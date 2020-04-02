Что приготовить на завтрак из творога: три простых рецепта
Идеи вкусных и быстрых блюд для завтрака
Не секрет, что натуральный творог очень полезен. Это прекрасный источник белков, витаминов группы В и здоровых жиров, а также различных минералов, необходимых для нормального функционирования организма.
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Мы собрали рецепты простых в приготовлении блюд из творога, которые помогут разнообразить ваш утренний рацион и при этом не отнимут много времени.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 350 г жирного домашнего творога
- 100 г муки
- 2 яичных желтка
- 1-2 ст.л. сахара
- Соль – по вкусу
Для подачи:
- 40 г сливочного масла
- 2 ч.л. меда
- 100 г сметаны
Смотрите видео, как выбрать качественный творог:
Способ приготовления:
- Творог протереть через сито, затем смешать с солью, сахаром, яичными желтками и растереть.
- Добавить муку и тщательное перемешать.
- Полученное тесто разделить на четыре части, каждую из которых раскатать в виде колбаски около 3 см в толщину и 25 см в длину.
- Получившиеся "колбаски" нарезать на кусочки примерно по 2 см.
- Партиями аккуратно опустить вареники в слегка подсоленный кипяток. Варить, пока не всплывут.
- Готовые вареники выложить на блюдо и полить растопленным сливочным маслом.
- Подавать со сметаной, смешанной с медом. По желанию украсить свежими ягодами или листиками мяты.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 4 крупных яблока
- 200 г творога
- 1 ст.л. меда или сахара
- Горсть изюма
- Щепотка молотой корицы или ванилина
- Лимонный сок
Способ приготовления:
- Изюм замочите в теплой воде, промойте и обсушите.
- Перемешайте в миске творог, мед, изюм и корицу.
- У яблок срежьте нижнюю часть, чтобы их было удобнее поставить вертикально. Аккуратно срежьте верхушки.
- Сбрызните яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Вырежьте сердцевину и часть мякоти.
- Поставьте яблоки в жаропрочную форму. Начините их творогом. Начинка должна немного возвышаться над краями яблок.
- Запекайте в духовом шкафу 20-30 минут при температуре около 180-200 ºС.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 200 г творога
- 1 яйцо
- 1 ст. л. манной крупы
- 1 ст. л. сахара
- Ванилин – на кончике ножа
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
Способ приготовления:
- Подготовьте формочки для кексов. Металлические смажьте маслом и присыпьте мукой, силиконовые просто сбрызните водой.
- Если в твороге много крупинок, протрите его через сито или с помощью блендера.
- Добавьте яйцо, сахар, манку, разрыхлитель и ванилин. Тщательно перемешайте.
- Переложите творожную массу в формочки для кексов.
- Выпекайте в разогретой до 180 ºС духовке в течение 25 минут.
- Остудите порционные запеканки и достаньте их из формочек.
- Подавайте десерт вместе со сметаной, шоколадной пастой, джемом или медом.
Совет: В творожную массу можно ввести различные добавки – нарезанные фрукты, ягоды, цукаты, сухофрукты или тертую цедру.
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