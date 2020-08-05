Что приготовить на завтрак из тунца: три необычных рецепта
Рецепты омлета, конвертиков из лаваша и бутербродов с консервированным тунцом
Тунец – замечательный продукт для здорового питания. Во-первых, он почти универсален – его можно добавлять как в холодные блюда (например, салаты, суши и закуски), так и в горячие (в пасту, пиццу, супы). Во-вторых, в 100 г этой морской рыбы содержится всего лишь 139 ккал.
Мы поделимся рецептами простых и аппетитных завтраков из тунца. Если есть возможность, выбирайте рыбу, консервированную кусочками. Она гораздо вкуснее, чем измельченная.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
Для омлета:
- 1/2 банки консервированного тунца
- 3 яйца
- 1 ст.л. муки
- 2 ст.л. сметаны или молока
- 3 ст.л. тертого сыра
- Соль, перец
- Растительное масло
Для салата:
- Листья салата или китайская капуста
- Помидоры черри
- Авокадо
- Оливковое масло
- Сок лимона
Способ приготовления:
- Разбить яйца в миску и взболтать вилкой. Затем добавить сметану и муку, еще раз перемешать.
- Добавить размятый тунец из банки, предварительно слив жидкость или масло. Перемешать и добавить тертый сыр. Посолить, поперчить и снова перемешать.
- На раскаленную сковороду, смазанную маслом, вылить яично-рыбную смесь. Обжарить с двух сторон до желаемой степени готовности.
- Салатные листья помыть, обсушить и порвать руками на две тарелки. Сверху разложить кусочки помидоров черри и авокадо, сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком.
- Разрезать омлет на два части и выложить сверху на салат. Подавать блюдо сразу же после приготовления.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 банка консервированного тунца
- 2 вареных яйца
- 2 листа тонкого лаваша
- 1/2 шт. красной луковицы
- 4 ст.л. сметаны
- 4 зубчика чеснока
- 1/2 шт. лимона (цедра)
- 2 ч.л. горчицы
- Зеленый лук
- Соль
- 2 сырых яйца
- 100 мл молока
- Растительное масло – для обжаривания
Смотрите видео, как сделать питу с тунцом:
Способ приготовления:
- Смешайте тунец и нарезанные вареные яйца.
- Добавьте измельченный лук (оба вида) и мелко порубленный чеснок.
- Затем добавьте горчицу и цедру, заправьте сметаной. Посолите по вкусу.
- Взбейте яйца с молоком.
- Сделайте конвертики из лаваша с начинкой. Окуная их в яичную смесь, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 200 г консервированного тунца кусочками
- 3 яйца
- 3-4 маринованных корнишона
- 2-3 ст.л. майонеза
- Зелень – для украшения
- Молотый перец – по вкусу
Для подачи:
- Хлеб
- Салатные листья
- Свежие огурцы
Способ приготовления:
- Слить жидкость из банки с тунцом, размять рыбу вилкой.
- Маринованные огурцы измельчить.
- Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Затем натереть на крупной терке или нарезать кубиками.
- Смешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
- Хлеб нарезать ломтиками и по желанию поджарить в духовке.
- Подавать тосты с зеленью, свежими огурцами и яичным салатом, украсив веточками петрушки или укропа.
Напомним, ранее мы писали, как сделать рулет из слоеного теста с тунцом, а также делились рецептом быстрого салата из тунца.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное