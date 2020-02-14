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Что приготовить на завтрак в выходной: три оригинальные идеи

Рецепты завтраков выходного дня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Завтрак выходного дня
Завтрак выходного дня
Фото: freepik.com

Не знаете, какой завтрак приготовить на выходных? Мы поделимся с вам лучшими рецептами утренних блюд. В нашей подборке – яичный ролл с начинкой, творожная запеканка с черникой и японские хлопковые оладьи.

Смотрите видео, что едят на завтрак в разных странах мира:

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Рулет из омлета с беконом, сыром и зеленью

Ролл из омлета
Ролл из омлета
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 большое яйцо
  • 2 ст.л. нарезанного укропа
  • 2 ст.л. молока
  • 2 ломтика бекона
  • 2 ст.л. сливочного сыра или мягкого творога
  • 1/2 пучка шпината

Способ приготовления:

  1. Шпинат припустите на сковороде, пока он не станет мягким, отложите на тарелку.
  2. Бекон обжарьте на антипригарной сковороде без масла, переложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
  3. Взбейте яйцо с молоком и пожарьте тонкий омлет на той же сковороде, где жарился бекон.
  4. Переложите готовый омлет на лист пергамента. Сверху выложите сливочный сыр, ломтики бекона, шпинат. Сверните в виде рулета и подавайте.

Творожная запеканка с йогуртом и черникой

Творожная запеканка с ягодами
Творожная запеканка с ягодами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 400 г творога
  • 190 г обезжиренного йогурта
  • 5 ст. л. сахара
  • 3 ст. л. манной крупы
  • 3 ст. л. муки
  • 1 стакан черники (свежей или замороженной)
  • 2 яйца
  • Сахарная пудра
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с сахаром с помощью миксера.
  2. Добавьте творог и йогурт. Продолжайте перемешивать до однородной консистенции.
  3. Постепенно добавьте манную крупу, муку, разрыхлитель и перемешайте ингредиенты ложкой.
  4. Положите чернику в эту смесь и снова перемешайте.
  5. Постелите на дно формы для выпечки пергаментную бумагу (или на дно чугунной сковороды). Перелейте тесто с черникой. Если вы используете силиконовую форму, смажьте ее сливочным маслом и посыпьте манной крупой.
  6. Выпекайте запеканку при температуре 180 °C в течение 30 минут.
  7. Готовую запеканку достаньте из духовки. Накройте форму большой тарелкой или блюдом и переверните. Пергаментную бумагу удалите.

Японские блинчики хоткейк

Японские панкейки
Японские панкейки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 яичных желтка
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 2 столовые ложки сахара
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 1 щепотка соли
  • 1/2 чайной ложки ванильной эссенции
  • 3 столовые ложки молока
  • 1/2 чашки муки
  • 1 столовая ложка сахара
  • 2 яичных белка
  • Немного масла, чтобы смазать сковороду

Способ приготовления:

  1. Сначала разделите яйца на желтки и белки, поместите в две большие миски.
  2. Добавьте к желткам молоко, сахар, щепотку соли, ванильную эссенцию и растительное масло, перемешайте.
  3. Затем просейте муку и разрыхлитель на яичную смесь, все хорошо перемешайте, пока масса не станет однородной, без крупных комочков, и отставьте в сторону.
  4. Теперь с помощью электрического миксера начните взбивать яичные белки на средней скорости. Примерно через две минуты, когда яичные белки начнут густеть, добавьте к ним столовую ложку сахара и взбивайте их на средней скорости еще две-три минуты или пока не образуются жесткие пики.
  5. Добавьте яичные белки в тесто для блинов в три приема и аккуратно перемешайте, следя за тем, чтобы не разрушить пузырьки воздуха.
  6. Разогрейте антипригарную сковороду на слабом огне и смажьте небольшим количеством масла. Сначала налейте две-три ложки жидкого теста, затем подождите две минуты и добавьте еще одну ложку. Теперь накройте крышкой и готовьте в течение пяти минут, пока центр блинчика не станет слегка дрожащим, затем с помощью лопатки осторожно переверните его.
  7. Накройте и готовьте еще пять минут на этой стороне. Таким же образом сделайте остальные блинчики.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить запеченный грейпфрутом и творогом. "Сегодня" также рассказывали, как сделать овсянку в банке на ночь.

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Источник: Сегодня
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