Что съесть на ужин легкое: рецепты вкусных салатов без майонеза

Рецепты салатов для похудения

Не знаете, что приготовить на ужин, чтобы похудеть? Лучший вариант – диетические салаты без майонеза. Их основой могут быть овощи, куриное филе, консервированный тунец, запеченная или вареная рыба. В качестве заправки идеально подойдет оливковое масло, а также йогурт или не слишком жирная сметана.

Мы предлагаем вам три идеи салатов для похудения – с курицей и соевым соусом, с тунцом и консервированной фасолью, с овощами и яблоком. Последний могут есть веганы или вегетарианцы.

Салат с курицей и соевым соусом

Куриный салат с соевым соусом Фото: Getty Images

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

1 помидор

1 огурец

200 г куриной грудки

1 ст. л. соевого соуса

100 г листьев салата

1 зубчик чеснока

Оливковое масло – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Чтобы приготовить легкий диетический салат на ужин, нарежьте мясо небольшими кусочками. Замаринуйте его в соевом соусе и чеснока на 20 минут. Затем обжарьте в масле до золотистой корочки. Помойте листья салата, порвите его руками. Пересыпьте в глубокую миску. Нарежьте огурец и помидор и пересыпьте в емкость для салата. Заправьте все маслом, солью и перцем.

Смотрите видео, как приготовить вкусный салат из пасты:

Салат с консервированным тунцом и фасолью

Салат из тунца и фасоли с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

2 огурца

4 помидора

250 г консервированной фасоли

200 г консервированного тунца

1 синяя луковица

2 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. оливкового масла

Соль, перец, итальянские травы по вкусу

Способ приготовления:

Помойте овощи. Нарежьте огурцы и помидоры небольшими кусочками. Слейте жидкость из консервированной фасоли. Перенесите ее в глубокую салатницу. Сверху выложите огурцы и помидоры для овощного салата с тунцом. Филе тунца поломайте обычной вилкой и перенесите в салатницу. Украсьте все кольцами синего лука. Заправьте салат маслом, соком лимона, солью и специями.

Овощной салат с яблоком

Овощной салат з яблоком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 яблоко

0,5 головки капусты

100 г консервированной кукурузы

1 морковь

1 ст. л. лимонного сока

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите яблоко, вырежьте сердцевину и натрите или нарежьте. Нашинкуйте капусту. Нарежьте морковь. Смешайте с консервированной кукурузой и яблоком. Заправьте вкусный легкий салат на ужин перцем, солью и соком лимона.

Напомним, ранее мы делились рецептами диетических салатов из курицы. "Сегодня" также писали, что приготовить на ужин из рыбы.

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