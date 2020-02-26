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Что съесть на ужин легкое: рецепты вкусных салатов без майонеза

Рецепты салатов для похудения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:59

Не знаете, что приготовить на ужин, чтобы похудеть? Лучший вариант – диетические салаты без майонеза. Их основой могут быть овощи, куриное филе, консервированный тунец, запеченная или вареная рыба. В качестве заправки идеально подойдет оливковое масло, а также йогурт или не слишком жирная сметана.

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Мы предлагаем вам три идеи салатов для похудения – с курицей и соевым соусом, с тунцом и консервированной фасолью, с овощами и яблоком. Последний могут есть веганы или вегетарианцы.

Салат с курицей и соевым соусом

Куриный салат с соевым соусом
Куриный салат с соевым соусом
Фото: Getty Images

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 1 помидор
  • 1 огурец
  • 200 г куриной грудки
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 100 г листьев салата
  • 1 зубчик чеснока
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Чтобы приготовить легкий диетический салат на ужин, нарежьте мясо небольшими кусочками. Замаринуйте его в соевом соусе и чеснока на 20 минут. Затем обжарьте в масле до золотистой корочки.
  2. Помойте листья салата, порвите его руками. Пересыпьте в глубокую миску.
  3. Нарежьте огурец и помидор и пересыпьте в емкость для салата.
  4. Заправьте все маслом, солью и перцем.

Смотрите видео, как приготовить вкусный салат из пасты:

Салат с консервированным тунцом и фасолью

Салат из тунца и фасоли с овощами
Салат из тунца и фасоли с овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 2 огурца
  • 4 помидора
  • 250 г консервированной фасоли
  • 200 г консервированного тунца
  • 1 синяя луковица
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец, итальянские травы по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте овощи. Нарежьте огурцы и помидоры небольшими кусочками.
  2. Слейте жидкость из консервированной фасоли. Перенесите ее в глубокую салатницу. Сверху выложите огурцы и помидоры для овощного салата с тунцом. Филе тунца поломайте обычной вилкой и перенесите в салатницу.
  3. Украсьте все кольцами синего лука.
  4. Заправьте салат маслом, соком лимона, солью и специями.

Овощной салат с яблоком

Овощной салат з яблоком
Овощной салат з яблоком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 яблоко
  • 0,5 головки капусты
  • 100 г консервированной кукурузы
  • 1 морковь
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите яблоко, вырежьте сердцевину и натрите или нарежьте.
  2. Нашинкуйте капусту. Нарежьте морковь. Смешайте с консервированной кукурузой и яблоком.
  3. Заправьте вкусный легкий салат на ужин перцем, солью и соком лимона.

Напомним, ранее мы делились рецептами диетических салатов из курицы. "Сегодня" также писали, что приготовить на ужин из рыбы.

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Источник: Сегодня
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