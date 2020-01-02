Что приготовить на завтрак детям: три простых рецепта
Рецепты завтраков выходного дня
Дети обычно очень любят тосты, блинчики, булочки и оладьи. Если вы хотите побаловать малышей вкусным завтраком на выходных, обязательно сохраните наши рецепты.
Смотрите видео, как приготовить медовые блины:
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Шоколадные блины
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 300 мл молока
- 150 г муки
- 2 ст.л. какао
- 1 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
Способ приготовления:
- Замесить тесто с помощью блендера и оставить на 20 минут.
- Испечь восемь тонких блинчики.
- Для подачи взбить 150 мл жирных сливок и 2 ст л сахара с ванилью. Украсить блины нарезанными фруктами.
Оладьи из творога
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 200 г творога
- 200 г муки
- 2 яйца
- 200 мл натурального йогурта
- 3 ст.л. сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Яйца взбить с сахаром, добавить остальные ингредиенты и замесить тесто.
- Выпекать оладьи на разогретой сковороде с маслом. Подавать со сметаной, вареньем или сгущенкой.
Гренки с шоколадом и бананом
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 2 ст.л. молока
- Несколько ломтиков батона или тостового хлеба
- Несколько долек шоколада
- Несколько кружочков банана
- 2 ст.л. сливочного масла
Способ приготовления:
- В миске смешать молоко и яйца.
- Между двумя кусочками хлеба вложить дольку шоколада и кусочки банана, обмакнуть в яично-молочную смесь.
- Обжарить сэндвичи на сковороде с двух сторон.
Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить на завтрак из яиц. "Сегодня" также делились идеями завтраков за 5 минут.
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Источник: Сегодня