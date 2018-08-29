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Что приготовить на завтрак: три простых рецепта от Марты Стюарт

Готовим смузи, панкейки и сэндвич

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Марта Стюарт Фото: instagram.com/marthastewart
Марта Стюарт Фото: instagram.com/marthastewart

Марта Стюарт – известная американская телеведущая и автор кулинарных книг. Мы расскажем, как приготовить вкусный завтрак по ее рецептам.

Смузи с бананом и овсянкой

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Банановый смузи
Фото: depositphotos.com

Полезный рецепт смузи с бананом, овсяными хлопьями, йогуртом и медом.

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана овсяных хлопьев
  • 1/2 стакана йогурта 
  • 1 банан 
  • 1/2 стакана молока 
  • 2 ч.л. меда 
  • 1/4 ч.л. молотой корицы

Рецепт приготовления:

  1. Бананы почистить и крупно нарезать.
  2. Сложить в блендер фрукты, йогурт, мед, овсяные хлопья, молоко и корицу. Взбить до получения однородной массы.
  3. Перелить смузи в бокал и сразу же подавать.
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Панкейки на молоке

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Панкейки на завтрак
Фото: pixabay.com

Их можно подавать с медом, джемом, сахарной пудрой, сливочным маслом, взбитыми сливками или шоколадным сиропом.

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • 2 ст.л. сахара
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 стакан молока
  • 2 ст.л. растительного или растопленного сливочного масла
  • 1 большое яйцо
  • растительное масло для обжаривания

Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 200 градусов; подготовить противень или жаростойкое блюдо, чтобы сохранить приготовленные блины теплыми в духовке.
  2. В маленькой миске перемешать муку, сахар, разрыхлитель и соль; отложить в сторону.
  3. В средней миске взбить молоко, масло и яйцо.
  4. Добавить сухие ингредиенты в молочную смесь, перемешать. В смеси должны оставаться небольшие комочки.
  5. Нагреть сковороду на среднем огне. Сложить лист бумаги пополам и смочить его маслом; натереть промасленной бумагой сковородку.
  6. Выкладывать по 2-3 столовые ложки теста для каждого блина на сковороду. Всего на сковородке будет помещаться по 2-3 панкейка.
  7. Жарить с одной стороны от 1 до 2 минут, пока на поверхности теста не появятся пузырьки. Аккуратно перевернуть тонкой лопаточкой и жарить еще 1-2 минуты.
  8. Переложить на противень; неплотно накрыть фольгой и держать в тепле в духовке.
  9. Пожарить оставшиеся панкейки. Всего должно получиться 12-15 штук. 9. Подавать блины теплыми с любыми добавками на свой вкус.

Сэндвич с салатом из тунца

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Сэндвич с тунцом
Фото: freepik.com

Это любимый сэндвич Марты Стюарт. Его можно есть на завтрак или взять с собой на пикник.

Ингредиенты:

  • 340 г консервированного тунца в масле
  • 2 тонко нарезанных стебля сельдерея
  • 1 яблоко Гала или Макинтош, очищенное и нарезанное кубиками
  • 3 ст.л. легкого майонеза
  • 2 ст.л. измельченных листьев базилика
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • соль, перец по вкусу
  • 8 ломтиков ржаного хлеба

Рецепт приготовления:

  1. В средней миске соединить тунец, сельдерей, яблоко, майонез, базилик и лимонный сок; хорошо перемешать. Приправить солью и перцем.
  2. Намазать салат на 4 ломтика хлеба, накрыть сверху оставшимися 4 ломтиками хлеба. Подавать сэндвичи вместе с чаем или кофе.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно употреблять семена чиа. Сайт "Сегодня" также делился рецептами смузи для похудения.

Смотрите видео, что едят на завтрак в разных странах мира:

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Источник: "Сегодня"
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