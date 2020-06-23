Что приготовить на завтрак из вишни: три простых рецепта
Рецепт вкусных завтраков с вишней
Не знаете, что приготовить на завтрак из вишни? Вариантов существует масса. Из вишни можно сделать смузи, добавить ягоды в творог, йогурт или в кашу, использовать для начинки блинов.
С вишней получаются очень вкусные оладьи на молоке. Из ягод готовят соусы к сырникам или ленивым вареникам.
Мы предлагаем вам несколько простых завтраков с вишней, которые можно легко сделать на собственной кухне.
Время приготовления:
- 5 минут + время на настаивание
Ингредиенты:
- 1/4 стакана овсяных хлопьев
- 1/3 стакана молока
- 1/4 чашки обычного йогурта
- 1 ч.л. меда
- Щепотка ванилина
- 1 ст.л. мелко натертого темного шоколада
- 1/4 чашки нарезанной вишни (свежей, консервированной или замороженной)
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Способ приготовления:
- В небольшую стеклянную банку добавить овсянку, молоко, йогурт, мед и ванилин.
- Закрыть крышкой и хорошо встряхнуть, чтобы все ингредиенты смешались.
- Открыть, добавить кусочки нарезанной вишни, а также шоколадную крошку и аккуратно все перемешать.
- Закрыть крышкой банку и поставить в холодильник на ночь (там кашу можно хранить до трех дней). Подавать овсянку охлажденной.
Смотрите видео, как испечь вишневый пирог:
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
Для теста:
- 1 стакан молока
- 4/5 стакана муки
- 2 взбитых вилкой яичных белка
- 2 ст.л. оливкового масла
- 3/4 ч.л. гашеной соды
- 1 ст.л. сахара
- Щепотка соли
Для соуса:
- 1 стакан замороженной или консервированной вишни
- 1 стакан вишневого сока
- 1 ст.л. крахмала
- 2 ст.л. холодной кипяченой воды
- 1 ст. л. вишневого ликера или коньяка (по желанию)
Способ приготовления:
- Приготовить блины. Взбить молоко, сахар и соль миксером. Добавить гашеную соду и яичные белки, продолжая перемешивать. Всыпать муку и влить оливковое масло, еще раз перемешать. Испечь тонкие блинчики.
- Сварить ягодный соус. В сотейнике нагреть на среднем огне вишневый сок с сахаром. В маленькой мисочке развести в воде крахмал. Когда сироп в кастрюле закипит, влить крахмальную смесь, все время помешивая. Проварить до загустения.
- Добавить вишню и ликер, готовить еще примерно минуту, не забывая помешивать. Снять соус с плиты и накрыть крышкой.
- Подавать блины вместе с теплым ягодным соусом.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 3 желтка
- 100 г манки
- 100 мл кефир
- 150 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 400 г вишни без косточек
- 1 белок
- Сахарная пудра – для посыпки
Способ приготовления:
- Взбить яичные желтки с сахаром, добавить ваниль.
- Смешать протертый творог, желтки, манку и кефир. Перемешать до получения однородной массы.
- В форму выложить половину теста, сверху распределить вишню, затем залить оставшимся тестом.
- Отдельно взбить яичный белок и смазать верх запеканки.
- Выпекать в разогретой до 200 ºС духовке примерно 30-40 минут на среднем уровне.
- Вытащить запеканку из духовки, предварительно дать немного остыть. Присыпать просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины с творогом и вишней, а также делились рецептом вишневого пирога со штрейзелем.
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