Цветаевский пирог: классический рецепт знаменитой выпечки с яблоками

Для этого пирога традиционно используют хрустящие, сочные, с особой кислинкой антоновские яблоки

Цветаевский пирог Фото: depositphotos.com

Рецепт этого пирога в любой кулинарной книге попал бы в рубрику "Проще простого". Почему он называется "Цветаевским" сказать теперь, по прошествии стольких лет, трудно. Согласно легенде, сестры Анастасия и Марина Цветаевы пекли особый яблочный пирог для своих гостей. Этот десерт описывается в книге воспоминаний младшей сестры Марины Цветаевой, Анастасии. Быть может, поэтому у него такое название.



В первоисточнике для Цветаевского пирога берут кисло-сладкие яблоки сорта антоновка. Для пирога нужен килограмм яблок. Плоды чистят, нарезают очень тонкими дольками. Чем тоньше, тем нежнее получится пирог.

1,5 стакана муки и 0,5 стакана свежей жирной и густой сметаны смешивают, добавляют 150 г растопленного сливочного масла и половину чайной ложки гашеной соды. Замешивают негустое тесто. На дно смазанной маслом формы насыпают тонкий слой манки и выкладывают тесто.

Сверху внахлест укладывают дольки яблок и заливают заранее приготовленным кремом. Стакан сахара, стакан сметаны и 1 яйцо взбивают, постепенно добавляя 3 столовые ложки муки. Этой кремовой смесью заливают яблоки и отправляют пирог в печь на 50-70 минут при температуре 180 градусов.

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Вместо яблок иногда берут любые другие фрукты или мешают яблоки с грушами, персиками, бананами, клубникой и смородиной, ревенем и жимолостью. Вот только такой рецепт может носить чье угодно имя, только не Марины и Анастасии Цветаевых.

Для праздничных пирогов по этому рецепту сверху делают карамельную решетку. Готовится карамельный соус так. На раскаленной сковороде быстро распускают 50 г сливочного масла, туда же добавляют 50 г сахара и чайную ложку воды. Перемешивают постоянно, пока карамель ни обретет золотистый оттенок и еще горячей заливают готовый пирог.

Можно добавить в пирог немного корицы или ванили. Разрезается такой пирог только остывшим. Все пироги с фруктовыми начинками, трудно резать, они "расползаются". Потому важно дать пирогу полностью остыть.

Если на следующий день останется несколько кусочков, то удивитесь, насколько они тоже вкусны. Крем становится очень густым и другим по консистенции. Многие предпочитают подавать Цветаевский пирог на следующий день.

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