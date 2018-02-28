Что приготовить на завтрак в пост: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 09:00

Лучшие идеи постных блюд

Постный завтрак Фото: freepik.com
Постный завтрак Фото: freepik.com

Великий пост в 2018 году пройдет с 19 февраля по 7 апреля. Постный завтрак не должен содержать продукты животного происхождения, то есть яйца, молоко, сыр, колбасу и сосиски. Что же в таком случае приготовить? Возьмите на заметку несколько рецептов из нашей подборки.

Запеченные яблоки в духовке

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Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 2 яблока
  • 2-4 ч.л. меда
  • изюм
  • поджаренные грецкие орехи
  • ваниль, корица, мускатный орех
  • вода

Рецепт приготовления:

1. Яблоки помыть, срезать верхушки и аккуратно удалить сердцевину.

2. Положить фрукты в форму для запекания, налить в нее немного воды.

3. Наполнить яблоки нарезанными орехами, промытым изюмом, медом и пряностями. Отправить форму в духовку и запекать, пока фрукты не станут мягкими.

4. Подавать запеченные яблоки можно в сиропе, оставшемся после их приготовления.

Паштет из фасоли

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Фото: S&W Beans

Ингредиенты:

  • 200 г красной фасоли
  • 150 г свежих грибов или 50 г сухих
  • 1 репчатая луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 2 ст. ложки соевого соуса
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Фасоль замочить на полчаса в подсоленной воде, затем отварить до готовности. Отвар не выливать.

2. Луковицу почистить и нарезать мелкими кубиками.

3. Грибы при необходимости помыть, обсушить и мелко порубить. Разогреть на сковороде оливковое масло, обжарить на нем лук до золотистого цвета, а затем грибы – до тех пор, пока вода не выпарится полностью.

4. Выложить в сковороду отварную фасоль, добавить немного отвара, в котором она варилась, потушить ее с грибами и луком еще 10-15 минут.

5. Чеснок порубить мелко, выложить в сковороду, все перемешать и влить соевый соус.

6. Потушить в нем фасоль еще 2-3 минуты и переложить содержимое сковороды в измельчитель блендера.

7. Измельчить паштет до однородного состояния. Перед подачей его нужно охладить.

Постные оладьи на минеральной воде

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Ингредиенты:

  • мука – 1.5 стакана (225 г)
  • разрыхлитель – 1 ч.л. 
  • сода – 0.5 ч.л.
  • сахар – 1-2 ст.л.
  • минеральная вода – 1.5 стакана (375 мл) 
  • растительное масло – 1 ст.л. 
  • ванильный сахар – 0.5 ч.л.

Рецепт приготовления:

1. Смешать в миске муку, разрыхлитель, соду, сахар и ваниль. Сделать в центре лунку, влить воду и растительное масло. Перемешать.

2. Разогреть блинную сковороду, слегка смазанную маслом. Выложить тесто для оладий ложкой. Когда на его поверхности появятся пузырьки, перевернуть и обжарить оладьи с другой стороны.

3. Повторить с оставшимся тестом.

4. Подавать постные оладьи теплыми вместе с сахарной пудрой, вареньем, медом или арахисовым маслом.

Овсяная каша постная

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Ингредиенты:

  • 2 ст.л. овсяных хлопьев
  • 2 ст.л. семян льна
  • 2 ст.л. семян чиа
  • 1 крупный банан
  • вода
  • орехи, ягоды и сухофрукты (по желанию)

Рецепт приготовления:

1. В миску сложить овсяные хлопья, семена льна и семена чиа. Залить все чистой водой, чтобы вода покрыла хлопья и семена на 1,5 см. Оставить кашу для набухания на несколько часов (желательно на ночь).

2. Добавить в миску нарезанный банан и взбить погружным блендером.

3. При необходимости добавить еще немного жидкости для получения желаемой консистенции.

4. Посыпать кашу орехами, ягодами или сухофруктами.

Тосты с авокадо и помидорами

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Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 4 куска постного хлеба
  • 1 авокадо
  • 1 помидор
  • лимонный сок
  • черный молотый перец
  • соль

Рецепт приготовления:

1. Хлеб поджарить в тостере. Мякоть авокадо размять вилкой и намазать получившуюся массу на хлеб, посолить, поперчить и полить лимонным соком.

2. Помидор вымыть и обсушить, нарезать тонкими кружочками. Выложить на слой авокадо, по желанию посыпать солью и молотым перцем.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:
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Источник:

"Сегодня"

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