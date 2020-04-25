Что приготовить на завтрак вкусно и полезно: три рецепта для выходного дня

Лучшие рецепты завтраков выходного дня

Не знаете, какой завтрак приготовить на выходных? Мы поделимся с вам лучшими рецептами утренних блюд.

В нашей подборке – грейпфрут в микроволновке с творогом и орехами, смузи-боул из фруктов и полезная яблочная запеканка.

Грейпфрут в микроволновке с творогом

Грейпфрут с творогом Фото: Pinterest

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 розовый грейпфрут

100 г зернистого творога

Сливочное масло

Цедра лимона и лайма

Сахар

Фундук

Сахарная пудра

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Способ приготовления:

Грейпфрут разрежьте пополам (поперек). Удалите видимые косточки. Выложите сверху на мякоть немного цедры лайма и лимона. Посыпьте сахаром, смажьте сливочным маслом и запеките в микроволновке в течение одной-двух минут. На готовый грейпфрут выложите зернистый творог, украсьте фундуком и посыпьте сахарной пудрой.

Смотрите видео, как приготовить заливной пирог на завтрак:

Смузи-боул с ягодами и бананом

Смузи-боул с ягодами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Для основы:

1 чашка миндального молока

1/2 замороженного банана

1 чашка замороженного ягодного микса

1 столовая ложка обезжиренного греческого йогурта (по желанию)

Для топпинга:

1/3 чашки черники

1/4 чашки малины

2 столовые ложки мюсли

1 чайная ложка тыквенных семечек

1/4 чашки ежевики

Способ приготовления:

Взбейте в блендере миндальное молоко, замороженный банан, замороженные ягоды и обезжиренный греческий йогурт до получения однородной массы. Вылейте смузи в маленькую миску и украсьте ягодами, мюсли и семечками. Подавайте смузи-боул сразу после приготовления.

Полезная яблочная запеканка

Запеканка из яблок в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

4 яблока

4 ст.л хлопьев "Пять злаков"

90 г сливочного масла

4 куриных яйца

5 ст.л сахарной пудры + для посыпки

250 мл молока

1/2 ч.л корицы

Способ приготовления:

Яблоки помыть, удалить сердцевину и нарезать мякоть тонкими ломтиками. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить яблоки и тушить около 10 минут. Измельчить хлопья в кофемолке или с помощью блендера. Пересыпать их в миску, добавить яйца, сахарную пудру, соль, корицу и тщательно перемешать с помощью венчика. Затем, не прекращая мешать, влить молоко. Жаропрочную форму смазать маслом, выложить тушеные яблоки и залить их тестом. Запекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 25-30 минут. Посыпать просеянной сахарной пудрой и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить необычные завтраки из яиц. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать овсянку в банке на ночь.

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