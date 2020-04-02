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Что приготовить на завтрак из творога: три простых рецепта

Идеи вкусных и быстрых блюд для завтрака

Ирина Павлина
Сегодня, 09:03

Не секрет, что натуральный творог очень полезен. Это прекрасный источник белков, витаминов группы В и здоровых жиров, а также различных минералов, необходимых для нормального функционирования организма.

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Мы собрали рецепты простых в приготовлении блюд из творога, которые помогут разнообразить ваш утренний рацион и при этом не отнимут много времени.

Ленивые вареники с медом и сметаной

Ленивые вареники с ягодами
Ленивые вареники с ягодами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 350 г жирного домашнего творога
  • 100 г муки
  • 2 яичных желтка
  • 1-2 ст.л. сахара
  • Соль – по вкусу

Для подачи:

  • 40 г сливочного масла
  • 2 ч.л. меда
  • 100 г сметаны

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Способ приготовления:

  1. Творог протереть через сито, затем смешать с солью, сахаром, яичными желтками и растереть.
  2. Добавить муку и тщательное перемешать.
  3. Полученное тесто разделить на четыре части, каждую из которых раскатать в виде колбаски около 3 см в толщину и 25 см в длину.
  4. Получившиеся "колбаски" нарезать на кусочки примерно по 2 см.
  5. Партиями аккуратно опустить вареники в слегка подсоленный кипяток. Варить, пока не всплывут.
  6. Готовые вареники выложить на блюдо и полить растопленным сливочным маслом.
  7. Подавать со сметаной, смешанной с медом. По желанию украсить свежими ягодами или листиками мяты.

Запеченные яблоки с творогом и изюмом

Печеные яблоки в духовке
Печеные яблоки в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 4 крупных яблока
  • 200 г творога
  • 1 ст.л. меда или сахара
  • Горсть изюма
  • Щепотка молотой корицы или ванилина
  • Лимонный сок

Способ приготовления:

  1. Изюм замочите в теплой воде, промойте и обсушите.
  2. Перемешайте в миске творог, мед, изюм и корицу.
  3. У яблок срежьте нижнюю часть, чтобы их было удобнее поставить вертикально. Аккуратно срежьте верхушки.
  4. Сбрызните яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Вырежьте сердцевину и часть мякоти.
  5. Поставьте яблоки в жаропрочную форму. Начините их творогом. Начинка должна немного возвышаться над краями яблок.
  6. Запекайте в духовом шкафу 20-30 минут при температуре около 180-200 ºС.

Порционные творожные запеканки

Запеканка из творога порционная
Запеканка из творога порционная
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 200 г творога
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. манной крупы
  • 1 ст. л. сахара
  • Ванилин – на кончике ножа
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Подготовьте формочки для кексов. Металлические смажьте маслом и присыпьте мукой, силиконовые просто сбрызните водой.
  2. Если в твороге много крупинок, протрите его через сито или с помощью блендера.
  3. Добавьте яйцо, сахар, манку, разрыхлитель и ванилин. Тщательно перемешайте.
  4. Переложите творожную массу в формочки для кексов.
  5. Выпекайте в разогретой до 180 ºС духовке в течение 25 минут.
  6. Остудите порционные запеканки и достаньте их из формочек.
  7. Подавайте десерт вместе со сметаной, шоколадной пастой, джемом или медом.

Совет: В творожную массу можно ввести различные добавки – нарезанные фрукты, ягоды, цукаты, сухофрукты или тертую цедру.

Напомним, ранее мы писали, как сделать вареники на кефире с творожной начинкой. "Сегодня" также делились рецептом оригинального шоколадного пирога с творожными шариками.

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Источник: Сегодня
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