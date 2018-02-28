Что приготовить на завтрак в пост: ТОП-5 рецептов
Лучшие идеи постных блюд
Великий пост в 2018 году пройдет с 19 февраля по 7 апреля. Постный завтрак не должен содержать продукты животного происхождения, то есть яйца, молоко, сыр, колбасу и сосиски. Что же в таком случае приготовить? Возьмите на заметку несколько рецептов из нашей подборки.
Запеченные яблоки в духовке
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- 2 яблока
- 2-4 ч.л. меда
- изюм
- поджаренные грецкие орехи
- ваниль, корица, мускатный орех
- вода
Рецепт приготовления:
1. Яблоки помыть, срезать верхушки и аккуратно удалить сердцевину.
2. Положить фрукты в форму для запекания, налить в нее немного воды.
3. Наполнить яблоки нарезанными орехами, промытым изюмом, медом и пряностями. Отправить форму в духовку и запекать, пока фрукты не станут мягкими.
4. Подавать запеченные яблоки можно в сиропе, оставшемся после их приготовления.
Паштет из фасоли
Ингредиенты:
- 200 г красной фасоли
- 150 г свежих грибов или 50 г сухих
- 1 репчатая луковица
- 2-3 зубчика чеснока
- 2 ст. ложки соевого соуса
- 2 ст. ложки оливкового масла
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
1. Фасоль замочить на полчаса в подсоленной воде, затем отварить до готовности. Отвар не выливать.
2. Луковицу почистить и нарезать мелкими кубиками.
3. Грибы при необходимости помыть, обсушить и мелко порубить. Разогреть на сковороде оливковое масло, обжарить на нем лук до золотистого цвета, а затем грибы – до тех пор, пока вода не выпарится полностью.
4. Выложить в сковороду отварную фасоль, добавить немного отвара, в котором она варилась, потушить ее с грибами и луком еще 10-15 минут.
5. Чеснок порубить мелко, выложить в сковороду, все перемешать и влить соевый соус.
6. Потушить в нем фасоль еще 2-3 минуты и переложить содержимое сковороды в измельчитель блендера.
7. Измельчить паштет до однородного состояния. Перед подачей его нужно охладить.
Постные оладьи на минеральной воде
Ингредиенты:
- мука – 1.5 стакана (225 г)
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сода – 0.5 ч.л.
- сахар – 1-2 ст.л.
- минеральная вода – 1.5 стакана (375 мл)
- растительное масло – 1 ст.л.
- ванильный сахар – 0.5 ч.л.
Рецепт приготовления:
1. Смешать в миске муку, разрыхлитель, соду, сахар и ваниль. Сделать в центре лунку, влить воду и растительное масло. Перемешать.
2. Разогреть блинную сковороду, слегка смазанную маслом. Выложить тесто для оладий ложкой. Когда на его поверхности появятся пузырьки, перевернуть и обжарить оладьи с другой стороны.
3. Повторить с оставшимся тестом.
4. Подавать постные оладьи теплыми вместе с сахарной пудрой, вареньем, медом или арахисовым маслом.
Овсяная каша постная
Ингредиенты:
- 2 ст.л. овсяных хлопьев
- 2 ст.л. семян льна
- 2 ст.л. семян чиа
- 1 крупный банан
- вода
- орехи, ягоды и сухофрукты (по желанию)
Рецепт приготовления:
1. В миску сложить овсяные хлопья, семена льна и семена чиа. Залить все чистой водой, чтобы вода покрыла хлопья и семена на 1,5 см. Оставить кашу для набухания на несколько часов (желательно на ночь).
2. Добавить в миску нарезанный банан и взбить погружным блендером.
3. При необходимости добавить еще немного жидкости для получения желаемой консистенции.
4. Посыпать кашу орехами, ягодами или сухофруктами.
Тосты с авокадо и помидорами
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- 4 куска постного хлеба
- 1 авокадо
- 1 помидор
- лимонный сок
- черный молотый перец
- соль
Рецепт приготовления:
1. Хлеб поджарить в тостере. Мякоть авокадо размять вилкой и намазать получившуюся массу на хлеб, посолить, поперчить и полить лимонным соком.
2. Помидор вымыть и обсушить, нарезать тонкими кружочками. Выложить на слой авокадо, по желанию посыпать солью и молотым перцем.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.
Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд: