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Что приготовить на ужин в духовке: ТОП-5 необычных рецептов

Рецепты вкусных блюд для духовки

Ирина Павлина
Сегодня, 12:45

Запекание – один из самых здоровых способов приготовления пищи. Еда готовится с минимальным количеством жира, а румяная корочка образуется под воздействием высокой температуры, а не за счет сгорания масла, как это происходит на сковороде. К тому же запекать в духовке даже проще, чем жарить на плите.

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Мы поделимся идеями вкусных блюд для ужина в духовке, которые подойдут как для обычного семейного ужина, так и для праздника.

Говядина по-бургундски в духовке

Говядина в красном вине
Говядина в красном вине
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг мякоти говядины
  • 350 мл сухого красного вина
  • 500 мл бульона
  • 2 луковица
  • 3 моркови
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 веточки тимьяна
  • 1 пучок свежей петрушки
  • 1 лавровый лист
  • 400 г грибов
  • Соль и перец – по вкусу
  • Оливковое масло – для жарки

Смотрите видео, как приготовить гречку со свининой в горшочке:

Способ приготовления:

  1. Нарезать мясо на средние кусочки, промыть и обсушить бумажным полотенцем.
  2. Налить оливковое масло в сковородку, разогреть и выложить мясо. Обжарить со всех сторон до образования корочки, затем посолить и поперчить.
  3. Готовое мясо переложить в кастрюлю или сковороду с толстым дном, добавить томатную пасту, перемешать. Залить бульоном. Добавить красное вино.
  4. Из пряных трав сделать "букет", обвязав его кулинарной нитью, положить в кастрюлю и накрыть крышкой. Снова поставить на огонь. Как только жаркое закипит, переставить его в разогретую до 170 ºС духовку на 1 час.
  5. Пока мясо в духовке, нарезать овощи. Грибы нарезать и обжарить. Через час добавить все это в кастрюлю и вернуть на полтора часа в духовку.

Сочные куриные шашлычки в духовке

Куриные шашлычки на шпажках
Куриные шашлычки на шпажках
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного филе
  • 2 луковицы
  • 100-150 мл оливкового масла, сметаны или майонеза
  • 1 ст.л. специй для курицы
  • 1 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. молотого перца
  • 1 лимон
  • 1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Куриное филе помыть, нарезать небольшими кубиками. Сложить в миску.
  2. Лимон нарезать кружочками. Лук почистить и нарезать кольцами. Добавить специи для курицы, соль и перец. Затем добавить масло, сметану или майонез, тщательно перемешать.
  3. Накрыть миску и отправить мариноваться на несколько часов или на ночь.
  4. Противень застелить фольгой, слегка смазать растительным маслом. Переложить на фольгу лук и лимон, с которыми мариновалась курица.
  5. Мясо нанизать на деревянные шпажки и положить сверху.
  6. Накрыть шашлык из курицы фольгой и отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 10 минут. Затем снять фольгу и подрумянивать мясо 10-15 минут.

Рыбная запеканка в духовке

Запеканка из рыбы в духовке
Запеканка из рыбы в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг рыбы
  • 1 стакан кукурузной крупы
  • 2 стакана воды
  • 1 стакан жирных сливок
  • 2 луковицы
  • 3 зубчика чеснока
  • 70 г моцареллы или твердого сыра
  • Соль, перец – по вкусу
  • Розмарин, тимьян – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кукурузную крупу хорошо промыть.
  2. Рыбное филе порезать средними кусочками.
  3. Лук и чеснок почистить и мелко нарезать.
  4. Крупу выложить на дно жаропрочной формы, сверху выложить кусочки рыбы. На рыбу уложить чеснок и лук. Посолить, поперчить. Положить веточки тимьяна и розмарина.
  5. Залить двумя стакана воды и стаканом сливок.
  6. Сверху выложить кусочки нарезанного или натертого сыра.
  7. Запекать в разогретой до 180 ºС духовке в течении 30-35 минут.
  8. Картофельно-рыбную запеканку можно подавать как в горячем, так и в разогретом виде.

Запеканка из печени с овощами

Печеночная запеканка
Печеночная запеканка
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 600 г куриной печени
  • По 150 г репчатого лука, кабачков и шампиньонов
  • 200 г сладкого перца
  • 100 г белое вино
  • 80 г манки
  • 200 г жирной сметаны
  • 4 яйца
  • 40 г сливочного масла
  • Соль, перец
  • Сушеный чеснок
  • Сушеный тимьян

Способ приготовления:

  1. Нарежьте кубиком лук, кабачок, сладкий перец и грибы.
  2. Тушите на сливочном масле 5-7 минут, периодически помешивая. После приправьте солью и специями. Добавьте вино и тушите, пока не выпарится жидкость.
  3. Пропустите печень через мясорубку, используя мелкую сетку.
  4. Соедините обжаренные овощи с грибами, измельченную печень, сметану, манку, яйца, соль, перец и хорошо перемешайте.
  5. Дно разъемной формы застелите пергаментом, вылейте печеночное тесто и запекайте при температуре 180 °С 50 минут.
  6. Затем дайте запеканке полностью остыть.

Вегетарианская картофельная запеканка с грибами

Запеканка из картофеля и грибов с сыром
Запеканка из картофеля и грибов с сыром
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля, тонко нарезанного
  • 150 г молока
  • 5 ст.л белого вина
  • Соль, перец – по вкусу
  • 2 ст.л сливочного масла
  • 2 дольки чеснока и 2 ст.л растительного масла
  • 300 г шампиньонов
  • 100 г тертого сыра

Способ приготовления:

  1. Нагреть духовку 210 °С, смазать маслом форму для запеканки.
  2. Смешать нарезанный картофель, молоко, вино, соль и перец.
  3. Вскипятить в кастрюле и варить, помешивая, пока готовятся грибы.
  4. Нагреть масло и обжарить чеснок, затем добавить грибы и готовить примерно три минуты, помешивая.
  5. Затем соединить грибы с картофелем и молоком и вылить все в форму. Запекать 35-45 минут. Через 15-20 минут от начала приготовления посыпать запеканку тертым сыром.

Напомним, ранее мы писали, что приготовить на ужин из куриного филе. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки на ужин.

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Источник: Сегодня
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