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Что приготовить на завтрак: рецепты оригинальных сэндвичей

Рецепты оригинальных бутербродов с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Сэндвичи на завтрак
Сэндвичи на завтрак
Фото: Depositphotos

Сэндвичи – быстрый, вкусный и удобный перекус, который можно приготовить на завтрак, а также взять с собой на пикник или на работу. Мы подготовили для вас необычные рецепты домашних сэндвичей.

Смотрите видео с идеями оригинальных бутербродов от Лилии Ребрик:

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Сэндвич с огурцом и семгой

Сэндвич с красной рыбой
Сэндвич с красной рыбой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 3 ломтика черного хлеба
  • 50 мл майонеза
  • 60 г семги слабосоленой
  • 90 г огурца свежего (1 средний огурец)
  • Листья салата

Способ приготовления:

  1. Хлеб порежьте на ломтики толщиной 1 см или возьмите уже нарезной.
  2. Огурец нарежьте тонкими ломтиками.
  3. Смажьте один ломтик майонезом и положите на него листья салата и огуречные ломтики.
  4. Накройте вторым ломтиком хлеба, смажьте его так же майонезом, положите сверху листья салата, порезанную тонкими пластинками семгу и немного огуречных ломтиков.
  5. Третий ломтик хлеба смажьте и накройте им сэндвич майонезом вниз.
  6. Разрежьте сэндвич по диагонали пополам, воткните шпажки и подавайте.

Сэндвич с куриным салатом

Салат из курицы на бутербродах
Салат из курицы на бутербродах
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан порезанной кубиками вареной куриной грудки
  • 1 авокадо
  • 1 яблоко
  • 1/4 стакана мелко порезанного корня сельдерея
  • 1/4 стакана нашинкованного лука
  • Небольшой пучок кинзы и/или петрушки
  • 2 ст. ложки сока лимона или лайма
  • Соль, черный молотый перец
  • Йогурт или майонез – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сложить в миску все ингредиенты, кроме зелени.
  2. Вилкой размять кусочки авокадо и перемешать.
  3. Добавить сок цитруса, йогурт, соль и перец.
  4. Присыпать свежей зеленью и еще раз тщательно перемешать.
  5. Подавать салат на бутербродах.

Любимый сэндвич Элвиса Пресли

Сэндвич с беконом и бананами
Сэндвич с беконом и бананами
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 15 минут:

Ингредиенты:

  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 2 ломтика белого тостового хлеба
  • 2 ст.л. арахисового масла
  • 1/2 большого банана
  • 4 ломтика хрустящего бекона
  • 2 ч.л. жидкого меда

Способ приготовления:

  1. Разогреть гриль или сковородку на среднем огне.
  2. Внешнюю сторону тостового хлеба намазать сливочным маслом, а внутреннюю – арахисовым.
  3. Разрезать банан на 4 тонких продольных ломтика, выложить сверху на арахисовое масло.
  4. Поджаренные ломтики бекона полить медом, поместить сверху на бананы. Накрыть вторым ломтиком хлеба.
  5. Обжарить сэндвич на разогретой сковороде по 3 минуты с каждой стороны, пока он не подрумянится.
  6. Разрезать пополам и сразу же подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом необычных сэндвичей от Григория Германа. "Сегодня" также писали, как приготовить яблочные гренки с корицей.

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Источник: Сегодня
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