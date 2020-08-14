Что приготовить в Успенский пост: рецепты вкусных и необычных блюд
Успенский пост считается одним из самых строгих
Успенский пост-2020 пройдет с 14 по 28 августа. В течение этого периода православным христианам нельзя есть мясо, птицу, яйца, рыбу и молочные продукты. Разрешены овощи, фрукты, ягоды, крупы, бобовые, морепродукты, грибы. В день Преображения Господня, который отмечается 19 августа, можно употреблять рыбу и вино.
Постные рецепты не должны быть скучным и однообразным. Сервировка в Успенский пост не исключает и умеренное украшение блюд, ведь даже богослужение в это время может быть украшено. К тому же в пост случаются праздники, к примеру, дни рождения. Церковь только приветствует творческий и вдохновенный подход к кулинарии в эти дни.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1,5 л воды
- 0,5 кг цветной капусты
- 1 корень петрушки
- 1 морковь
- 1 луковица
- 3 ст.л растительного масла
- 300 г креветок
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Способ приготовления:
- На дно кастрюли налейте небольшое количество растительного масла и поджарьте на нем мелко порезанные лук и морковь.
- Добавьте нарезанный кружочками корень петрушки. Залейте овощи водой и варите 15 минут.
- Положите в овощной бульон разделенную на соцветия капусту.
- Отваренные овощи измельчите в блендере.
- Полученную массу разведите бульоном до консистенции пюре.
- Отваренные и очищенные креветки положите в тарелку с супом вместе с измельченной зеленью. Можно добавить чесночные гренки.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2/3 чашки очень мелко нарезанных грибов
- 1/3 чашки нарезанных пластинками грибов – для подачи
- 1 средняя луковица, разрезанная пополам и мелко порубленная
- Щепотка соли
- 2-3 ст.л. растительного масла – для жарки
Смотрите видео о правилах Успенского поста:
Для теста:
- 2 полные чашки муки
- 3 ст.л. растительного масла
- Щепотка соли
- 2/3 чашки крутого кипятка
Способ приготовления:
- Грибы обжарить с луком и солью на растительном масле до золотистого цвета, в разных сковородах или по очереди.
- Муку смешать с солью, добавить растительное масло и грибы с луком. Хорошо перемешать.
- Заварить крутым кипятком, быстро перемешать ложкой.
- Вскипятить в кастрюле воду с лавровым листом, немного посолить.
- Тесто скатать в колбаски диаметром около 2-3 см, порезать брусочками.
- Партиями приготовить вареники. Опускать по одному кусочку теста в кипящую воду, после всплытия варить на среднем огне в течение минуты.
- Достать ленивые вареники шумовкой и переложить в миску. Подавать вместе с жареными грибами с луком.
Полезный совет
Блюдо можно украсить зеленью и посыпать веганским пармезаном, а также дополнить соевой сметаной.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- 1-2 помидора
- 1/2 банки консервированной кукурузы
- 2 ст.л. измельченного зеленого лука
Для заправки:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. сока лайма или лимона
- 1/3 ч.л. копченой соли
- 1/3 ч.л. сушеного чеснока
- 1/3 ч.л. смеси молотых перцев
Способ приготовления:
- Авокадо помойте, удалите кожицу и косточку. Нарежьте мякоть кубиками.
- Помидор помойте и нарежьте небольшими кусочками.
- Достаньте кукурузу из банки, зеленый лук мелко порубите.
- Соедините авокадо, помидор, зелень и кукурузу в миске.
- Смешайте все ингредиенты для заправки и полейте салат.
Полезный совет
Вместо кукурузы можно добавить сладкий перец, а вместо зеленого лука – петрушку или укроп.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 стакана соленых грибов
- 500 г свежей или квашеной капусты
- 2 луковицы
- 4 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. пшеничной муки
Способ приготовления:
- Грибы нарезать соломкой и обжарить с луком на сковороде. Подсыпать муки и еще немного обжарить, помешивая лопаткой.
- Капусту припустить до мягкости, отжать.
- Солянку выложить на сковородку без ручки: слой капусты, слой грибов и сверху опять капуста. Подлить на сковородку немного рассола или воды.
- Запекать в духовке при 180 °С около получаса.
- Готовое блюдо должно получиться сочным, но без излишков бульона в нижнем слое.
- Подавайте солянку из капусты вместе с ржаным хлебом.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 150 г баклажана
- 100 г моркови
- 80 г лука
- 100 г помидоров
- 50 г растительного масла
- 30 г грецких орехов
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Все овощи помыть, почистить, нарезать небольшими кубиками.
- После чего обжарить все сразу на растительном масле до готовности.
- Выложить получившуюся баклажанную икру на тарелку, посолить и поперчить, а также посыпать сверху измельченным грецким орехом.
- Подавать вместе с хлебом. Закуску можно украсить зеленью петрушки или базилика.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 стакан сахара
- 1 стакан воды
- 2 ст.л. меда
- 1 ч.л. соды
- 0, 5 ч.л. лимонного сока
- 2 ст.л. какао или растворимого кофе
- Корица – на кончике ложки
- Кардамон – на кончике ложки
- 0, 5 стакана изюма
- 0,5 стакана орехов
- 0, 5 ст. растительного масла
- 2 ст.л. масла для смазывания формы
Способ приготовления:
- В миску высыпьте сахар, налейте воду и растительное масло, положите мед и держите на огне до полного растворения сахара и меда.
- В остывшую до 30-40 ºС смесь всыпьте соду, гашенную лимонным соком, какао (кофе) и пряности. Тщательно перемешайте тесто, чтобы не осталось комков.
- Добавьте орехи, изюм и муку. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану. Выпекайте в форме, смазанной маслом и посыпанной мукой, при 180 ºС.
- Остывшую коврижку можно разрезать вдоль и прослоить джемом, а сверху покрыть глазурью. Глазурь готовится так: смешайте 150 г сахарной пудры с 2 ст. ложками порошка какао, 3 ст.л. горячей воды и 2 ст.л. мягкого комнатной температуры растительного маргарина.
Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет, а также рецептом постного супа-солянки с квашеной капустой.
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