Что приготовить на завтрак ребенку: ТОП-5 рецептов

Вкусные и оригинальные завтраки для детей

Завтрак для детей Фото: freepik.com

Каждая мама знает, как непросто бывает накормить малыша. Особенно после сна. Что же можно приготовить ребенку на завтрак, кроме стандартной манной каши?

Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи со смайлами:

Самые популярные варианты завтраков для малышей такие:

блюда из творога (ленивые вареники, запеканка, сырники, творог со сметаной);

яичное блюда (вареные яйца с зеленью, омлет с овощами, яичница-глазунья);

легкие каши и мюсли (манная с вареньем, гречневая с молоком, рисовая, хлопья с фруктами и йогуртом).

Кроме этого, дети обычно очень любят тосты, блинчики, булочки и оладьи.

Французские тосты с апельсиновым соусом от Найджелы Лоусон

Французские тосты с сиропом Фото: Depositphotos

"Нет таких французских тостов, которые я не люблю, но этот вариант – сочный, нежный, с ярким апельсиновым вкусом – что-то среднее между завтраком выходного дня и праздничным десертом", – говорит Найджела Лоусон, британская ведущая, ресторанный критик и автор кулинарных книг.

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 больших яйца

тертая цедра 1 апельсина

60 мл цельного молока

1/4 чайной ложки молотой корицы

2 больших, толстых ломтика белого хлеба

Сок 1 апельсина

75 г апельсинового мармелада

50 г сахара

1 ст.л. сливочного масла

Способ приготовления:

Взбейте вилкой яйца, цедру апельсина, молоко и молотую корицу в широкой мелкой тарелке. Замочите ломтики хлеба в этой смеси по 2 минуты с каждой стороны. Пока хлеб пропитывается, доведите апельсиновый сок, мармелад и сахар до кипения в кастрюле, затем убавьте огонь и готовьте в течение 3-4 минут. Разогрейте сливочное масло на сковороде с толстым дном. Обжарьте хлеб на среднем огне до золотистого цвета. Переложите на тарелку. Подавайте французские тосты теплыми вместе с апельсиновым сиропом.

Сырники с шоколадной начинкой

Сырники с шоколадом внутри Фото: Depositphotos

Мы предлагаем разнообразить классический рецепт сырников и добавить в творожную массу кусочки шоколада. Шоколад может быть любым – черным, молочным или белым. А от десерта с наполнителем лучше отказаться.

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г творога

2 яйца

2 ст.л. сахара

1 стакан муки

50 г шоколада

Щепотка соли

Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

Творог выложить в глубокую миску и хорошо размять его вилкой. Яйца взбить с сахаром и добавить к творогу, перемешать. Всыпать 2 ст. л. муки, посолить и перемешать до однородности. Смочив ладони водой, сформировать из творожной массы шарики и вложить внутрь по кусочку шоколада. Приплюснуть, чтобы получились лепешки. Обвалять заготовки в оставшейся муке, стряхнуть излишки. Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить сырники и обжарить их на среднем огне под крышкой с двух сторон. Подавать сырники с шоколадной начинкой вместе со сметаной, вареньем или десертным соусом.

Ягодно-банановый смузи от Юлии Высоцкой

Смузи с клубникой Фото: freepik.com

Для приготовления смузи подойдут как свежие, так и замороженные фрукты и ягоды. В последнем случае напиток получится более густым.

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

300 мл питьевого йогурта

100 г голубики

1 банан

5 шт. клубники

Молоко – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите банан от кожуры и нарежьте его небольшими кусочками. Добавьте вместе с клубникой без плодоножек, голубикой и йогуртом в блендер и взбейте. Молока наливайте сколько считаете нужным: меньше, если хотите, чтобы коктейль был густым, и больше, чтобы был жидким. Перелейте ягодно-банановый смузи в стакан и подавайте сразу же.

Овсянка с фруктами от Даши Малаховой

Овсянка на молоке с грушей и черникой Фото: Depositphotos

Овсяная каша очень полезна. Она богата белками, фосфором, медью, цинком, витамином B1, клетчаткой и многими другими полезными веществами. Но если ваш ребенок отказывается есть обычную овсянку, приготовьте ее по оригинальному рецепту Даши Малаховой.

Время приготовления:

зависит от модели мультиварки

Ингредиенты:

150 г овсяных хлопьев

300-400 мл молока

100 мл сливок

10 г сливочного масла

Корица

Миндальные хлопья

Черника

Сахар – по вкусу

Способ приготовления:

В чашу мультиварки выложите овсяные хлопья. Добавьте немного сахара, залейте молоком и сливками. Добавьте по вкусу немного корицы, миндальные хлопья и сливочное масло. Готовьте на режиме "Молочная каша" до звукового сигнала. В готовую овсянку добавьте чернику и очищенную и мелко нарезанную грушу.

Грушевые панкейки от Джейми Оливера

Оладьи с грушами Фото: Depositphotos

Пышные, золотистые оладьи с грушами от известного британского шефа. Их вкусно есть вместе с жидким медом и натуральным йогуртом.

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 стакан самовосходящей муки

1 стакан молока

1 большое куриное яйцо

Соль – щепотка

1 сладкая спелая груша

Сливочное масло – для обжаривания

Мед и натуральный йогурт – для подачи

Способ приготовления:

Смешать муку, молоко, яйцо и соль в миске; взбить до получения однородной массы. Если вы хотите подсластить тесто, будет достаточно 1-2 столовых ложек сахара. Грушу почистить и натереть на терке, добавить в тесто и размешать ложкой. Поставить большую сковороду на средний огонь и растопить в ней кусочек масла. Как только оно растает, ложкой выложить тесто. Жарить оладьи партиями до золотистого цвета, при необходимости смазывая сковороду дополнительной порцией масла. Подавать грушевые оладьи теплыми вместе с медом и йогуртом.

Совет: Если у вас нет самовосходящей муки, добавьте в тесто чайную ложку разрыхлителя.

Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить на завтрак из яиц. "Сегодня" также делились идеями завтраков на 5 минут.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.