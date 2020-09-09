Что приготовить на ужин: ТОП-5 рецептов в итальянском стиле

Итальянская кухня – одна из самых популярных в мире

Планируете приготовить вкусный ужин в итальянском стиле? Тогда эта подборка аппетитных блюд – для вас. Все рецепты можно легко повторить на любой домашней кухне из простых и доступных продуктов.

Ризотто с морепродуктами

Ризотто с морским коктейлем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

200 г риса арборио

400 г смеси морепродуктов

700 мл овощного бульона

200 мл сливок

3 шт. лука-шалот

Соль, молотый перец

100 мл белого вина

Оливковое масло

Способ приготовления:

Разогреть сковороду с растительным маслом, пассеровать лук до прозрачности. Добавить рис, слегка обжарить. Влить белое вино и готовить до испарения жидкости. Затем небольшими порциями вливать бульон, часто помешивая. Новую порцию добавлять, только когда предыдущая испарится. Влить сливки, промытые морепродукты, посолить и готовить еще три-пять минут. Готовое ризотто должно напоминать очень густой суп. Подавать ризотто горячим, посыпав свежей зеленью.

Капоната от Джейми Оливера

Капоната из баклажанов Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 больших баклажана

1 маленькая красная луковица

2 зубчика чеснока

1/2 пучка свежей петрушки (15 г)

2 ст.л. соленых каперсов

1 горсть зеленых оливок

5 крупных спелых помидоров

Оливковое масло

1 ч.л. сушеного орегано с горкой

2-3 ст.л. качественного уксуса на травах

Смотрите видео, как приготовить рыбное ризотто с зеленым горошком:

По желанию:

2 ст.л. нарезанного миндаля

Способ приготовления:

Баклажан нарежьте крупными кусками. Очистите и мелко нарежьте лук, затем очистите и измельчите чеснок. Отделите и нарежьте листья петрушки, затем мелко нарежьте стебли. Промойте, замочите и процедите каперсы, удалите косточки из оливок. Помидоры нарежьте крупно. Поджарьте миндаль, если используете, на горячем гриле или в духовке до светло-коричневого цвета. Возьмите большую кастрюлю, налейте немного оливкового масла и поставьте на огонь. Добавьте кусочки баклажана и орегано, приправьте небольшим количеством морской соли и перемешайте, чтобы баклажаны равномерно покрылись маслом. Готовьте на сильном огне около 4-5 минут, время от времени встряхивая сковороду. Если у вас небольшая сковорода, обжаривайте овощи партиями. Когда баклажаны станут золотистыми с каждой стороны, добавьте лук, чеснок и стебли петрушки. Продолжайте готовить еще пару минут. Не стесняйтесь добавить в сковороду еще немного масла, если она станет слишком сухой. Добавьте высушенные каперсы и оливки и сбрызните травяным уксусом. Когда весь уксус испарится, добавьте помидоры и тушите около 15 минут или до готовности. Попробуйте перед подачей на стол. При необходимости приправьте солью, черным перцем и уксусом. Сбрызните небольшим количеством хорошего оливкового масла и подавайте, посыпав нарезанными листьями петрушки и миндалем, если хотите.

Равиоли с белыми грибами, пекорино и соусом песто от Екатерины Великой

Равиоли с грибами и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки

2 яйца

1 ч. л. оливкового масла

Для начинки:

200 г белых грибов или лисичек

100 г пекорино

1 зубчик чеснока

4 веточки петрушки

20 г растительного масла

2 веточки свежего тимьяна

Соль

Перец

Для соуса песто:

1 вареное яйцо

50 г оливкового масла

100 г пармезана

50 г базилика

1 зубчик чеснока

50 г кедровых орехов

Морская соль

Способ приготовления:

Смешать муку с желтками, яйцами и оливковым маслом и замесить тесто. Завернуть тесто в пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут. Для соуса смешать все ингредиенты в блендере; если соус получился слишком густым, добавить воды. На разогретую сковородку положить мелко порезанные грибы и чеснок, обжарить, добавить соль, перец и веточки тимьяна. Смешать грибы с пекорино. Раскатать тонко тесто, выложить начинку и смазать края желтком. Вырезать равиоли желаемой формы. Отварить в подсоленной воде 2 минуты после всплытия, слить воду и добавить соус.

Флорентийский салат

Салат с яйцами, гренками и пармой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

5 яиц

2 яичных желтка

90 г тонко нарезанной пармской ветчины

2 несладкие белые булочки

75 г сливочного масла

1/2 ч.л. горчицы

1/2 ст.л. белого винного уксуса

2 ст.л. измельченного эстрагона

225 г смеси шпината и рукколы

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите яйца в течение 5 минут. Остудите, очистите, разрежьте на четвертинки. Тонкие ломтики пармской ветчины разрежьте поперек на 2-3 кусочка. Обжарьте на 1 ст. л. сливочного масла до золотистой корочки, выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Для гренок нарежьте булочки кубиками, обжарьте на той же сковороде до румяного цвета, также выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Для заправки взбейте миксером сырые желтки, уксус, горчицу, щепотку соли. Растопите оставшееся сливочное масло, добавьте к яйцам, взбейте миксером на малой скорости. В конце добавьте измельченный эстрагон, перемешайте. Разделите шпинат и рукколу, четвертинки яиц на 4 порции, выложите на тарелки, добавьте ветчину, крутоны, полейте приготовленным соусом. Подавайте салат сразу после приготовления.

Паста путанеска с тунцом и базиликом от Юлии Высоцкой

Паста путанеска Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1/2 упаковки спагетти

Соль – по вкусу

2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin

2 зубчика чеснока

10 помидоров черри

3 вяленых помидора в масле

1 горсть оливок

1 горсть каперсов

1 щепотка пеперончино

1 банка консервированного тунца

Немного свежего базилика

Способ приготовления:

В кипящую подсоленную воду добавить спагетти, отварить до готовности. Разогреть сковороду с оливковым маслом. Чеснок раздавить плоской стороной ножа, целиком добавить на сковороду. Помидоры черри разрезать пополам, выложить на сковороду, припустить на небольшом огне. Вяленые помидоры нарезать, всыпать в сковороду. К помидорам добавить оливки, каперсы, перец пеперончино и консервированного тунца. Все перемешать и слегка припустить. В сковороду добавить готовые спагетти, все перемешать. Подавать пасту на большом блюде, украсить свежим базиликом.

Напомним, ранее мы делились рецептом тальятелле с лисичками, а также рассказывали, как приготовить овощной суп минестроне.

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