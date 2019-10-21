Что приготовить на завтрак без яиц: ТОП-5 рецептов

Вкусные и полезные завтраки без добавления яиц

Завтрак без яиц Фото: Depositphotos

Яйца – самый популярный ингредиент завтраков во всем мире. Их жарят, варят, запекают, добавляют в блины, сырники, запеканки и оладьи.

Смотрите видео, чем завтракают украинцы:

Но если вы не любите куриные яйца или страдаете аллергией, знайте: вкусный и полезный завтрак можно приготовить и без их использования.

Творожный десерт с бананами и кофе

Банановый десерт в стаканчиках Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

250 г мягкого обезжиренного творога

1 спелый банан

2 ч.л. коричневого сахара

50 мл кофе эспрессо

Способ приготовления:

Приготовьте кофе эспрессо, добавьте сахар и размешайте. Банан выложите в чашу блендера и измельчите до состояния пюре. Выложите в стаканчики банановое пюре и творог слоями, добавив в каждый немного уже остывшего черного кофе. Украсьте десерт тертым черным шоколадом, порошком какао или домашней гранолой. Подавайте охлажденным.

Пышные оладьи на кефире без яиц

Оладьи без яиц Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Кефир 3,2% – 500 мл

Мука пшеничная – 400-450 г

Сода – 1 ч. л.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Сахар – 4 ст. л.

Растительное масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Кефир налить в глубокую миску, добавить соду, перемешать и оставить на 5-10 минут. Добавить сок лимона и сахар в кефир, перемешать. Затем добавить просеянную муку. Полученную массу тщательно перемешать с растительным маслом. Тесто должно получиться воздушным и однородным. Сковороду хорошо разогреть и выкладывать по 1 столовой ложке теста. Выпекать оладьи до золотистого цвета с двух сторон под крышкой. Подавать оладьи без яиц со сметаной, медом или любимым вареньем.

Овсяная каша с замороженными ягодами

Овсянка с ягодами Фото: Pixabay

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 стакан овсяных хлопьев

450 мл молока

2 ст.л. сахара

150 г ягод

Способ приготовления:

Молоко налить в сотейник и всыпать овсяные хлопья. На медленном огне довести до кипения и готовить еще 3 минуты. Всыпать в кашу ягоды и варить до готовности хлопьев. Добавить сахар, перемешать, накрыть крышкой и дать настояться в течение нескольких минут. По желанию добавить сливочное масло, перемешать. Разложить кашу по тарелкам и подавать с дополнительной порцией ягод.

Банановые вафли с орехами: рецепт без яиц

Вафли с бананами Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Молоко – 400 г

Вода – 60 г

Спелые бананы без кожуры – 225 г

Масло растительное – 50 г

Кленовый сироп или жидкий мед – 50 г

Мука пшеничная – 350 г

Разрыхлитель – 6 г

Сода – 2 г

Ванилин – 1/4 ч.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Орехи – 70 г

Способ приготовления:

Молоко смешать с водой, растительным маслом и кленовым сиропом. Бананы размять вилкой, добавить к молоку, перемешать. Муку смешать с солью, разрыхлителем, содой, ванилином. Добавить к жидкости, перемешать вилкой до однородности. Орехи измельчить. Добавить в тесто. Перемешать вилкой. Вафельницу для толстых вафель разогреть. Выкладывать по 2 ст.л. и выпекать до готовности по инструкции производителя.

Рулеты из лаваша с курицей, творожным сыром и огурцами

Рулет из лаваша с курицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 10 минут

Ингредиенты:

2 тонких армянских лаваша

200 г копченого куриного филе

2-3 свежих огурца

200 г творожного сыра с зеленью

Способ приготовления:

Копченое куриное филе мелко нарезать. Огурцы помыть и по желанию очистить. Нарезать тонкими брусочками или кубиками. Развернуть лаваш и намазать его творожным сыром с зеленью. Выложить сверху кусочки копченого филе и нарезанные огурцы. Свернуть оба лаваша в рулеты и поставить в холодильник минимум на час. Перед подачей на стол нарезать небольшими кусочками.

Напомним, ранее мы делились рецептом смузи с овсянкой и бананом. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить на завтрак вкусные бутерброды.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.