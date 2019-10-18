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Что приготовить на ужин в мультиварке: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты для ужина и обеда в мультиварке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:36
В мультиварке получается отличный плов
В мультиварке получается отличный плов
Фото: Depositphotos

В мультиварке можно приготовить самые разнообразные блюда: каши, плов, супы, жаркое, испечь хлеб или сделать десерты.

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Мультиварка подойдет также и тем, кто совсем не умеет готовить. В нее просто необходимо добавить продукты согласно рецепту и выбрать специальный режим.

Борщ в мультиварке с мясом

Борщ в мультиварке на свиных ребрах
Борщ в мультиварке на свиных ребрах
Фото: Depositphotos

Настоящий украинский борщ можно без проблем приготовить в мультиварке. Одним из основных ингредиентов классического борща является свекла, которая придает ему интенсивный красный цвет. Другие традиционные продукты – картофель, морковь, капуста, лук и мясо.

Рецепт борща в мультиварке рассчитан на чашу емкостью 5 л. Если у вас 3-литровая кастрюлька, пропорционально уменьшите количество ингредиентов.

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • Свинина на ребрышках – 300 г
  • Вода – 2 л
  • Капуста свежая – 200 г
  • Свекла – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Помидоры свежие или в томате – 2 шт.
  • Масло топленое – 1 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Сок половины лимона
  • Специи (по желанию)
  • Зелень
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Свеклу, морковь и лук очистить от кожуры.
  2. Морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук измельчить ножом.
  3. Капусту тонко нашинковать, помидоры нарезать брусочками, чеснок пропустить через пресс.
  4. Затем добавить в кастрюльку масло, морковь и лук.
  5. Обжарить овощи в режиме "Жарка" или "Выпечка", помешивая силиконовой лопаткой. Крышка должна быть открытой. Это займет примерно 5 минут.
  6. Затем добавить свиные ребрышки, помидоры и продолжать жарить еще 5 минут.
  7. Выложить половину свеклы, капусту, картошку, сахар. Посолить и залить горячей водой из чайника.
  8. Затем включить режим "Тушение" на 1 час. Закрыть крышку мультиварки.
  9. Тем временем вторую часть свеклы залить стаканом кипятка, добавить лимонный сок и довести до кипения.
  10. Затем в готовый борщ вылить процеженный свекольный отвар без жмыха.
  11. Добавить чеснок, приправы и нарезанную зелень.
  12. Перевести мультиварку в режим "Подогрев" и оставить на 10 минут.
  13. Отделить мясо от костей. Кусочки мяса вернуть в борщ, кости выбросить.
  14. Подавать готовое блюдо вместе со сметаной и черным хлебом.

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Плов со свининой в мультиварке

Свиной плов в мультиварке
Свиной плов в мультиварке
Фото: Getty Images

Классический плов готовят с бараниной. Но вместо этого мяса можно использовать свинину, курицу или говядину. Если вы хотите, чтобы плов получился золотистого цвета, добавьте немного куркумы или карри.

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 300 г свиной шеи
  • 300 г шлифованного риса
  • 150 г моркови
  • 150 г репчатого лука
  • 15 г чеснока
  • 70 мл растительного масла
  • 400 мл воды
  • Соль
  • Специи для плова

Способ приготовления:

  1. Рис промыть до прозрачной воды.
  2. Свинину помыть и нарезать кубиками по 2 см.
  3. Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать соломкой, чеснок почистить.
  4. Выложить в чашу мультиварки лук, морковь и мясо. Добавить соль, специи и растительное масло, хорошо перемешать.
  5. Насыпать сверху рис и разровнять лопаткой. В рис воткнуть зубчики чеснока. Залить крупу водой и закрыть мультиварку крышкой.
  6. Готовить в режиме "Плов" в течение часа. Перед подачей плов можно посыпать нарезанной петрушкой.

Азу из баранины и картошки в мультиварке

Азу с картошкой
Азу с картошкой
Фото: Depositphotos

Азу – это традиционное татарское блюдо. Оно состоит из обжаренных кусочков мяса, тушеных с помидорами, луком, картошкой и солеными огурцами. Азу можно готовить без картофеля, но основа – мясо, лук и соленые огурцы должна быть в блюде обязательно.

