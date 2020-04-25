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Что приготовить на завтрак вкусно и полезно: три рецепта для выходного дня

Лучшие рецепты завтраков выходного дня

Ирина Павлина
Сегодня, 07:04

Не знаете, какой завтрак приготовить на выходных? Мы поделимся с вам лучшими рецептами утренних блюд.

В нашей подборке – грейпфрут в микроволновке с творогом и орехами, смузи-боул из фруктов и полезная яблочная запеканка.

Грейпфрут в микроволновке с творогом

Грейпфрут с творогом
Грейпфрут с творогом
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 розовый грейпфрут
  • 100 г зернистого творога
  • Сливочное масло
  • Цедра лимона и лайма
  • Сахар
  • Фундук
  • Сахарная пудра

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Способ приготовления:

  1. Грейпфрут разрежьте пополам (поперек). Удалите видимые косточки.
  2. Выложите сверху на мякоть немного цедры лайма и лимона.
  3. Посыпьте сахаром, смажьте сливочным маслом и запеките в микроволновке в течение одной-двух минут.
  4. На готовый грейпфрут выложите зернистый творог, украсьте фундуком и посыпьте сахарной пудрой.

Смотрите видео, как приготовить заливной пирог на завтрак:

Смузи-боул с ягодами и бананом

Смузи-боул с ягодами
Смузи-боул с ягодами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

Для основы:

  • 1 чашка миндального молока
  • 1/2 замороженного банана
  • 1 чашка замороженного ягодного микса
  • 1 столовая ложка обезжиренного греческого йогурта (по желанию)

Для топпинга:

  • 1/3 чашки черники
  • 1/4 чашки малины
  • 2 столовые ложки мюсли
  • 1 чайная ложка тыквенных семечек
  • 1/4 чашки ежевики

Способ приготовления:

  1. Взбейте в блендере миндальное молоко, замороженный банан, замороженные ягоды и обезжиренный греческий йогурт до получения однородной массы.
  2. Вылейте смузи в маленькую миску и украсьте ягодами, мюсли и семечками.
  3. Подавайте смузи-боул сразу после приготовления.

Полезная яблочная запеканка

Запеканка из яблок в духовке
Запеканка из яблок в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 4 яблока
  • 4 ст.л хлопьев "Пять злаков"
  • 90 г сливочного масла
  • 4 куриных яйца
  • 5 ст.л сахарной пудры + для посыпки
  • 250 мл молока
  • 1/2 ч.л корицы

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, удалить сердцевину и нарезать мякоть тонкими ломтиками.
  2. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить яблоки и тушить около 10 минут.
  3. Измельчить хлопья в кофемолке или с помощью блендера. Пересыпать их в миску, добавить яйца, сахарную пудру, соль, корицу и тщательно перемешать с помощью венчика. Затем, не прекращая мешать, влить молоко.
  4. Жаропрочную форму смазать маслом, выложить тушеные яблоки и залить их тестом.
  5. Запекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 25-30 минут.
  6. Посыпать просеянной сахарной пудрой и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить необычные завтраки из яиц. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать овсянку в банке на ночь.

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Источник: Сегодня
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