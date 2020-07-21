Что приготовить на завтрак из черники: три простых рецепта
Рецепты вкусных завтраков с черникой для всей семьи
Не знаете, что приготовить на завтрак из черники? Вариантов существует масса. Из черники можно сделать смузи, добавить ягоды в творог, йогурт или в кашу, использовать для начинки блинов. С черникой получаются очень вкусные оладьи. Из ягод готовят соусы к сырникам или ленивым вареникам.
Мы предлагаем вам несколько простых завтраков с черникой, которые можно легко сделать на собственной кухне.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 200 г натурального йогурта
- 2-3 ст.л. гранолы
- 1/2 персика
- Горсть малины
- Горсть черники
- 1 ст.л. меда
Способ приготовления:
- Налейте в миску йогурт, всыпьте гранолу.
- Персик и ягоды помойте. Персик нарежьте дольками, добавьте все в миску.
- Полейте медом и подавайте.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 190 г обезжиренного йогурта
- 5 ст. л. сахара
- 3 ст. л. без горки манной крупы
- 3 ст. л. без горки муки
- 1 стакан черники (свежей или замороженной)
- 2 яйца
- Сахарная пудра
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
Смотрите видео о необычном способе хранения черники:
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром с помощью миксера.
- Добавьте творог и йогурт. Продолжайте перемешивать до однородной консистенции.
- Постепенно добавьте манную крупу, муку, разрыхлитель и перемешайте ингредиенты ложкой.
- Положите чернику в эту смесь и снова перемешайте.
- Постелите на дно формы для выпечки пергаментную бумагу (или на дно чугунной сковороды). Перелейте тесто с черникой. Если вы используете силиконовую форму, смажьте ее сливочным маслом и посыпьте манной крупой.
- Готовьте запеканку при температуре 180 °C в течение 30-40 минут.
- Достаньте запеканку из духовки. Накройте форму большой тарелкой или блюдом и переверните. Пергаментную бумагу удалите.
- По желанию украсьте запеканку черникой и сахарной пудрой.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 большое куриное яйцо
- 1 стакан самовосходящей муки
- 1 стакан молока
- 200 г черники
- Оливковое масло
- 4 столовые ложки натурального йогурта
Способ приготовления:
- Разбейте яйцо в большую миску, добавьте муку, молоко и крошечную щепотку морской соли. Перемешайте, чтобы у вас получилось однородное тесто.
- Добавьте чернику и перемешайте.
- Нагрейте 1/2 столовой ложки оливкового масла в большой антипригарной сковороде на среднем огне, осторожно ее наклоняя, чтобы равномерно распределить масло.
- Выложите ложкой тесто, оставляя свободное пространство между оладьями.
- Готовьте в течение 1-2 минут, пока на поверхности теста не появятся пузырьки.
- Когда блины подрумянятся с обеих сторон, переложите их на тарелку. Повторите с оставшимся тестом.
- Подавайте блины теплыми вместе с йогуртом и дополнительной порцией свежих ягод.
Совет: если у вас нет самовосходящей муки, добавьте чайную ложку разрыхлителя.
Напомним, ранее мы писали, как сделать вафельный торт со сгущенкой и черникой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами варенья из черники.
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