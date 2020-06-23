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Что приготовить на завтрак из вишни: три простых рецепта

Сегодня, 20:34

Рецепт вкусных завтраков с вишней

Не знаете, что приготовить на завтрак из вишни? Вариантов существует масса. Из вишни можно сделать смузи, добавить ягоды в творог, йогурт или в кашу, использовать для начинки блинов.

С вишней получаются очень вкусные оладьи на молоке. Из ягод готовят соусы к сырникам или ленивым вареникам.

Мы предлагаем вам несколько простых завтраков с вишней, которые можно легко сделать на собственной кухне.

Овсянка в банке с вишней и шоколадной крошкой

Ленивая овсянка с вишней и шоколадом
Ленивая овсянка с вишней и шоколадом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут + время на настаивание

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана овсяных хлопьев
  • 1/3 стакана молока
  • 1/4 чашки обычного йогурта
  • 1 ч.л. меда
  • Щепотка ванилина
  • 1 ст.л. мелко натертого темного шоколада
  • 1/4 чашки нарезанной вишни (свежей, консервированной или замороженной)

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Способ приготовления:

  1. В небольшую стеклянную банку добавить овсянку, молоко, йогурт, мед и ванилин.
  2. Закрыть крышкой и хорошо встряхнуть, чтобы все ингредиенты смешались.
  3. Открыть, добавить кусочки нарезанной вишни, а также шоколадную крошку и аккуратно все перемешать.
  4. Закрыть крышкой банку и поставить в холодильник на ночь (там кашу можно хранить до трех дней). Подавать овсянку охлажденной.

Смотрите видео, как испечь вишневый пирог:

Блины с вишневой начинкой

Блины с вишней
Блины с вишней
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

Для теста:

  • 1 стакан молока
  • 4/5 стакана муки
  • 2 взбитых вилкой яичных белка
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 3/4 ч.л. гашеной соды
  • 1 ст.л. сахара
  • Щепотка соли

Для соуса:

  • 1 стакан замороженной или консервированной вишни
  • 1 стакан вишневого сока
  • 1 ст.л. крахмала
  • 2 ст.л. холодной кипяченой воды
  • 1 ст. л. вишневого ликера или коньяка (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Приготовить блины. Взбить молоко, сахар и соль миксером. Добавить гашеную соду и яичные белки, продолжая перемешивать. Всыпать муку и влить оливковое масло, еще раз перемешать. Испечь тонкие блинчики.
  2. Сварить ягодный соус. В сотейнике нагреть на среднем огне вишневый сок с сахаром. В маленькой мисочке развести в воде крахмал. Когда сироп в кастрюле закипит, влить крахмальную смесь, все время помешивая. Проварить до загустения.
  3. Добавить вишню и ликер, готовить еще примерно минуту, не забывая помешивать. Снять соус с плиты и накрыть крышкой.
  4. Подавать блины вместе с теплым ягодным соусом.

Творожная запеканка с вишней

Творожная запеканка с вишней
Творожная запеканка с вишней
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 400 г творога
  • 3 желтка
  • 100 г манки
  • 100 мл кефир
  • 150 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 400 г вишни без косточек
  • 1 белок
  • Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

  1. Взбить яичные желтки с сахаром, добавить ваниль.
  2. Смешать протертый творог, желтки, манку и кефир. Перемешать до получения однородной массы.
  3. В форму выложить половину теста, сверху распределить вишню, затем залить оставшимся тестом.
  4. Отдельно взбить яичный белок и смазать верх запеканки.
  5. Выпекать в разогретой до 200 ºС духовке примерно 30-40 минут на среднем уровне.
  6. Вытащить запеканку из духовки, предварительно дать немного остыть. Присыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины с творогом и вишней, а также делились рецептом вишневого пирога со штрейзелем.

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Источник: Сегодня
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