творога
- 2 ст.л. сливочного масла
- 1/2 ч.л. горчичного порошка
- 1/2 ч.л. мускатного ореха
- Щепотка кайенского перца
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 ºС. Смажьте маслом одну большую керамическую форму или несколько маленьких .
- Разберите на соцветия брокколи и цветную капусту.
- В кастрюлю с кипящей водой выложите пасту, варите три минуты, добавьте замороженный горошек, брокколи, цветную капусту, варите минуту. Откиньте на дуршлаг.
- В процессоре перемешайте 225 г тертого чеддера, мягкий сыр, масло, горчицу, мускатный орех, соль по вкусу. Влейте молоко, измельчите массу до состояния пюре.
- В пасту с брокколи и цветной капустой добавьте сырную массу, перемешайте. Выложите полученную массу в форму, посыпьте оставшимся сыром. Отправьте в духовку. Большая запеканка будет готовится около 35 минут, а маленькие – 15-20 минут.
Полезный совет
Вместо фузилли возьмите любую другую короткую пасту. Подойдут и рожки, и фарфалле, и пенне.
Напомним, ранее мы делились рецептом картофельной запеканки с фаршем. "Сегодня" также писали, как приготовить запеканку с брокколи.
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Источник: Сегодня