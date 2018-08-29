Что приготовить на завтрак: три простых рецепта от Марты Стюарт

Готовим смузи, панкейки и сэндвич

Марта Стюарт Фото: instagram.com/marthastewart

Марта Стюарт – известная американская телеведущая и автор кулинарных книг. Мы расскажем, как приготовить вкусный завтрак по ее рецептам.

Смузи с бананом и овсянкой

Банановый смузи Фото: depositphotos.com

Полезный рецепт смузи с бананом, овсяными хлопьями, йогуртом и медом.

Ингредиенты:

1/4 стакана овсяных хлопьев

1/2 стакана йогурта

1 банан

1/2 стакана молока

2 ч.л. меда

1/4 ч.л. молотой корицы

Рецепт приготовления:

Бананы почистить и крупно нарезать. Сложить в блендер фрукты, йогурт, мед, овсяные хлопья, молоко и корицу. Взбить до получения однородной массы. Перелить смузи в бокал и сразу же подавать.

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Панкейки на молоке

Панкейки на завтрак Фото: pixabay.com

Их можно подавать с медом, джемом, сахарной пудрой, сливочным маслом, взбитыми сливками или шоколадным сиропом.

Ингредиенты:

1 стакан муки

2 ст.л. сахара

2 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. соли

1 стакан молока

2 ст.л. растительного или растопленного сливочного масла

1 большое яйцо

растительное масло для обжаривания

Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 200 градусов; подготовить противень или жаростойкое блюдо, чтобы сохранить приготовленные блины теплыми в духовке. В маленькой миске перемешать муку, сахар, разрыхлитель и соль; отложить в сторону. В средней миске взбить молоко, масло и яйцо. Добавить сухие ингредиенты в молочную смесь, перемешать. В смеси должны оставаться небольшие комочки. Нагреть сковороду на среднем огне. Сложить лист бумаги пополам и смочить его маслом; натереть промасленной бумагой сковородку. Выкладывать по 2-3 столовые ложки теста для каждого блина на сковороду. Всего на сковородке будет помещаться по 2-3 панкейка. Жарить с одной стороны от 1 до 2 минут, пока на поверхности теста не появятся пузырьки. Аккуратно перевернуть тонкой лопаточкой и жарить еще 1-2 минуты. Переложить на противень; неплотно накрыть фольгой и держать в тепле в духовке. Пожарить оставшиеся панкейки. Всего должно получиться 12-15 штук. 9. Подавать блины теплыми с любыми добавками на свой вкус.

Сэндвич с салатом из тунца

Сэндвич с тунцом Фото: freepik.com

Это любимый сэндвич Марты Стюарт. Его можно есть на завтрак или взять с собой на пикник.

Ингредиенты:

340 г консервированного тунца в масле

2 тонко нарезанных стебля сельдерея

1 яблоко Гала или Макинтош, очищенное и нарезанное кубиками

3 ст.л. легкого майонеза

2 ст.л. измельченных листьев базилика

1 ст.л. лимонного сока

соль, перец по вкусу

8 ломтиков ржаного хлеба

Рецепт приготовления:

В средней миске соединить тунец, сельдерей, яблоко, майонез, базилик и лимонный сок; хорошо перемешать. Приправить солью и перцем. Намазать салат на 4 ломтика хлеба, накрыть сверху оставшимися 4 ломтиками хлеба. Подавать сэндвичи вместе с чаем или кофе.

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