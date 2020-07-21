Что приготовить на завтрак из черники: три простых рецепта

Рецепты вкусных завтраков с черникой для всей семьи

Не знаете, что приготовить на завтрак из черники? Вариантов существует масса. Из черники можно сделать смузи, добавить ягоды в творог, йогурт или в кашу, использовать для начинки блинов. С черникой получаются очень вкусные оладьи. Из ягод готовят соусы к сырникам или ленивым вареникам.

Мы предлагаем вам несколько простых завтраков с черникой, которые можно легко сделать на собственной кухне.

Йогурт с гранолой и черникой

Полезный завтрак с черникой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

200 г натурального йогурта

2-3 ст.л. гранолы

1/2 персика

Горсть малины

Горсть черники

1 ст.л. меда

Способ приготовления:

Налейте в миску йогурт, всыпьте гранолу. Персик и ягоды помойте. Персик нарежьте дольками, добавьте все в миску. Полейте медом и подавайте.

Творожная запеканка с черникой

Творожная запеканка с ягодами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400 г творога

190 г обезжиренного йогурта

5 ст. л. сахара

3 ст. л. без горки манной крупы

3 ст. л. без горки муки

1 стакан черники (свежей или замороженной)

2 яйца

Сахарная пудра

1/2 ч. л. разрыхлителя

Смотрите видео о необычном способе хранения черники:

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром с помощью миксера. Добавьте творог и йогурт. Продолжайте перемешивать до однородной консистенции. Постепенно добавьте манную крупу, муку, разрыхлитель и перемешайте ингредиенты ложкой. Положите чернику в эту смесь и снова перемешайте. Постелите на дно формы для выпечки пергаментную бумагу (или на дно чугунной сковороды). Перелейте тесто с черникой. Если вы используете силиконовую форму, смажьте ее сливочным маслом и посыпьте манной крупой. Готовьте запеканку при температуре 180 °C в течение 30-40 минут. Достаньте запеканку из духовки. Накройте форму большой тарелкой или блюдом и переверните. Пергаментную бумагу удалите. По желанию украсьте запеканку черникой и сахарной пудрой.

Оладьи с черникой от Джейми Оливера

Шведские оладьи с черникой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 большое куриное яйцо

1 стакан самовосходящей муки

1 стакан молока

200 г черники

Оливковое масло

4 столовые ложки натурального йогурта

Способ приготовления:

Разбейте яйцо в большую миску, добавьте муку, молоко и крошечную щепотку морской соли. Перемешайте, чтобы у вас получилось однородное тесто. Добавьте чернику и перемешайте. Нагрейте 1/2 столовой ложки оливкового масла в большой антипригарной сковороде на среднем огне, осторожно ее наклоняя, чтобы равномерно распределить масло. Выложите ложкой тесто, оставляя свободное пространство между оладьями. Готовьте в течение 1-2 минут, пока на поверхности теста не появятся пузырьки. Когда блины подрумянятся с обеих сторон, переложите их на тарелку. Повторите с оставшимся тестом. Подавайте блины теплыми вместе с йогуртом и дополнительной порцией свежих ягод.

Совет: если у вас нет самовосходящей муки, добавьте чайную ложку разрыхлителя.

Напомним, ранее мы писали, как сделать вафельный торт со сгущенкой и черникой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами варенья из черники.

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