Что приготовить на завтрак в пост: ТОП-5 рецептов

Великий пост в 2018 году пройдет с 19 февраля по 7 апреля. Постный завтрак не должен содержать продукты животного происхождения, то есть яйца, молоко, сыр, колбасу и сосиски. Что же в таком случае приготовить? Возьмите на заметку несколько рецептов из нашей подборки.

Запеченные яблоки в духовке

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

2 яблока

2-4 ч.л. меда

изюм

поджаренные грецкие орехи

ваниль, корица, мускатный орех

вода

Рецепт приготовления:

1. Яблоки помыть, срезать верхушки и аккуратно удалить сердцевину.

2. Положить фрукты в форму для запекания, налить в нее немного воды.

3. Наполнить яблоки нарезанными орехами, промытым изюмом, медом и пряностями. Отправить форму в духовку и запекать, пока фрукты не станут мягкими.

4. Подавать запеченные яблоки можно в сиропе, оставшемся после их приготовления.

Паштет из фасоли

Фото: S&W Beans

Ингредиенты:

200 г красной фасоли

150 г свежих грибов или 50 г сухих

1 репчатая луковица

2-3 зубчика чеснока

2 ст. ложки соевого соуса

2 ст. ложки оливкового масла

черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Фасоль замочить на полчаса в подсоленной воде, затем отварить до готовности. Отвар не выливать.

2. Луковицу почистить и нарезать мелкими кубиками.

3. Грибы при необходимости помыть, обсушить и мелко порубить. Разогреть на сковороде оливковое масло, обжарить на нем лук до золотистого цвета, а затем грибы – до тех пор, пока вода не выпарится полностью.

4. Выложить в сковороду отварную фасоль, добавить немного отвара, в котором она варилась, потушить ее с грибами и луком еще 10-15 минут.

5. Чеснок порубить мелко, выложить в сковороду, все перемешать и влить соевый соус.

6. Потушить в нем фасоль еще 2-3 минуты и переложить содержимое сковороды в измельчитель блендера.

7. Измельчить паштет до однородного состояния. Перед подачей его нужно охладить.

Постные оладьи на минеральной воде

Ингредиенты:

мука – 1.5 стакана (225 г)

разрыхлитель – 1 ч.л.

сода – 0.5 ч.л.

сахар – 1-2 ст.л.

минеральная вода – 1.5 стакана (375 мл)

растительное масло – 1 ст.л.

ванильный сахар – 0.5 ч.л.

Рецепт приготовления:

1. Смешать в миске муку, разрыхлитель, соду, сахар и ваниль. Сделать в центре лунку, влить воду и растительное масло. Перемешать.

2. Разогреть блинную сковороду, слегка смазанную маслом. Выложить тесто для оладий ложкой. Когда на его поверхности появятся пузырьки, перевернуть и обжарить оладьи с другой стороны.

3. Повторить с оставшимся тестом.

4. Подавать постные оладьи теплыми вместе с сахарной пудрой, вареньем, медом или арахисовым маслом.

Овсяная каша постная

Ингредиенты:

2 ст.л. овсяных хлопьев

2 ст.л. семян льна

2 ст.л. семян чиа

1 крупный банан

вода

орехи, ягоды и сухофрукты (по желанию)

Рецепт приготовления:

1. В миску сложить овсяные хлопья, семена льна и семена чиа. Залить все чистой водой, чтобы вода покрыла хлопья и семена на 1,5 см. Оставить кашу для набухания на несколько часов (желательно на ночь).

2. Добавить в миску нарезанный банан и взбить погружным блендером.

3. При необходимости добавить еще немного жидкости для получения желаемой консистенции.

4. Посыпать кашу орехами, ягодами или сухофруктами.

Тосты с авокадо и помидорами

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

4 куска постного хлеба

1 авокадо

1 помидор

лимонный сок

черный молотый перец

соль

Рецепт приготовления:

1. Хлеб поджарить в тостере. Мякоть авокадо размять вилкой и намазать получившуюся массу на хлеб, посолить, поперчить и полить лимонным соком.

2. Помидор вымыть и обсушить, нарезать тонкими кружочками. Выложить на слой авокадо, по желанию посыпать солью и молотым перцем.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд: