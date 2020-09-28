Что такое гранола и как ее едят
Гранола – хорошая замена привычным кашам на завтрак
Гранола – это больше, чем просто хлопья для завтрака. Богатая клетчаткой, она уменьшает содержание холестерина в крови и улучшает обмен веществ.
Гранола отличается от мюсли тем, что злаки для ее приготовления предварительно запекают в духовке с медом, орехами и сухофруктами. В качестве основы чаще всего используют овсянку, киноа или гречку.
В домашнюю гранолу можно добавить много полезных ингредиентов, таких как:
- Сухофрукты
- Орехи
- Семечки
- Ростки пшеницы
- Овес
- Цельные зерна
- Мед
- Свежие фрукты
Обычно гранолу подают на завтрак вместе с йогуртом, кефиром, молоком или соком. Но у нас есть для вас еще несколько оригинальных идей.
14 способов использования гранолы
- Добавьте гранолу в парфе.
- Смешайте гранолу с йогуртом, фруктами и ягодами. Подавайте на завтрак или на десерт.
- Используйте в качестве начинки для печеного яблока.
- Добавьте гранолу в кексы или маффины.
- Запеките гранолу в хлебе.
- Сделайте батончики из гранолы. Для этого смешайте гранолу, мед, арахисовое масло и шоколад.
- Обваляйте бананы в граноле и заморозьте.
- Посыпьте гранолой фруктовый салат.
- Добавьте немного гранолы в овсяную кашу.
- Используйте гранолу для приготовления смузи.
- Залейте гранолу теплым молоком и дайте немного настояться.
- Используйте вместо панировочных сухарей для начинки штруделя.
- Измельчите гранолу и обваляйте в ней кусочки курицы перед жаркой, чтобы получить хрустящую корочку.
- Ешьте гранолу вместе с различными орехами и семенами в качестве добавок. Используйте семечки, миндаль, изюм, орехи пекан, M&M’s, кешью, курагу, сушеные яблоки, цукаты из ананаса.
Кроме вышеперечисленного, гранола – отличный подарок друзьям, коллегам и соседям. Просто насыпьте ее в декоративный целлофановый пакет и перевяжите лентой.
Смотрите видео, как выбрать идеальные овсяные хлопья:
Напомним, ранее мы делились рецептом завтрака с гранолой от Кортни Кардашьян.
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