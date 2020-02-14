Что приготовить на завтрак в выходной: три оригинальные идеи

Рецепты завтраков выходного дня

Завтрак выходного дня Фото: freepik.com

Не знаете, какой завтрак приготовить на выходных? Мы поделимся с вам лучшими рецептами утренних блюд. В нашей подборке – яичный ролл с начинкой, творожная запеканка с черникой и японские хлопковые оладьи.

Смотрите видео, что едят на завтрак в разных странах мира:

Рулет из омлета с беконом, сыром и зеленью

Ролл из омлета Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 большое яйцо

2 ст.л. нарезанного укропа

2 ст.л. молока

2 ломтика бекона

2 ст.л. сливочного сыра или мягкого творога

1/2 пучка шпината

Способ приготовления:

Шпинат припустите на сковороде, пока он не станет мягким, отложите на тарелку. Бекон обжарьте на антипригарной сковороде без масла, переложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Взбейте яйцо с молоком и пожарьте тонкий омлет на той же сковороде, где жарился бекон. Переложите готовый омлет на лист пергамента. Сверху выложите сливочный сыр, ломтики бекона, шпинат. Сверните в виде рулета и подавайте.

Творожная запеканка с йогуртом и черникой

Творожная запеканка с ягодами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400 г творога

190 г обезжиренного йогурта

5 ст. л. сахара

3 ст. л. манной крупы

3 ст. л. муки

1 стакан черники (свежей или замороженной)

2 яйца

Сахарная пудра

1/2 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром с помощью миксера. Добавьте творог и йогурт. Продолжайте перемешивать до однородной консистенции. Постепенно добавьте манную крупу, муку, разрыхлитель и перемешайте ингредиенты ложкой. Положите чернику в эту смесь и снова перемешайте. Постелите на дно формы для выпечки пергаментную бумагу (или на дно чугунной сковороды). Перелейте тесто с черникой. Если вы используете силиконовую форму, смажьте ее сливочным маслом и посыпьте манной крупой. Выпекайте запеканку при температуре 180 °C в течение 30 минут. Готовую запеканку достаньте из духовки. Накройте форму большой тарелкой или блюдом и переверните. Пергаментную бумагу удалите.

Японские блинчики хоткейк

Японские панкейки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 яичных желтка

1 чайная ложка разрыхлителя

2 столовые ложки сахара

1 столовая ложка растительного масла

1 щепотка соли

1/2 чайной ложки ванильной эссенции

3 столовые ложки молока

1/2 чашки муки

1 столовая ложка сахара

2 яичных белка

Немного масла, чтобы смазать сковороду

Способ приготовления:

Сначала разделите яйца на желтки и белки, поместите в две большие миски. Добавьте к желткам молоко, сахар, щепотку соли, ванильную эссенцию и растительное масло, перемешайте. Затем просейте муку и разрыхлитель на яичную смесь, все хорошо перемешайте, пока масса не станет однородной, без крупных комочков, и отставьте в сторону. Теперь с помощью электрического миксера начните взбивать яичные белки на средней скорости. Примерно через две минуты, когда яичные белки начнут густеть, добавьте к ним столовую ложку сахара и взбивайте их на средней скорости еще две-три минуты или пока не образуются жесткие пики. Добавьте яичные белки в тесто для блинов в три приема и аккуратно перемешайте, следя за тем, чтобы не разрушить пузырьки воздуха. Разогрейте антипригарную сковороду на слабом огне и смажьте небольшим количеством масла. Сначала налейте две-три ложки жидкого теста, затем подождите две минуты и добавьте еще одну ложку. Теперь накройте крышкой и готовьте в течение пяти минут, пока центр блинчика не станет слегка дрожащим, затем с помощью лопатки осторожно переверните его. Накройте и готовьте еще пять минут на этой стороне. Таким же образом сделайте остальные блинчики.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить запеченный грейпфрутом и творогом. "Сегодня" также рассказывали, как сделать овсянку в банке на ночь.

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