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Что приготовить на ужин в пост: ТОП-5 рецептов

Подборка постных рецептов для ужина

Ирина Павлина
Сегодня, 11:36

Великий пост перед Пасхой – один из самых продолжительных и строгих. В 2020 году он пройдет со 2 марта по 18 апреля. В течение семи недель православным христианам запрещено употреблять в пищу мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.

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Диетологи говорят, что самая распространенная ошибка во время поста – злоупотреблять хлебобулочными изделиями, рисом и макаронам. Чтобы не подорвать здоровье, нужно составить правильный рацион, богатый витаминами, минералами и растительным белком.

Лапша с овощами и тофу

Лапша с овощами
Лапша с овощами
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Сыр тофу – 400 г
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Лапша или спагетти – 350 г
  • Морковь – 2 шт.
  • Масло растительное – 2.5 ст.л.
  • Сельдерей – 2 стебля
  • Перец красный сладкий – 1 шт.
  • Цуккини – 1-2 шт.
  • Соус соевый – 1/4 стакана
  • Масло кунжутное – 1/2 ч.л.
  • Кинза – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Натрите морковь, нашинкуйте сельдерей, перец нарежьте соломкой, а цуккини – кружочками.
  2. Тофу нарежьте небольшими кубиками, обсушите на бумажном полотенце, чтобы удалить излишки жидкости.
  3. Сварите лапшу по инструкции на упаковке, откиньте на дуршлаг. Выложите в чашу, сбрызните растительным маслом, перемешайте и накройте, чтобы не остыла.
  4. Разогрейте на сковороде 1 ст. л. растительного масла, обжарьте тофу до светло-коричневого цвета, перевернув один раз. Это займет примерно две минуты. Выложите на тарелку.
  5. На сковороду налейте оставшееся масло, добавьте перец, морковь, сельдерей, рубленый чеснок. Жарьте все в течение двух минут. Затем выложите кружочки цуккини, разрезанные пополам, жарьте еще четыре минуты. Добавьте соевый соус, тофу, перемешайте, доведите до кипения. Снимите с огня, полейте кунжутным маслом, перемешайте.
  6. Выложите лапшу и тушеные овощи с тофу на порционные тарелки, украсьте веточками кинзы и подавайте.

Смотрите видео, как приготовить постный плов из гречки:

Гречневые тефтели в томатном соусе

Гречневые тефтели с грибами постные
Гречневые тефтели с грибами постные
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 200 г гречки
  • 100 г шампиньонов
  • 4 ст. л. томатной пасты
  • 2 ст. л. муки + для панировки
  • 1 репчатый лук
  • Растительное масло – по вкусу
  • Петрушка – для подачи
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Гречку перебрать, помыть и отварить до готовности.
  2. Очищенные лук и грибы нарезать. Обжарить на сковороде с растительным маслом до мягкости.
  3. Гречку и грибы с луком пропустить через мясорубку, посолить и поперчить по вкусу.
  4. Добавить муку и влажными руками сформировать небольшие шарики.
  5. Обвалять их в муке и обжарить на растительном масле со всех сторон.
  6. Томатную пасту немного развести водой, выложить тефтели и томить на среднем огне еще пять минут. Попробовать соус, по желанию досолить.
  7. Добавить тефтели и тушить на среднем огне еще пять минут.
  8. Выложить на тарелку и посыпать мелко нашинкованной зеленью петрушки.

Салат из нута и пряной цветной капусты

Салат из цветной капусты и нута
Салат из цветной капусты и нута
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Нут – 300 г
  • Капуста цветная – 1/3 кочана
  • Картофель молодой – 7 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Лук-шалот – 1 шт.
  • Лайм – 1/2 шт.
  • Кинза свежая – 3 веточки
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Карри паста – 1 ст. л.
  • Уксус – 1 ч. л.
  • Куркума – 1 щепотка
  • Соль морская – 1 щепотка

Для заправки:

  • Небольшой корень имбиря – 1 шт.
  • Йогурт жирный – 3 ст. л.
  • Оливковое масло Extra Virgin – 2 ст. л.
  • Тамариндовый соус – 1 ч. л.
  • Куркума – 1 щепотка

