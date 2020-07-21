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Что приготовить на завтрак из черники: три простых рецепта

Сегодня, 10:25

Рецепты вкусных завтраков с черникой для всей семьи

Не знаете, что приготовить на завтрак из черники? Вариантов существует масса. Из черники можно сделать смузи, добавить ягоды в творог, йогурт или в кашу, использовать для начинки блинов. С черникой получаются очень вкусные оладьи. Из ягод готовят соусы к сырникам или ленивым вареникам.

Мы предлагаем вам несколько простых завтраков с черникой, которые можно легко сделать на собственной кухне.

Йогурт с гранолой и черникой

Полезный завтрак с черникой
Полезный завтрак с черникой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 200 г натурального йогурта
  • 2-3 ст.л. гранолы
  • 1/2 персика
  • Горсть малины
  • Горсть черники
  • 1 ст.л. меда

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Способ приготовления:

  1. Налейте в миску йогурт, всыпьте гранолу.
  2. Персик и ягоды помойте. Персик нарежьте дольками, добавьте все в миску.
  3. Полейте медом и подавайте.

Творожная запеканка с черникой

Творожная запеканка с ягодами
Творожная запеканка с ягодами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 400 г творога
  • 190 г обезжиренного йогурта
  • 5 ст. л. сахара
  • 3 ст. л. без горки манной крупы
  • 3 ст. л. без горки муки
  • 1 стакан черники (свежей или замороженной)
  • 2 яйца
  • Сахарная пудра
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя

Смотрите видео о необычном способе хранения черники:

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с сахаром с помощью миксера.
  2. Добавьте творог и йогурт. Продолжайте перемешивать до однородной консистенции.
  3. Постепенно добавьте манную крупу, муку, разрыхлитель и перемешайте ингредиенты ложкой.
  4. Положите чернику в эту смесь и снова перемешайте.
  5. Постелите на дно формы для выпечки пергаментную бумагу (или на дно чугунной сковороды). Перелейте тесто с черникой. Если вы используете силиконовую форму, смажьте ее сливочным маслом и посыпьте манной крупой.
  6. Готовьте запеканку при температуре 180 °C в течение 30-40 минут.
  7. Достаньте запеканку из духовки. Накройте форму большой тарелкой или блюдом и переверните. Пергаментную бумагу удалите.
  8. По желанию украсьте запеканку черникой и сахарной пудрой.

Оладьи с черникой от Джейми Оливера

Шведские оладьи с черникой
Шведские оладьи с черникой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 большое куриное яйцо
  • 1 стакан самовосходящей муки
  • 1 стакан молока
  • 200 г черники
  • Оливковое масло
  • 4 столовые ложки натурального йогурта

Способ приготовления:

  1. Разбейте яйцо в большую миску, добавьте муку, молоко и крошечную щепотку морской соли. Перемешайте, чтобы у вас получилось однородное тесто.
  2. Добавьте чернику и перемешайте.
  3. Нагрейте 1/2 столовой ложки оливкового масла в большой антипригарной сковороде на среднем огне, осторожно ее наклоняя, чтобы равномерно распределить масло.
  4. Выложите ложкой тесто, оставляя свободное пространство между оладьями.
  5. Готовьте в течение 1-2 минут, пока на поверхности теста не появятся пузырьки.
  6. Когда блины подрумянятся с обеих сторон, переложите их на тарелку. Повторите с оставшимся тестом.
  7. Подавайте блины теплыми вместе с йогуртом и дополнительной порцией свежих ягод.

Совет: если у вас нет самовосходящей муки, добавьте чайную ложку разрыхлителя.

Напомним, ранее мы писали, как сделать вафельный торт со сгущенкой и черникой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами варенья из черники.

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Источник: Сегодня
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