Что приготовить на завтрак из творога: три необычных рецепта
Оригинальные завтраки из творога
Не знаете, что можно приготовить на завтрак из творога? Этот продукт годится не только для запеканки или сырников. Попробуйте сделать одно из наших творожных блюд для завтрака – все они вкусные и интересные.
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Кстати, в твороге сконцентрированы почти все полезные вещества, которые есть в молоке. Это аминокислоты, кальций, белок, минералы, жир, углекислота и витамины.
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Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 стакан круглозерного риса
- 3 стакан молока
- 1 ст.л. сливочного масла
- 3-4 ст.л. сахара
- 200 г пастообразного творога
- 1 яйцо
- 2 белка
- 50 г кураги
- 50 г изюма
- Щепотка соли
- Панировочные сухари
Способ приготовления:
- Рис размолоть в блендере в течение 2–3 минут. Затем промыть и залить холодной водой так, чтобы она была на 1 см выше уровня крупы. Поставить на средний огонь.
- Как только вода выкипит, добавить молоко и варить на слабом огне до готовности каши, 15-20 минут. В горячую кашу добавить соль и сливочное масло.
- Нагреть духовку до 170 °С.
- Смешать творог с яйцом и сахаром.
- Добавить к рису, тщательно перемешать и добавить сухофрукты.
- Белки взбить до мягких пиков. Аккуратно ввести в смесь лопаткой.
- Форму смазать сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить рисовую массу в форму, разровнять лопаткой.
- Поставить в духовку на 40-45 минут.
- Десерт можно есть как теплым, так и охлажденным, дополнив сметаной, вареньем, медом или сгущенным молоком.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 упаковка тонкого лаваша
- 250 г творога
- 150 г твердого сыра
- 3 яйца
- 4-5 зубчиков чеснока
- 1 пучок укропа
- Соль – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
- Натереть на крупной терке сыр. Добавить к нему творог, щепотку соли и перемешать. Натереть на мелкой терке чеснок и отправить его в творожно-сырную смесь. Мелко нарезать свежую зелень и добавить ее к начинке. Тщательно перемешать.
- В отдельной миске взбить два яйца до однородности. Вылить их в емкость с начинкой. Снова тщательно перемешать.
- Нарезать лаваш на полоски шириной по 15 см и разрезать пополам.
- В центр получившихся квадратов выложить столовую ложку начинки на край. Свернуть лаваш в виде треугольных конвертиков. Все края треугольника должны быть закрыты, чтобы начинка не высыпалась.
- В сковороду влить немного растительного масла. Оставшееся яйцо взбить в тарелке до однородности, немного посолить, перемешать.
- Предварительно обмакнув треугольники во взбитое яйцо, обжарить их на небольшом огне с двух сторон до румяности. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Подавать конвертики теплыми вместе со сметаной или соусом из йогурта, чеснока и зелени.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Творог – 200 г
- Сахар – 100 г
- Ванильный сахар – 1 пакетик
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1 щепотка
- Масло растительное – 100 мл
- Мука – 300 г
- Разрыхлитель – 10 г,
- Яблоки – 3 шт.
- Сок лимонный – 1 ст.л.
- Сахарная пудра – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Яблоки почистить, нарезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком.
- В чашу миксера выложить творог, яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, влить растительное масло, все взбить. Муку смешать с разрыхлителем, по частям добавить в творожную массу и перемешать лопаткой. Должно получиться густое тесто.
- Аккуратно вмешать в тесто нарезанные яблоки.
- Разделить тесто на восемь частей, каждую часть скатать в шар в руках или на доске с мукой. Слегка прижать со всех сторон, формируя булочки.
- Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать в духовке, разогретой до 200 °С, в течение 25 минут или до сухой зубочистки.
- Готовые булочки остудить на решетке, затем посыпать сахарной пудрой. Подавать вместе с чаем, кофе или какао на завтрак.
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