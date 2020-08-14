Что приготовить в Успенский пост: рецепты вкусных и необычных блюд

Успенский пост считается одним из самых строгих

Успенский пост-2020 пройдет с 14 по 28 августа. В течение этого периода православным христианам нельзя есть мясо, птицу, яйца, рыбу и молочные продукты. Разрешены овощи, фрукты, ягоды, крупы, бобовые, морепродукты, грибы. В день Преображения Господня, который отмечается 19 августа, можно употреблять рыбу и вино.

Постные рецепты не должны быть скучным и однообразным. Сервировка в Успенский пост не исключает и умеренное украшение блюд, ведь даже богослужение в это время может быть украшено. К тому же в пост случаются праздники, к примеру, дни рождения. Церковь только приветствует творческий и вдохновенный подход к кулинарии в эти дни.

Суп-пюре из цветной капусты с креветками

Суп-пюре из цветной капусты с креветками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1,5 л воды

0,5 кг цветной капусты

1 корень петрушки

1 морковь

1 луковица

3 ст.л растительного масла

300 г креветок

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Способ приготовления:

На дно кастрюли налейте небольшое количество растительного масла и поджарьте на нем мелко порезанные лук и морковь. Добавьте нарезанный кружочками корень петрушки. Залейте овощи водой и варите 15 минут. Положите в овощной бульон разделенную на соцветия капусту. Отваренные овощи измельчите в блендере. Полученную массу разведите бульоном до консистенции пюре. Отваренные и очищенные креветки положите в тарелку с супом вместе с измельченной зеленью. Можно добавить чесночные гренки.

Постные ленивые вареники с грибами

Ленивые вареники постные Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2/3 чашки очень мелко нарезанных грибов

1/3 чашки нарезанных пластинками грибов – для подачи

1 средняя луковица, разрезанная пополам и мелко порубленная

Щепотка соли

2-3 ст.л. растительного масла – для жарки

Смотрите видео о правилах Успенского поста:

Для теста:

2 полные чашки муки

3 ст.л. растительного масла

Щепотка соли

2/3 чашки крутого кипятка

Способ приготовления:

Грибы обжарить с луком и солью на растительном масле до золотистого цвета, в разных сковородах или по очереди. Муку смешать с солью, добавить растительное масло и грибы с луком. Хорошо перемешать. Заварить крутым кипятком, быстро перемешать ложкой. Вскипятить в кастрюле воду с лавровым листом, немного посолить. Тесто скатать в колбаски диаметром около 2-3 см, порезать брусочками. Партиями приготовить вареники. Опускать по одному кусочку теста в кипящую воду, после всплытия варить на среднем огне в течение минуты. Достать ленивые вареники шумовкой и переложить в миску. Подавать вместе с жареными грибами с луком.

Полезный совет

Блюдо можно украсить зеленью и посыпать веганским пармезаном, а также дополнить соевой сметаной.

Постный салат из авокадо, помидоров и кукурузы

Салат из авокадо и помидоров Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 авокадо

1-2 помидора

1/2 банки консервированной кукурузы

2 ст.л. измельченного зеленого лука

Для заправки:

2 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. сока лайма или лимона

1/3 ч.л. копченой соли

1/3 ч.л. сушеного чеснока

1/3 ч.л. смеси молотых перцев

Способ приготовления:

Авокадо помойте, удалите кожицу и косточку. Нарежьте мякоть кубиками. Помидор помойте и нарежьте небольшими кусочками. Достаньте кукурузу из банки, зеленый лук мелко порубите. Соедините авокадо, помидор, зелень и кукурузу в миске. Смешайте все ингредиенты для заправки и полейте салат.

Полезный совет

Вместо кукурузы можно добавить сладкий перец, а вместо зеленого лука – петрушку или укроп.

Постная грибная солянка в духовке

Солянка из капусты с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 стакана соленых грибов

500 г свежей или квашеной капусты

2 луковицы

4 ст.л. растительного масла

1 ст.л. пшеничной муки

Способ приготовления:

Грибы нарезать соломкой и обжарить с луком на сковороде. Подсыпать муки и еще немного обжарить, помешивая лопаткой. Капусту припустить до мягкости, отжать. Солянку выложить на сковородку без ручки: слой капусты, слой грибов и сверху опять капуста. Подлить на сковородку немного рассола или воды. Запекать в духовке при 180 °С около получаса. Готовое блюдо должно получиться сочным, но без излишков бульона в нижнем слое. Подавайте солянку из капусты вместе с ржаным хлебом.

Баклажанная икра с орехами

Баклажанная икра Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

150 г баклажана

100 г моркови

80 г лука

100 г помидоров

50 г растительного масла

30 г грецких орехов

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Все овощи помыть, почистить, нарезать небольшими кубиками. После чего обжарить все сразу на растительном масле до готовности. Выложить получившуюся баклажанную икру на тарелку, посолить и поперчить, а также посыпать сверху измельченным грецким орехом. Подавать вместе с хлебом. Закуску можно украсить зеленью петрушки или базилика.

Постная коврижка

Коврижка с медом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 стакан сахара

1 стакан воды

2 ст.л. меда

1 ч.л. соды

0, 5 ч.л. лимонного сока

2 ст.л. какао или растворимого кофе

Корица – на кончике ложки

Кардамон – на кончике ложки

0, 5 стакана изюма

0,5 стакана орехов

0, 5 ст. растительного масла

2 ст.л. масла для смазывания формы

Способ приготовления:

В миску высыпьте сахар, налейте воду и растительное масло, положите мед и держите на огне до полного растворения сахара и меда. В остывшую до 30-40 ºС смесь всыпьте соду, гашенную лимонным соком, какао (кофе) и пряности. Тщательно перемешайте тесто, чтобы не осталось комков. Добавьте орехи, изюм и муку. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану. Выпекайте в форме, смазанной маслом и посыпанной мукой, при 180 ºС. Остывшую коврижку можно разрезать вдоль и прослоить джемом, а сверху покрыть глазурью. Глазурь готовится так: смешайте 150 г сахарной пудры с 2 ст. ложками порошка какао, 3 ст.л. горячей воды и 2 ст.л. мягкого комнатной температуры растительного маргарина.

Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет, а также рецептом постного супа-солянки с квашеной капустой.

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