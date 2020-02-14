Что приготовить на завтрак в выходной: три оригинальные идеи
Рецепты завтраков выходного дня
Не знаете, какой завтрак приготовить на выходных? Мы поделимся с вам лучшими рецептами утренних блюд. В нашей подборке – яичный ролл с начинкой, творожная запеканка с черникой и японские хлопковые оладьи.
Смотрите видео, что едят на завтрак в разных странах мира:
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Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 большое яйцо
- 2 ст.л. нарезанного укропа
- 2 ст.л. молока
- 2 ломтика бекона
- 2 ст.л. сливочного сыра или мягкого творога
- 1/2 пучка шпината
Способ приготовления:
- Шпинат припустите на сковороде, пока он не станет мягким, отложите на тарелку.
- Бекон обжарьте на антипригарной сковороде без масла, переложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Взбейте яйцо с молоком и пожарьте тонкий омлет на той же сковороде, где жарился бекон.
- Переложите готовый омлет на лист пергамента. Сверху выложите сливочный сыр, ломтики бекона, шпинат. Сверните в виде рулета и подавайте.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 190 г обезжиренного йогурта
- 5 ст. л. сахара
- 3 ст. л. манной крупы
- 3 ст. л. муки
- 1 стакан черники (свежей или замороженной)
- 2 яйца
- Сахарная пудра
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром с помощью миксера.
- Добавьте творог и йогурт. Продолжайте перемешивать до однородной консистенции.
- Постепенно добавьте манную крупу, муку, разрыхлитель и перемешайте ингредиенты ложкой.
- Положите чернику в эту смесь и снова перемешайте.
- Постелите на дно формы для выпечки пергаментную бумагу (или на дно чугунной сковороды). Перелейте тесто с черникой. Если вы используете силиконовую форму, смажьте ее сливочным маслом и посыпьте манной крупой.
- Выпекайте запеканку при температуре 180 °C в течение 30 минут.
- Готовую запеканку достаньте из духовки. Накройте форму большой тарелкой или блюдом и переверните. Пергаментную бумагу удалите.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 яичных желтка
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 2 столовые ложки сахара
- 1 столовая ложка растительного масла
- 1 щепотка соли
- 1/2 чайной ложки ванильной эссенции
- 3 столовые ложки молока
- 1/2 чашки муки
- 1 столовая ложка сахара
- 2 яичных белка
- Немного масла, чтобы смазать сковороду
Способ приготовления:
- Сначала разделите яйца на желтки и белки, поместите в две большие миски.
- Добавьте к желткам молоко, сахар, щепотку соли, ванильную эссенцию и растительное масло, перемешайте.
- Затем просейте муку и разрыхлитель на яичную смесь, все хорошо перемешайте, пока масса не станет однородной, без крупных комочков, и отставьте в сторону.
- Теперь с помощью электрического миксера начните взбивать яичные белки на средней скорости. Примерно через две минуты, когда яичные белки начнут густеть, добавьте к ним столовую ложку сахара и взбивайте их на средней скорости еще две-три минуты или пока не образуются жесткие пики.
- Добавьте яичные белки в тесто для блинов в три приема и аккуратно перемешайте, следя за тем, чтобы не разрушить пузырьки воздуха.
- Разогрейте антипригарную сковороду на слабом огне и смажьте небольшим количеством масла. Сначала налейте две-три ложки жидкого теста, затем подождите две минуты и добавьте еще одну ложку. Теперь накройте крышкой и готовьте в течение пяти минут, пока центр блинчика не станет слегка дрожащим, затем с помощью лопатки осторожно переверните его.
- Накройте и готовьте еще пять минут на этой стороне. Таким же образом сделайте остальные блинчики.
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Источник: Сегодня