Что приготовить на ужин в пост: ТОП-5 рецептов
Подборка постных рецептов для ужина
Великий пост перед Пасхой – один из самых продолжительных и строгих. В 2020 году он пройдет со 2 марта по 18 апреля. В течение семи недель православным христианам запрещено употреблять в пищу мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.
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Диетологи говорят, что самая распространенная ошибка во время поста – злоупотреблять хлебобулочными изделиями, рисом и макаронам. Чтобы не подорвать здоровье, нужно составить правильный рацион, богатый витаминами, минералами и растительным белком.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Сыр тофу – 400 г
- Чеснок – 3 зубчика
- Лапша или спагетти – 350 г
- Морковь – 2 шт.
- Масло растительное – 2.5 ст.л.
- Сельдерей – 2 стебля
- Перец красный сладкий – 1 шт.
- Цуккини – 1-2 шт.
- Соус соевый – 1/4 стакана
- Масло кунжутное – 1/2 ч.л.
- Кинза – по вкусу
Способ приготовления:
- Натрите морковь, нашинкуйте сельдерей, перец нарежьте соломкой, а цуккини – кружочками.
- Тофу нарежьте небольшими кубиками, обсушите на бумажном полотенце, чтобы удалить излишки жидкости.
- Сварите лапшу по инструкции на упаковке, откиньте на дуршлаг. Выложите в чашу, сбрызните растительным маслом, перемешайте и накройте, чтобы не остыла.
- Разогрейте на сковороде 1 ст. л. растительного масла, обжарьте тофу до светло-коричневого цвета, перевернув один раз. Это займет примерно две минуты. Выложите на тарелку.
- На сковороду налейте оставшееся масло, добавьте перец, морковь, сельдерей, рубленый чеснок. Жарьте все в течение двух минут. Затем выложите кружочки цуккини, разрезанные пополам, жарьте еще четыре минуты. Добавьте соевый соус, тофу, перемешайте, доведите до кипения. Снимите с огня, полейте кунжутным маслом, перемешайте.
- Выложите лапшу и тушеные овощи с тофу на порционные тарелки, украсьте веточками кинзы и подавайте.
Смотрите видео, как приготовить постный плов из гречки:
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 200 г гречки
- 100 г шампиньонов
- 4 ст. л. томатной пасты
- 2 ст. л. муки + для панировки
- 1 репчатый лук
- Растительное масло – по вкусу
- Петрушка – для подачи
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Гречку перебрать, помыть и отварить до готовности.
- Очищенные лук и грибы нарезать. Обжарить на сковороде с растительным маслом до мягкости.
- Гречку и грибы с луком пропустить через мясорубку, посолить и поперчить по вкусу.
- Добавить муку и влажными руками сформировать небольшие шарики.
- Обвалять их в муке и обжарить на растительном масле со всех сторон.
- Томатную пасту немного развести водой, выложить тефтели и томить на среднем огне еще пять минут. Попробовать соус, по желанию досолить.
- Добавить тефтели и тушить на среднем огне еще пять минут.
- Выложить на тарелку и посыпать мелко нашинкованной зеленью петрушки.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Нут – 300 г
- Капуста цветная – 1/3 кочана
- Картофель молодой – 7 шт.
- Помидоры – 1 шт.
- Лук-шалот – 1 шт.
- Лайм – 1/2 шт.
- Кинза свежая – 3 веточки
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Карри паста – 1 ст. л.
- Уксус – 1 ч. л.
- Куркума – 1 щепотка
- Соль морская – 1 щепотка
Для заправки:
- Небольшой корень имбиря – 1 шт.
- Йогурт жирный – 3 ст. л.
- Оливковое масло Extra Virgin – 2 ст. л.
- Тамариндовый соус – 1 ч. л.
- Куркума – 1 щепотка
Способ приготовления:
- Нут отварить согласно инструкции на упаковке.
- Из половинки лайма выжать 2‒3 ст. ложки сока.
- Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия и, срезав грубые стебли, выложить в глубокую посуду.
- Добавить пасту карри и щепотку куркумы, сбрызнуть соком лайма и оливковым маслом и все перемешать.
- Заправленную капусту выложить в небольшой противень и запекать под разогретым грилем пять минут.
- Шалот почистить, нарезать тонкими кольцами, выложить в глубокую посуду, сбрызнуть уксусом и дать замариноваться.
- Помидор нарезать небольшими дольками.
- Картофель, не очищая, отварить и разрезать на четыре части.
- К замаринованному луку добавить помидор, нут, картофель, запеченную цветную капусту и все перемешать.
- Корень имбиря почистить и натереть на мелкой терке.
- Приготовить заправку: йогурт соединить с натертым имбирем и тамариндовым соусом, добавить куркуму, влить оливковое масло Extra Virgin и все перемешать.
- Салат полить заправкой, посолить и перемешать.
- Кинзу мелко порубить, добавить в салат и еще раз перемешать.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 200 г соевого фарша
- 6 перцев
- 200 г репчатого лука
- 200 г моркови
- 1-3 зубчика чеснока(по вкусу)
- 30 г риса
- 50 г томатного пюре
- Корень сельдерея
- Зелень петрушки
- Лавровый лист
- Соль, черный перец по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите соевый фарш в кипящей подсоленной воде по инструкции на упаковке, откиньте его на дуршлаг и слегка отожмите.
- Рис отварите до полуготовности.
- Очищенные и нарезанные овощи (лук, морковь и корень сельдерея) поджарьте на растительном масле до золотистого цвета, добавьте фарш и продолжайте готовить еще пять минут.
- Смешайте содержимое сковороды с пряностями и рисом.
- Нафаршируйте подготовленные перцы полученной смесью, сложите их в кастрюлю.
- Приготовьте соус. Для этого добавьте томатное пюре, лавровый лист и мелко нарезанный чеснок к воде, в которой варился фарш. Залейте соусом перцы и тушите на слабом огне до готовности (20-30 минут).
- Перед подачей украсьте перцы зеленью петрушки. Блюдо можно посыпать раскрошенным постным сыром.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Крупа булгура – 1 стакан
- Помидоры консервированные – 400 г рубленых
- Нут отварной – 1 стакан
- Лук репчатый красный – 1 шт.
- Перец сладкий красный – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубка
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Петрушка – пару веточек
- Мята – пару веточек
- Бульон овощной – 190 мл
- Зира молотая – 1 ч.л.
- Корица молотая – 0,25 ч.л.
- Перец чили молотый – по вкусу
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите лук и нарежьте кубиками. Сладкий перец разрежьте пополам, удалите семена и плодоножку, нарежьте средними кубиками.
- Разогрейте масло в толстостенной кастрюле. Положите лук и перец и томите, периодически помешивая, 10 минут.
- Добавьте чеснок, томатную пасту, зиру, корицу, чили, продолжайте томить, помешивая, одну минуту.
- Затем всыпьте булгур и продолжайте готовить еще минуту.
- Добавьте рубленые помидоры и вареный нут, влейте бульон, увеличьте огонь и доведите до кипения. Посолите, поперчите, накройте кастрюлю крышкой и уменьшите огонь до минимального, готовьте 15 минут. Жидкость должна полностью впитаться. Снимите кастрюлю с огня и оставьте на пять минут.
- Мелко нарежьте петрушку и мяту и перемешайте с пловом.
Напомним, ранее мы делились календарем питания в Великий пост. "Сегодня" также писали, что приготовить на завтрак в пост.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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