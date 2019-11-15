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Что приготовить на завтрак: ТОП-5 необычных рецептов овсянки

Лучшие рецепты завтраков с овсянкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Как вкусно приготовить овсянку
Как вкусно приготовить овсянку
Фото: Unsplash

Все знают, что каша из овсяных хлопьев полезна и питательна. Овес богат белками, фосфором, медью, цинком, витамином B1, клетчаткой и многими другими ценными веществами.

Смотрите видео, чем завтракают украинцы:

Но если традиционная овсянка вам уже порядком надоела, узнайте, как можно приготовить эту кашу, чтобы взглянуть на нее по-новому.

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Оладьи с овсянкой и семенами льна

Овсяные оладьи
Овсяные оладьи
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана муки
  • 1/2 стакана овсяных хлопьев
  • 1 ст.л. сахара или меда
  • 1 ч.л порошка для выпечки
  • 1/2 ч.л. пищевой соды
  • 1/2 ч.л. соли
  • 3/4 чашки пахты или кефира
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. семян льна

Способ приготовления:

  1. Соедините все ингредиенты в блендере и взбейте до однородности.
  2. Смажьте растительным маслом сковороду и разогрейте ее на среднем огне.
  3. Выложите ложкой тесто и готовьте, пока на поверхности не появятся маленькие пузырьки.
  4. Переверните оладьи и обжарьте до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон.
  5. Подавайте вместе со свежими фруктами или ягодами. По желанию полейте оладьи медом или кленовым сиропом.

Овсяная запеканка от Даши Малаховой

Овсяная запеканка с сухофруктами
Овсяная запеканка с сухофруктами
Фото: dashamalahova.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 350 мл молока
  • 350 мл натурального йогурта
  • 300 г овсяных хлопьев
  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 1 ч. ложка корицы
  • 50 г сушеных фиников
  • 50 г грецких орехов
  • 1 ч. ложка разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • Сливочное масло
  • Сахарная пудра и клубника – для украшения

Способ приготовления:

  1. Измельчите в муку несколько столовых ложек овсяных хлопьев. Высыпьте ее в миску, добавьте остальные хлопья.
  2. Влейте натуральный йогурт, молоко и вбейте яйца. Добавьте сахар, корицу, разрыхлитель и ванильный сахар. Добавьте щепотку соли. Тщательно перемешайте.
  3. Измельчите грецкие орехи и финики.
  4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Распределите по дну орехи и финики.
  5. Перелейте овсяную смесь и запекайте в течение 30-35 минут при температуре 180 ºС.
  6. Готовую запеканку посыпьте сахарной пудрой и украсьте свежей клубникой.

Овсяная каша со вкусом печенья в микроволновке

Овсянка в микроволновке
Овсянка в микроволновке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 большой спелый банан
  • 2 ст.л. кремообразного арахисового масла
  • 1/2 чашки (50 г) овсянки быстрого приготовления
  • Немного молока
  • Соль
  • Корица, шоколадная стружка или ягоды – для подачи

Способ приготовления:

  1. Банан почистите и нарежьте на кусочки.
  2. Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте.
  3. Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока.
  4. Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение 2-3 минут.
  5. Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами.

Ленивая овсянка в банке с бананом и какао

Овсянка в банке на ночь
Овсянка в банке на ночь
Фото: Unsplash

Время приготовления:

  • 5 минут + время для настаивания

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана овсяных хлопьев
  • 1/3 стакана молока
  • 1/4 стакана обычного йогурта
  • 1 ст.л. какао-порошка
  • 1 ч.л. меда
  • 1/4 стакана нарезанных спелых бананов

Способ приготовления:

  1. Добавьте в банку овсянку, молоко, йогурт, какао-порошок и мед.
  2. Хорошо смешайте все ингредиенты.
  3. Затем добавьте бананы и аккуратно размешайте.
  4. Закройте банку крышкой и отправьте на ночь в холодильник.
  5. Овсяную кашу можно хранить до двух дней. Такой завтрак едят в охлажденном виде.

Запеченная овсянка с яблоками и корицей

Запеченная овсяная каша
Запеченная овсяная каша
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут + время для настаивания

Ингредиенты:

  • 2 яблока Гренни Смит
  • 1 стакан овсяной крупы (не быстрого приготовления)
  • 1 ч.л. молотой корицы
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 3 ст.л. коричневого сахара
  • 1 яйцо
  • 1 1/2 стакана молока
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 1/2 стакана грецких орехов

Способ приготовления:

  1. Слегка смажьте маслом форму для выпечки. Вы можете использовать одну посуду емкостью 1 л или несколько маленьких.
  2. Не очищая, нарежьте яблоки и выложите их на дно формы.
  3. Смешайте овсяную крупу с корицей, разрыхлителем, солью и сахаром; высыпьте на яблоки.
  4. Взбейте яйцо, молоко и ваниль, затем вылейте на хлопья. Добавьте немного молока, если жидкость не полностью покрыла овсянку.
  5. Накройте форму пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.
  6. Посыпьте нарезанными грецкими орехами и запекайте в разогретой до 180 ºС духовке около 30 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетические блины с овсянкой. "Сегодня" также делились рецептом полезного овсяного печенья.

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Источник: Сегодня
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