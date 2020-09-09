Что приготовить на ужин: ТОП-5 рецептов в итальянском стиле
Итальянская кухня – одна из самых популярных в мире
Планируете приготовить вкусный ужин в итальянском стиле? Тогда эта подборка аппетитных блюд – для вас. Все рецепты можно легко повторить на любой домашней кухне из простых и доступных продуктов.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 200 г риса арборио
- 400 г смеси морепродуктов
- 700 мл овощного бульона
- 200 мл сливок
- 3 шт. лука-шалот
- Соль, молотый перец
- 100 мл белого вина
- Оливковое масло
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Способ приготовления:
- Разогреть сковороду с растительным маслом, пассеровать лук до прозрачности.
- Добавить рис, слегка обжарить. Влить белое вино и готовить до испарения жидкости.
- Затем небольшими порциями вливать бульон, часто помешивая. Новую порцию добавлять, только когда предыдущая испарится.
- Влить сливки, промытые морепродукты, посолить и готовить еще три-пять минут. Готовое ризотто должно напоминать очень густой суп.
- Подавать ризотто горячим, посыпав свежей зеленью.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 больших баклажана
- 1 маленькая красная луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1/2 пучка свежей петрушки (15 г)
- 2 ст.л. соленых каперсов
- 1 горсть зеленых оливок
- 5 крупных спелых помидоров
- Оливковое масло
- 1 ч.л. сушеного орегано с горкой
- 2-3 ст.л. качественного уксуса на травах
Смотрите видео, как приготовить рыбное ризотто с зеленым горошком:
По желанию:
- 2 ст.л. нарезанного миндаля
Способ приготовления:
- Баклажан нарежьте крупными кусками.
- Очистите и мелко нарежьте лук, затем очистите и измельчите чеснок. Отделите и нарежьте листья петрушки, затем мелко нарежьте стебли.
- Промойте, замочите и процедите каперсы, удалите косточки из оливок. Помидоры нарежьте крупно.
- Поджарьте миндаль, если используете, на горячем гриле или в духовке до светло-коричневого цвета.
- Возьмите большую кастрюлю, налейте немного оливкового масла и поставьте на огонь. Добавьте кусочки баклажана и орегано, приправьте небольшим количеством морской соли и перемешайте, чтобы баклажаны равномерно покрылись маслом. Готовьте на сильном огне около 4-5 минут, время от времени встряхивая сковороду. Если у вас небольшая сковорода, обжаривайте овощи партиями.
- Когда баклажаны станут золотистыми с каждой стороны, добавьте лук, чеснок и стебли петрушки. Продолжайте готовить еще пару минут. Не стесняйтесь добавить в сковороду еще немного масла, если она станет слишком сухой.
- Добавьте высушенные каперсы и оливки и сбрызните травяным уксусом. Когда весь уксус испарится, добавьте помидоры и тушите около 15 минут или до готовности.
- Попробуйте перед подачей на стол. При необходимости приправьте солью, черным перцем и уксусом. Сбрызните небольшим количеством хорошего оливкового масла и подавайте, посыпав нарезанными листьями петрушки и миндалем, если хотите.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки
- 2 яйца
- 1 ч. л. оливкового масла
Для начинки:
- 200 г белых грибов или лисичек
- 100 г пекорино
- 1 зубчик чеснока
- 4 веточки петрушки
- 20 г растительного масла
- 2 веточки свежего тимьяна
- Соль
- Перец
Для соуса песто:
- 1 вареное яйцо
- 50 г оливкового масла
- 100 г пармезана
- 50 г базилика
- 1 зубчик чеснока
- 50 г кедровых орехов
- Морская соль
Способ приготовления:
- Смешать муку с желтками, яйцами и оливковым маслом и замесить тесто.
- Завернуть тесто в пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
- Для соуса смешать все ингредиенты в блендере; если соус получился слишком густым, добавить воды.
- На разогретую сковородку положить мелко порезанные грибы и чеснок, обжарить, добавить соль, перец и веточки тимьяна.
- Смешать грибы с пекорино.
- Раскатать тонко тесто, выложить начинку и смазать края желтком.
- Вырезать равиоли желаемой формы.
- Отварить в подсоленной воде 2 минуты после всплытия, слить воду и добавить соус.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 2 яичных желтка
- 90 г тонко нарезанной пармской ветчины
- 2 несладкие белые булочки
- 75 г сливочного масла
- 1/2 ч.л. горчицы
- 1/2 ст.л. белого винного уксуса
- 2 ст.л. измельченного эстрагона
- 225 г смеси шпината и рукколы
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите яйца в течение 5 минут. Остудите, очистите, разрежьте на четвертинки.
- Тонкие ломтики пармской ветчины разрежьте поперек на 2-3 кусочка. Обжарьте на 1 ст. л. сливочного масла до золотистой корочки, выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Для гренок нарежьте булочки кубиками, обжарьте на той же сковороде до румяного цвета, также выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
- Для заправки взбейте миксером сырые желтки, уксус, горчицу, щепотку соли. Растопите оставшееся сливочное масло, добавьте к яйцам, взбейте миксером на малой скорости. В конце добавьте измельченный эстрагон, перемешайте.
- Разделите шпинат и рукколу, четвертинки яиц на 4 порции, выложите на тарелки, добавьте ветчину, крутоны, полейте приготовленным соусом. Подавайте салат сразу после приготовления.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1/2 упаковки спагетти
- Соль – по вкусу
- 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
- 2 зубчика чеснока
- 10 помидоров черри
- 3 вяленых помидора в масле
- 1 горсть оливок
- 1 горсть каперсов
- 1 щепотка пеперончино
- 1 банка консервированного тунца
- Немного свежего базилика
Способ приготовления:
- В кипящую подсоленную воду добавить спагетти, отварить до готовности.
- Разогреть сковороду с оливковым маслом.
- Чеснок раздавить плоской стороной ножа, целиком добавить на сковороду.
- Помидоры черри разрезать пополам, выложить на сковороду, припустить на небольшом огне.
- Вяленые помидоры нарезать, всыпать в сковороду.
- К помидорам добавить оливки, каперсы, перец пеперончино и консервированного тунца. Все перемешать и слегка припустить.
- В сковороду добавить готовые спагетти, все перемешать.
- Подавать пасту на большом блюде, украсить свежим базиликом.
Напомним, ранее мы делились рецептом тальятелле с лисичками, а также рассказывали, как приготовить овощной суп минестроне.
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