Цветы цукини, фаршированные козьим сыром: рецепт дня
Рецепт оригинальной летней закуски
Из цветков цукини можно готовить очень вкусные и необычные блюда. Мы предлагаем нафаршировать их козьим сыром и обжарить в кляре.
Перед приготовлением цветы цукини нужно будет промыть, осторожно удалить пестики и зеленые "хвостики-листочки" по кромке цветка снаружи. Затем выложить на полотенце, чтобы стекла вода.
Жареные цветки цукини с козьим сыром
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 192 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 20 некрупных цветков цукини
- 150 г мягкого козьего сыра
- 20 г пармезана
- 2 яйца
- 100 мл молока
- 5 ст. л. муки
- 1/2 ч.л. итальянских трав
- Соль
- Растительное масло – для жарки
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Способ приготовления:
- Смешать венчиком яйца, молоко, муку, соль, пряные травы и тертый сыр.
- Цветки цукини помыть и обсушить.
- Аккуратно, с помощью чайной ложки, наполнить каждый цветок козьим сыром и опустить в тесто.
- На сковороде хорошо разогреть масло и обжарить цветки с двух сторон на среднем огне.
- Когда они покроются румяной корочкой, переложить их на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.
Как подавать цветы цукини
Подавать закуску горячей, можно с легким белым или красным вином.
Смотрите видео, какие цветы можно готовить:
Напомним, ранее мы делились рецептом пасты из кабачков и цукини, а также писали, как запечь дораду с цукини и помидорами.
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