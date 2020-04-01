Что приготовить на ужин в духовке: ТОП-5 необычных рецептов

Рецепты вкусных блюд для духовки

Запекание – один из самых здоровых способов приготовления пищи. Еда готовится с минимальным количеством жира, а румяная корочка образуется под воздействием высокой температуры, а не за счет сгорания масла, как это происходит на сковороде. К тому же запекать в духовке даже проще, чем жарить на плите.

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Мы поделимся идеями вкусных блюд для ужина в духовке, которые подойдут как для обычного семейного ужина, так и для праздника.

Говядина по-бургундски в духовке

Говядина в красном вине Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

1 кг мякоти говядины

350 мл сухого красного вина

500 мл бульона

2 луковица

3 моркови

1 ст.л. томатной пасты

2 зубчика чеснока

2 веточки тимьяна

1 пучок свежей петрушки

1 лавровый лист

400 г грибов

Соль и перец – по вкусу

Оливковое масло – для жарки

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Способ приготовления:

Нарезать мясо на средние кусочки, промыть и обсушить бумажным полотенцем. Налить оливковое масло в сковородку, разогреть и выложить мясо. Обжарить со всех сторон до образования корочки, затем посолить и поперчить. Готовое мясо переложить в кастрюлю или сковороду с толстым дном, добавить томатную пасту, перемешать. Залить бульоном. Добавить красное вино. Из пряных трав сделать "букет", обвязав его кулинарной нитью, положить в кастрюлю и накрыть крышкой. Снова поставить на огонь. Как только жаркое закипит, переставить его в разогретую до 170 ºС духовку на 1 час. Пока мясо в духовке, нарезать овощи. Грибы нарезать и обжарить. Через час добавить все это в кастрюлю и вернуть на полтора часа в духовку.

Сочные куриные шашлычки в духовке

Куриные шашлычки на шпажках Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг куриного филе

2 луковицы

100-150 мл оливкового масла, сметаны или майонеза

1 ст.л. специй для курицы

1 ч. л. соли

1/4 ч. л. молотого перца

1 лимон

1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, нарезать небольшими кубиками. Сложить в миску. Лимон нарезать кружочками. Лук почистить и нарезать кольцами. Добавить специи для курицы, соль и перец. Затем добавить масло, сметану или майонез, тщательно перемешать. Накрыть миску и отправить мариноваться на несколько часов или на ночь. Противень застелить фольгой, слегка смазать растительным маслом. Переложить на фольгу лук и лимон, с которыми мариновалась курица. Мясо нанизать на деревянные шпажки и положить сверху. Накрыть шашлык из курицы фольгой и отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 10 минут. Затем снять фольгу и подрумянивать мясо 10-15 минут.

Рыбная запеканка в духовке

Запеканка из рыбы в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг рыбы

1 стакан кукурузной крупы

2 стакана воды

1 стакан жирных сливок

2 луковицы

3 зубчика чеснока

70 г моцареллы или твердого сыра

Соль, перец – по вкусу

Розмарин, тимьян – по вкусу

Способ приготовления:

Кукурузную крупу хорошо промыть. Рыбное филе порезать средними кусочками. Лук и чеснок почистить и мелко нарезать. Крупу выложить на дно жаропрочной формы, сверху выложить кусочки рыбы. На рыбу уложить чеснок и лук. Посолить, поперчить. Положить веточки тимьяна и розмарина. Залить двумя стакана воды и стаканом сливок. Сверху выложить кусочки нарезанного или натертого сыра. Запекать в разогретой до 180 ºС духовке в течении 30-35 минут. Картофельно-рыбную запеканку можно подавать как в горячем, так и в разогретом виде.

Запеканка из печени с овощами

Печеночная запеканка Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

600 г куриной печени

По 150 г репчатого лука, кабачков и шампиньонов

200 г сладкого перца

100 г белое вино

80 г манки

200 г жирной сметаны

4 яйца

40 г сливочного масла

Соль, перец

Сушеный чеснок

Сушеный тимьян

Способ приготовления:

Нарежьте кубиком лук, кабачок, сладкий перец и грибы. Тушите на сливочном масле 5-7 минут, периодически помешивая. После приправьте солью и специями. Добавьте вино и тушите, пока не выпарится жидкость. Пропустите печень через мясорубку, используя мелкую сетку. Соедините обжаренные овощи с грибами, измельченную печень, сметану, манку, яйца, соль, перец и хорошо перемешайте. Дно разъемной формы застелите пергаментом, вылейте печеночное тесто и запекайте при температуре 180 °С 50 минут. Затем дайте запеканке полностью остыть.

Вегетарианская картофельная запеканка с грибами

Запеканка из картофеля и грибов с сыром Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г картофеля, тонко нарезанного

150 г молока

5 ст.л белого вина

Соль, перец – по вкусу

2 ст.л сливочного масла

2 дольки чеснока и 2 ст.л растительного масла

300 г шампиньонов

100 г тертого сыра

Способ приготовления:

Нагреть духовку 210 °С, смазать маслом форму для запеканки. Смешать нарезанный картофель, молоко, вино, соль и перец. Вскипятить в кастрюле и варить, помешивая, пока готовятся грибы. Нагреть масло и обжарить чеснок, затем добавить грибы и готовить примерно три минуты, помешивая. Затем соединить грибы с картофелем и молоком и вылить все в форму. Запекать 35-45 минут. Через 15-20 минут от начала приготовления посыпать запеканку тертым сыром.

Напомним, ранее мы писали, что приготовить на ужин из куриного филе. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки на ужин.

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