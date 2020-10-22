Булгур, кускус или киноа? Разбираемся с диетологом, какую кашу лучше выбрать

Узнайте, где место экзотическим крупам и суперфудам на нашем столе

Булгур, кускус, фрике, амарантовая крупа, киноа. Есть в этом списке и крупа в классическом понимании, и псведокрупа, и суперфуд. Достаточно знать их состав, свойства и влияние на организм, чтобы определиться и добавлять их в рацион. Вместе с диетологом Еленой Кийко конкретно разберем каждую из названных круп и выясним, что в них такого особенного.

Фото: Елена Кийко, диетолог

Есть кашу по утрам – дело привычное для каждого третьего. Одни привыкли к этому с детства, другие уверенны, что это полезный утренний углевод.

Итак, в тарелках продолжает быть гречка, овсянка или пшеничная каша, а тем временем наша гастрономическая карта расширяется – экзотические крупы уверенно завоевывают популярность.

Забегая наперед – почему бы не пустить в наш рацион что-то экзотическое и не разнообразить завтрак? А вдруг что-то понравится?

Итак, представляем глобус и отправляемся за крупой в ту страну, где ее выращивают и много-часто едят.

Ближний Восток

Булгур

Фото: Instagram/vegg_love

О, его-то мы знаем, как-то пробовали салат из этой крупы в кафешке в Турции. А еще друзья рассказывали, что его чуть ли не каждый день едят в Тунисе.

Неплохой кругозор в области кухни других стран!

На украинских полках супермаркетов булгур тоже есть. И многие чередуют его с гречкой, чтоб "наша незаменимая" не надоела. Не зря, кстати.

В булгуре достаточно витаминов B, E, K, PP, ненасыщенных жирных кислот, клетчатки, фолиевой кислоты (она важна для беременных). Такая каша насытит надолго, облегчит работу кишечника, улучшит обмен веществ.

Ложка неприятного в кашу из булгура

Калории: 342 на 100 гр. Хотите похудеть? Тогда не стоит есть булгур каждый день, даже по утрам. Хотя можно, если, конечно, вы физически активны.

Не ешьте булгур, если не переносите глютен.

Алжир, Ливия, Марокко

Кускус

Фото: Instagram/alekzsp

В вышеназванных странах, да как и вообще в Северной Африке, кускус – это их все. Там он им не надоедает. Правда, вариантов его потребления много – от первых и вторых блюд до сладостей.

По сути, это манная крупа, которую обрызгивают водой, потом посыпают мукой, просеивают – кускус готов. Иногда его получают из твердых сортов риса, ячменя. В этом случае, как понимаем, он гораздо полезней. А именно наличие чуть ли не всех витаминов группы В. Это улучшает иммунитет, избавляет от бессонницы, улучшает состояние волос, кожи, суставов.

Ложка неприятного в кашу из кускуса

Калории: 376 на 100 гр. Повышает уровень глюкозы в крови.

Южная Америка

Амарантовая крупа

Фото: Instagram/coocing.diva

О ней знали еще ацтеки, если, конечно, это не продуманный маркетинговый ход. По вкусу и запаху амарант напоминает орехи. Кстати, в этой крупе, а правильней, в семенах африканского шпината, есть витамин С. Нонсенс для остальных круп. Добавим сюда высокое содержание марганца, магния, фосфора – и получаем суперфуд.

Ложка неприятного в каше из амарантовой крупы все же нашлась. Добавляем.

Калории: 375 на 100 гр. Если есть панкреатит и желчнокаменная болезнь вводим эту крупу в рацион крайне осторожно.

Юго-Восточная Азия, Израиль, Индия

Фрике

Фото: Instagram/vegg_love

Для затравки начнем с кропотливого процесса "добывания" фрике. Зеленая пшеница сушится на солнце, потом колоски обжигают огнем, остаются зерна, наполненные влагой.

Уже не абы как!

Да-да, вы могли слышать слово "фрике", если были в Египте или Израиле. Там он очень популярен.

Фрике богата белком, клетчаткой, кальцием, железом. У крупы низкий гликемический индекс, помогает работе ЖКТ, поддерживает зрение.

Ложка неприятного к каше из фрике. Добавить не получится

170 на 100 гр. Это чудесный пробиотик, помогает росту здоровых бактерий.

Южная Америка

Киноа

Фото: Instagram/iocucinoa.o

О киноа слышали даже те, кто так и не понял, почему все носятся со всякими суперфудами. Добавить в смузи, присыпать овощной салат, глотнуть чайную ложечку с утра – киноа поработила все, кто за зож и пп.

Спешим поддержать такую философию питания. Именно содержание растительного белка, аминокислот, важных микроэлементов делают киноа невероятно полезной.

Ну, как мы понимаем, ложки неприятного здесь не будет

Калории: 140 на 100 гр. Да еще и пищевые волокна, которые долго перевариваются и дарят сытость.

Вегетарианцы с нами солидарны!

Итак, к чему мы пришли? Во-первых, каждая из этих каш невероятно вкусная. Во-вторых, каждая обладает по-своему полезными свойствами и микробиологическим составом (см.выше). В-третьих, и это касается людей на диете, булгур и кускус в своем рационе нужно сократить.

И наконец, самые полезные для организма из вышеназванных – это фрике и киноа.

Завершая наше путешествие, обратимся к рекомендациям ВОЗ: для хорошего самочувствия около 40% рациона должны составлять блюда из круп. Мы согласны. И хорошо, что в детстве нас успешно приучили к кашам.

А здесь вы узнаете от диетологов, почему каши полезны на завтрак, а также – как правильно их готовить.

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