Способ приготовления:

  1. Нут отварить согласно инструкции на упаковке.
  2. Из половинки лайма выжать 2‒3 ст. ложки сока.
  3. Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия и, срезав грубые стебли, выложить в глубокую посуду.
  4. Добавить пасту карри и щепотку куркумы, сбрызнуть соком лайма и оливковым маслом и все перемешать.
  5. Заправленную капусту выложить в небольшой противень и запекать под разогретым грилем пять минут.
  6. Шалот почистить, нарезать тонкими кольцами, выложить в глубокую посуду, сбрызнуть уксусом и дать замариноваться.
  7. Помидор нарезать небольшими дольками.
  8. Картофель, не очищая, отварить и разрезать на четыре части.
  9. К замаринованному луку добавить помидор, нут, картофель, запеченную цветную капусту и все перемешать.
  10. Корень имбиря почистить и натереть на мелкой терке.
  11. Приготовить заправку: йогурт соединить с натертым имбирем и тамариндовым соусом, добавить куркуму, влить оливковое масло Extra Virgin и все перемешать.
  12. Салат полить заправкой, посолить и перемешать.
  13. Кинзу мелко порубить, добавить в салат и еще раз перемешать.

Фаршированные перцы с соевым фаршем

Фаршированный перец в духовке
Фаршированный перец в духовке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 200 г соевого фарша
  • 6 перцев
  • 200 г репчатого лука
  • 200 г моркови
  • 1-3 зубчика чеснока(по вкусу)
  • 30 г риса
  • 50 г томатного пюре
  • Корень сельдерея
  • Зелень петрушки
  • Лавровый лист
  • Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите соевый фарш в кипящей подсоленной воде по инструкции на упаковке, откиньте его на дуршлаг и слегка отожмите.
  2. Рис отварите до полуготовности.
  3. Очищенные и нарезанные овощи (лук, морковь и корень сельдерея) поджарьте на растительном масле до золотистого цвета, добавьте фарш и продолжайте готовить еще пять минут.
  4. Смешайте содержимое сковороды с пряностями и рисом.
  5. Нафаршируйте подготовленные перцы полученной смесью, сложите их в кастрюлю.
  6. Приготовьте соус. Для этого добавьте томатное пюре, лавровый лист и мелко нарезанный чеснок к воде, в которой варился фарш. Залейте соусом перцы и тушите на слабом огне до готовности (20-30 минут).
  7. Перед подачей украсьте перцы зеленью петрушки. Блюдо можно посыпать раскрошенным постным сыром.

Постный плов из булгура с помидорами

Булгур делают из пшеницы
Булгур делают из пшеницы
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Крупа булгура – 1 стакан
  • Помидоры консервированные – 400 г рубленых
  • Нут отварной – 1 стакан
  • Лук репчатый красный – 1 шт.
  • Перец сладкий красный – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубка
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Петрушка – пару веточек
  • Мята – пару веточек
  • Бульон овощной – 190 мл
  • Зира молотая – 1 ч.л.
  • Корица молотая – 0,25 ч.л.
  • Перец чили молотый – по вкусу
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите лук и нарежьте кубиками. Сладкий перец разрежьте пополам, удалите семена и плодоножку, нарежьте средними кубиками.
  2. Разогрейте масло в толстостенной кастрюле. Положите лук и перец и томите, периодически помешивая, 10 минут.
  3. Добавьте чеснок, томатную пасту, зиру, корицу, чили, продолжайте томить, помешивая, одну минуту.
  4. Затем всыпьте булгур и продолжайте готовить еще минуту.
  5. Добавьте рубленые помидоры и вареный нут, влейте бульон, увеличьте огонь и доведите до кипения. Посолите, поперчите, накройте кастрюлю крышкой и уменьшите огонь до минимального, готовьте 15 минут. Жидкость должна полностью впитаться. Снимите кастрюлю с огня и оставьте на пять минут.
  6. Мелко нарежьте петрушку и мяту и перемешайте с пловом.

Напомним, ранее мы делились календарем питания в Великий пост. "Сегодня" также писали, что приготовить на завтрак в пост.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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