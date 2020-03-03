Что приготовить на ужин в пост: ТОП-5 рецептов

Подборка постных рецептов для ужина

Великий пост перед Пасхой – один из самых продолжительных и строгих. В 2020 году он пройдет со 2 марта по 18 апреля. В течение семи недель православным христианам запрещено употреблять в пищу мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.

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Диетологи говорят, что самая распространенная ошибка во время поста – злоупотреблять хлебобулочными изделиями, рисом и макаронам. Чтобы не подорвать здоровье, нужно составить правильный рацион, богатый витаминами, минералами и растительным белком.

Лапша с овощами и тофу

Лапша с овощами Фото: freepik.com

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Сыр тофу – 400 г

Чеснок – 3 зубчика

Лапша или спагетти – 350 г

Морковь – 2 шт.

Масло растительное – 2.5 ст.л.

Сельдерей – 2 стебля

Перец красный сладкий – 1 шт.

Цуккини – 1-2 шт.

Соус соевый – 1/4 стакана

Масло кунжутное – 1/2 ч.л.

Кинза – по вкусу

Способ приготовления:

Натрите морковь, нашинкуйте сельдерей, перец нарежьте соломкой, а цуккини – кружочками. Тофу нарежьте небольшими кубиками, обсушите на бумажном полотенце, чтобы удалить излишки жидкости. Сварите лапшу по инструкции на упаковке, откиньте на дуршлаг. Выложите в чашу, сбрызните растительным маслом, перемешайте и накройте, чтобы не остыла. Разогрейте на сковороде 1 ст. л. растительного масла, обжарьте тофу до светло-коричневого цвета, перевернув один раз. Это займет примерно две минуты. Выложите на тарелку. На сковороду налейте оставшееся масло, добавьте перец, морковь, сельдерей, рубленый чеснок. Жарьте все в течение двух минут. Затем выложите кружочки цуккини, разрезанные пополам, жарьте еще четыре минуты. Добавьте соевый соус, тофу, перемешайте, доведите до кипения. Снимите с огня, полейте кунжутным маслом, перемешайте. Выложите лапшу и тушеные овощи с тофу на порционные тарелки, украсьте веточками кинзы и подавайте.

Смотрите видео, как приготовить постный плов из гречки:

Гречневые тефтели в томатном соусе

Гречневые тефтели с грибами постные Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

200 г гречки

100 г шампиньонов

4 ст. л. томатной пасты

2 ст. л. муки + для панировки

1 репчатый лук

Растительное масло – по вкусу

Петрушка – для подачи

Соль, перец

Способ приготовления:

Гречку перебрать, помыть и отварить до готовности. Очищенные лук и грибы нарезать. Обжарить на сковороде с растительным маслом до мягкости. Гречку и грибы с луком пропустить через мясорубку, посолить и поперчить по вкусу. Добавить муку и влажными руками сформировать небольшие шарики. Обвалять их в муке и обжарить на растительном масле со всех сторон. Томатную пасту немного развести водой, выложить тефтели и томить на среднем огне еще пять минут. Попробовать соус, по желанию досолить. Добавить тефтели и тушить на среднем огне еще пять минут. Выложить на тарелку и посыпать мелко нашинкованной зеленью петрушки.

Салат из нута и пряной цветной капусты

Салат из цветной капусты и нута Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Нут – 300 г

Капуста цветная – 1/3 кочана

Картофель молодой – 7 шт.

Помидоры – 1 шт.

Лук-шалот – 1 шт.

Лайм – 1/2 шт.

Кинза свежая – 3 веточки

Оливковое масло – 2 ст. л.

Карри паста – 1 ст. л.

Уксус – 1 ч. л.

Куркума – 1 щепотка

Соль морская – 1 щепотка

Для заправки:

Небольшой корень имбиря – 1 шт.

Йогурт жирный – 3 ст. л.

Оливковое масло Extra Virgin – 2 ст. л.

