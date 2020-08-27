Что приготовить на завтрак из яблок: три необычных рецепта

Готовим французские тосты, овсяную кашу и оладьи с яблоками

Яблоки на завтрак – хороший выбор для тех, кто хочет питаться вкусно, разнообразно и с пользой для здоровья. Сочные плоды прекрасно сочетаются с большинством продуктов, которые традиционно едят в начале дня.

Яблоки можно запекать в духовке с изюмом и медом, добавлять в оладьи, каши, смузи и выпечку. Главное, правильно выбрать подходящий для блюда сорт.

Французские тосты с яблоками

Тосты с яблоками Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

4 ломтика тостового хлеба

1 яйцо

100 мл молока или сливок

4 ст.л. сахара

70 г сливочного масла

2 яблока

1/4 ч.л. молотой корицы

Способ приготовления:

В глубокой тарелке венчиком смешать молоко (сливки), яйцо, 1-1,5 ст.л. сахара и немного взбить. Разогреть на сковороде сливочное масло (1 ст.л.). Вымочить хлеб в молочной смеси и выложить на сковороду. Обжарить с обеих сторон до румяной корочки. Яблоки почистить и нарезать небольшим кубиком. На отдельной сковороде растопить оставшееся сливочное масло, добавить яблоки, немного прогреть. Добавить к яблокам оставшийся сахар и корицу, готовить, пока карамель слегка не потемнеет. Выложить готовые тосты на тарелку, сверху выложить обжаренные яблоки и полить карамелью.

Овсяная каша "Яблочный пирог"

Овсянка "Яблочный пирог" Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 крупное зеленое яблоко

1 стакан воды

1 стакан молока

1 ч.л. корицы

Свежемолотые гвоздика и душистый перец

Горсть изюма

1 стакан овсяных хлопьев

Соль – по вкусу

1 ст.л. меда

Сливочное масло и 1 ч.л. сахара – для обжаривания

Горсть грецких орехов, йогурт, сливки, молоко – для подачи

Смотрите видео, как запечь яблоки с крамблом:

Способ приготовления:

Половину яблока нарезать кубиками. В кастрюле смешать воду, молоко, специи, нарезанное яблоко, тщательно промытый изюм и овсяные хлопья. Поставить на медленный огонь. Варить 4-5 минут до готовности, помешивая при необходимости. В конце добавить соль и мед. Накрыть крышкой и оставить на 2-3 минуты. Добавить немного молока, если каша густовата. Оставшуюся часть яблока нарезать тонкими дольками. Обжарить в небольшом количестве сливочного масла до золотистого цвета. В конце добавить сахар и жарить, пока он не расплавится. Подавать кашу с обжаренными яблоками, йогуртом, молоком или сливками. Сверху покрошить грецкий орех.

Яблочные оладьи с рисовой мукой

Драники из яблок без пшеничной муки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

3 небольших яблока

1 ст.л. сахара без горки

2 средних яйца

2 ст.л. рисовой муки

Щепотка молотой корицы

Соль

Растительное масло

Способ приготовления:

Яблоки почистить и натереть на крупной терке. Добавить сахар, яйца и перемешать. Затем всыпать соль и рисовую муку, еще раз перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Жарить яблочные драники до золотистого цвета с двух сторон. Подавать горячими вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы писали, как запечь яблоки с творогом и изюмом, а также писали, как приготовить яблоки в песочном тесте.

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