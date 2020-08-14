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Что приготовить в Успенский пост: рецепты вкусных и необычных блюд

Сегодня, 08:47

Успенский пост считается одним из самых строгих

Успенский пост-2020 пройдет с 14 по 28 августа. В течение этого периода православным христианам нельзя есть мясо, птицу, яйца, рыбу и молочные продукты. Разрешены овощи, фрукты, ягоды, крупы, бобовые, морепродукты, грибы. В день Преображения Господня, который отмечается 19 августа, можно употреблять рыбу и вино.

Постные рецепты не должны быть скучным и однообразным. Сервировка в Успенский пост не исключает и умеренное украшение блюд, ведь даже богослужение в это время может быть украшено. К тому же в пост случаются праздники, к примеру, дни рождения. Церковь только приветствует творческий и вдохновенный подход к кулинарии в эти дни.

Суп-пюре из цветной капусты с креветками

Суп-пюре из цветной капусты с креветками
Суп-пюре из цветной капусты с креветками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1,5 л воды
  • 0,5 кг цветной капусты
  • 1 корень петрушки
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 3 ст.л растительного масла
  • 300 г креветок

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Способ приготовления:

  1. На дно кастрюли налейте небольшое количество растительного масла и поджарьте на нем мелко порезанные лук и морковь.
  2. Добавьте нарезанный кружочками корень петрушки. Залейте овощи водой и варите 15 минут.
  3. Положите в овощной бульон разделенную на соцветия капусту.
  4. Отваренные овощи измельчите в блендере.
  5. Полученную массу разведите бульоном до консистенции пюре.
  6. Отваренные и очищенные креветки положите в тарелку с супом вместе с измельченной зеленью. Можно добавить чесночные гренки.

Постные ленивые вареники с грибами

Ленивые вареники постные
Ленивые вареники постные
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2/3 чашки очень мелко нарезанных грибов
  • 1/3 чашки нарезанных пластинками грибов – для подачи
  • 1 средняя луковица, разрезанная пополам и мелко порубленная
  • Щепотка соли
  • 2-3 ст.л. растительного масла – для жарки

Смотрите видео о правилах Успенского поста:

Для теста:

  • 2 полные чашки муки
  • 3 ст.л. растительного масла
  • Щепотка соли
  • 2/3 чашки крутого кипятка

Способ приготовления:

  1. Грибы обжарить с луком и солью на растительном масле до золотистого цвета, в разных сковородах или по очереди.
  2. Муку смешать с солью, добавить растительное масло и грибы с луком. Хорошо перемешать.
  3. Заварить крутым кипятком, быстро перемешать ложкой.
  4. Вскипятить в кастрюле воду с лавровым листом, немного посолить.
  5. Тесто скатать в колбаски диаметром около 2-3 см, порезать брусочками.
  6. Партиями приготовить вареники. Опускать по одному кусочку теста в кипящую воду, после всплытия варить на среднем огне в течение минуты.
  7. Достать ленивые вареники шумовкой и переложить в миску. Подавать вместе с жареными грибами с луком.

Полезный совет

Блюдо можно украсить зеленью и посыпать веганским пармезаном, а также дополнить соевой сметаной.

Постный салат из авокадо, помидоров и кукурузы

Салат из авокадо и помидоров
Салат из авокадо и помидоров
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 авокадо
  • 1-2 помидора
  • 1/2 банки консервированной кукурузы
  • 2 ст.л. измельченного зеленого лука

Для заправки:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. сока лайма или лимона
  • 1/3 ч.л. копченой соли
  • 1/3 ч.л. сушеного чеснока
  • 1/3 ч.л. смеси молотых перцев

Способ приготовления:

  1. Авокадо помойте, удалите кожицу и косточку. Нарежьте мякоть кубиками.
  2. Помидор помойте и нарежьте небольшими кусочками.
  3. Достаньте кукурузу из банки, зеленый лук мелко порубите.
  4. Соедините авокадо, помидор, зелень и кукурузу в миске.
  5. Смешайте все ингредиенты для заправки и полейте салат.

Полезный совет

Вместо кукурузы можно добавить сладкий перец, а вместо зеленого лука – петрушку или укроп.

Постная грибная солянка в духовке

Солянка из капусты с грибами
Солянка из капусты с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 стакана соленых грибов
  • 500 г свежей или квашеной капусты
  • 2 луковицы
  • 4 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. пшеничной муки

Способ приготовления:

  1. Грибы нарезать соломкой и обжарить с луком на сковороде. Подсыпать муки и еще немного обжарить, помешивая лопаткой.
  2. Капусту припустить до мягкости, отжать.
  3. Солянку выложить на сковородку без ручки: слой капусты, слой грибов и сверху опять капуста. Подлить на сковородку немного рассола или воды.
  4. Запекать в духовке при 180 °С около получаса.
  5. Готовое блюдо должно получиться сочным, но без излишков бульона в нижнем слое.
  6. Подавайте солянку из капусты вместе с ржаным хлебом.

Баклажанная икра с орехами

Баклажанная икра
Баклажанная икра
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 150 г баклажана
  • 100 г моркови
  • 80 г лука
  • 100 г помидоров
  • 50 г растительного масла
  • 30 г грецких орехов
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Все овощи помыть, почистить, нарезать небольшими кубиками.
  2. После чего обжарить все сразу на растительном масле до готовности.
  3. Выложить получившуюся баклажанную икру на тарелку, посолить и поперчить, а также посыпать сверху измельченным грецким орехом.
  4. Подавать вместе с хлебом. Закуску можно украсить зеленью петрушки или базилика.

Постная коврижка

Коврижка с медом
Коврижка с медом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан воды
  • 2 ст.л. меда
  • 1 ч.л. соды
  • 0, 5 ч.л. лимонного сока
  • 2 ст.л. какао или растворимого кофе
  • Корица – на кончике ложки
  • Кардамон – на кончике ложки
  • 0, 5 стакана изюма
  • 0,5 стакана орехов
  • 0, 5 ст. растительного масла
  • 2 ст.л. масла для смазывания формы

Способ приготовления:

  1. В миску высыпьте сахар, налейте воду и растительное масло, положите мед и держите на огне до полного растворения сахара и меда.
  2. В остывшую до 30-40 ºС смесь всыпьте соду, гашенную лимонным соком, какао (кофе) и пряности. Тщательно перемешайте тесто, чтобы не осталось комков.
  3. Добавьте орехи, изюм и муку. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану. Выпекайте в форме, смазанной маслом и посыпанной мукой, при 180 ºС.
  4. Остывшую коврижку можно разрезать вдоль и прослоить джемом, а сверху покрыть глазурью. Глазурь готовится так: смешайте 150 г сахарной пудры с 2 ст. ложками порошка какао, 3 ст.л. горячей воды и 2 ст.л. мягкого комнатной температуры растительного маргарина.

Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет, а также рецептом постного супа-солянки с квашеной капустой.

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Источник: Сегодня
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