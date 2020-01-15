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Что приготовить на ужин: три быстрых рецепта пасты

Варьировать рецепты пасты можно бесконечно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Паста с соусом
Паста с соусом
Фото: freepik.com

Паста с различными соусами – прекрасный вариант для ужина. Такое блюдо сытное, вкусное и быстрое. Мы собрали три рецепта пасты, готовка по которым займет не больше получаса.

Смотрите видео, как приготовить макароны с копчеными ребрышками:

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Паста с соусом из куриной печени

Макароны с куриной печенкой
Макароны с куриной печенкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени
  • 250 г пасты
  • 250 г консервированных помидоров
  • 2 моркови
  • 1 луковица
  • 3 стебля сельдерея
  • 3 зубчика чеснока
  • 50 мл оливкового масла
  • 3 веточки петрушки
  • 1 щепотка сахара
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук и сельдерей нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке.
  2. Обжарить овощи на оливковом масле до полуготовности, периодически помешивая.
  3. Куриную печень очистить от пленок, как следует промыть и отправить к подливке.
  4. Нарубить консервированные помидоры, петрушку и чеснок, выложить в сковороду.
  5. Отварить макароны и за 10 минут до готовности блюда добавить к зажарке. Посолить и поперчить, сдобрить щепоткой сахара. Перемешать.
  6. Снять с огня, выложить в большое глубокое блюдо, по желанию посыпать тертым сыром.

Паста с ветчиной и зеленым горошком от Найджелы Лоусон

Макароны с ветчиной и горошком
Макароны с ветчиной и горошком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 25 минут

Ингредиенты:

  • 200 г пасты фарфалле (или другой короткой пасты)
  • 100 г замороженного мелкого горошка
  • 150 мл жирных сливок
  • 150 г нарезанной кубиками ветчины
  • 2 столовые ложки тертого сыра пармезан

Способ приготовления:

  1. Приготовьте макароны в соответствии с инструкцией на упаковке в большом количестве подсоленной кипящей воды.
  2. Через 5 минут от начала приготовления добавьте горох в воду для макарон.
  3. Когда макароны будут готовы, откиньте все на дуршлаг.
  4. Снова поставьте сухую кастрюлю на огонь. Добавьте сливки, ветчину и пармезан и прогрейте.
  5. Добавьте макароны и горох, хорошо перемешайте и снимите с плиты.
  6. Подавайте макароны с горошком и ветчиной горячими, по желанию посыпав дополнительной порцией тертого пармезана и молотым перцем. Блюдо можно также украсить зеленью.

Паста с креветками и сливочным соусом

Паста с креветками в сливках
Паста с креветками в сливках
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 300 г феттуччине
  • 12 тигровых креветок
  • 80 мл оливкового масла
  • 50 мл белого сухого вина
  • 200 мл сливок 20%
  • 50 г тертого пармезана
  • Несколько веточек базилика
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень – для украшения

Способ приготовления:

  1. Измельчите чеснок и базилик и слегка обжарьте их в сотейнике на раскаленном оливковом масле.
  2. Затем добавьте креветки и готовьте, помешивая, 3-4 минуты. Влейте вино и полностью его выпарите.
  3. Добавьте сливки. Доведите соус до кипения и снимите с огня. Приправьте по вкусу.
  4. Отваренную пасту смешайте с горячим соусом, выложите на тарелки и посыпьте тертым пармезаном и рубленой зеленью.

Совет: Вы можете добавить в соус небольшую баночку консервированной кукурузы.

Напомним, ранее мы писали, что приготовить на ужин из фарша. "Сегодня" также делились рецептом пасты с креветками и цукини.

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Источник: Сегодня
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