Что приготовить на завтрак: рецепты оригинальных сэндвичей
Рецепты оригинальных бутербродов с фото
Сэндвичи – быстрый, вкусный и удобный перекус, который можно приготовить на завтрак, а также взять с собой на пикник или на работу. Мы подготовили для вас необычные рецепты домашних сэндвичей.
Смотрите видео с идеями оригинальных бутербродов от Лилии Ребрик:
Сэндвич с огурцом и семгой
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 3 ломтика черного хлеба
- 50 мл майонеза
- 60 г семги слабосоленой
- 90 г огурца свежего (1 средний огурец)
- Листья салата
Способ приготовления:
- Хлеб порежьте на ломтики толщиной 1 см или возьмите уже нарезной.
- Огурец нарежьте тонкими ломтиками.
- Смажьте один ломтик майонезом и положите на него листья салата и огуречные ломтики.
- Накройте вторым ломтиком хлеба, смажьте его так же майонезом, положите сверху листья салата, порезанную тонкими пластинками семгу и немного огуречных ломтиков.
- Третий ломтик хлеба смажьте и накройте им сэндвич майонезом вниз.
- Разрежьте сэндвич по диагонали пополам, воткните шпажки и подавайте.
Сэндвич с куриным салатом
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан порезанной кубиками вареной куриной грудки
- 1 авокадо
- 1 яблоко
- 1/4 стакана мелко порезанного корня сельдерея
- 1/4 стакана нашинкованного лука
- Небольшой пучок кинзы и/или петрушки
- 2 ст. ложки сока лимона или лайма
- Соль, черный молотый перец
- Йогурт или майонез – по вкусу
Способ приготовления:
- Сложить в миску все ингредиенты, кроме зелени.
- Вилкой размять кусочки авокадо и перемешать.
- Добавить сок цитруса, йогурт, соль и перец.
- Присыпать свежей зеленью и еще раз тщательно перемешать.
- Подавать салат на бутербродах.
Любимый сэндвич Элвиса Пресли
Время приготовления:
- 15 минут:
Ингредиенты:
- 1 ст.л. сливочного масла
- 2 ломтика белого тостового хлеба
- 2 ст.л. арахисового масла
- 1/2 большого банана
- 4 ломтика хрустящего бекона
- 2 ч.л. жидкого меда
Способ приготовления:
- Разогреть гриль или сковородку на среднем огне.
- Внешнюю сторону тостового хлеба намазать сливочным маслом, а внутреннюю – арахисовым.
- Разрезать банан на 4 тонких продольных ломтика, выложить сверху на арахисовое масло.
- Поджаренные ломтики бекона полить медом, поместить сверху на бананы. Накрыть вторым ломтиком хлеба.
- Обжарить сэндвич на разогретой сковороде по 3 минуты с каждой стороны, пока он не подрумянится.
- Разрезать пополам и сразу же подавать.
Напомним, ранее мы делились рецептом необычных сэндвичей от Григория Германа. "Сегодня" также писали, как приготовить яблочные гренки с корицей.
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Источник: Сегодня