Что приготовить на завтрак: три небанальных блюда из яиц
Рецепты вкусных завтраков из яиц
Блюда из яиц на завтрак – прекрасное начало дня. Куриные яйца содержат комплекс витаминов группы B, важных для здоровья кожи, ногтей, волос и нервной системы. Благодаря аминокислотам и белку этот продукт помогает замедлять процесс старения. А еще употребление яиц способствует исчезновению пигментных пятен.
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Если вы не знаете, как оригинально приготовить яйца на завтрак, возьмите на заметку наши рецепты. Вы обязательно найдете вариант на свой вкус.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 6 ломтиков тостового хлеба
- 6 кусочков карбонада по размеру хлеба
- 80–100 г сыра грюйер
- 20 г дижонской горчицы
- Сливочное масло — по желанию
- 3 яйца
Для соуса бешамель:
- 1–2 ст.л. муки
- 30 г сливочного масла
- 300 мл молока
- 1/4 ч.л. мускатного ореха
Смотрите видео, как сделать необычный омлет:
Способ приготовления:
- Сыр натереть, свинину нарезать.
- Для соуса бешамель в ковшике растопить сливочное масло. Добавить муку и перемешать до образования комков (около одной минуты). Добавить частями молоко. Когда смесь загустеет, добавить еще — и так далее. Когда получится смесь, похожая по консистенции на манную кашу, убрать с огня, добавить соль, мускатный орех и 20–30 г сыра.
- Накрыть крышкой, чтобы не образовывалась пленочка.
- Хлеб для тостов смазать маслом с одной стороны и отправить в духовку на пять минут при 200 °C, чтобы поджаривался.
- Поджаренный хлеб смазать горчицей, положить сверху свинину, насыпать сыр, накрыть вторым куском хлеба и полить соусом.
- Поставить в духовку еще на 5–10 минут при 200 °C.
- Обжарить яйца до готовности.
- Достать сэндвичи, положить на них сверху по яйцу.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 ст.л. растительного масла
- 2 свежих яйца
- 2 тонких ломтика слабосоленого или копченого лосося
- Небольшой пучок рукколы
- 1/4 авокадо, нарезанного кубиками
- Немного свежевыжатого лимонного сока
- Соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Обжарьте яйца на растительном масле, посолите и поперчите.
- Перемешайте кубики авокадо с рукколой, выложите на тарелку вместе с ломтиками лосося. Сбрызните все лимонным соком и посыпьте щепоткой перца.
- Как только яйца полностью приготовятся, переложите их на тарелку и сразу же подавайте.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 большое яйцо
- 2 ст.л. нарезанного укропа
- 2 ст.л. молока
- 2 ломтика бекона
- 2 ст.л. сливочного сыра или мягкого творога
- 1/2 пучка шпината
Способ приготовления:
- Шпинат припустите на сковороде, пока он не станет мягким, отложите на тарелку.
- Бекон обжарьте на антипригарной сковороде без масла, переложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Взбейте яйцо с молоком и пожарьте тонкий омлет на той же сковороде, где жарился бекон.
- Переложите готовый омлет на лист пергамента. Сверху выложите сливочный сыр, ломтики бекона, шпинат. Сверните в виде рулета и подавайте.
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