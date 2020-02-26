Что съесть на ужин легкое: рецепты вкусных салатов без майонеза
Рецепты салатов для похудения
Не знаете, что приготовить на ужин, чтобы похудеть? Лучший вариант – диетические салаты без майонеза. Их основой могут быть овощи, куриное филе, консервированный тунец, запеченная или вареная рыба. В качестве заправки идеально подойдет оливковое масло, а также йогурт или не слишком жирная сметана.
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Мы предлагаем вам три идеи салатов для похудения – с курицей и соевым соусом, с тунцом и консервированной фасолью, с овощами и яблоком. Последний могут есть веганы или вегетарианцы.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 1 помидор
- 1 огурец
- 200 г куриной грудки
- 1 ст. л. соевого соуса
- 100 г листьев салата
- 1 зубчик чеснока
- Оливковое масло – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Чтобы приготовить легкий диетический салат на ужин, нарежьте мясо небольшими кусочками. Замаринуйте его в соевом соусе и чеснока на 20 минут. Затем обжарьте в масле до золотистой корочки.
- Помойте листья салата, порвите его руками. Пересыпьте в глубокую миску.
- Нарежьте огурец и помидор и пересыпьте в емкость для салата.
- Заправьте все маслом, солью и перцем.
Смотрите видео, как приготовить вкусный салат из пасты:
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 2 огурца
- 4 помидора
- 250 г консервированной фасоли
- 200 г консервированного тунца
- 1 синяя луковица
- 2 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец, итальянские травы по вкусу
Способ приготовления:
- Помойте овощи. Нарежьте огурцы и помидоры небольшими кусочками.
- Слейте жидкость из консервированной фасоли. Перенесите ее в глубокую салатницу. Сверху выложите огурцы и помидоры для овощного салата с тунцом. Филе тунца поломайте обычной вилкой и перенесите в салатницу.
- Украсьте все кольцами синего лука.
- Заправьте салат маслом, соком лимона, солью и специями.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 яблоко
- 0,5 головки капусты
- 100 г консервированной кукурузы
- 1 морковь
- 1 ст. л. лимонного сока
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите яблоко, вырежьте сердцевину и натрите или нарежьте.
- Нашинкуйте капусту. Нарежьте морковь. Смешайте с консервированной кукурузой и яблоком.
- Заправьте вкусный легкий салат на ужин перцем, солью и соком лимона.
Напомним, ранее мы делились рецептами диетических салатов из курицы. "Сегодня" также писали, что приготовить на ужин из рыбы.
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