Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что приготовить на завтрак из тунца: три необычных рецепта

Сегодня, 14:40

Рецепты омлета, конвертиков из лаваша и бутербродов с консервированным тунцом

Тунец – замечательный продукт для здорового питания. Во-первых, он почти универсален – его можно добавлять как в холодные блюда (например, салаты, суши и закуски), так и в горячие (в пасту, пиццу, супы). Во-вторых, в 100 г этой морской рыбы содержится всего лишь 139 ккал.

Мы поделимся рецептами простых и аппетитных завтраков из тунца. Если есть возможность, выбирайте рыбу, консервированную кусочками. Она гораздо вкуснее, чем измельченная.

Омлет с тунцом и овощным салатом

Омлет с тунцом и салатом
Омлет с тунцом и салатом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

Для омлета:

  • 1/2 банки консервированного тунца
  • 3 яйца
  • 1 ст.л. муки
  • 2 ст.л. сметаны или молока
  • 3 ст.л. тертого сыра
  • Соль, перец
  • Растительное масло

Читайте также:
Как приготовить салат с тунцом: три полезных варианта без майонеза

Для салата:

  • Листья салата или китайская капуста
  • Помидоры черри
  • Авокадо
  • Оливковое масло
  • Сок лимона

Способ приготовления:

  1. Разбить яйца в миску и взболтать вилкой. Затем добавить сметану и муку, еще раз перемешать.
  2. Добавить размятый тунец из банки, предварительно слив жидкость или масло. Перемешать и добавить тертый сыр. Посолить, поперчить и снова перемешать.
  3. На раскаленную сковороду, смазанную маслом, вылить яично-рыбную смесь. Обжарить с двух сторон до желаемой степени готовности.
  4. Салатные листья помыть, обсушить и порвать руками на две тарелки. Сверху разложить кусочки помидоров черри и авокадо, сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком.
  5. Разрезать омлет на два части и выложить сверху на салат. Подавать блюдо сразу же после приготовления.

Конвертики из лаваша с тунцом

Конвертики из лаваша в кляре
Конвертики из лаваша в кляре
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированного тунца
  • 2 вареных яйца
  • 2 листа тонкого лаваша
  • 1/2 шт. красной луковицы
  • 4 ст.л. сметаны
  • 4 зубчика чеснока
  • 1/2 шт. лимона (цедра)
  • 2 ч.л. горчицы
  • Зеленый лук
  • Соль
  • 2 сырых яйца
  • 100 мл молока
  • Растительное масло – для обжаривания

Смотрите видео, как сделать питу с тунцом:

Способ приготовления:

  1. Смешайте тунец и нарезанные вареные яйца.
  2. Добавьте измельченный лук (оба вида) и мелко порубленный чеснок.
  3. Затем добавьте горчицу и цедру, заправьте сметаной. Посолите по вкусу.
  4. Взбейте яйца с молоком.
  5. Сделайте конвертики из лаваша с начинкой. Окуная их в яичную смесь, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Бутерброды с салатом из тунца

Бутерброды с тунцом
Бутерброды с тунцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 200 г консервированного тунца кусочками
  • 3 яйца
  • 3-4 маринованных корнишона
  • 2-3 ст.л. майонеза
  • Зелень – для украшения
  • Молотый перец – по вкусу

Для подачи:

  • Хлеб
  • Салатные листья
  • Свежие огурцы

Способ приготовления:

  1. Слить жидкость из банки с тунцом, размять рыбу вилкой.
  2. Маринованные огурцы измельчить.
  3. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Затем натереть на крупной терке или нарезать кубиками.
  4. Смешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
  5. Хлеб нарезать ломтиками и по желанию поджарить в духовке.
  6. Подавать тосты с зеленью, свежими огурцами и яичным салатом, украсив веточками петрушки или укропа.

Напомним, ранее мы писали, как сделать рулет из слоеного теста с тунцом, а также делились рецептом быстрого салата из тунца.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что приготовить на ужин летом: рецепты вкусных блюд Что можно сделать из мякоти арбуза: лучшие летние рецепты Что приготовить на обед летом: три рецепта крем-супа из кабачков Выпечка с лисичками: три простых рецепта
рецепты завтрак тунец что приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Таємниця першої літери імені: як вона впливає на характер жінки
Таємниця першої літери імені: як вона впливає на характер жінки
Киркоров в пух и прах разругался с Пугачевой
Киркоров в пух и прах разругался с Пугачевой

Популярные статьи

Сегодня, 12:10Food

Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта

Сегодня, 11:24Events

Праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери-2020

Сегодня, 05:55Fun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

Вчера, 16:06Шоу-бизнес

Меган Маркл – 39: как ее поздравила королевская семья

Вчера, 12:53Психология

Почему важно научиться выстраивать личные границы: ответ психолога

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Появились ранее не опубликованные портреты детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: фото

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Меган Маркл – 39: ответы на самые популярные google-запросы

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 4 августа: Овнам можно браться за новые дела, а Тельцов ждет активный день

3 августаFun

Илон Маск заявил, что пирамиды построили пришельцы: появилась реакция властей Египта

3 августаШоу-бизнес

Владимир Пресняков и Наталья Подольская станут родителями во второй раз – СМИ

3 августаEvents

Полнолуние 3 августа: что нельзя делать в этот день

3 августаFun

Мужчина нашел на парковке четыре тысячи долларов: его реакция стала хитом Сети

3 августаШоу-бизнес

Ирина Федишин в ярком купальнике на пляже показала идеальную фигуру: фото

3 августаПсихология

Самые высокомерные знаки зодиака, которые считают себя лучше других

3 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 3 августа: Водолею нельзя лениться, а Рыбам пора переходить к активным действиям

2 августаEvents

Гороскоп на завтра 3 августа 2020 года: кому из знаков зодиака грозит обман

Новости партнеров

Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
Полезные и вкусные рецепты: как приготовить сырные палочки
Полезные и вкусные рецепты: как приготовить сырные палочки
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Онкобольная Алла Мазур опубликовала фото с подросшим сыном
Онкобольная Алла Мазур опубликовала фото с подросшим сыном

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять