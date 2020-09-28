Что такое гранола и как ее едят

Гранола – хорошая замена привычным кашам на завтрак

Гранола – это больше, чем просто хлопья для завтрака. Богатая клетчаткой, она уменьшает содержание холестерина в крови и улучшает обмен веществ.

Гранола отличается от мюсли тем, что злаки для ее приготовления предварительно запекают в духовке с медом, орехами и сухофруктами. В качестве основы чаще всего используют овсянку, киноа или гречку.

Гранола – отличная альтернатива привычной каше Фото: Depositphotos

В домашнюю гранолу можно добавить много полезных ингредиентов, таких как:

Сухофрукты

Орехи

Семечки

Ростки пшеницы

Овес

Цельные зерна

Мед

Свежие фрукты

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Обычно гранолу подают на завтрак вместе с йогуртом, кефиром, молоком или соком. Но у нас есть для вас еще несколько оригинальных идей.

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Домашнюю гранолу чаще всего подают с йогуртом

Добавьте гранолу в парфе. Смешайте гранолу с йогуртом, фруктами и ягодами. Подавайте на завтрак или на десерт. Используйте в качестве начинки для печеного яблока. Добавьте гранолу в кексы или маффины. Запеките гранолу в хлебе. Сделайте батончики из гранолы. Для этого смешайте гранолу, мед, арахисовое масло и шоколад. Обваляйте бананы в граноле и заморозьте. Посыпьте гранолой фруктовый салат. Добавьте немного гранолы в овсяную кашу. Используйте гранолу для приготовления смузи. Залейте гранолу теплым молоком и дайте немного настояться. Используйте вместо панировочных сухарей для начинки штруделя. Измельчите гранолу и обваляйте в ней кусочки курицы перед жаркой, чтобы получить хрустящую корочку. Ешьте гранолу вместе с различными орехами и семенами в качестве добавок. Используйте семечки, миндаль, изюм, орехи пекан, M&M’s, кешью, курагу, сушеные яблоки, цукаты из ананаса.

Кроме вышеперечисленного, гранола – отличный подарок друзьям, коллегам и соседям. Просто насыпьте ее в декоративный целлофановый пакет и перевяжите лентой.

Смотрите видео, как выбрать идеальные овсяные хлопья:

Напомним, ранее мы делились рецептом завтрака с гранолой от Кортни Кардашьян.

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