Что приготовить на завтрак из тунца: три необычных рецепта

Рецепты омлета, конвертиков из лаваша и бутербродов с консервированным тунцом

Тунец – замечательный продукт для здорового питания. Во-первых, он почти универсален – его можно добавлять как в холодные блюда (например, салаты, суши и закуски), так и в горячие (в пасту, пиццу, супы). Во-вторых, в 100 г этой морской рыбы содержится всего лишь 139 ккал.

Мы поделимся рецептами простых и аппетитных завтраков из тунца. Если есть возможность, выбирайте рыбу, консервированную кусочками. Она гораздо вкуснее, чем измельченная.

Омлет с тунцом и овощным салатом

Омлет с тунцом и салатом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Для омлета:

1/2 банки консервированного тунца

3 яйца

1 ст.л. муки

2 ст.л. сметаны или молока

3 ст.л. тертого сыра

Соль, перец

Растительное масло

Для салата:

Листья салата или китайская капуста

Помидоры черри

Авокадо

Оливковое масло

Сок лимона

Способ приготовления:

Разбить яйца в миску и взболтать вилкой. Затем добавить сметану и муку, еще раз перемешать. Добавить размятый тунец из банки, предварительно слив жидкость или масло. Перемешать и добавить тертый сыр. Посолить, поперчить и снова перемешать. На раскаленную сковороду, смазанную маслом, вылить яично-рыбную смесь. Обжарить с двух сторон до желаемой степени готовности. Салатные листья помыть, обсушить и порвать руками на две тарелки. Сверху разложить кусочки помидоров черри и авокадо, сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком. Разрезать омлет на два части и выложить сверху на салат. Подавать блюдо сразу же после приготовления.

Конвертики из лаваша с тунцом

Конвертики из лаваша в кляре Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 банка консервированного тунца

2 вареных яйца

2 листа тонкого лаваша

1/2 шт. красной луковицы

4 ст.л. сметаны

4 зубчика чеснока

1/2 шт. лимона (цедра)

2 ч.л. горчицы

Зеленый лук

Соль

2 сырых яйца

100 мл молока

Растительное масло – для обжаривания

Смотрите видео, как сделать питу с тунцом:

Способ приготовления:

Смешайте тунец и нарезанные вареные яйца. Добавьте измельченный лук (оба вида) и мелко порубленный чеснок. Затем добавьте горчицу и цедру, заправьте сметаной. Посолите по вкусу. Взбейте яйца с молоком. Сделайте конвертики из лаваша с начинкой. Окуная их в яичную смесь, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Бутерброды с салатом из тунца

Бутерброды с тунцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

200 г консервированного тунца кусочками

3 яйца

3-4 маринованных корнишона

2-3 ст.л. майонеза

Зелень – для украшения

Молотый перец – по вкусу

Для подачи:

Хлеб

Салатные листья

Свежие огурцы

Способ приготовления:

Слить жидкость из банки с тунцом, размять рыбу вилкой. Маринованные огурцы измельчить. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Затем натереть на крупной терке или нарезать кубиками. Смешать все ингредиенты салата и заправить майонезом. Хлеб нарезать ломтиками и по желанию поджарить в духовке. Подавать тосты с зеленью, свежими огурцами и яичным салатом, украсив веточками петрушки или укропа.

Напомним, ранее мы писали, как сделать рулет из слоеного теста с тунцом, а также делились рецептом быстрого салата из тунца.

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