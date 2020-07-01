Цветы цукини, фаршированные козьим сыром: рецепт дня

Рецепт оригинальной летней закуски

Из цветков цукини можно готовить очень вкусные и необычные блюда. Мы предлагаем нафаршировать их козьим сыром и обжарить в кляре.

Перед приготовлением цветы цукини нужно будет промыть, осторожно удалить пестики и зеленые "хвостики-листочки" по кромке цветка снаружи. Затем выложить на полотенце, чтобы стекла вода.

Жареные цветки цукини с козьим сыром

Цветы цукини в яйце Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

192 ккал на 100 г

Ингредиенты:

20 некрупных цветков цукини

150 г мягкого козьего сыра

20 г пармезана

2 яйца

100 мл молока

5 ст. л. муки

1/2 ч.л. итальянских трав

Соль

Растительное масло – для жарки

Читайте также: Как приготовить пиццу с лисичками и козьим сыром

Способ приготовления:

Смешать венчиком яйца, молоко, муку, соль, пряные травы и тертый сыр. Цветки цукини помыть и обсушить. Аккуратно, с помощью чайной ложки, наполнить каждый цветок козьим сыром и опустить в тесто. На сковороде хорошо разогреть масло и обжарить цветки с двух сторон на среднем огне. Когда они покроются румяной корочкой, переложить их на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.

Как подавать цветы цукини

Подавать закуску горячей, можно с легким белым или красным вином.

Смотрите видео, какие цветы можно готовить:

Напомним, ранее мы делились рецептом пасты из кабачков и цукини, а также писали, как запечь дораду с цукини и помидорами.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться