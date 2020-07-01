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Цветы цукини, фаршированные козьим сыром: рецепт дня

Сегодня, 12:42

Рецепт оригинальной летней закуски

Из цветков цукини можно готовить очень вкусные и необычные блюда. Мы предлагаем нафаршировать их козьим сыром и обжарить в кляре.

Перед приготовлением цветы цукини нужно будет промыть, осторожно удалить пестики и зеленые "хвостики-листочки" по кромке цветка снаружи. Затем выложить на полотенце, чтобы стекла вода.

Жареные цветки цукини с козьим сыром

Цветы цукини в яйце
Цветы цукини в яйце
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 192 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 20 некрупных цветков цукини
  • 150 г мягкого козьего сыра
  • 20 г пармезана
  • 2 яйца
  • 100 мл молока
  • 5 ст. л. муки
  • 1/2 ч.л. итальянских трав
  • Соль
  • Растительное масло – для жарки

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Способ приготовления:

  1. Смешать венчиком яйца, молоко, муку, соль, пряные травы и тертый сыр.
  2. Цветки цукини помыть и обсушить.
  3. Аккуратно, с помощью чайной ложки, наполнить каждый цветок козьим сыром и опустить в тесто.
  4. На сковороде хорошо разогреть масло и обжарить цветки с двух сторон на среднем огне.
  5. Когда они покроются румяной корочкой, переложить их на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.

Как подавать цветы цукини

Подавать закуску горячей, можно с легким белым или красным вином.

Смотрите видео, какие цветы можно готовить:

Напомним, ранее мы делились рецептом пасты из кабачков и цукини, а также писали, как запечь дораду с цукини и помидорами.

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Источник: Сегодня
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