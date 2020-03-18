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Что приготовить на завтрак: рецепты сырников на любой вкус

Лучшие рецепты сырников с фото

Ирина Павлина
Сегодня, 17:23

Хорошее настроение с утра – это залог успешного дня. Чтобы сделать свое утром добрым, достаточно просто приготовить вкусный и полезный завтрак.

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Сладкие сырники – это блюдо нравится даже тем, кто не любит творог, тем более, что рецептов этого блюда существует масса. К столу сырники можно подавать вместе со сметаной, вареньем, сгущенкой, фруктами, ягодами и орешками.

Сырники: рецепт классический

Сырники из творога
Сырники из творога
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 2 ст.л. сахара
  • Щепотка соли
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. муки + для обваливания

Способ приготовления:

  1. Растереть творог с сахаром и ванилином. Добавить яйца, соль, муку и перемешать.
  2. Сформировать 10 небольших шариков. Обвалять их в муке.
  3. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга, слегка прижимая сверху ладонью. Обжарить до золотистого цвета с двух сторон.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники: рецепт пп:

Сырники: рецепт в духовке

Сырники в духовке для детей
Сырники в духовке для детей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г мягкого творога
  • 2 яйца
  • 3 ст.л. сахара
  • 4 ст.л. муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 1/2 ч.л. ванильного сахара
  • Щепотка соли
  • Горсть изюма, сушеной вишни, свежих ягод или замороженных ягод – по желанию

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºC.
  2. Разотрите яйца вместе с сахаром и ванилью.
  3. Добавьте творог, муку, соль и разрыхлитель и хорошо перемешайте. По желанию добавьте сухофрукты или ягоды, аккуратно размешайте.
  4. Форму для маффинов на 12 штук смажьте маслом и выложите творожное тесто.
  5. Выпекайте в разогретой духовке в течение 35-40 минут или пока середина не пропечется, а сырники не подрумянятся.
  6. Перед подачей сырники остудить и вынуть из формочек.

Сырники пышные: рецепт

Сырники из творога
Сырники из творога
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 450 г творога
  • 2 яйца
  • 1/2 ч.л соли
  • 3 ст.л сахара
  • 1 ч.л ванильного сахара
  • 100 г муки
  • 1 ч.л разрыхлителя
  • 1/2 стакана темного изюма
  • Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

  1. Замочить в горячей воде изюм на 10 минут, промыть холодной водой и отжать.
  2. Творог размять вилкой. Добавить яйца, соль и сахар, ванильный сахар и изюм. Перемешать.
  3. Смешать муку с разрыхлителем и просеять в миску с творожной массой, перемешать.
  4. На рабочую поверхность насыпать примерно треть стакана муки.
  5. Руками сформировать из творожной массы круглые сырники и обвалять их в муке.
  6. Разогреть растительное масло, убавить огонь до среднего и пожарить с двух сторон до румяного цвета.
  7. Положить сырники на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Сырники: рецепт без яиц

Сырники с бананом
Сырники с бананом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Творог – 450 г
  • Мука
  • Очень спелый и сладкий банан – 1 шт.
  • Заменитель сахара – по желанию и по вкусу
  • Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

  1. Банан взбить блендером или растереть вилкой.
  2. Смешать с остальными ингредиентами и сформировать сырники. Муки добавить столько, сколько возьмет тесто – чтобы можно было слепить "колобки" из творожной массы.
  3. Слегка обвалять заготовки в муке. Обжарить с двух сторон до румяной корочки на растительном масле.
  4. Подавать сырники вместе с вареньем, сметаной или медом.

Сырники: рецепт с манкой

Сырники с изюмом
Сырники с изюмом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 600 г творога (9%) или творожных сырков
  • 100 г изюма
  • 1 ст.л. сметаны
  • 1 желток
  • 1 ч.л. соли (без верха)
  • 5 ст.л. сахара
  • 1,5 ст.л. манки
  • Мука или манка – для обваливания
  • Ванилин

Способ приготовления:

  1. Творог смешайте с солью и сахаром, добавьте ванилин. Прибавьте сметану и предварительно замоченный изюм.
  2. Добавьте желток, затем манку. Хорошо перемешайте и сформируйте шарики.
  3. Обваляйте шарики в муке (или манке), слегка сплющивая их. Должны получится аккуратные, плотные сырники.
  4. Разогрейте в сковороде немного растительного масла. Жарьте сырники с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Сырники: рецепт без муки

Сырники без муки
Сырники без муки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Творог 5% – 300 г
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Манная крупа, рисовая мука или кукурузный крахмал – 1 ст.л. + для панировки
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В творог добавить манную крупу и яйцо, хорошо перетереть творог и оставить его минут на 10-20, чтобы манка набухла. Тем временем можно хорошо промыть и просушить изюм.
  2. Добавить в творожное тесто сахар, ванильный сахар и изюм, все хорошо перемешать.
  3. Руками сформировать небольшие творожные шарики, сделать из них шайбочки высотой 1,5-2 см и обвалять в манной крупе.
  4. Жарить сырники на смеси растительного и сливочного масел на среднем огне до образования румяной корочки.
  5. Подавать с вареньем или фруктами, сливками или сметаной.

Сырники: рецепт простой

Сырники простые
Сырники простые
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 1,5-2 ст. л. сахара
  • 1-2 ст. л. муки
  • 2 яйца

Способ приготовления:

  1. Перебейте творог в блендере до однородной массы.
  2. Добавьте остальные продукты и все хорошо перемешайте. Важно, чтобы было достаточно пшеничной муки, потому что во время приготовления сырники могут потерять свою форму. Но не переборщите, иначе сырники будут очень "забитые" и невкусные.
  3. Обжарьте сырники на сливочном масле по несколько минут с каждой стороны.

Напомним, ранее мы писали, как сделать сырники с маком. "Сегодня" также делились рецептом сырников с рисовой мукой.

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Источник: Сегодня
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