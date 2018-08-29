Что приготовить на завтрак: три простых рецепта от Марты Стюарт
Готовим смузи, панкейки и сэндвич
Марта Стюарт – известная американская телеведущая и автор кулинарных книг. Мы расскажем, как приготовить вкусный завтрак по ее рецептам.
Смузи с бананом и овсянкой
Полезный рецепт смузи с бананом, овсяными хлопьями, йогуртом и медом.
Ингредиенты:
- 1/4 стакана овсяных хлопьев
- 1/2 стакана йогурта
- 1 банан
- 1/2 стакана молока
- 2 ч.л. меда
- 1/4 ч.л. молотой корицы
Рецепт приготовления:
- Бананы почистить и крупно нарезать.
- Сложить в блендер фрукты, йогурт, мед, овсяные хлопья, молоко и корицу. Взбить до получения однородной массы.
- Перелить смузи в бокал и сразу же подавать.
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Панкейки на молоке
Их можно подавать с медом, джемом, сахарной пудрой, сливочным маслом, взбитыми сливками или шоколадным сиропом.
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 2 ст.л. сахара
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. соли
- 1 стакан молока
- 2 ст.л. растительного или растопленного сливочного масла
- 1 большое яйцо
- растительное масло для обжаривания
Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 200 градусов; подготовить противень или жаростойкое блюдо, чтобы сохранить приготовленные блины теплыми в духовке.
- В маленькой миске перемешать муку, сахар, разрыхлитель и соль; отложить в сторону.
- В средней миске взбить молоко, масло и яйцо.
- Добавить сухие ингредиенты в молочную смесь, перемешать. В смеси должны оставаться небольшие комочки.
- Нагреть сковороду на среднем огне. Сложить лист бумаги пополам и смочить его маслом; натереть промасленной бумагой сковородку.
- Выкладывать по 2-3 столовые ложки теста для каждого блина на сковороду. Всего на сковородке будет помещаться по 2-3 панкейка.
- Жарить с одной стороны от 1 до 2 минут, пока на поверхности теста не появятся пузырьки. Аккуратно перевернуть тонкой лопаточкой и жарить еще 1-2 минуты.
- Переложить на противень; неплотно накрыть фольгой и держать в тепле в духовке.
- Пожарить оставшиеся панкейки. Всего должно получиться 12-15 штук. 9. Подавать блины теплыми с любыми добавками на свой вкус.
Сэндвич с салатом из тунца
Это любимый сэндвич Марты Стюарт. Его можно есть на завтрак или взять с собой на пикник.
Ингредиенты:
- 340 г консервированного тунца в масле
- 2 тонко нарезанных стебля сельдерея
- 1 яблоко Гала или Макинтош, очищенное и нарезанное кубиками
- 3 ст.л. легкого майонеза
- 2 ст.л. измельченных листьев базилика
- 1 ст.л. лимонного сока
- соль, перец по вкусу
- 8 ломтиков ржаного хлеба
Рецепт приготовления:
- В средней миске соединить тунец, сельдерей, яблоко, майонез, базилик и лимонный сок; хорошо перемешать. Приправить солью и перцем.
- Намазать салат на 4 ломтика хлеба, накрыть сверху оставшимися 4 ломтиками хлеба. Подавать сэндвичи вместе с чаем или кофе.
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