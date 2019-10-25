Что приготовить на ужин в духовке: ТОП-5 рецептов

В духовке можно приготовить много вкусных блюд

Ужин в духовке Фото: freepik.com

Блюда, приготовленные в духовке, гораздо полезнее, чем те, что жарятся на сковороде. Да и делать их гораздо проще – не нужно постоянно следить, чтобы еда не пригорела, переворачивать, уменьшать или увеличивать огонь.

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Мы поделимся идеями вкусных блюд для ужина в духовке, которые подойдут как для обычного семейного ужина, так и для праздника.

Запеченная курица с яблоками в духовке

Запеченная курица с яблоками Фото: freepik.com

Время приготовления:

2.5 часа

Ингредиенты:

1 тушка курица

3-4 кислых яблока

2 зубчика чеснока

Соль и перец – по вкусу

Для маринада:

1 ст. л. меда

2 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. горчицы

1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

Смешать в мисочке все ингредиенты для маринада. Курицу помыть и обсушить. Натереть тушку солью и перцем внутри и снаружи, внутри натереть пропущенным через пресс чесноком. Затем смазать внутри и снаружи маринадом, сложить в миску, полить оставшимся маринадом и поставить в холодильник на час. Разогреть духовку до 180 ºС. Яблоки помыть и удалить сердцевину. Нарезать дольками и начинить курицу, закрепить зубочистками и связать ножки кулинарной нитью. Оставшиеся яблоки выложить на дно смазанной маслом формы. Сверху положить курицу и отправить запекаться примерно на час, до румяной корочки.

Сибас в соляной шубе

Рыба в соли в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 выпотрошенный сибас с чешуей

1 кг соли

1 лимон

Укроп

Тимьян

Базилик

Розмарин

Перец

Способ приготовления:

Рыбу подсушить кухонным полотенцем. Поперчить, сбрызнуть соком лимона. Плотно зафаршировать травами и кусочками лимона. Выстелить дно противня бумагой для выпекания. Насыпать слой соли, выложить на нее рыбу и сверху засыпать оставшейся солью. Хорошо сбрызнуть водой. Запекать в духовке 15-20 минут при температуре 175 ºС.

Жаркое из свинины с оливками и овощами в духовке

Тушеная свинина с овощами и оливками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1.8 кг свиной лопатки без кости

2 ст.л. растительного масла

2 сладких красных перца

3 зубчика чеснока

1 репчатый лук

1-2 ч.л. сушеного орегано

150 г томатной пасты

1 банка оливок без косточек

1 ст.л. белого винного уксуса

1 стакан помидоров черри

Зелень – для подачи

Соль, перец

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºС. В кастрюле с толстым дном (или в казане) разогрейте масло и обжарьте нарезанные перец, лук и чеснок 10 минут, помешивая. Посолите и переложите на тарелку. Мясо нарежьте крупными кусками и обжарьте в казане до румяной корочки. В миске смешайте 2 стакана горячей воды и томатную пасту, влейте в кастрюлю с мясом, добавьте нарезанные овощи, убавьте огонь, накройте крышкой и поставьте тушиться в духовку на 2,5–3 часа. В последние 15 минут добавьте помидоры черри. Готовую свинину вилкой разделите на волокна прямо в кастрюле. Добавьте оливки и уксус, перемешайте. Подавайте свинину с картофельным пюре или отварным рисом.

Рулет из мясного фарша в духовке

Запеканка из фарша в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г смешанного фарша

2 луковицы

2 ломтика черного хлеба

1 морковь

1 пучок укропа

1 пучок петрушки

2 ст. л. панировочных сухарей

50 г твердого сыра

1 яйцо

Растительное масло

Перец черный молотый – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Пропустить через мясорубку лук, морковь и хлеб. Перемешать с мясным фаршем. Добавить мелко нарезанную зелень. Добавить яйцо, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать с выложить в форму смазанную маслом и посыпанную сухарями. Посыпать тертым сыром, накрыть фольгой. Запечь в духовке 30-35 минут при температуре 200 ºС. Дать остыть. Перед подачей разрезать мясной рулет из фарша на ломтики.

Пастуший пирог с бараниной

Пастуший пирог Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для начинки:

6 небольших головок лука-шалота

1 крупная морковь

2 ст.л растительного масла

50 г несоленого сливочного масла

1 лавровый лист

1 веточка тимьяна

500 г бараньего фарша

1 ст.л томатного пюре

Несколько капель вустерского соуса

1 литр бараньего или куриного бульона

250 г зеленого горошка

Для верхнего слоя:

500 г картофеля, очищенного и порезанного крупными ломтиками

120 мл молока

125 г сливочного масла

2 яичных желтка

Способ приготовления:

Нарезать кубиками лук-шалот и морковь. В сковороде на небольшом огне нагреть растительное и сливочное масло до вспенивания. Добавить лук-шалот, морковь, лавровый лист и тимьян. Готовить 5 минут, периодически помешивая. Добавить фарш и готовить до подрумянивания, помешивая и разбивая вилкой комки. Приправить, затем добавить томатное пюре, вустерский соус и бульон. Готовить 20 минут, пока не уварится до консистенции густого соуса. Добавить зеленый горошек в последние 5 минут приготовления. Поместить картофель в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и варить на медленном огне 20 минут до размягчения. Обсушить и, пока картофель горячий, размять в пюре. Растопить сливочное масло в молоке и добавить его вместе с желтками к картофелю. Прогреть духовку до 190 ºС. Выложить фарш в жаропрочную посуду и равномерно распределить. Поместить пюре в кондитерский мешок, вставив наконечник с широким плоским пазом, и выдавить пюре на фарш. Разгладить пюре лопаткой. Запекать в духовке до образования золотисто-коричневого верхнего слоя. Дать пирогу постоять 10 минут, затем подавать, не перекладывая в другую посуду.

Напомним, ранее мы писали, что приготовить на ужин из куриного филе. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки на ужин.

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