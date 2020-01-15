Что приготовить на ужин: три быстрых рецепта пасты

Варьировать рецепты пасты можно бесконечно

Паста с соусом Фото: freepik.com

Паста с различными соусами – прекрасный вариант для ужина. Такое блюдо сытное, вкусное и быстрое. Мы собрали три рецепта пасты, готовка по которым займет не больше получаса.

Смотрите видео, как приготовить макароны с копчеными ребрышками:

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Паста с соусом из куриной печени

Макароны с куриной печенкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г куриной печени

250 г пасты

250 г консервированных помидоров

2 моркови

1 луковица

3 стебля сельдерея

3 зубчика чеснока

50 мл оливкового масла

3 веточки петрушки

1 щепотка сахара

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук и сельдерей нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить овощи на оливковом масле до полуготовности, периодически помешивая. Куриную печень очистить от пленок, как следует промыть и отправить к подливке. Нарубить консервированные помидоры, петрушку и чеснок, выложить в сковороду. Отварить макароны и за 10 минут до готовности блюда добавить к зажарке. Посолить и поперчить, сдобрить щепоткой сахара. Перемешать. Снять с огня, выложить в большое глубокое блюдо, по желанию посыпать тертым сыром.

Паста с ветчиной и зеленым горошком от Найджелы Лоусон

Макароны с ветчиной и горошком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

25 минут

Ингредиенты:

200 г пасты фарфалле (или другой короткой пасты)

100 г замороженного мелкого горошка

150 мл жирных сливок

150 г нарезанной кубиками ветчины

2 столовые ложки тертого сыра пармезан

Способ приготовления:

Приготовьте макароны в соответствии с инструкцией на упаковке в большом количестве подсоленной кипящей воды. Через 5 минут от начала приготовления добавьте горох в воду для макарон. Когда макароны будут готовы, откиньте все на дуршлаг. Снова поставьте сухую кастрюлю на огонь. Добавьте сливки, ветчину и пармезан и прогрейте. Добавьте макароны и горох, хорошо перемешайте и снимите с плиты. Подавайте макароны с горошком и ветчиной горячими, по желанию посыпав дополнительной порцией тертого пармезана и молотым перцем. Блюдо можно также украсить зеленью.

Паста с креветками и сливочным соусом

Паста с креветками в сливках Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

300 г феттуччине

12 тигровых креветок

80 мл оливкового масла

50 мл белого сухого вина

200 мл сливок 20%

50 г тертого пармезана

Несколько веточек базилика

1 зубчик чеснока

Соль, перец – по вкусу

Зелень – для украшения

Способ приготовления:

Измельчите чеснок и базилик и слегка обжарьте их в сотейнике на раскаленном оливковом масле. Затем добавьте креветки и готовьте, помешивая, 3-4 минуты. Влейте вино и полностью его выпарите. Добавьте сливки. Доведите соус до кипения и снимите с огня. Приправьте по вкусу. Отваренную пасту смешайте с горячим соусом, выложите на тарелки и посыпьте тертым пармезаном и рубленой зеленью.

Совет: Вы можете добавить в соус небольшую баночку консервированной кукурузы.

Напомним, ранее мы писали, что приготовить на ужин из фарша. "Сегодня" также делились рецептом пасты с креветками и цукини.

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