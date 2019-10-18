Что приготовить на ужин в мультиварке: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты для ужина и обеда в мультиварке
В мультиварке можно приготовить самые разнообразные блюда: каши, плов, супы, жаркое, испечь хлеб или сделать десерты.
Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:
Мультиварка подойдет также и тем, кто совсем не умеет готовить. В нее просто необходимо добавить продукты согласно рецепту и выбрать специальный режим.
Борщ в мультиварке с мясом
Настоящий украинский борщ можно без проблем приготовить в мультиварке. Одним из основных ингредиентов классического борща является свекла, которая придает ему интенсивный красный цвет. Другие традиционные продукты – картофель, морковь, капуста, лук и мясо.
Рецепт борща в мультиварке рассчитан на чашу емкостью 5 л. Если у вас 3-литровая кастрюлька, пропорционально уменьшите количество ингредиентов.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- Свинина на ребрышках – 300 г
- Вода – 2 л
- Капуста свежая – 200 г
- Свекла – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Помидоры свежие или в томате – 2 шт.
- Масло топленое – 1 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Сахар – 1 ч.л.
- Сок половины лимона
- Специи (по желанию)
- Зелень
- Соль
Способ приготовления:
- Свеклу, морковь и лук очистить от кожуры.
- Морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук измельчить ножом.
- Капусту тонко нашинковать, помидоры нарезать брусочками, чеснок пропустить через пресс.
- Затем добавить в кастрюльку масло, морковь и лук.
- Обжарить овощи в режиме "Жарка" или "Выпечка", помешивая силиконовой лопаткой. Крышка должна быть открытой. Это займет примерно 5 минут.
- Затем добавить свиные ребрышки, помидоры и продолжать жарить еще 5 минут.
- Выложить половину свеклы, капусту, картошку, сахар. Посолить и залить горячей водой из чайника.
- Затем включить режим "Тушение" на 1 час. Закрыть крышку мультиварки.
- Тем временем вторую часть свеклы залить стаканом кипятка, добавить лимонный сок и довести до кипения.
- Затем в готовый борщ вылить процеженный свекольный отвар без жмыха.
- Добавить чеснок, приправы и нарезанную зелень.
- Перевести мультиварку в режим "Подогрев" и оставить на 10 минут.
- Отделить мясо от костей. Кусочки мяса вернуть в борщ, кости выбросить.
- Подавать готовое блюдо вместе со сметаной и черным хлебом.
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Плов со свининой в мультиварке
Классический плов готовят с бараниной. Но вместо этого мяса можно использовать свинину, курицу или говядину. Если вы хотите, чтобы плов получился золотистого цвета, добавьте немного куркумы или карри.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 300 г свиной шеи
- 300 г шлифованного риса
- 150 г моркови
- 150 г репчатого лука
- 15 г чеснока
- 70 мл растительного масла
- 400 мл воды
- Соль
- Специи для плова
Способ приготовления:
- Рис промыть до прозрачной воды.
- Свинину помыть и нарезать кубиками по 2 см.
- Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать соломкой, чеснок почистить.
- Выложить в чашу мультиварки лук, морковь и мясо. Добавить соль, специи и растительное масло, хорошо перемешать.
- Насыпать сверху рис и разровнять лопаткой. В рис воткнуть зубчики чеснока. Залить крупу водой и закрыть мультиварку крышкой.
- Готовить в режиме "Плов" в течение часа. Перед подачей плов можно посыпать нарезанной петрушкой.
Азу из баранины и картошки в мультиварке
Азу – это традиционное татарское блюдо. Оно состоит из обжаренных кусочков мяса, тушеных с помидорами, луком, картошкой и солеными огурцами. Азу можно готовить без картофеля, но основа – мясо, лук и соленые огурцы должна быть в блюде обязательно.
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 800 г баранины
- 3 луковицы
- 4 соленых огурца
- 3 зубчика чеснока
- 2 ст.л. томатной пасты
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 щепотка красного жгучего перца
- 2 лавровых листа
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами. Чеснок очистить, измельчить. Баранину промыть, нарезать небольшими кусочками.
- В чашу мультиварки добавить ложку растительного масла, выложить баранину и лук, готовить 15 минут в режиме "Жарка" при открытой крышке.
