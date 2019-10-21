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Что приготовить на завтрак без яиц: ТОП-5 рецептов

Вкусные и полезные завтраки без добавления яиц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
Завтрак без яиц
Завтрак без яиц
Фото: Depositphotos

Яйца – самый популярный ингредиент завтраков во всем мире. Их жарят, варят, запекают, добавляют в блины, сырники, запеканки и оладьи.

Смотрите видео, чем завтракают украинцы:

Но если вы не любите куриные яйца или страдаете аллергией, знайте: вкусный и полезный завтрак можно приготовить и без их использования.

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Творожный десерт с бананами и кофе

Банановый десерт в стаканчиках
Банановый десерт в стаканчиках
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 250 г мягкого обезжиренного творога
  • 1 спелый банан
  • 2 ч.л. коричневого сахара
  • 50 мл кофе эспрессо

Способ приготовления:

  1. Приготовьте кофе эспрессо, добавьте сахар и размешайте.
  2. Банан выложите в чашу блендера и измельчите до состояния пюре.
  3. Выложите в стаканчики банановое пюре и творог слоями, добавив в каждый немного уже остывшего черного кофе.
  4. Украсьте десерт тертым черным шоколадом, порошком какао или домашней гранолой. Подавайте охлажденным.

Пышные оладьи на кефире без яиц

Оладьи без яиц
Оладьи без яиц
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Кефир 3,2% – 500 мл
  • Мука пшеничная – 400-450 г
  • Сода – 1 ч. л.
  • Лимонный сок – 1 ч.л.
  • Сахар – 4 ст. л.
  • Растительное масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Кефир налить в глубокую миску, добавить соду, перемешать и оставить на 5-10 минут.
  2. Добавить сок лимона и сахар в кефир, перемешать. Затем добавить просеянную муку.
  3. Полученную массу тщательно перемешать с растительным маслом. Тесто должно получиться воздушным и однородным.
  4. Сковороду хорошо разогреть и выкладывать по 1 столовой ложке теста. Выпекать оладьи до золотистого цвета с двух сторон под крышкой.
  5. Подавать оладьи без яиц со сметаной, медом или любимым вареньем.

Овсяная каша с замороженными ягодами

Овсянка с ягодами
Овсянка с ягодами
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 450 мл молока
  • 2 ст.л. сахара
  • 150 г ягод

Способ приготовления:

  1. Молоко налить в сотейник и всыпать овсяные хлопья. На медленном огне довести до кипения и готовить еще 3 минуты.
  2. Всыпать в кашу ягоды и варить до готовности хлопьев.
  3. Добавить сахар, перемешать, накрыть крышкой и дать настояться в течение нескольких минут.
  4. По желанию добавить сливочное масло, перемешать.
  5. Разложить кашу по тарелкам и подавать с дополнительной порцией ягод.

Банановые вафли с орехами: рецепт без яиц

Вафли с бананами
Вафли с бананами
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Молоко – 400 г
  • Вода – 60 г
  • Спелые бананы без кожуры – 225 г
  • Масло растительное – 50 г
  • Кленовый сироп или жидкий мед – 50 г
  • Мука пшеничная – 350 г
  • Разрыхлитель – 6 г
  • Сода – 2 г
  • Ванилин – 1/4 ч.л.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Орехи – 70 г

Способ приготовления:

  1. Молоко смешать с водой, растительным маслом и кленовым сиропом.
  2. Бананы размять вилкой, добавить к молоку, перемешать.
  3. Муку смешать с солью, разрыхлителем, содой, ванилином. Добавить к жидкости, перемешать вилкой до однородности.
  4. Орехи измельчить. Добавить в тесто. Перемешать вилкой.
  5. Вафельницу для толстых вафель разогреть. Выкладывать по 2 ст.л. и выпекать до готовности по инструкции производителя.

Рулеты из лаваша с курицей, творожным сыром и огурцами

Рулет из лаваша с курицей
Рулет из лаваша с курицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 10 минут

Ингредиенты:

  • 2 тонких армянских лаваша
  • 200 г копченого куриного филе
  • 2-3 свежих огурца
  • 200 г творожного сыра с зеленью

Способ приготовления:

  1. Копченое куриное филе мелко нарезать.
  2. Огурцы помыть и по желанию очистить. Нарезать тонкими брусочками или кубиками.
  3. Развернуть лаваш и намазать его творожным сыром с зеленью. Выложить сверху кусочки копченого филе и нарезанные огурцы.
  4. Свернуть оба лаваша в рулеты и поставить в холодильник минимум на час.
  5. Перед подачей на стол нарезать небольшими кусочками.

Напомним, ранее мы делились рецептом смузи с овсянкой и бананом. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить на завтрак вкусные бутерброды.

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Источник: Сегодня
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