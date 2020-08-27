Что приготовить на завтрак из яблок: три необычных рецепта
Готовим французские тосты, овсяную кашу и оладьи с яблоками
Яблоки на завтрак – хороший выбор для тех, кто хочет питаться вкусно, разнообразно и с пользой для здоровья. Сочные плоды прекрасно сочетаются с большинством продуктов, которые традиционно едят в начале дня.
Яблоки можно запекать в духовке с изюмом и медом, добавлять в оладьи, каши, смузи и выпечку. Главное, правильно выбрать подходящий для блюда сорт.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 4 ломтика тостового хлеба
- 1 яйцо
- 100 мл молока или сливок
- 4 ст.л. сахара
- 70 г сливочного масла
- 2 яблока
- 1/4 ч.л. молотой корицы
Способ приготовления:
- В глубокой тарелке венчиком смешать молоко (сливки), яйцо, 1-1,5 ст.л. сахара и немного взбить.
- Разогреть на сковороде сливочное масло (1 ст.л.).
- Вымочить хлеб в молочной смеси и выложить на сковороду.
- Обжарить с обеих сторон до румяной корочки.
- Яблоки почистить и нарезать небольшим кубиком.
- На отдельной сковороде растопить оставшееся сливочное масло, добавить яблоки, немного прогреть.
- Добавить к яблокам оставшийся сахар и корицу, готовить, пока карамель слегка не потемнеет.
- Выложить готовые тосты на тарелку, сверху выложить обжаренные яблоки и полить карамелью.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 крупное зеленое яблоко
- 1 стакан воды
- 1 стакан молока
- 1 ч.л. корицы
- Свежемолотые гвоздика и душистый перец
- Горсть изюма
- 1 стакан овсяных хлопьев
- Соль – по вкусу
- 1 ст.л. меда
- Сливочное масло и 1 ч.л. сахара – для обжаривания
- Горсть грецких орехов, йогурт, сливки, молоко – для подачи
Смотрите видео, как запечь яблоки с крамблом:
Способ приготовления:
- Половину яблока нарезать кубиками.
- В кастрюле смешать воду, молоко, специи, нарезанное яблоко, тщательно промытый изюм и овсяные хлопья. Поставить на медленный огонь.
- Варить 4-5 минут до готовности, помешивая при необходимости. В конце добавить соль и мед. Накрыть крышкой и оставить на 2-3 минуты. Добавить немного молока, если каша густовата.
- Оставшуюся часть яблока нарезать тонкими дольками. Обжарить в небольшом количестве сливочного масла до золотистого цвета.
- В конце добавить сахар и жарить, пока он не расплавится.
- Подавать кашу с обжаренными яблоками, йогуртом, молоком или сливками. Сверху покрошить грецкий орех.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 3 небольших яблока
- 1 ст.л. сахара без горки
- 2 средних яйца
- 2 ст.л. рисовой муки
- Щепотка молотой корицы
- Соль
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Яблоки почистить и натереть на крупной терке.
- Добавить сахар, яйца и перемешать.
- Затем всыпать соль и рисовую муку, еще раз перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Жарить яблочные драники до золотистого цвета с двух сторон.
- Подавать горячими вместе со сметаной или натуральным йогуртом.
Напомним, ранее мы писали, как запечь яблоки с творогом и изюмом, а также писали, как приготовить яблоки в песочном тесте.
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