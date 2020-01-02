Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что приготовить на завтрак детям: три простых рецепта

Рецепты завтраков выходного дня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:17
Детский завтрак
Детский завтрак
Фото: freepik.com

Дети обычно очень любят тосты, блинчики, булочки и оладьи. Если вы хотите побаловать малышей вкусным завтраком на выходных, обязательно сохраните наши рецепты.

Смотрите видео, как приготовить медовые блины:

Читайте также:
Рецепт необычного завтрака: яблочные гренки с корицей

Шоколадные блины

Шоколадные блины
Шоколадные блины
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 300 мл молока
  • 150 г муки
  • 2 ст.л. какао
  • 1 ст.л. сахара
  • 1/2 ч.л. соли

Способ приготовления:

  1. Замесить тесто с помощью блендера и оставить на 20 минут.
  2. Испечь восемь тонких блинчики.
  3. Для подачи взбить 150 мл жирных сливок и 2 ст л сахара с ванилью. Украсить блины нарезанными фруктами.

Оладьи из творога

Творожные оладьи
Творожные оладьи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 200 г творога
  • 200 г муки
  • 2 яйца
  • 200 мл натурального йогурта
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром, добавить остальные ингредиенты и замесить тесто.
  2. Выпекать оладьи на разогретой сковороде с маслом. Подавать со сметаной, вареньем или сгущенкой.

Гренки с шоколадом и бананом

Тосты с бананами и шоколадом
Тосты с бананами и шоколадом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 2 ст.л. молока
  • Несколько ломтиков батона или тостового хлеба
  • Несколько долек шоколада
  • Несколько кружочков банана
  • 2 ст.л. сливочного масла

Способ приготовления:

  1. В миске смешать молоко и яйца.
  2. Между двумя кусочками хлеба вложить дольку шоколада и кусочки банана, обмакнуть в яично-молочную смесь.
  3. Обжарить сэндвичи на сковороде с двух сторон.

Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить на завтрак из яиц. "Сегодня" также делились идеями завтраков за 5 минут.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Постный десерт: мусс из хурмы и бананов Как приготовить творожник с апельсинами на завтрак Как приготовить карамелизированные апельсины в шоколаде Зимняя творожная запеканка с кокосом, клюквой и грейпфрутом
рецепты шоколад завтрак бананы что приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
Известный повар поделился рецептом лёгкого салата
Известный повар поделился рецептом лёгкого салата
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:30Events

Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Сегодня, 08:32Афиша

Лучшие фильмы 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть

Вчера, 16:40Техно

Электромобили хуже дизеля для экологии: мнение Mazda

Вчера, 15:32Events

Поздравления с Новым годом 2020: стихи, смс и яркие открытки

Вчера, 12:54Events

Новый год 2020: красивые открытки, картинки и поздравления

Вчера, 12:34Events

Открытки и поздравления с Новым 2020 годом

Вчера, 10:00Events

Поздравления с Новым годом 2020: красивые стихи и короткие смс

Вчера, 06:00Food

Как сделать шипучку от похмелья: рецепт, проверенный временем

31 декабря 2019Fun

Год Крысы 2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

31 декабря 2019Fun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в стихах, открытки и картинки

31 декабря 2019Events

Поздравления с Новым годом: короткие пожелания в прозе и стихах

31 декабря 2019Fun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в прозе, картинки и открытки

31 декабря 2019Психология

Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

31 декабря 2019Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

31 декабря 2019Food

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

31 декабря 2019Events

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков для мужчин и женщин по годам

Новости партнеров

Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
6 привычек магнетически привлекательных людей
6 привычек магнетически привлекательных людей
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Однокомнатная хрущевка может стать удобным жилищем
Однокомнатная хрущевка может стать удобным жилищем
Подруга лидера Зари балует фанатов новыми фото на Мальдивах
Подруга лидера Зари балует фанатов новыми фото на Мальдивах
Какие брюки будут самыми модными в 2020?
Какие брюки будут самыми модными в 2020?
Больше солнца: как солнечный свет влияет на здоровье?
Больше солнца: как солнечный свет влияет на здоровье?
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году