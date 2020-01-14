Что приготовить на завтрак: рецепты оригинальных сэндвичей

Рецепты оригинальных бутербродов с фото

Сэндвичи на завтрак Фото: Depositphotos

Сэндвичи – быстрый, вкусный и удобный перекус, который можно приготовить на завтрак, а также взять с собой на пикник или на работу. Мы подготовили для вас необычные рецепты домашних сэндвичей.

Смотрите видео с идеями оригинальных бутербродов от Лилии Ребрик:

Сэндвич с огурцом и семгой

Сэндвич с красной рыбой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

3 ломтика черного хлеба

50 мл майонеза

60 г семги слабосоленой

90 г огурца свежего (1 средний огурец)

Листья салата

Способ приготовления:

Хлеб порежьте на ломтики толщиной 1 см или возьмите уже нарезной. Огурец нарежьте тонкими ломтиками. Смажьте один ломтик майонезом и положите на него листья салата и огуречные ломтики. Накройте вторым ломтиком хлеба, смажьте его так же майонезом, положите сверху листья салата, порезанную тонкими пластинками семгу и немного огуречных ломтиков. Третий ломтик хлеба смажьте и накройте им сэндвич майонезом вниз. Разрежьте сэндвич по диагонали пополам, воткните шпажки и подавайте.

Сэндвич с куриным салатом

Салат из курицы на бутербродах Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 стакан порезанной кубиками вареной куриной грудки

1 авокадо

1 яблоко

1/4 стакана мелко порезанного корня сельдерея

1/4 стакана нашинкованного лука

Небольшой пучок кинзы и/или петрушки

2 ст. ложки сока лимона или лайма

Соль, черный молотый перец

Йогурт или майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Сложить в миску все ингредиенты, кроме зелени. Вилкой размять кусочки авокадо и перемешать. Добавить сок цитруса, йогурт, соль и перец. Присыпать свежей зеленью и еще раз тщательно перемешать. Подавать салат на бутербродах.

Любимый сэндвич Элвиса Пресли

Сэндвич с беконом и бананами Фото: Pinterest

Время приготовления:

15 минут:

Ингредиенты:

1 ст.л. сливочного масла

2 ломтика белого тостового хлеба

2 ст.л. арахисового масла

1/2 большого банана

4 ломтика хрустящего бекона

2 ч.л. жидкого меда

Способ приготовления:

Разогреть гриль или сковородку на среднем огне. Внешнюю сторону тостового хлеба намазать сливочным маслом, а внутреннюю – арахисовым. Разрезать банан на 4 тонких продольных ломтика, выложить сверху на арахисовое масло. Поджаренные ломтики бекона полить медом, поместить сверху на бананы. Накрыть вторым ломтиком хлеба. Обжарить сэндвич на разогретой сковороде по 3 минуты с каждой стороны, пока он не подрумянится. Разрезать пополам и сразу же подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом необычных сэндвичей от Григория Германа. "Сегодня" также писали, как приготовить яблочные гренки с корицей.

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