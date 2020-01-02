Что приготовить на завтрак детям: три простых рецепта

Рецепты завтраков выходного дня

Детский завтрак Фото: freepik.com

Дети обычно очень любят тосты, блинчики, булочки и оладьи. Если вы хотите побаловать малышей вкусным завтраком на выходных, обязательно сохраните наши рецепты.

Смотрите видео, как приготовить медовые блины:

Шоколадные блины

Шоколадные блины Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

2 яйца

300 мл молока

150 г муки

2 ст.л. какао

1 ст.л. сахара

1/2 ч.л. соли

Способ приготовления:

Замесить тесто с помощью блендера и оставить на 20 минут. Испечь восемь тонких блинчики. Для подачи взбить 150 мл жирных сливок и 2 ст л сахара с ванилью. Украсить блины нарезанными фруктами.

Оладьи из творога

Творожные оладьи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

200 г творога

200 г муки

2 яйца

200 мл натурального йогурта

3 ст.л. сахара

1 ч.л. разрыхлителя

Щепотка соли

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром, добавить остальные ингредиенты и замесить тесто. Выпекать оладьи на разогретой сковороде с маслом. Подавать со сметаной, вареньем или сгущенкой.

Гренки с шоколадом и бананом

Тосты с бананами и шоколадом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

2 яйца

2 ст.л. молока

Несколько ломтиков батона или тостового хлеба

Несколько долек шоколада

Несколько кружочков банана

2 ст.л. сливочного масла

Способ приготовления:

В миске смешать молоко и яйца. Между двумя кусочками хлеба вложить дольку шоколада и кусочки банана, обмакнуть в яично-молочную смесь. Обжарить сэндвичи на сковороде с двух сторон.

Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить на завтрак из яиц. "Сегодня" также делились идеями завтраков за 5 минут.

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