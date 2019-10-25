Что приготовить на ужин в духовке: ТОП-5 рецептов
В духовке можно приготовить много вкусных блюд
Блюда, приготовленные в духовке, гораздо полезнее, чем те, что жарятся на сковороде. Да и делать их гораздо проще – не нужно постоянно следить, чтобы еда не пригорела, переворачивать, уменьшать или увеличивать огонь.
Смотрите видео, как приготовить гречку со свининой в горшочке:
Мы поделимся идеями вкусных блюд для ужина в духовке, которые подойдут как для обычного семейного ужина, так и для праздника.
Запеченная курица с яблоками в духовке
Время приготовления:
- 2.5 часа
Ингредиенты:
- 1 тушка курица
- 3-4 кислых яблока
- 2 зубчика чеснока
- Соль и перец – по вкусу
Для маринада:
- 1 ст. л. меда
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ст. л. растительного масла
Способ приготовления:
- Смешать в мисочке все ингредиенты для маринада.
- Курицу помыть и обсушить. Натереть тушку солью и перцем внутри и снаружи, внутри натереть пропущенным через пресс чесноком.
- Затем смазать внутри и снаружи маринадом, сложить в миску, полить оставшимся маринадом и поставить в холодильник на час.
- Разогреть духовку до 180 ºС.
- Яблоки помыть и удалить сердцевину. Нарезать дольками и начинить курицу, закрепить зубочистками и связать ножки кулинарной нитью.
- Оставшиеся яблоки выложить на дно смазанной маслом формы. Сверху положить курицу и отправить запекаться примерно на час, до румяной корочки.
Сибас в соляной шубе
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 выпотрошенный сибас с чешуей
- 1 кг соли
- 1 лимон
- Укроп
- Тимьян
- Базилик
- Розмарин
- Перец
Способ приготовления:
- Рыбу подсушить кухонным полотенцем. Поперчить, сбрызнуть соком лимона.
- Плотно зафаршировать травами и кусочками лимона.
- Выстелить дно противня бумагой для выпекания.
- Насыпать слой соли, выложить на нее рыбу и сверху засыпать оставшейся солью. Хорошо сбрызнуть водой.
- Запекать в духовке 15-20 минут при температуре 175 ºС.
Жаркое из свинины с оливками и овощами в духовке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1.8 кг свиной лопатки без кости
- 2 ст.л. растительного масла
- 2 сладких красных перца
- 3 зубчика чеснока
- 1 репчатый лук
- 1-2 ч.л. сушеного орегано
- 150 г томатной пасты
- 1 банка оливок без косточек
- 1 ст.л. белого винного уксуса
- 1 стакан помидоров черри
- Зелень – для подачи
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºС. В кастрюле с толстым дном (или в казане) разогрейте масло и обжарьте нарезанные перец, лук и чеснок 10 минут, помешивая. Посолите и переложите на тарелку.
- Мясо нарежьте крупными кусками и обжарьте в казане до румяной корочки.
- В миске смешайте 2 стакана горячей воды и томатную пасту, влейте в кастрюлю с мясом, добавьте нарезанные овощи, убавьте огонь, накройте крышкой и поставьте тушиться в духовку на 2,5–3 часа. В последние 15 минут добавьте помидоры черри.
- Готовую свинину вилкой разделите на волокна прямо в кастрюле. Добавьте оливки и уксус, перемешайте.
- Подавайте свинину с картофельным пюре или отварным рисом.
Рулет из мясного фарша в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г смешанного фарша
- 2 луковицы
- 2 ломтика черного хлеба
- 1 морковь
- 1 пучок укропа
- 1 пучок петрушки
- 2 ст. л. панировочных сухарей
- 50 г твердого сыра
- 1 яйцо
- Растительное масло
- Перец черный молотый – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Пропустить через мясорубку лук, морковь и хлеб.
- Перемешать с мясным фаршем. Добавить мелко нарезанную зелень.
- Добавить яйцо, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать с выложить в форму смазанную маслом и посыпанную сухарями.
- Посыпать тертым сыром, накрыть фольгой.
- Запечь в духовке 30-35 минут при температуре 200 ºС.
- Дать остыть. Перед подачей разрезать мясной рулет из фарша на ломтики.
Пастуший пирог с бараниной
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для начинки:
- 6 небольших головок лука-шалота
- 1 крупная морковь
- 2 ст.л растительного масла
- 50 г несоленого сливочного масла
- 1 лавровый лист
- 1 веточка тимьяна
- 500 г бараньего фарша
- 1 ст.л томатного пюре
- Несколько капель вустерского соуса
- 1 литр бараньего или куриного бульона
- 250 г зеленого горошка
Для верхнего слоя:
- 500 г картофеля, очищенного и порезанного крупными ломтиками
- 120 мл молока
- 125 г сливочного масла
- 2 яичных желтка
Способ приготовления:
- Нарезать кубиками лук-шалот и морковь. В сковороде на небольшом огне нагреть растительное и сливочное масло до вспенивания. Добавить лук-шалот, морковь, лавровый лист и тимьян. Готовить 5 минут, периодически помешивая.
- Добавить фарш и готовить до подрумянивания, помешивая и разбивая вилкой комки. Приправить, затем добавить томатное пюре, вустерский соус и бульон. Готовить 20 минут, пока не уварится до консистенции густого соуса. Добавить зеленый горошек в последние 5 минут приготовления.
- Поместить картофель в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и варить на медленном огне 20 минут до размягчения. Обсушить и, пока картофель горячий, размять в пюре. Растопить сливочное масло в молоке и добавить его вместе с желтками к картофелю.
- Прогреть духовку до 190 ºС. Выложить фарш в жаропрочную посуду и равномерно распределить. Поместить пюре в кондитерский мешок, вставив наконечник с широким плоским пазом, и выдавить пюре на фарш.
- Разгладить пюре лопаткой. Запекать в духовке до образования золотисто-коричневого верхнего слоя. Дать пирогу постоять 10 минут, затем подавать, не перекладывая в другую посуду.
Напомним, ранее мы писали, что приготовить на ужин из куриного филе. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки на ужин.
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