Что приготовить на завтрак: рецепты французских тостов
Золотистые и очень ароматные тосты украшают фруктами, поливают медом и подают со свежесваренным кофе
Французские тосты – это, по сути, сладкие гренки. Сдобный хлеб обжаривают в смеси яиц и молока или сливок, часто на сливочном масле.
Калорийность французских тостов – 236 ккал на 100 г. Их можно подавать в качестве завтрака выходного дня или десерта.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 2/3 чашки молока
- 1 ч. л. молотой корицы
- 8 ломтиков багета или тостового хлеба
- Сливочное масло – для обжаривания
Для подачи:
- Мед или кленовый сироп
- Свежие ягоды
Смотрите видео, как приготовить гренки "Крем-брюле":
Способ приготовления:
- В небольшой миске взбейте яйца, молоко и корицу.
- Поставьте сковороду на средний огонь и растопите кусочек сливочного масла.
- Каждый кусочек хлеба обмакните в яичную смесь и обжарьте до золотистого цвета. Ломтики тостового хлеба можно разрезать на треугольники.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 белая булка
- 3 яйца
- 30 г сахарной пудры
- 250 мл молока
- 1 ст. л. сливочного масла
Для начинки:
- 1 апельсин
- 1 банан
- 1 горсть вяленой вишни
- 1 горсть кураги
- 2 ст. л. бренди
- 1 ст. л. сливочного масла
Способ приготовления:
- Курагу нарезать небольшими кусочками.
- Цедру апельсина натереть на мелкой терке, из половинки апельсина выжать сок.
- Приготовить начинку: разогреть в сковороде 1 ст. ложку сливочного масла, выложить курагу и вишню, перемешать, добавить апельсиновую цедру, влить сок апельсина, бренди и все прогреть на медленном огне.
- Банан почистить, нарезать кружками и добавить к вишне с курагой, прогревать несколько секунд, затем перемешать и выключить огонь.
- Яйца взбить миксером, всыпать сахар и продолжать взбивать до полного растворения сахара.
- В яично-сахарную смесь влить молоко и взбить все в однородную массу.
- Булку нарезать на 5–6 толстых ломтиков и надрезать их сбоку вдоль, не прорезая до конца, так чтобы получились кармашки.
- Наполнить кармашки фруктово-ягодной начинкой, затем окунуть их в яично-молочную смесь.
- Разогреть в отдельной сковороде оставшееся сливочное масло и обжарить ломтики хлеба с начинкой с двух сторон до золотистой корочки.
- Обжаренные гренки посыпать сахарной пудрой и подавать сразу после приготовления.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 2 больших яйца
- тертая цедра 1 апельсина
- 60 мл цельного молока
- 1/4 чайной ложки молотой корицы
- 2 больших, толстых ломтика белого хлеба
- сок 1 апельсина
- 75 г апельсинового мармелада
- 50 г сахара
- 1 ст.л. сливочного масла
Способ приготовления:
- Взбейте вилкой яйца, цедру апельсина, молоко и молотую корицу в широкой мелкой тарелке.
- Замочите ломтики хлеба в этой смеси по 2 минуты с каждой стороны.
- Пока хлеб пропитывается, доведите апельсиновый сок, мармелад и сахар до кипения в кастрюле, затем убавьте огонь и готовьте в течение 3-4 минут.
- Разогрейте сливочное масло на сковороде с толстым дном. Обжарьте хлеб на среднем огне до золотистого цвета.
- Переложите на тарелку. Подавайте французские тосты теплыми вместе с апельсиновым сиропом.
Напомним, ранее мы делились рецептом тостов с персиками и сыром бри, а также делились рецептом идеального яичного салата для сэндвичей.
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