Что приготовить на завтрак из вишни: три простых рецепта

Рецепт вкусных завтраков с вишней

Не знаете, что приготовить на завтрак из вишни? Вариантов существует масса. Из вишни можно сделать смузи, добавить ягоды в творог, йогурт или в кашу, использовать для начинки блинов.

С вишней получаются очень вкусные оладьи на молоке. Из ягод готовят соусы к сырникам или ленивым вареникам.

Мы предлагаем вам несколько простых завтраков с вишней, которые можно легко сделать на собственной кухне.

Овсянка в банке с вишней и шоколадной крошкой

Ленивая овсянка с вишней и шоколадом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут + время на настаивание

Ингредиенты:

1/4 стакана овсяных хлопьев

1/3 стакана молока

1/4 чашки обычного йогурта

1 ч.л. меда

Щепотка ванилина

1 ст.л. мелко натертого темного шоколада

1/4 чашки нарезанной вишни (свежей, консервированной или замороженной)

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Способ приготовления:

В небольшую стеклянную банку добавить овсянку, молоко, йогурт, мед и ванилин. Закрыть крышкой и хорошо встряхнуть, чтобы все ингредиенты смешались. Открыть, добавить кусочки нарезанной вишни, а также шоколадную крошку и аккуратно все перемешать. Закрыть крышкой банку и поставить в холодильник на ночь (там кашу можно хранить до трех дней). Подавать овсянку охлажденной.

Смотрите видео, как испечь вишневый пирог:

Блины с вишневой начинкой

Блины с вишней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Для теста:

1 стакан молока

4/5 стакана муки

2 взбитых вилкой яичных белка

2 ст.л. оливкового масла

3/4 ч.л. гашеной соды

1 ст.л. сахара

Щепотка соли

Для соуса:

1 стакан замороженной или консервированной вишни

1 стакан вишневого сока

1 ст.л. крахмала

2 ст.л. холодной кипяченой воды

1 ст. л. вишневого ликера или коньяка (по желанию)

Способ приготовления:

Приготовить блины. Взбить молоко, сахар и соль миксером. Добавить гашеную соду и яичные белки, продолжая перемешивать. Всыпать муку и влить оливковое масло, еще раз перемешать. Испечь тонкие блинчики. Сварить ягодный соус. В сотейнике нагреть на среднем огне вишневый сок с сахаром. В маленькой мисочке развести в воде крахмал. Когда сироп в кастрюле закипит, влить крахмальную смесь, все время помешивая. Проварить до загустения. Добавить вишню и ликер, готовить еще примерно минуту, не забывая помешивать. Снять соус с плиты и накрыть крышкой. Подавать блины вместе с теплым ягодным соусом.

Творожная запеканка с вишней

Творожная запеканка с вишней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400 г творога

3 желтка

100 г манки

100 мл кефир

150 г сахара

10 г ванильного сахара

400 г вишни без косточек

1 белок

Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

Взбить яичные желтки с сахаром, добавить ваниль. Смешать протертый творог, желтки, манку и кефир. Перемешать до получения однородной массы. В форму выложить половину теста, сверху распределить вишню, затем залить оставшимся тестом. Отдельно взбить яичный белок и смазать верх запеканки. Выпекать в разогретой до 200 ºС духовке примерно 30-40 минут на среднем уровне. Вытащить запеканку из духовки, предварительно дать немного остыть. Присыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины с творогом и вишней, а также делились рецептом вишневого пирога со штрейзелем.

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