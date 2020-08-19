Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов постных блюд

В день праздника традиционно готовят всевозможные блюда из яблок

Яблочный Спас каждый год отмечают 19 августа. Это христианский праздник, который еще называют Вторым Спасом. Он наступает после Первого Спаса – Маковея.

В этот день хозяйки готовят вкусные блюда из яблок. Угощения на Второй Спас обязательно должны быть постными, так как 14 августа начинается двухнедельный Успенский пост.

Печеные яблоки с изюмом и медом

Печеное яблоко в духовке Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

4 яблока

4 ч.л. меда

4 ч. л. изюма

2 ст. л. сахарной пудры

Палочки корицы – для украшения

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Способ приготовления:

Яблоки помыть, срезать верхушки. По желанию сохранить их, чтобы позже сделать крышечки. Вырезать в каждом яблоке серединку и положить фрукты в жаропрочную форму. Внутрь каждого яблока положить по чайной ложке изюма и меда. Закрыть крышечками и отправить в разогретую духовку. Запекать яблоки при температуре 180 °С примерно 15-20 минут. Их готовность можно определить по внешнему виду яблочной кожицы – она должна зарумяниться и, возможно, слегка полопаться. Выложить яблоки с изюмом на порционные тарелки, посыпать их сахарной пудрой и украсить палочками корицы. Подавать печеные яблоки теплыми.

Постное печенье с яблоками и изюмом

Постное печенье с яблоками и изюмом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

2 небольших яблока

4 ст.л. манной крупы

2 ст.л. лимонного сока

Большая горсть изюма

5 ст.л. муки

1 ч.л. разрыхлителя

5 ст.л. растительного масла

Смотрите видео, что святят на Яблочный Спас:

Способ приготовления:

Очищенные яблоки натереть на крупной терке. Соединить тертое яблоко, лимонный сок, изюм и манную крупу. Поставить в холодильник на час. Добавить растительное масло, муку, разрыхлитель и замесить тесто. Разогреть духовку до 180 ºС. Выложить тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разровнять руками в виде прямоугольника высотой 1 см. Выпекать постное яблочное печенье в течение 30 минут. Перед подачей остудить.

Совет: Можно разрезать тесто на квадратики перед выпечкой, чтобы позже было удобнее разделять прямоугольник на отдельные печенья.

Постный яблочный штрудель на пиве

Постный яблочный штрудель Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1-1,5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки

200 мл пива

50 г растительного масла

Сода – на кончике ножа

Для начинки:

1,5 кг яблок

300 г изюма

1 стакан сахара

1 ч. л. корицы

Способ приготовления:

Изюм запарить, яблоки очистить от кожуры и нарезать кусочками, смешать с изюмом и сахаром. Замесить тесто из всех ингредиентов, раскатать очень тонким слоем в виде прямоугольника. Выложить на тесто, примерно на треть его площади, изюм с яблоками, посыпать корицей. Свернуть в рулет, выпекать в разогретой духовке при температуре 200 °C в течение 30 минут. Подавать штрудель теплым или холодным, по желанию посыпав просеянной сахарной пудрой.

Постная яблочная шарлотка

Яблочная шарлотка в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 стакан пшеничной муки

1 стакан кукурузной муки

1 стакан яблочного сока

1 стакан сахара

1/4 стакана растительного масла

1 ч.л. соды

Корица или цедра лимона – по вкусу

3 яблока

Способ приготовления:

Яблоки помыть, почистить и удалить сердцевину. Разрезать каждый фрукт на шесть долек. Приготовить тесто. Смешать в миске все сухие ингредиенты: оба вида муки, сахар, соду и корицу. Затем к сухим ингредиентам добавить растительное масло и яблочный сок. Все тщательно перемешать. Должно получится тесто по консистенции как на оладьи. Форму для выпечки смазать маслом, вылить в нее все тесто. Сверху на тесто выложить дольки яблок. Пирог слегка присыпать сахаром. Выпекать при 180 °С в течение 40 минут. Готовность проверить зубочисткой. Пирог можно украсить миндальными хлопьями перед подачей.

Безалкогольный яблочный сидр

Яблочный сидр безалкогольный Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут + время на охлаждение

Ингредиенты:

1 л яблочного сока

1 апельсин

2 палочки корицы

7-8 см корня имбиря

2 л газированной воды

Лед

Способ приготовления:

Налейте яблочный сок в кастрюльку, добавьте порезанный на ломтики апельсин, палочки корицы и почищенный и порезанный на кусочки корень имбиря. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 30 минут. Снимите с огня и полностью остудите. Процедите сидр через сито и разлейте по бокалам. Предварительно по желанию добавьте в бокалы по горсти льда и наполните их на четверть газированной водой.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных яблочных пирожных, а также рассказывали, как сделать постный яблочный крамбл.

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