Что приготовить на ужин: рецепт макаронной запеканки с овощами и сыром

Запеканка из пасты в духовке

Паста с овощами и сыром Фото: Depositphotos

Запеканка из макарон с брокколи, цветной капустой, горошком и сыром – вкусное, полезное и довольно быстрое в приготовлении блюдо. Оно понравится как взрослым, так и детям.

Смотрите видео, как приготовить пасту с копчеными ребрышками:

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Макаронная запеканка с овощами

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

297 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 стакана молока

1 стакан замороженного горошка

400 г цветной капусты

30 г чеддера

350 г пасты фузилли

225 г брокколи

225 г сливочного сыра или творога

2 ст.л. сливочного масла

1/2 ч.л. горчичного порошка

1/2 ч.л. мускатного ореха

Щепотка кайенского перца

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 ºС. Смажьте маслом одну большую керамическую форму или несколько маленьких . Разберите на соцветия брокколи и цветную капусту. В кастрюлю с кипящей водой выложите пасту, варите три минуты, добавьте замороженный горошек, брокколи, цветную капусту, варите минуту. Откиньте на дуршлаг. В процессоре перемешайте 225 г тертого чеддера, мягкий сыр, масло, горчицу, мускатный орех, соль по вкусу. Влейте молоко, измельчите массу до состояния пюре. В пасту с брокколи и цветной капустой добавьте сырную массу, перемешайте. Выложите полученную массу в форму, посыпьте оставшимся сыром. Отправьте в духовку. Большая запеканка будет готовится около 35 минут, а маленькие – 15-20 минут.

Полезный совет

Вместо фузилли возьмите любую другую короткую пасту. Подойдут и рожки, и фарфалле, и пенне.

Напомним, ранее мы делились рецептом картофельной запеканки с фаршем. "Сегодня" также писали, как приготовить запеканку с брокколи.

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