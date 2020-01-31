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Что приготовить на ужин: рецепт макаронной запеканки с овощами и сыром

Запеканка из пасты в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:18
Паста с овощами и сыром
Паста с овощами и сыром
Фото: Depositphotos

Запеканка из макарон с брокколи, цветной капустой, горошком и сыром – вкусное, полезное и довольно быстрое в приготовлении блюдо. Оно понравится как взрослым, так и детям.

Смотрите видео, как приготовить пасту с копчеными ребрышками:

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Макаронная запеканка с овощами

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 297 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 стакана молока
  • 1 стакан замороженного горошка
  • 400 г цветной капусты
  • 30 г чеддера
  • 350 г пасты фузилли
  • 225 г брокколи
  • 225 г сливочного сыра или творога
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • 1/2 ч.л. горчичного порошка
  • 1/2 ч.л. мускатного ореха
  • Щепотка кайенского перца
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 ºС. Смажьте маслом одну большую керамическую форму или несколько маленьких .
  2. Разберите на соцветия брокколи и цветную капусту.
  3. В кастрюлю с кипящей водой выложите пасту, варите три минуты, добавьте замороженный горошек, брокколи, цветную капусту, варите минуту. Откиньте на дуршлаг.
  4. В процессоре перемешайте 225 г тертого чеддера, мягкий сыр, масло, горчицу, мускатный орех, соль по вкусу. Влейте молоко, измельчите массу до состояния пюре.
  5. В пасту с брокколи и цветной капустой добавьте сырную массу, перемешайте. Выложите полученную массу в форму, посыпьте оставшимся сыром. Отправьте в духовку. Большая запеканка будет готовится около 35 минут, а маленькие – 15-20 минут.

Полезный совет

Вместо фузилли возьмите любую другую короткую пасту. Подойдут и рожки, и фарфалле, и пенне.

Напомним, ранее мы делились рецептом картофельной запеканки с фаршем. "Сегодня" также писали, как приготовить запеканку с брокколи.

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Источник: Сегодня
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