Что приготовить на завтрак без яиц: ТОП-5 рецептов
Вкусные и полезные завтраки без добавления яиц
Яйца – самый популярный ингредиент завтраков во всем мире. Их жарят, варят, запекают, добавляют в блины, сырники, запеканки и оладьи.
Смотрите видео, чем завтракают украинцы:
Но если вы не любите куриные яйца или страдаете аллергией, знайте: вкусный и полезный завтрак можно приготовить и без их использования.
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Творожный десерт с бананами и кофе
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 250 г мягкого обезжиренного творога
- 1 спелый банан
- 2 ч.л. коричневого сахара
- 50 мл кофе эспрессо
Способ приготовления:
- Приготовьте кофе эспрессо, добавьте сахар и размешайте.
- Банан выложите в чашу блендера и измельчите до состояния пюре.
- Выложите в стаканчики банановое пюре и творог слоями, добавив в каждый немного уже остывшего черного кофе.
- Украсьте десерт тертым черным шоколадом, порошком какао или домашней гранолой. Подавайте охлажденным.
Пышные оладьи на кефире без яиц
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Кефир 3,2% – 500 мл
- Мука пшеничная – 400-450 г
- Сода – 1 ч. л.
- Лимонный сок – 1 ч.л.
- Сахар – 4 ст. л.
- Растительное масло – 3 ст.л.
Способ приготовления:
- Кефир налить в глубокую миску, добавить соду, перемешать и оставить на 5-10 минут.
- Добавить сок лимона и сахар в кефир, перемешать. Затем добавить просеянную муку.
- Полученную массу тщательно перемешать с растительным маслом. Тесто должно получиться воздушным и однородным.
- Сковороду хорошо разогреть и выкладывать по 1 столовой ложке теста. Выпекать оладьи до золотистого цвета с двух сторон под крышкой.
- Подавать оладьи без яиц со сметаной, медом или любимым вареньем.
Овсяная каша с замороженными ягодами
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 450 мл молока
- 2 ст.л. сахара
- 150 г ягод
Способ приготовления:
- Молоко налить в сотейник и всыпать овсяные хлопья. На медленном огне довести до кипения и готовить еще 3 минуты.
- Всыпать в кашу ягоды и варить до готовности хлопьев.
- Добавить сахар, перемешать, накрыть крышкой и дать настояться в течение нескольких минут.
- По желанию добавить сливочное масло, перемешать.
- Разложить кашу по тарелкам и подавать с дополнительной порцией ягод.
Банановые вафли с орехами: рецепт без яиц
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Молоко – 400 г
- Вода – 60 г
- Спелые бананы без кожуры – 225 г
- Масло растительное – 50 г
- Кленовый сироп или жидкий мед – 50 г
- Мука пшеничная – 350 г
- Разрыхлитель – 6 г
- Сода – 2 г
- Ванилин – 1/4 ч.л.
- Соль – 1/2 ч.л.
- Орехи – 70 г
Способ приготовления:
- Молоко смешать с водой, растительным маслом и кленовым сиропом.
- Бананы размять вилкой, добавить к молоку, перемешать.
- Муку смешать с солью, разрыхлителем, содой, ванилином. Добавить к жидкости, перемешать вилкой до однородности.
- Орехи измельчить. Добавить в тесто. Перемешать вилкой.
- Вафельницу для толстых вафель разогреть. Выкладывать по 2 ст.л. и выпекать до готовности по инструкции производителя.
Рулеты из лаваша с курицей, творожным сыром и огурцами
Время приготовления:
- 1 час 10 минут
Ингредиенты:
- 2 тонких армянских лаваша
- 200 г копченого куриного филе
- 2-3 свежих огурца
- 200 г творожного сыра с зеленью
Способ приготовления:
- Копченое куриное филе мелко нарезать.
- Огурцы помыть и по желанию очистить. Нарезать тонкими брусочками или кубиками.
- Развернуть лаваш и намазать его творожным сыром с зеленью. Выложить сверху кусочки копченого филе и нарезанные огурцы.
- Свернуть оба лаваша в рулеты и поставить в холодильник минимум на час.
- Перед подачей на стол нарезать небольшими кусочками.
Напомним, ранее мы делились рецептом смузи с овсянкой и бананом. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить на завтрак вкусные бутерброды.
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