- Затем добавить очищенные и нарезанные кубиками соленые огурцы и томатную пасту. Перемешать и жарить еще 5 минут.
- Влить в чашу 2-3 мультистакана воды, добавить половину измельченного чеснока, все перемешать, закрыть крышку и установить режим "Тушение" на 1,5-2 часа.
- Картофель очистить, нарежьте толстой соломкой и обжарить на сковороде с растительным маслом до полуготовности, 5 минут. За 20 минут до окончания программы "Тушения", выложить в чашу мультиварки жареный картофель.
- Добавить лавровый лист, оставшийся измельченный чеснок, красный острый перец и соль по вкусу, все перемешать и готовьте азу из баранины с картофелем до окончания программы.
Венгерский гуляш с говядиной в мультиварке
Гуляш – это традиционное венгерское блюдо, которое можно отнести и к супам, и ко вторым блюдам. Если вы хотите сделать суп, просто добавьте больше жидкости.
Для приготовления настоящего венгерского гуляша следует брать вырезку, мякоть задней ноги или лопатку. А чтобы блюдо получилось по-настоящему ароматным, добавьте пряности: тмин, паприку, майоран.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- Говядина (мякоть) – 600 г
- Лук – 2 головки
- Чеснок – 5 шт.
- Растительное масло – 4 ст.л.
- Тмин – 1/2 ч.л.
- Майоран сушеный – 1/2 ч.л.
- Паприка – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Молотый черный перец – по вкусу
- Помидоры – 3 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Болгарский красный перец – 2 шт.
- Капуста белокочанная – 300 г
- Вода – 250-500 мл
Способ приготовления:
- Мясо промойте и обсушите. Нарежьте небольшими кубиками.
- В сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте куски мяса со всех сторон по паре минут до румяной корочки.
- Мясо сложите в кастрюлю или чашу мультиварки. Туда же положите мелко порезанный лук и три измельченных зубчика чеснока. Положите тмин, майоран, паприку, соль, перец и влейте воду.
- Тушить мясо на слабом огне под крышкой около часа. Смотрите, чтобы мясо не подгорало и вода не выкипала. Если вы готовите в мультиварке, то поставьте готовиться блюдо в режиме "Тушение" на 1 час.
- На помидорах сделайте крестообразные надрезы. Залейте томаты кипятком. Через несколько минут воду слейте, а с помидоров снимите кожицу. Нарежьте ломтиками.
- Болгарский перец нарежьте соломкой, капусту тонко нашинкуйте, а картофель нарежьте кубиками.
- Положите в кастрюлю к мясу подготовленные капусту, перец и картофель и тушите еще 25 минут.
- Далее положите помидоры и мелко порезанный оставшийся чеснок. Тушите еще 10 минут.
- Подавайте гуляш с ржаным хлебом или любым гарниром на свой вкус.
Курица в мультиварке с грибами и сливками
Курица в мультиварке – это блюдо, которое можно готовить абсолютно разными способами: тушить, жарить, варить и запекать. Мы рекомендуем приготовить куриное филе в мультиварке с грибами, сливками и зеленью. Так оно получается максимально сочным и нежным.
Перед тушением кусочки курицы нужно слегка обжарить. Это придаст готовому блюду более насыщенный аромат. Кроме этого, вы можете добавить мелко нарезанный зубчик чеснока.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе (из грудки или бедер)
- 400 г шампиньонов
- 1 луковица
- 200 мл сливок
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. муки
- Пучок зелени
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук почистить и нарезать небольшими кубиками.
- Налить в чашку мультиварки растительное масло и включить режим "Жарка" на 20 минут. Добавить нарезанный лук и готовить до мягкости.
- Куриное филе помыть и нарезать средними кубиками, добавить к луку и перемешать. Жарить, пока мясо не побелеет.
- Затем добавить нарезанные тонкими пластинками грибы и продолжать обжаривать. Посолить, поперчить, добавить муку и готовить еще 3 минуты.
- Влить сливки и немного воды, перемешать и довести до кипения.
- Закрыть крышку мультиварки, включить режим "Тушение" на 20-25 минут. За 5 минут до конца приготовления добавить рубленую зелень.
- Подавать курицу в мультиварке вместе с картофельным пюре, макаронами или рисом.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить в мультиварке из кабачков. "Сегодня" также писали, как сделать пирог с яблоками в мультиварке.
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