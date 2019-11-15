Что приготовить на завтрак: ТОП-5 необычных рецептов овсянки
Лучшие рецепты завтраков с овсянкой
Все знают, что каша из овсяных хлопьев полезна и питательна. Овес богат белками, фосфором, медью, цинком, витамином B1, клетчаткой и многими другими ценными веществами.
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Но если традиционная овсянка вам уже порядком надоела, узнайте, как можно приготовить эту кашу, чтобы взглянуть на нее по-новому.
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Оладьи с овсянкой и семенами льна
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1/2 стакана муки
- 1/2 стакана овсяных хлопьев
- 1 ст.л. сахара или меда
- 1 ч.л порошка для выпечки
- 1/2 ч.л. пищевой соды
- 1/2 ч.л. соли
- 3/4 чашки пахты или кефира
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 яйцо
- 1 ст.л. семян льна
Способ приготовления:
- Соедините все ингредиенты в блендере и взбейте до однородности.
- Смажьте растительным маслом сковороду и разогрейте ее на среднем огне.
- Выложите ложкой тесто и готовьте, пока на поверхности не появятся маленькие пузырьки.
- Переверните оладьи и обжарьте до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон.
- Подавайте вместе со свежими фруктами или ягодами. По желанию полейте оладьи медом или кленовым сиропом.
Овсяная запеканка от Даши Малаховой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 350 мл молока
- 350 мл натурального йогурта
- 300 г овсяных хлопьев
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 1 ч. ложка корицы
- 50 г сушеных фиников
- 50 г грецких орехов
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- Щепотка соли
- Сливочное масло
- Сахарная пудра и клубника – для украшения
Способ приготовления:
- Измельчите в муку несколько столовых ложек овсяных хлопьев. Высыпьте ее в миску, добавьте остальные хлопья.
- Влейте натуральный йогурт, молоко и вбейте яйца. Добавьте сахар, корицу, разрыхлитель и ванильный сахар. Добавьте щепотку соли. Тщательно перемешайте.
- Измельчите грецкие орехи и финики.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Распределите по дну орехи и финики.
- Перелейте овсяную смесь и запекайте в течение 30-35 минут при температуре 180 ºС.
- Готовую запеканку посыпьте сахарной пудрой и украсьте свежей клубникой.
Овсяная каша со вкусом печенья в микроволновке
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 большой спелый банан
- 2 ст.л. кремообразного арахисового масла
- 1/2 чашки (50 г) овсянки быстрого приготовления
- Немного молока
- Соль
- Корица, шоколадная стружка или ягоды – для подачи
Способ приготовления:
- Банан почистите и нарежьте на кусочки.
- Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте.
- Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока.
- Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение 2-3 минут.
- Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами.
Ленивая овсянка в банке с бананом и какао
Время приготовления:
- 5 минут + время для настаивания
Ингредиенты:
- 1/4 стакана овсяных хлопьев
- 1/3 стакана молока
- 1/4 стакана обычного йогурта
- 1 ст.л. какао-порошка
- 1 ч.л. меда
- 1/4 стакана нарезанных спелых бананов
Способ приготовления:
- Добавьте в банку овсянку, молоко, йогурт, какао-порошок и мед.
- Хорошо смешайте все ингредиенты.
- Затем добавьте бананы и аккуратно размешайте.
- Закройте банку крышкой и отправьте на ночь в холодильник.
- Овсяную кашу можно хранить до двух дней. Такой завтрак едят в охлажденном виде.
Запеченная овсянка с яблоками и корицей
Время приготовления:
- 40 минут + время для настаивания
Ингредиенты:
- 2 яблока Гренни Смит
- 1 стакан овсяной крупы (не быстрого приготовления)
- 1 ч.л. молотой корицы
- 1 ч.л. разрыхлителя
- Щепотка соли
- 3 ст.л. коричневого сахара
- 1 яйцо
- 1 1/2 стакана молока
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 1/2 стакана грецких орехов
Способ приготовления:
- Слегка смажьте маслом форму для выпечки. Вы можете использовать одну посуду емкостью 1 л или несколько маленьких.
- Не очищая, нарежьте яблоки и выложите их на дно формы.
- Смешайте овсяную крупу с корицей, разрыхлителем, солью и сахаром; высыпьте на яблоки.
- Взбейте яйцо, молоко и ваниль, затем вылейте на хлопья. Добавьте немного молока, если жидкость не полностью покрыла овсянку.
- Накройте форму пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.
- Посыпьте нарезанными грецкими орехами и запекайте в разогретой до 180 ºС духовке около 30 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетические блины с овсянкой. "Сегодня" также делились рецептом полезного овсяного печенья.
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