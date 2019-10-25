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Что приготовить на ужин в духовке: ТОП-5 рецептов

В духовке можно приготовить много вкусных блюд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:36
Ужин в духовке
Ужин в духовке
Фото: freepik.com

Блюда, приготовленные в духовке, гораздо полезнее, чем те, что жарятся на сковороде. Да и делать их гораздо проще – не нужно постоянно следить, чтобы еда не пригорела, переворачивать, уменьшать или увеличивать огонь.

Смотрите видео, как приготовить гречку со свининой в горшочке:

Мы поделимся идеями вкусных блюд для ужина в духовке, которые подойдут как для обычного семейного ужина, так и для праздника.

Запеченная курица с яблоками в духовке

Запеченная курица с яблоками
Запеченная курица с яблоками
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 2.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 тушка курица
  • 3-4 кислых яблока
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль и перец – по вкусу

Для маринада:

  • 1 ст. л. меда
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Смешать в мисочке все ингредиенты для маринада.
  2. Курицу помыть и обсушить. Натереть тушку солью и перцем внутри и снаружи, внутри натереть пропущенным через пресс чесноком.
  3. Затем смазать внутри и снаружи маринадом, сложить в миску, полить оставшимся маринадом и поставить в холодильник на час.
  4. Разогреть духовку до 180 ºС.
  5. Яблоки помыть и удалить сердцевину. Нарезать дольками и начинить курицу, закрепить зубочистками и связать ножки кулинарной нитью.
  6. Оставшиеся яблоки выложить на дно смазанной маслом формы. Сверху положить курицу и отправить запекаться примерно на час, до румяной корочки.

Сибас в соляной шубе

Рыба в соли в духовке
Рыба в соли в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 выпотрошенный сибас с чешуей
  • 1 кг соли
  • 1 лимон
  • Укроп
  • Тимьян
  • Базилик
  • Розмарин
  • Перец

Способ приготовления:

  1. Рыбу подсушить кухонным полотенцем. Поперчить, сбрызнуть соком лимона.
  2. Плотно зафаршировать травами и кусочками лимона.
  3. Выстелить дно противня бумагой для выпекания.
  4. Насыпать слой соли, выложить на нее рыбу и сверху засыпать оставшейся солью. Хорошо сбрызнуть водой.
  5. Запекать в духовке 15-20 минут при температуре 175 ºС.

Жаркое из свинины с оливками и овощами в духовке

Тушеная свинина с овощами и оливками
Тушеная свинина с овощами и оливками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1.8 кг свиной лопатки без кости
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 2 сладких красных перца
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 репчатый лук
  • 1-2 ч.л. сушеного орегано
  • 150 г томатной пасты
  • 1 банка оливок без косточек
  • 1 ст.л. белого винного уксуса
  • 1 стакан помидоров черри
  • Зелень – для подачи
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºС. В кастрюле с толстым дном (или в казане) разогрейте масло и обжарьте нарезанные перец, лук и чеснок 10 минут, помешивая. Посолите и переложите на тарелку.
  2. Мясо нарежьте крупными кусками и обжарьте в казане до румяной корочки.
  3. В миске смешайте 2 стакана горячей воды и томатную пасту, влейте в кастрюлю с мясом, добавьте нарезанные овощи, убавьте огонь, накройте крышкой и поставьте тушиться в духовку на 2,5–3 часа. В последние 15 минут добавьте помидоры черри.
  4. Готовую свинину вилкой разделите на волокна прямо в кастрюле. Добавьте оливки и уксус, перемешайте.
  5. Подавайте свинину с картофельным пюре или отварным рисом.

Рулет из мясного фарша в духовке

Запеканка из фарша в духовке
Запеканка из фарша в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г смешанного фарша
  • 2 луковицы
  • 2 ломтика черного хлеба
  • 1 морковь
  • 1 пучок укропа
  • 1 пучок петрушки
  • 2 ст. л. панировочных сухарей
  • 50 г твердого сыра
  • 1 яйцо
  • Растительное масло
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Пропустить через мясорубку лук, морковь и хлеб.
  2. Перемешать с мясным фаршем. Добавить мелко нарезанную зелень.
  3. Добавить яйцо, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать с выложить в форму смазанную маслом и посыпанную сухарями.
  4. Посыпать тертым сыром, накрыть фольгой.
  5. Запечь в духовке 30-35 минут при температуре 200 ºС.
  6. Дать остыть. Перед подачей разрезать мясной рулет из фарша на ломтики.

Пастуший пирог с бараниной

Пастуший пирог
Пастуший пирог
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 6 небольших головок лука-шалота
  • 1 крупная морковь
  • 2 ст.л растительного масла
  • 50 г несоленого сливочного масла
  • 1 лавровый лист
  • 1 веточка тимьяна
  • 500 г бараньего фарша
  • 1 ст.л томатного пюре
  • Несколько капель вустерского соуса
  • 1 литр бараньего или куриного бульона
  • 250 г зеленого горошка

Для верхнего слоя:

  • 500 г картофеля, очищенного и порезанного крупными ломтиками
  • 120 мл молока
  • 125 г сливочного масла
  • 2 яичных желтка

Способ приготовления:

  1. Нарезать кубиками лук-шалот и морковь. В сковороде на небольшом огне нагреть растительное и сливочное масло до вспенивания. Добавить лук-шалот, морковь, лавровый лист и тимьян. Готовить 5 минут, периодически помешивая.
  2. Добавить фарш и готовить до подрумянивания, помешивая и разбивая вилкой комки. Приправить, затем добавить томатное пюре, вустерский соус и бульон. Готовить 20 минут, пока не уварится до консистенции густого соуса. Добавить зеленый горошек в последние 5 минут приготовления.
  3. Поместить картофель в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и варить на медленном огне 20 минут до размягчения. Обсушить и, пока картофель горячий, размять в пюре. Растопить сливочное масло в молоке и добавить его вместе с желтками к картофелю.
  4. Прогреть духовку до 190 ºС. Выложить фарш в жаропрочную посуду и равномерно распределить. Поместить пюре в кондитерский мешок, вставив наконечник с широким плоским пазом, и выдавить пюре на фарш.
  5. Разгладить пюре лопаткой. Запекать в духовке до образования золотисто-коричневого верхнего слоя. Дать пирогу постоять 10 минут, затем подавать, не перекладывая в другую посуду.

Напомним, ранее мы писали, что приготовить на ужин из куриного филе. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки на ужин.

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Источник: Сегодня
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