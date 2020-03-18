Что приготовить на завтрак: рецепты сырников на любой вкус
Лучшие рецепты сырников с фото
Хорошее настроение с утра – это залог успешного дня. Чтобы сделать свое утром добрым, достаточно просто приготовить вкусный и полезный завтрак.
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Сладкие сырники – это блюдо нравится даже тем, кто не любит творог, тем более, что рецептов этого блюда существует масса. К столу сырники можно подавать вместе со сметаной, вареньем, сгущенкой, фруктами, ягодами и орешками.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 2 ст.л. сахара
- Щепотка соли
- 1 пакетик ванильного сахара
- 2 яйца
- 2 ст.л. муки + для обваливания
Способ приготовления:
- Растереть творог с сахаром и ванилином. Добавить яйца, соль, муку и перемешать.
- Сформировать 10 небольших шариков. Обвалять их в муке.
- Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга, слегка прижимая сверху ладонью. Обжарить до золотистого цвета с двух сторон.
Смотрите видео, как приготовить диетические сырники: рецепт пп:
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г мягкого творога
- 2 яйца
- 3 ст.л. сахара
- 4 ст.л. муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. ванильного сахара
- Щепотка соли
- Горсть изюма, сушеной вишни, свежих ягод или замороженных ягод – по желанию
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºC.
- Разотрите яйца вместе с сахаром и ванилью.
- Добавьте творог, муку, соль и разрыхлитель и хорошо перемешайте. По желанию добавьте сухофрукты или ягоды, аккуратно размешайте.
- Форму для маффинов на 12 штук смажьте маслом и выложите творожное тесто.
- Выпекайте в разогретой духовке в течение 35-40 минут или пока середина не пропечется, а сырники не подрумянятся.
- Перед подачей сырники остудить и вынуть из формочек.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 450 г творога
- 2 яйца
- 1/2 ч.л соли
- 3 ст.л сахара
- 1 ч.л ванильного сахара
- 100 г муки
- 1 ч.л разрыхлителя
- 1/2 стакана темного изюма
- Растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
- Замочить в горячей воде изюм на 10 минут, промыть холодной водой и отжать.
- Творог размять вилкой. Добавить яйца, соль и сахар, ванильный сахар и изюм. Перемешать.
- Смешать муку с разрыхлителем и просеять в миску с творожной массой, перемешать.
- На рабочую поверхность насыпать примерно треть стакана муки.
- Руками сформировать из творожной массы круглые сырники и обвалять их в муке.
- Разогреть растительное масло, убавить огонь до среднего и пожарить с двух сторон до румяного цвета.
- Положить сырники на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Творог – 450 г
- Мука
- Очень спелый и сладкий банан – 1 шт.
- Заменитель сахара – по желанию и по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
- Банан взбить блендером или растереть вилкой.
- Смешать с остальными ингредиентами и сформировать сырники. Муки добавить столько, сколько возьмет тесто – чтобы можно было слепить "колобки" из творожной массы.
- Слегка обвалять заготовки в муке. Обжарить с двух сторон до румяной корочки на растительном масле.
- Подавать сырники вместе с вареньем, сметаной или медом.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 600 г творога (9%) или творожных сырков
- 100 г изюма
- 1 ст.л. сметаны
- 1 желток
- 1 ч.л. соли (без верха)
- 5 ст.л. сахара
- 1,5 ст.л. манки
- Мука или манка – для обваливания
- Ванилин
Способ приготовления:
- Творог смешайте с солью и сахаром, добавьте ванилин. Прибавьте сметану и предварительно замоченный изюм.
- Добавьте желток, затем манку. Хорошо перемешайте и сформируйте шарики.
- Обваляйте шарики в муке (или манке), слегка сплющивая их. Должны получится аккуратные, плотные сырники.
- Разогрейте в сковороде немного растительного масла. Жарьте сырники с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Творог 5% – 300 г
- Сахар – 1 ст.л.
- Ванильный сахар – 10 г
- Яйцо – 1 шт.
- Манная крупа, рисовая мука или кукурузный крахмал – 1 ст.л. + для панировки
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- В творог добавить манную крупу и яйцо, хорошо перетереть творог и оставить его минут на 10-20, чтобы манка набухла. Тем временем можно хорошо промыть и просушить изюм.
- Добавить в творожное тесто сахар, ванильный сахар и изюм, все хорошо перемешать.
- Руками сформировать небольшие творожные шарики, сделать из них шайбочки высотой 1,5-2 см и обвалять в манной крупе.
- Жарить сырники на смеси растительного и сливочного масел на среднем огне до образования румяной корочки.
- Подавать с вареньем или фруктами, сливками или сметаной.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 1,5-2 ст. л. сахара
- 1-2 ст. л. муки
- 2 яйца
Способ приготовления:
- Перебейте творог в блендере до однородной массы.
- Добавьте остальные продукты и все хорошо перемешайте. Важно, чтобы было достаточно пшеничной муки, потому что во время приготовления сырники могут потерять свою форму. Но не переборщите, иначе сырники будут очень "забитые" и невкусные.
- Обжарьте сырники на сливочном масле по несколько минут с каждой стороны.
Напомним, ранее мы писали, как сделать сырники с маком. "Сегодня" также делились рецептом сырников с рисовой мукой.
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