Тамариндовый соус – 1 ч. л.

Куркума – 1 щепотка

Способ приготовления:

Нут отварить согласно инструкции на упаковке. Из половинки лайма выжать 2‒3 ст. ложки сока. Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия и, срезав грубые стебли, выложить в глубокую посуду. Добавить пасту карри и щепотку куркумы, сбрызнуть соком лайма и оливковым маслом и все перемешать. Заправленную капусту выложить в небольшой противень и запекать под разогретым грилем пять минут. Шалот почистить, нарезать тонкими кольцами, выложить в глубокую посуду, сбрызнуть уксусом и дать замариноваться. Помидор нарезать небольшими дольками. Картофель, не очищая, отварить и разрезать на четыре части. К замаринованному луку добавить помидор, нут, картофель, запеченную цветную капусту и все перемешать. Корень имбиря почистить и натереть на мелкой терке. Приготовить заправку: йогурт соединить с натертым имбирем и тамариндовым соусом, добавить куркуму, влить оливковое масло Extra Virgin и все перемешать. Салат полить заправкой, посолить и перемешать. Кинзу мелко порубить, добавить в салат и еще раз перемешать.

Фаршированные перцы с соевым фаршем

Фаршированный перец в духовке Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

200 г соевого фарша

6 перцев

200 г репчатого лука

200 г моркови

1-3 зубчика чеснока(по вкусу)

30 г риса

50 г томатного пюре

Корень сельдерея

Зелень петрушки

Лавровый лист

Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

Отварите соевый фарш в кипящей подсоленной воде по инструкции на упаковке, откиньте его на дуршлаг и слегка отожмите. Рис отварите до полуготовности. Очищенные и нарезанные овощи (лук, морковь и корень сельдерея) поджарьте на растительном масле до золотистого цвета, добавьте фарш и продолжайте готовить еще пять минут. Смешайте содержимое сковороды с пряностями и рисом. Нафаршируйте подготовленные перцы полученной смесью, сложите их в кастрюлю. Приготовьте соус. Для этого добавьте томатное пюре, лавровый лист и мелко нарезанный чеснок к воде, в которой варился фарш. Залейте соусом перцы и тушите на слабом огне до готовности (20-30 минут). Перед подачей украсьте перцы зеленью петрушки. Блюдо можно посыпать раскрошенным постным сыром.

Постный плов из булгура с помидорами

Булгур делают из пшеницы Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Крупа булгура – 1 стакан

Помидоры консервированные – 400 г рубленых

Нут отварной – 1 стакан

Лук репчатый красный – 1 шт.

Перец сладкий красный – 1 шт.

Чеснок – 2 зубка

Паста томатная – 1 ст.л.

Петрушка – пару веточек

Мята – пару веточек

Бульон овощной – 190 мл

Зира молотая – 1 ч.л.

Корица молотая – 0,25 ч.л.

Перец чили молотый – по вкусу

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите лук и нарежьте кубиками. Сладкий перец разрежьте пополам, удалите семена и плодоножку, нарежьте средними кубиками. Разогрейте масло в толстостенной кастрюле. Положите лук и перец и томите, периодически помешивая, 10 минут. Добавьте чеснок, томатную пасту, зиру, корицу, чили, продолжайте томить, помешивая, одну минуту. Затем всыпьте булгур и продолжайте готовить еще минуту. Добавьте рубленые помидоры и вареный нут, влейте бульон, увеличьте огонь и доведите до кипения. Посолите, поперчите, накройте кастрюлю крышкой и уменьшите огонь до минимального, готовьте 15 минут. Жидкость должна полностью впитаться. Снимите кастрюлю с огня и оставьте на пять минут. Мелко нарежьте петрушку и мяту и перемешайте с пловом.

Напомним, ранее мы делились календарем питания в Великий пост. "Сегодня" также писали, что приготовить на завтрак в пост.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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