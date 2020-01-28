Цветная капуста: три быстрых рецепта для обеда
Готовим вкусные блюда из цветной капусты
Цветная капуста вкусная, низкокалорийная и очень полезная. В ней есть витамины группы А и В, а также витамин С и минеральные соли.
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Из цветной капусты можно готовить совершенно разные блюда: супы, салаты, запеканки, пюре и овощные котлеты.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Отварная цветная капуста – 400 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Сливки 18% – 120 мл
- Молоко – 160 мл
- Соевый соус – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Репчатый лук очистить, нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле.
- Добавить отварную цветную капусту и соевый соус, держать на небольшом огне 10 минут.
- Выключить плиту, залить сливками, перебить в блендере до состояния пюре.
- Вылить в кастрюльку, добавить молоко и соль, дать закипеть и снять.
- Подавать на стол с зеленью и целыми кусочками капусты.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Отварная цветная капуста – 400 г
- Яйцо – 2 шт.
- Мука – 40 г
- Панировочные сухари – 40 г
- Масло растительное – 200 мл
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Разрезать капусту на соцветия, посолить и поперчить.
- Обвалять капусту в муке, потом макнуть во взбитое яйцо, а потом — обвалять в панировочных сухарях.
- Обжарить во фритюре либо на сковороде с высокими стенками и большим количеством масла.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 160 г цветной капусты
- 1 болгарский перец
- 40 г сухариков из белого хлеба
- 40 г салата Айсберг
- 200 г куриного филе
- 40 г майонеза
- 4 г горчицы
- 40 мл растительного масла
- Соевый соус – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе замариновать на пять минут в соевом соусе, соли и перце.
- Обжарить кусочки филе на растительном масле до готовности.
- Тем временем отварную цветную капусту разделить на соцветия. Болгарский перец очистит от внутренностей и нарезать полосочками. Нарезать или порвать салат Айсберг.
- Из белого хлеба нарезать кубики и слегка поджарить их в духовке.
- Майонез смешать с горчицей.
- Соединить в салатнице капусту, перец, салат, сухарики, заправить смесью майонеза и горчицы.
- Сверху выложить кусочки курятины.
Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко.
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Источник: Сегодня