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 800 г баранины
  • 3 луковицы
  • 4 соленых огурца
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 щепотка красного жгучего перца
  • 2 лавровых листа
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами. Чеснок очистить, измельчить. Баранину промыть, нарезать небольшими кусочками.
  2. В чашу мультиварки добавить ложку растительного масла, выложить баранину и лук, готовить 15 минут в режиме "Жарка" при открытой крышке.
  3. Затем добавить очищенные и нарезанные кубиками соленые огурцы и томатную пасту. Перемешать и жарить еще 5 минут.
  4. Влить в чашу 2-3 мультистакана воды, добавить половину измельченного чеснока, все перемешать, закрыть крышку и установить режим "Тушение" на 1,5-2 часа.
  5. Картофель очистить, нарежьте толстой соломкой и обжарить на сковороде с растительным маслом до полуготовности, 5 минут. За 20 минут до окончания программы "Тушения", выложить в чашу мультиварки жареный картофель.
  6. Добавить лавровый лист, оставшийся измельченный чеснок, красный острый перец и соль по вкусу, все перемешать и готовьте азу из баранины с картофелем до окончания программы.

Венгерский гуляш с говядиной в мультиварке

Венгерский гуляш с капустой
Венгерский гуляш с капустой
Фото: Depositphotos

Гуляш – это традиционное венгерское блюдо, которое можно отнести и к супам, и ко вторым блюдам. Если вы хотите сделать суп, просто добавьте больше жидкости.

Для приготовления настоящего венгерского гуляша следует брать вырезку, мякоть задней ноги или лопатку. А чтобы блюдо получилось по-настоящему ароматным, добавьте пряности: тмин, паприку, майоран.

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • Говядина (мякоть) – 600 г
  • Лук – 2 головки
  • Чеснок – 5 шт.
  • Растительное масло – 4 ст.л.
  • Тмин – 1/2 ч.л.
  • Майоран сушеный – 1/2 ч.л.
  • Паприка – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Молотый черный перец – по вкусу
  • Помидоры – 3 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Болгарский красный перец – 2 шт.
  • Капуста белокочанная – 300 г
  • Вода – 250-500 мл

Способ приготовления:

  1. Мясо промойте и обсушите. Нарежьте небольшими кубиками.
  2. В сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте куски мяса со всех сторон по паре минут до румяной корочки.
  3. Мясо сложите в кастрюлю или чашу мультиварки. Туда же положите мелко порезанный лук и три измельченных зубчика чеснока. Положите тмин, майоран, паприку, соль, перец и влейте воду.
  4. Тушить мясо на слабом огне под крышкой около часа. Смотрите, чтобы мясо не подгорало и вода не выкипала. Если вы готовите в мультиварке, то поставьте готовиться блюдо в режиме "Тушение" на 1 час.
  5. На помидорах сделайте крестообразные надрезы. Залейте томаты кипятком. Через несколько минут воду слейте, а с помидоров снимите кожицу. Нарежьте ломтиками.
  6. Болгарский перец нарежьте соломкой, капусту тонко нашинкуйте, а картофель нарежьте кубиками.
  7. Положите в кастрюлю к мясу подготовленные капусту, перец и картофель и тушите еще 25 минут.
  8. Далее положите помидоры и мелко порезанный оставшийся чеснок. Тушите еще 10 минут.
  9. Подавайте гуляш с ржаным хлебом или любым гарниром на свой вкус.

Курица в мультиварке с грибами и сливками

Курица с грибами и сливками в мультиварке
Курица с грибами и сливками в мультиварке
Фото: Depositphotos

Курица в мультиварке – это блюдо, которое можно готовить абсолютно разными способами: тушить, жарить, варить и запекать. Мы рекомендуем приготовить куриное филе в мультиварке с грибами, сливками и зеленью. Так оно получается максимально сочным и нежным.

Перед тушением кусочки курицы нужно слегка обжарить. Это придаст готовому блюду более насыщенный аромат. Кроме этого, вы можете добавить мелко нарезанный зубчик чеснока.

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе (из грудки или бедер)
  • 400 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 200 мл сливок
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. муки
  • Пучок зелени
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук почистить и нарезать небольшими кубиками.
  2. Налить в чашку мультиварки растительное масло и включить режим "Жарка" на 20 минут. Добавить нарезанный лук и готовить до мягкости.
  3. Куриное филе помыть и нарезать средними кубиками, добавить к луку и перемешать. Жарить, пока мясо не побелеет.
  4. Затем добавить нарезанные тонкими пластинками грибы и продолжать обжаривать. Посолить, поперчить, добавить муку и готовить еще 3 минуты.
  5. Влить сливки и немного воды, перемешать и довести до кипения.
  6. Закрыть крышку мультиварки, включить режим "Тушение" на 20-25 минут. За 5 минут до конца приготовления добавить рубленую зелень.
  7. Подавать курицу в мультиварке вместе с картофельным пюре, макаронами или рисом.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить в мультиварке из кабачков. "Сегодня" также писали, как сделать пирог с яблоками в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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