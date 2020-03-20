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Что приготовить на завтрак: три небанальных блюда из яиц

Рецепты вкусных завтраков из яиц

Ирина Павлина
Сегодня, 09:05

Блюда из яиц на завтрак – прекрасное начало дня. Куриные яйца содержат комплекс витаминов группы B, важных для здоровья кожи, ногтей, волос и нервной системы. Благодаря аминокислотам и белку этот продукт помогает замедлять процесс старения. А еще употребление яиц способствует исчезновению пигментных пятен.

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Если вы не знаете, как оригинально приготовить яйца на завтрак, возьмите на заметку наши рецепты. Вы обязательно найдете вариант на свой вкус.

Сэндвич "Крок-мадам"

Сэндвич "Крок-мадам"
Сэндвич "Крок-мадам"
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 6 ломтиков тостового хлеба
  • 6 кусочков карбонада по размеру хлеба
  • 80–100 г сыра грюйер
  • 20 г дижонской горчицы
  • Сливочное масло — по желанию
  • 3 яйца

Для соуса бешамель:

  • 1–2 ст.л. муки
  • 30 г сливочного масла
  • 300 мл молока
  • 1/4 ч.л. мускатного ореха

Смотрите видео, как сделать необычный омлет:

Способ приготовления:

  1. Сыр натереть, свинину нарезать.
  2. Для соуса бешамель в ковшике растопить сливочное масло. Добавить муку и перемешать до образования комков (около одной минуты). Добавить частями молоко. Когда смесь загустеет, добавить еще — и так далее. Когда получится смесь, похожая по консистенции на манную кашу, убрать с огня, добавить соль, мускатный орех и 20–30 г сыра.
  3. Накрыть крышкой, чтобы не образовывалась пленочка.
  4. Хлеб для тостов смазать маслом с одной стороны и отправить в духовку на пять минут при 200 °C, чтобы поджаривался.
  5. Поджаренный хлеб смазать горчицей, положить сверху свинину, насыпать сыр, накрыть вторым куском хлеба и полить соусом.
  6. Поставить в духовку еще на 5–10 минут при 200 °C.
  7. Обжарить яйца до готовности.
  8. Достать сэндвичи, положить на них сверху по яйцу.

Яичница с лососем и авокадо

Яичница с лососем и авокадо
Яичница с лососем и авокадо
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 ст.л. растительного масла
  • 2 свежих яйца
  • 2 тонких ломтика слабосоленого или копченого лосося
  • Небольшой пучок рукколы
  • 1/4 авокадо, нарезанного кубиками
  • Немного свежевыжатого лимонного сока
  • Соль, молотый перец

Способ приготовления:

  1. Обжарьте яйца на растительном масле, посолите и поперчите.
  2. Перемешайте кубики авокадо с рукколой, выложите на тарелку вместе с ломтиками лосося. Сбрызните все лимонным соком и посыпьте щепоткой перца.
  3. Как только яйца полностью приготовятся, переложите их на тарелку и сразу же подавайте.

Рулет из омлета с беконом, сыром и зеленью

Ролл из омлета
Ролл из омлета
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 большое яйцо
  • 2 ст.л. нарезанного укропа
  • 2 ст.л. молока
  • 2 ломтика бекона
  • 2 ст.л. сливочного сыра или мягкого творога
  • 1/2 пучка шпината

Способ приготовления:

  1. Шпинат припустите на сковороде, пока он не станет мягким, отложите на тарелку.
  2. Бекон обжарьте на антипригарной сковороде без масла, переложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
  3. Взбейте яйцо с молоком и пожарьте тонкий омлет на той же сковороде, где жарился бекон.
  4. Переложите готовый омлет на лист пергамента. Сверху выложите сливочный сыр, ломтики бекона, шпинат. Сверните в виде рулета и подавайте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить паровой омлет. "Сегодня" также писали, как сделать яблочные гренки с корицей.

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Источник: Сегодня
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