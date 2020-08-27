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Что приготовить на завтрак из яблок: три необычных рецепта

Сегодня, 10:24

Готовим французские тосты, овсяную кашу и оладьи с яблоками

Яблоки на завтрак – хороший выбор для тех, кто хочет питаться вкусно, разнообразно и с пользой для здоровья. Сочные плоды прекрасно сочетаются с большинством продуктов, которые традиционно едят в начале дня.

Яблоки можно запекать в духовке с изюмом и медом, добавлять в оладьи, каши, смузи и выпечку. Главное, правильно выбрать подходящий для блюда сорт.

Французские тосты с яблоками

Тосты с яблоками
Тосты с яблоками
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 4 ломтика тостового хлеба
  • 1 яйцо
  • 100 мл молока или сливок
  • 4 ст.л. сахара
  • 70 г сливочного масла
  • 2 яблока
  • 1/4 ч.л. молотой корицы

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Способ приготовления:

  1. В глубокой тарелке венчиком смешать молоко (сливки), яйцо, 1-1,5 ст.л. сахара и немного взбить.
  2. Разогреть на сковороде сливочное масло (1 ст.л.).
  3. Вымочить хлеб в молочной смеси и выложить на сковороду.
  4. Обжарить с обеих сторон до румяной корочки.
  5. Яблоки почистить и нарезать небольшим кубиком.
  6. На отдельной сковороде растопить оставшееся сливочное масло, добавить яблоки, немного прогреть.
  7. Добавить к яблокам оставшийся сахар и корицу, готовить, пока карамель слегка не потемнеет.
  8. Выложить готовые тосты на тарелку, сверху выложить обжаренные яблоки и полить карамелью.

Овсяная каша "Яблочный пирог"

Овсянка "Яблочный пирог"
Овсянка "Яблочный пирог"
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 крупное зеленое яблоко
  • 1 стакан воды
  • 1 стакан молока
  • 1 ч.л. корицы
  • Свежемолотые гвоздика и душистый перец
  • Горсть изюма
  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • Соль – по вкусу
  • 1 ст.л. меда
  • Сливочное масло и 1 ч.л. сахара – для обжаривания
  • Горсть грецких орехов, йогурт, сливки, молоко – для подачи

Смотрите видео, как запечь яблоки с крамблом:

Способ приготовления:

  1. Половину яблока нарезать кубиками.
  2. В кастрюле смешать воду, молоко, специи, нарезанное яблоко, тщательно промытый изюм и овсяные хлопья. Поставить на медленный огонь.
  3. Варить 4-5 минут до готовности, помешивая при необходимости. В конце добавить соль и мед. Накрыть крышкой и оставить на 2-3 минуты. Добавить немного молока, если каша густовата.
  4. Оставшуюся часть яблока нарезать тонкими дольками. Обжарить в небольшом количестве сливочного масла до золотистого цвета.
  5. В конце добавить сахар и жарить, пока он не расплавится.
  6. Подавать кашу с обжаренными яблоками, йогуртом, молоком или сливками. Сверху покрошить грецкий орех.

Яблочные оладьи с рисовой мукой

Драники из яблок без пшеничной муки
Драники из яблок без пшеничной муки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 3 небольших яблока
  • 1 ст.л. сахара без горки
  • 2 средних яйца
  • 2 ст.л. рисовой муки
  • Щепотка молотой корицы
  • Соль
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Яблоки почистить и натереть на крупной терке.
  2. Добавить сахар, яйца и перемешать.
  3. Затем всыпать соль и рисовую муку, еще раз перемешать.
  4. Разогреть сковороду с растительным маслом. Жарить яблочные драники до золотистого цвета с двух сторон.
  5. Подавать горячими вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы писали, как запечь яблоки с творогом и изюмом, а также писали, как приготовить яблоки в песочном тесте.

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Источник: Сегодня
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