Что приготовить на завтрак: рецепты сырников на любой вкус

Лучшие рецепты сырников с фото

Хорошее настроение с утра – это залог успешного дня. Чтобы сделать свое утром добрым, достаточно просто приготовить вкусный и полезный завтрак.

Читайте также: Как сделать постные сырники из тофу с бананом

Сладкие сырники – это блюдо нравится даже тем, кто не любит творог, тем более, что рецептов этого блюда существует масса. К столу сырники можно подавать вместе со сметаной, вареньем, сгущенкой, фруктами, ягодами и орешками.

Сырники: рецепт классический

Сырники из творога Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г творога

2 ст.л. сахара

Щепотка соли

1 пакетик ванильного сахара

2 яйца

2 ст.л. муки + для обваливания

Способ приготовления:

Растереть творог с сахаром и ванилином. Добавить яйца, соль, муку и перемешать. Сформировать 10 небольших шариков. Обвалять их в муке. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга, слегка прижимая сверху ладонью. Обжарить до золотистого цвета с двух сторон.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники: рецепт пп:

Сырники: рецепт в духовке

Сырники в духовке для детей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г мягкого творога

2 яйца

3 ст.л. сахара

4 ст.л. муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. ванильного сахара

Щепотка соли

Горсть изюма, сушеной вишни, свежих ягод или замороженных ягод – по желанию

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºC. Разотрите яйца вместе с сахаром и ванилью. Добавьте творог, муку, соль и разрыхлитель и хорошо перемешайте. По желанию добавьте сухофрукты или ягоды, аккуратно размешайте. Форму для маффинов на 12 штук смажьте маслом и выложите творожное тесто. Выпекайте в разогретой духовке в течение 35-40 минут или пока середина не пропечется, а сырники не подрумянятся. Перед подачей сырники остудить и вынуть из формочек.

Сырники пышные: рецепт

Сырники из творога Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

450 г творога

2 яйца

1/2 ч.л соли

3 ст.л сахара

1 ч.л ванильного сахара

100 г муки

1 ч.л разрыхлителя

1/2 стакана темного изюма

Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

Замочить в горячей воде изюм на 10 минут, промыть холодной водой и отжать. Творог размять вилкой. Добавить яйца, соль и сахар, ванильный сахар и изюм. Перемешать. Смешать муку с разрыхлителем и просеять в миску с творожной массой, перемешать. На рабочую поверхность насыпать примерно треть стакана муки. Руками сформировать из творожной массы круглые сырники и обвалять их в муке. Разогреть растительное масло, убавить огонь до среднего и пожарить с двух сторон до румяного цвета. Положить сырники на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Сырники: рецепт без яиц

Сырники с бананом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Творог – 450 г

Мука

Очень спелый и сладкий банан – 1 шт.

Заменитель сахара – по желанию и по вкусу

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Банан взбить блендером или растереть вилкой. Смешать с остальными ингредиентами и сформировать сырники. Муки добавить столько, сколько возьмет тесто – чтобы можно было слепить "колобки" из творожной массы. Слегка обвалять заготовки в муке. Обжарить с двух сторон до румяной корочки на растительном масле. Подавать сырники вместе с вареньем, сметаной или медом.

Сырники: рецепт с манкой

Сырники с изюмом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

600 г творога (9%) или творожных сырков

100 г изюма

1 ст.л. сметаны

1 желток

1 ч.л. соли (без верха)

5 ст.л. сахара

1,5 ст.л. манки

Мука или манка – для обваливания

Ванилин

Способ приготовления:

Творог смешайте с солью и сахаром, добавьте ванилин. Прибавьте сметану и предварительно замоченный изюм. Добавьте желток, затем манку. Хорошо перемешайте и сформируйте шарики. Обваляйте шарики в муке (или манке), слегка сплющивая их. Должны получится аккуратные, плотные сырники. Разогрейте в сковороде немного растительного масла. Жарьте сырники с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Сырники: рецепт без муки

Сырники без муки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Творог 5% – 300 г

Сахар – 1 ст.л.

Ванильный сахар – 10 г

Яйцо – 1 шт.

Манная крупа, рисовая мука или кукурузный крахмал – 1 ст.л. + для панировки

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

В творог добавить манную крупу и яйцо, хорошо перетереть творог и оставить его минут на 10-20, чтобы манка набухла. Тем временем можно хорошо промыть и просушить изюм. Добавить в творожное тесто сахар, ванильный сахар и изюм, все хорошо перемешать. Руками сформировать небольшие творожные шарики, сделать из них шайбочки высотой 1,5-2 см и обвалять в манной крупе. Жарить сырники на смеси растительного и сливочного масел на среднем огне до образования румяной корочки. Подавать с вареньем или фруктами, сливками или сметаной.

Сырники: рецепт простой

Сырники простые Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г творога

1,5-2 ст. л. сахара

1-2 ст. л. муки

2 яйца

Способ приготовления:

Перебейте творог в блендере до однородной массы. Добавьте остальные продукты и все хорошо перемешайте. Важно, чтобы было достаточно пшеничной муки, потому что во время приготовления сырники могут потерять свою форму. Но не переборщите, иначе сырники будут очень "забитые" и невкусные. Обжарьте сырники на сливочном масле по несколько минут с каждой стороны.

Напомним, ранее мы писали, как сделать сырники с маком. "Сегодня" также делились рецептом сырников с рисовой мукой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться