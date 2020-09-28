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Что такое гранола и как ее едят

Сегодня, 12:47

Гранола – хорошая замена привычным кашам на завтрак

Гранола – это больше, чем просто хлопья для завтрака. Богатая клетчаткой, она уменьшает содержание холестерина в крови и улучшает обмен веществ.

Гранола отличается от мюсли тем, что злаки для ее приготовления предварительно запекают в духовке с медом, орехами и сухофруктами. В качестве основы чаще всего используют овсянку, киноа или гречку.

Гранола – отличная альтернатива привычной каше
Гранола – отличная альтернатива привычной каше
Фото: Depositphotos

В домашнюю гранолу можно добавить много полезных ингредиентов, таких как:

  • Сухофрукты
  • Орехи
  • Семечки
  • Ростки пшеницы
  • Овес
  • Цельные зерна
  • Мед
  • Свежие фрукты

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Обычно гранолу подают на завтрак вместе с йогуртом, кефиром, молоком или соком. Но у нас есть для вас еще несколько оригинальных идей.

14 способов использования гранолы

Домашнюю гранолу чаще всего подают с йогуртом
Домашнюю гранолу чаще всего подают с йогуртом

  1. Добавьте гранолу в парфе.
  2. Смешайте гранолу с йогуртом, фруктами и ягодами. Подавайте на завтрак или на десерт.
  3. Используйте в качестве начинки для печеного яблока.
  4. Добавьте гранолу в кексы или маффины.
  5. Запеките гранолу в хлебе.
  6. Сделайте батончики из гранолы. Для этого смешайте гранолу, мед, арахисовое масло и шоколад.
  7. Обваляйте бананы в граноле и заморозьте.
  8. Посыпьте гранолой фруктовый салат.
  9. Добавьте немного гранолы в овсяную кашу.
  10. Используйте гранолу для приготовления смузи.
  11. Залейте гранолу теплым молоком и дайте немного настояться.
  12. Используйте вместо панировочных сухарей для начинки штруделя.
  13. Измельчите гранолу и обваляйте в ней кусочки курицы перед жаркой, чтобы получить хрустящую корочку.
  14. Ешьте гранолу вместе с различными орехами и семенами в качестве добавок. Используйте семечки, миндаль, изюм, орехи пекан, M&M’s, кешью, курагу, сушеные яблоки, цукаты из ананаса.

Кроме вышеперечисленного, гранола – отличный подарок друзьям, коллегам и соседям. Просто насыпьте ее в декоративный целлофановый пакет и перевяжите лентой.

Смотрите видео, как выбрать идеальные овсяные хлопья:

Напомним, ранее мы делились рецептом завтрака с гранолой от Кортни Кардашьян.

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