Что приготовить на ужин: три быстрых рецепта пасты
Варьировать рецепты пасты можно бесконечно
Паста с различными соусами – прекрасный вариант для ужина. Такое блюдо сытное, вкусное и быстрое. Мы собрали три рецепта пасты, готовка по которым займет не больше получаса.
Смотрите видео, как приготовить макароны с копчеными ребрышками:
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Паста с соусом из куриной печени
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 250 г пасты
- 250 г консервированных помидоров
- 2 моркови
- 1 луковица
- 3 стебля сельдерея
- 3 зубчика чеснока
- 50 мл оливкового масла
- 3 веточки петрушки
- 1 щепотка сахара
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук и сельдерей нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке.
- Обжарить овощи на оливковом масле до полуготовности, периодически помешивая.
- Куриную печень очистить от пленок, как следует промыть и отправить к подливке.
- Нарубить консервированные помидоры, петрушку и чеснок, выложить в сковороду.
- Отварить макароны и за 10 минут до готовности блюда добавить к зажарке. Посолить и поперчить, сдобрить щепоткой сахара. Перемешать.
- Снять с огня, выложить в большое глубокое блюдо, по желанию посыпать тертым сыром.
Паста с ветчиной и зеленым горошком от Найджелы Лоусон
Время приготовления:
- 25 минут
Ингредиенты:
- 200 г пасты фарфалле (или другой короткой пасты)
- 100 г замороженного мелкого горошка
- 150 мл жирных сливок
- 150 г нарезанной кубиками ветчины
- 2 столовые ложки тертого сыра пармезан
Способ приготовления:
- Приготовьте макароны в соответствии с инструкцией на упаковке в большом количестве подсоленной кипящей воды.
- Через 5 минут от начала приготовления добавьте горох в воду для макарон.
- Когда макароны будут готовы, откиньте все на дуршлаг.
- Снова поставьте сухую кастрюлю на огонь. Добавьте сливки, ветчину и пармезан и прогрейте.
- Добавьте макароны и горох, хорошо перемешайте и снимите с плиты.
- Подавайте макароны с горошком и ветчиной горячими, по желанию посыпав дополнительной порцией тертого пармезана и молотым перцем. Блюдо можно также украсить зеленью.
Паста с креветками и сливочным соусом
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 300 г феттуччине
- 12 тигровых креветок
- 80 мл оливкового масла
- 50 мл белого сухого вина
- 200 мл сливок 20%
- 50 г тертого пармезана
- Несколько веточек базилика
- 1 зубчик чеснока
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень – для украшения
Способ приготовления:
- Измельчите чеснок и базилик и слегка обжарьте их в сотейнике на раскаленном оливковом масле.
- Затем добавьте креветки и готовьте, помешивая, 3-4 минуты. Влейте вино и полностью его выпарите.
- Добавьте сливки. Доведите соус до кипения и снимите с огня. Приправьте по вкусу.
- Отваренную пасту смешайте с горячим соусом, выложите на тарелки и посыпьте тертым пармезаном и рубленой зеленью.
Совет: Вы можете добавить в соус небольшую баночку консервированной кукурузы.
Напомним, ранее мы писали, что приготовить на ужин из фарша. "Сегодня" также делились рецептом пасты с креветками и цукини.
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