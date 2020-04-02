Что приготовить на завтрак из творога: три простых рецепта

Идеи вкусных и быстрых блюд для завтрака

Не секрет, что натуральный творог очень полезен. Это прекрасный источник белков, витаминов группы В и здоровых жиров, а также различных минералов, необходимых для нормального функционирования организма.

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Мы собрали рецепты простых в приготовлении блюд из творога, которые помогут разнообразить ваш утренний рацион и при этом не отнимут много времени.

Ленивые вареники с медом и сметаной

Ленивые вареники с ягодами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

350 г жирного домашнего творога

100 г муки

2 яичных желтка

1-2 ст.л. сахара

Соль – по вкусу

Для подачи:

40 г сливочного масла

2 ч.л. меда

100 г сметаны

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Способ приготовления:

Творог протереть через сито, затем смешать с солью, сахаром, яичными желтками и растереть. Добавить муку и тщательное перемешать. Полученное тесто разделить на четыре части, каждую из которых раскатать в виде колбаски около 3 см в толщину и 25 см в длину. Получившиеся "колбаски" нарезать на кусочки примерно по 2 см. Партиями аккуратно опустить вареники в слегка подсоленный кипяток. Варить, пока не всплывут. Готовые вареники выложить на блюдо и полить растопленным сливочным маслом. Подавать со сметаной, смешанной с медом. По желанию украсить свежими ягодами или листиками мяты.

Запеченные яблоки с творогом и изюмом

Печеные яблоки в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

4 крупных яблока

200 г творога

1 ст.л. меда или сахара

Горсть изюма

Щепотка молотой корицы или ванилина

Лимонный сок

Способ приготовления:

Изюм замочите в теплой воде, промойте и обсушите. Перемешайте в миске творог, мед, изюм и корицу. У яблок срежьте нижнюю часть, чтобы их было удобнее поставить вертикально. Аккуратно срежьте верхушки. Сбрызните яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Вырежьте сердцевину и часть мякоти. Поставьте яблоки в жаропрочную форму. Начините их творогом. Начинка должна немного возвышаться над краями яблок. Запекайте в духовом шкафу 20-30 минут при температуре около 180-200 ºС.

Порционные творожные запеканки

Запеканка из творога порционная Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

200 г творога

1 яйцо

1 ст. л. манной крупы

1 ст. л. сахара

Ванилин – на кончике ножа

1/2 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

Подготовьте формочки для кексов. Металлические смажьте маслом и присыпьте мукой, силиконовые просто сбрызните водой. Если в твороге много крупинок, протрите его через сито или с помощью блендера. Добавьте яйцо, сахар, манку, разрыхлитель и ванилин. Тщательно перемешайте. Переложите творожную массу в формочки для кексов. Выпекайте в разогретой до 180 ºС духовке в течение 25 минут. Остудите порционные запеканки и достаньте их из формочек. Подавайте десерт вместе со сметаной, шоколадной пастой, джемом или медом.

Совет: В творожную массу можно ввести различные добавки – нарезанные фрукты, ягоды, цукаты, сухофрукты или тертую цедру.

Напомним, ранее мы писали, как сделать вареники на кефире с творожной начинкой. "Сегодня" также делились рецептом оригинального шоколадного пирога с творожными шариками.

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