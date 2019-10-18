Что приготовить на ужин в мультиварке: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты для ужина и обеда в мультиварке

В мультиварке получается отличный плов Фото: Depositphotos

В мультиварке можно приготовить самые разнообразные блюда: каши, плов, супы, жаркое, испечь хлеб или сделать десерты.

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Мультиварка подойдет также и тем, кто совсем не умеет готовить. В нее просто необходимо добавить продукты согласно рецепту и выбрать специальный режим.

Борщ в мультиварке с мясом

Борщ в мультиварке на свиных ребрах Фото: Depositphotos

Настоящий украинский борщ можно без проблем приготовить в мультиварке. Одним из основных ингредиентов классического борща является свекла, которая придает ему интенсивный красный цвет. Другие традиционные продукты – картофель, морковь, капуста, лук и мясо.

Рецепт борща в мультиварке рассчитан на чашу емкостью 5 л. Если у вас 3-литровая кастрюлька, пропорционально уменьшите количество ингредиентов.

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Свинина на ребрышках – 300 г

Вода – 2 л

Капуста свежая – 200 г

Свекла – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Помидоры свежие или в томате – 2 шт.

Масло топленое – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика

Сахар – 1 ч.л.

Сок половины лимона

Специи (по желанию)

Зелень

Соль

Способ приготовления:

Свеклу, морковь и лук очистить от кожуры. Морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук измельчить ножом. Капусту тонко нашинковать, помидоры нарезать брусочками, чеснок пропустить через пресс. Затем добавить в кастрюльку масло, морковь и лук. Обжарить овощи в режиме "Жарка" или "Выпечка", помешивая силиконовой лопаткой. Крышка должна быть открытой. Это займет примерно 5 минут. Затем добавить свиные ребрышки, помидоры и продолжать жарить еще 5 минут. Выложить половину свеклы, капусту, картошку, сахар. Посолить и залить горячей водой из чайника. Затем включить режим "Тушение" на 1 час. Закрыть крышку мультиварки. Тем временем вторую часть свеклы залить стаканом кипятка, добавить лимонный сок и довести до кипения. Затем в готовый борщ вылить процеженный свекольный отвар без жмыха. Добавить чеснок, приправы и нарезанную зелень. Перевести мультиварку в режим "Подогрев" и оставить на 10 минут. Отделить мясо от костей. Кусочки мяса вернуть в борщ, кости выбросить. Подавать готовое блюдо вместе со сметаной и черным хлебом.

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Плов со свининой в мультиварке

Свиной плов в мультиварке Фото: Getty Images

Классический плов готовят с бараниной. Но вместо этого мяса можно использовать свинину, курицу или говядину. Если вы хотите, чтобы плов получился золотистого цвета, добавьте немного куркумы или карри.

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

300 г свиной шеи

300 г шлифованного риса

150 г моркови

150 г репчатого лука

15 г чеснока

70 мл растительного масла

400 мл воды

Соль

Специи для плова

Способ приготовления:

Рис промыть до прозрачной воды. Свинину помыть и нарезать кубиками по 2 см. Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать соломкой, чеснок почистить. Выложить в чашу мультиварки лук, морковь и мясо. Добавить соль, специи и растительное масло, хорошо перемешать. Насыпать сверху рис и разровнять лопаткой. В рис воткнуть зубчики чеснока. Залить крупу водой и закрыть мультиварку крышкой. Готовить в режиме "Плов" в течение часа. Перед подачей плов можно посыпать нарезанной петрушкой.

Азу из баранины и картошки в мультиварке

Азу с картошкой Фото: Depositphotos

Азу – это традиционное татарское блюдо. Оно состоит из обжаренных кусочков мяса, тушеных с помидорами, луком, картошкой и солеными огурцами. Азу можно готовить без картофеля, но основа – мясо, лук и соленые огурцы должна быть в блюде обязательно.

