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Цветная капуста: три быстрых рецепта для обеда

Готовим вкусные блюда из цветной капусты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:26
Цветная капуста очень полезна
Цветная капуста очень полезна
Фото: freepik.com

Цветная капуста вкусная, низкокалорийная и очень полезная. В ней есть витамины группы А и В, а также витамин С и минеральные соли.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи:

Из цветной капусты можно готовить совершенно разные блюда: супы, салаты, запеканки, пюре и овощные котлеты.

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Суп-пюре из цветной капусты

Рецепт супа из цветной капусты
Рецепт супа из цветной капусты
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Отварная цветная капуста – 400 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сливки 18% – 120 мл
  • Молоко – 160 мл
  • Соевый соус – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Репчатый лук очистить, нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле.
  2. Добавить отварную цветную капусту и соевый соус, держать на небольшом огне 10 минут.
  3. Выключить плиту, залить сливками, перебить в блендере до состояния пюре.
  4. Вылить в кастрюльку, добавить молоко и соль, дать закипеть и снять.
  5. Подавать на стол с зеленью и целыми кусочками капусты.

Цветная капуста в сухарях

Цветная капуста в кляре на сковороде
Цветная капуста в кляре на сковороде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Отварная цветная капуста – 400 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 40 г
  • Панировочные сухари – 40 г
  • Масло растительное – 200 мл
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разрезать капусту на соцветия, посолить и поперчить.
  2. Обвалять капусту в муке, потом макнуть во взбитое яйцо, а потом — обвалять в панировочных сухарях.
  3. Обжарить во фритюре либо на сковороде с высокими стенками и большим количеством масла.

Салат из цветной капусты с курицей

Салат из цветной капусты
Салат из цветной капусты
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 160 г цветной капусты
  • 1 болгарский перец
  • 40 г сухариков из белого хлеба
  • 40 г салата Айсберг
  • 200 г куриного филе
  • 40 г майонеза
  • 4 г горчицы
  • 40 мл растительного масла
  • Соевый соус – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе замариновать на пять минут в соевом соусе, соли и перце.
  2. Обжарить кусочки филе на растительном масле до готовности.
  3. Тем временем отварную цветную капусту разделить на соцветия. Болгарский перец очистит от внутренностей и нарезать полосочками. Нарезать или порвать салат Айсберг.
  4. Из белого хлеба нарезать кубики и слегка поджарить их в духовке.
  5. Майонез смешать с горчицей.
  6. Соединить в салатнице капусту, перец, салат, сухарики, заправить смесью майонеза и горчицы.
  7. Сверху выложить кусочки курятины.

Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко.

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Источник: Сегодня
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