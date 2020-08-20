Что приготовить на завтрак: рецепты французских тостов

Золотистые и очень ароматные тосты украшают фруктами, поливают медом и подают со свежесваренным кофе

Французские тосты – это, по сути, сладкие гренки. Сдобный хлеб обжаривают в смеси яиц и молока или сливок, часто на сливочном масле.

Калорийность французских тостов – 236 ккал на 100 г. Их можно подавать в качестве завтрака выходного дня или десерта.

Классические французские тосты

Французские тосты классические Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

4 яйца

2/3 чашки молока

1 ч. л. молотой корицы

8 ломтиков багета или тостового хлеба

Сливочное масло – для обжаривания

Для подачи:

Мед или кленовый сироп

Свежие ягоды

Смотрите видео, как приготовить гренки "Крем-брюле":

Способ приготовления:

В небольшой миске взбейте яйца, молоко и корицу. Поставьте сковороду на средний огонь и растопите кусочек сливочного масла. Каждый кусочек хлеба обмакните в яичную смесь и обжарьте до золотистого цвета. Ломтики тостового хлеба можно разрезать на треугольники.

Французские тосты от Юлии Высоцкой

Французские тосты с фруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 белая булка

3 яйца

30 г сахарной пудры

250 мл молока

1 ст. л. сливочного масла

Для начинки:

1 апельсин

1 банан

1 горсть вяленой вишни

1 горсть кураги

2 ст. л. бренди

1 ст. л. сливочного масла

Способ приготовления:

Курагу нарезать небольшими кусочками. Цедру апельсина натереть на мелкой терке, из половинки апельсина выжать сок. Приготовить начинку: разогреть в сковороде 1 ст. ложку сливочного масла, выложить курагу и вишню, перемешать, добавить апельсиновую цедру, влить сок апельсина, бренди и все прогреть на медленном огне. Банан почистить, нарезать кружками и добавить к вишне с курагой, прогревать несколько секунд, затем перемешать и выключить огонь. Яйца взбить миксером, всыпать сахар и продолжать взбивать до полного растворения сахара. В яично-сахарную смесь влить молоко и взбить все в однородную массу. Булку нарезать на 5–6 толстых ломтиков и надрезать их сбоку вдоль, не прорезая до конца, так чтобы получились кармашки. Наполнить кармашки фруктово-ягодной начинкой, затем окунуть их в яично-молочную смесь. Разогреть в отдельной сковороде оставшееся сливочное масло и обжарить ломтики хлеба с начинкой с двух сторон до золотистой корочки. Обжаренные гренки посыпать сахарной пудрой и подавать сразу после приготовления.

Французские тосты с апельсинами от Найджелы Лоусон

Французские тосты апельсиновые Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

2 больших яйца

тертая цедра 1 апельсина

60 мл цельного молока

1/4 чайной ложки молотой корицы

2 больших, толстых ломтика белого хлеба

сок 1 апельсина

75 г апельсинового мармелада

50 г сахара

1 ст.л. сливочного масла

Способ приготовления:

Взбейте вилкой яйца, цедру апельсина, молоко и молотую корицу в широкой мелкой тарелке. Замочите ломтики хлеба в этой смеси по 2 минуты с каждой стороны. Пока хлеб пропитывается, доведите апельсиновый сок, мармелад и сахар до кипения в кастрюле, затем убавьте огонь и готовьте в течение 3-4 минут. Разогрейте сливочное масло на сковороде с толстым дном. Обжарьте хлеб на среднем огне до золотистого цвета. Переложите на тарелку. Подавайте французские тосты теплыми вместе с апельсиновым сиропом.

Напомним, ранее мы делились рецептом тостов с персиками и сыром бри, а также делились рецептом идеального яичного салата для сэндвичей.

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