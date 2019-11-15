Что приготовить на завтрак: ТОП-5 необычных рецептов овсянки

Лучшие рецепты завтраков с овсянкой

Как вкусно приготовить овсянку Фото: Unsplash

Все знают, что каша из овсяных хлопьев полезна и питательна. Овес богат белками, фосфором, медью, цинком, витамином B1, клетчаткой и многими другими ценными веществами.

Смотрите видео, чем завтракают украинцы:

Но если традиционная овсянка вам уже порядком надоела, узнайте, как можно приготовить эту кашу, чтобы взглянуть на нее по-новому.

Оладьи с овсянкой и семенами льна

Овсяные оладьи Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1/2 стакана муки

1/2 стакана овсяных хлопьев

1 ст.л. сахара или меда

1 ч.л порошка для выпечки

1/2 ч.л. пищевой соды

1/2 ч.л. соли

3/4 чашки пахты или кефира

1 ч.л. ванильного экстракта

2 ст.л. растительного масла

1 яйцо

1 ст.л. семян льна

Способ приготовления:

Соедините все ингредиенты в блендере и взбейте до однородности. Смажьте растительным маслом сковороду и разогрейте ее на среднем огне. Выложите ложкой тесто и готовьте, пока на поверхности не появятся маленькие пузырьки. Переверните оладьи и обжарьте до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон. Подавайте вместе со свежими фруктами или ягодами. По желанию полейте оладьи медом или кленовым сиропом.

Овсяная запеканка от Даши Малаховой

Овсяная запеканка с сухофруктами Фото: dashamalahova.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

350 мл молока

350 мл натурального йогурта

300 г овсяных хлопьев

2 яйца

100 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

1 ч. ложка корицы

50 г сушеных фиников

50 г грецких орехов

1 ч. ложка разрыхлителя

Щепотка соли

Сливочное масло

Сахарная пудра и клубника – для украшения

Способ приготовления:

Измельчите в муку несколько столовых ложек овсяных хлопьев. Высыпьте ее в миску, добавьте остальные хлопья. Влейте натуральный йогурт, молоко и вбейте яйца. Добавьте сахар, корицу, разрыхлитель и ванильный сахар. Добавьте щепотку соли. Тщательно перемешайте. Измельчите грецкие орехи и финики. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Распределите по дну орехи и финики. Перелейте овсяную смесь и запекайте в течение 30-35 минут при температуре 180 ºС. Готовую запеканку посыпьте сахарной пудрой и украсьте свежей клубникой.

Овсяная каша со вкусом печенья в микроволновке

Овсянка в микроволновке Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 большой спелый банан

2 ст.л. кремообразного арахисового масла

1/2 чашки (50 г) овсянки быстрого приготовления

Немного молока

Соль

Корица, шоколадная стружка или ягоды – для подачи

Способ приготовления:

Банан почистите и нарежьте на кусочки. Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте. Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока. Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение 2-3 минут. Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами.

Ленивая овсянка в банке с бананом и какао

Овсянка в банке на ночь Фото: Unsplash

Время приготовления:

5 минут + время для настаивания

Ингредиенты:

1/4 стакана овсяных хлопьев

1/3 стакана молока

1/4 стакана обычного йогурта

1 ст.л. какао-порошка

1 ч.л. меда

1/4 стакана нарезанных спелых бананов

Способ приготовления:

Добавьте в банку овсянку, молоко, йогурт, какао-порошок и мед. Хорошо смешайте все ингредиенты. Затем добавьте бананы и аккуратно размешайте. Закройте банку крышкой и отправьте на ночь в холодильник. Овсяную кашу можно хранить до двух дней. Такой завтрак едят в охлажденном виде.

Запеченная овсянка с яблоками и корицей

Запеченная овсяная каша Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут + время для настаивания

Ингредиенты:

2 яблока Гренни Смит

1 стакан овсяной крупы (не быстрого приготовления)

1 ч.л. молотой корицы

1 ч.л. разрыхлителя

Щепотка соли

3 ст.л. коричневого сахара

1 яйцо

1 1/2 стакана молока

1 ч.л. ванильного сахара

1/2 стакана грецких орехов

Способ приготовления:

Слегка смажьте маслом форму для выпечки. Вы можете использовать одну посуду емкостью 1 л или несколько маленьких. Не очищая, нарежьте яблоки и выложите их на дно формы. Смешайте овсяную крупу с корицей, разрыхлителем, солью и сахаром; высыпьте на яблоки. Взбейте яйцо, молоко и ваниль, затем вылейте на хлопья. Добавьте немного молока, если жидкость не полностью покрыла овсянку. Накройте форму пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь. Посыпьте нарезанными грецкими орехами и запекайте в разогретой до 180 ºС духовке около 30 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетические блины с овсянкой. "Сегодня" также делились рецептом полезного овсяного печенья.

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