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

800 г баранины

3 луковицы

4 соленых огурца

3 зубчика чеснока

2 ст.л. томатной пасты

2 ст.л. растительного масла

1 щепотка красного жгучего перца

2 лавровых листа

Щепотка соли

Способ приготовления:

Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами. Чеснок очистить, измельчить. Баранину промыть, нарезать небольшими кусочками. В чашу мультиварки добавить ложку растительного масла, выложить баранину и лук, готовить 15 минут в режиме "Жарка" при открытой крышке. Затем добавить очищенные и нарезанные кубиками соленые огурцы и томатную пасту. Перемешать и жарить еще 5 минут. Влить в чашу 2-3 мультистакана воды, добавить половину измельченного чеснока, все перемешать, закрыть крышку и установить режим "Тушение" на 1,5-2 часа. Картофель очистить, нарежьте толстой соломкой и обжарить на сковороде с растительным маслом до полуготовности, 5 минут. За 20 минут до окончания программы "Тушения", выложить в чашу мультиварки жареный картофель. Добавить лавровый лист, оставшийся измельченный чеснок, красный острый перец и соль по вкусу, все перемешать и готовьте азу из баранины с картофелем до окончания программы.

Венгерский гуляш с говядиной в мультиварке

Венгерский гуляш с капустой Фото: Depositphotos

Гуляш – это традиционное венгерское блюдо, которое можно отнести и к супам, и ко вторым блюдам. Если вы хотите сделать суп, просто добавьте больше жидкости.

Для приготовления настоящего венгерского гуляша следует брать вырезку, мякоть задней ноги или лопатку. А чтобы блюдо получилось по-настоящему ароматным, добавьте пряности: тмин, паприку, майоран.

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Говядина (мякоть) – 600 г

Лук – 2 головки

Чеснок – 5 шт.

Растительное масло – 4 ст.л.

Тмин – 1/2 ч.л.

Майоран сушеный – 1/2 ч.л.

Паприка – 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Молотый черный перец – по вкусу

Помидоры – 3 шт.

Картофель – 3 шт.

Болгарский красный перец – 2 шт.

Капуста белокочанная – 300 г

Вода – 250-500 мл

Способ приготовления:

Мясо промойте и обсушите. Нарежьте небольшими кубиками. В сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте куски мяса со всех сторон по паре минут до румяной корочки. Мясо сложите в кастрюлю или чашу мультиварки. Туда же положите мелко порезанный лук и три измельченных зубчика чеснока. Положите тмин, майоран, паприку, соль, перец и влейте воду. Тушить мясо на слабом огне под крышкой около часа. Смотрите, чтобы мясо не подгорало и вода не выкипала. Если вы готовите в мультиварке, то поставьте готовиться блюдо в режиме "Тушение" на 1 час. На помидорах сделайте крестообразные надрезы. Залейте томаты кипятком. Через несколько минут воду слейте, а с помидоров снимите кожицу. Нарежьте ломтиками. Болгарский перец нарежьте соломкой, капусту тонко нашинкуйте, а картофель нарежьте кубиками. Положите в кастрюлю к мясу подготовленные капусту, перец и картофель и тушите еще 25 минут. Далее положите помидоры и мелко порезанный оставшийся чеснок. Тушите еще 10 минут. Подавайте гуляш с ржаным хлебом или любым гарниром на свой вкус.

Курица в мультиварке с грибами и сливками

Курица с грибами и сливками в мультиварке Фото: Depositphotos

Курица в мультиварке – это блюдо, которое можно готовить абсолютно разными способами: тушить, жарить, варить и запекать. Мы рекомендуем приготовить куриное филе в мультиварке с грибами, сливками и зеленью. Так оно получается максимально сочным и нежным.

Перед тушением кусочки курицы нужно слегка обжарить. Это придаст готовому блюду более насыщенный аромат. Кроме этого, вы можете добавить мелко нарезанный зубчик чеснока.

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г куриного филе (из грудки или бедер)

400 г шампиньонов

1 луковица

200 мл сливок

2 ст.л. растительного масла

1 ст.л. муки

Пучок зелени

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук почистить и нарезать небольшими кубиками. Налить в чашку мультиварки растительное масло и включить режим "Жарка" на 20 минут. Добавить нарезанный лук и готовить до мягкости. Куриное филе помыть и нарезать средними кубиками, добавить к луку и перемешать. Жарить, пока мясо не побелеет. Затем добавить нарезанные тонкими пластинками грибы и продолжать обжаривать. Посолить, поперчить, добавить муку и готовить еще 3 минуты. Влить сливки и немного воды, перемешать и довести до кипения. Закрыть крышку мультиварки, включить режим "Тушение" на 20-25 минут. За 5 минут до конца приготовления добавить рубленую зелень. Подавать курицу в мультиварке вместе с картофельным пюре, макаронами или рисом.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить в мультиварке из кабачков. "Сегодня" также писали, как сделать пирог с яблоками в мультиварке.

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