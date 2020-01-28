Цветная капуста: три быстрых рецепта для обеда

Готовим вкусные блюда из цветной капусты

Цветная капуста очень полезна Фото: freepik.com

Цветная капуста вкусная, низкокалорийная и очень полезная. В ней есть витамины группы А и В, а также витамин С и минеральные соли.

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Из цветной капусты можно готовить совершенно разные блюда: супы, салаты, запеканки, пюре и овощные котлеты.

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Суп-пюре из цветной капусты

Рецепт супа из цветной капусты Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Отварная цветная капуста – 400 г

Лук репчатый – 1 шт.

Сливки 18% – 120 мл

Молоко – 160 мл

Соевый соус – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Репчатый лук очистить, нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле. Добавить отварную цветную капусту и соевый соус, держать на небольшом огне 10 минут. Выключить плиту, залить сливками, перебить в блендере до состояния пюре. Вылить в кастрюльку, добавить молоко и соль, дать закипеть и снять. Подавать на стол с зеленью и целыми кусочками капусты.

Цветная капуста в сухарях

Цветная капуста в кляре на сковороде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Отварная цветная капуста – 400 г

Яйцо – 2 шт.

Мука – 40 г

Панировочные сухари – 40 г

Масло растительное – 200 мл

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Разрезать капусту на соцветия, посолить и поперчить. Обвалять капусту в муке, потом макнуть во взбитое яйцо, а потом — обвалять в панировочных сухарях. Обжарить во фритюре либо на сковороде с высокими стенками и большим количеством масла.

Салат из цветной капусты с курицей

Салат из цветной капусты Фото: Pinterest

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

160 г цветной капусты

1 болгарский перец

40 г сухариков из белого хлеба

40 г салата Айсберг

200 г куриного филе

40 г майонеза

4 г горчицы

40 мл растительного масла

Соевый соус – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе замариновать на пять минут в соевом соусе, соли и перце. Обжарить кусочки филе на растительном масле до готовности. Тем временем отварную цветную капусту разделить на соцветия. Болгарский перец очистит от внутренностей и нарезать полосочками. Нарезать или порвать салат Айсберг. Из белого хлеба нарезать кубики и слегка поджарить их в духовке. Майонез смешать с горчицей. Соединить в салатнице капусту, перец, салат, сухарики, заправить смесью майонеза и горчицы. Сверху выложить кусочки курятины.

Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко.

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