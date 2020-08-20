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Что приготовить на завтрак: рецепты французских тостов

Сегодня, 18:32

Золотистые и очень ароматные тосты украшают фруктами, поливают медом и подают со свежесваренным кофе

Французские тосты – это, по сути, сладкие гренки. Сдобный хлеб обжаривают в смеси яиц и молока или сливок, часто на сливочном масле.

Калорийность французских тостов – 236 ккал на 100 г. Их можно подавать в качестве завтрака выходного дня или десерта.

Классические французские тосты

Французские тосты классические
Французские тосты классические
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 2/3 чашки молока
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 8 ломтиков багета или тостового хлеба
  • Сливочное масло – для обжаривания

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Для подачи:

  • Мед или кленовый сироп
  • Свежие ягоды

Смотрите видео, как приготовить гренки "Крем-брюле":

Способ приготовления:

  1. В небольшой миске взбейте яйца, молоко и корицу.
  2. Поставьте сковороду на средний огонь и растопите кусочек сливочного масла.
  3. Каждый кусочек хлеба обмакните в яичную смесь и обжарьте до золотистого цвета. Ломтики тостового хлеба можно разрезать на треугольники.

Французские тосты от Юлии Высоцкой

Французские тосты с фруктами
Французские тосты с фруктами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 белая булка
  • 3 яйца
  • 30 г сахарной пудры
  • 250 мл молока
  • 1 ст. л. сливочного масла

Для начинки:

  • 1 апельсин
  • 1 банан
  • 1 горсть вяленой вишни
  • 1 горсть кураги
  • 2 ст. л. бренди
  • 1 ст. л. сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Курагу нарезать небольшими кусочками.
  2. Цедру апельсина натереть на мелкой терке, из половинки апельсина выжать сок.
  3. Приготовить начинку: разогреть в сковороде 1 ст. ложку сливочного масла, выложить курагу и вишню, перемешать, добавить апельсиновую цедру, влить сок апельсина, бренди и все прогреть на медленном огне.
  4. Банан почистить, нарезать кружками и добавить к вишне с курагой, прогревать несколько секунд, затем перемешать и выключить огонь.
  5. Яйца взбить миксером, всыпать сахар и продолжать взбивать до полного растворения сахара.
  6. В яично-сахарную смесь влить молоко и взбить все в однородную массу.
  7. Булку нарезать на 5–6 толстых ломтиков и надрезать их сбоку вдоль, не прорезая до конца, так чтобы получились кармашки.
  8. Наполнить кармашки фруктово-ягодной начинкой, затем окунуть их в яично-молочную смесь.
  9. Разогреть в отдельной сковороде оставшееся сливочное масло и обжарить ломтики хлеба с начинкой с двух сторон до золотистой корочки.
  10. Обжаренные гренки посыпать сахарной пудрой и подавать сразу после приготовления.

Французские тосты с апельсинами от Найджелы Лоусон

Французские тосты апельсиновые
Французские тосты апельсиновые
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 2 больших яйца
  • тертая цедра 1 апельсина
  • 60 мл цельного молока
  • 1/4 чайной ложки молотой корицы
  • 2 больших, толстых ломтика белого хлеба
  • сок 1 апельсина
  • 75 г апельсинового мармелада
  • 50 г сахара
  • 1 ст.л. сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Взбейте вилкой яйца, цедру апельсина, молоко и молотую корицу в широкой мелкой тарелке.
  2. Замочите ломтики хлеба в этой смеси по 2 минуты с каждой стороны.
  3. Пока хлеб пропитывается, доведите апельсиновый сок, мармелад и сахар до кипения в кастрюле, затем убавьте огонь и готовьте в течение 3-4 минут.
  4. Разогрейте сливочное масло на сковороде с толстым дном. Обжарьте хлеб на среднем огне до золотистого цвета.
  5. Переложите на тарелку. Подавайте французские тосты теплыми вместе с апельсиновым сиропом.

Напомним, ранее мы делились рецептом тостов с персиками и сыром бри, а также делились рецептом идеального яичного салата для сэндвичей.

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Источник: Сегодня
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