Цыпленок с соусом из помидоров и перца от Юлии Высоцкой
Рецепт запеченного цыпленка в итальянском стиле
Если запечь цыпленка в духовке до хрустящей корочки, а затем подать его с ароматным соусом из томатов и перца, то получится идеальное блюдо для праздничного стола.
Цыпленок с соусом из помидоров и перца
Ингредиенты:
Для соуса:
- Сочные помидоры – 2 шт.
- Перец сладкий красный – 2 шт.
- Перец чили красный – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Уксус из хереса – 2 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Майоран сушеный – 1 щепотка
- Соль морская – 1 щепотка
Для цыпленка:
- Небольшая тушка цыпленка – 1 шт.
- Майоран свежий – 1 пучок
- Чеснок – 2 зубчика
- Масло оливковое – 2 ст. л.
- Перец черный молотый – 1 щепотка
- Соль морская – 1/4 ч. л.
Рецепт приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 200 С.
- Тушку цыпленка вымыть, просушить бумажным полотенцем, проткнуть вилкой в нескольких местах, на коже сделать надрезы.
- Почистить 2 зубчика чеснока, измельчить их и начинить надрезы в тушке.
- Свежий майоран мелко порубить.
- Присыпать цыпленка свежим майораном, посолить и поперчить, выложить на противень и сбрызнуть оливковым маслом. Запекать в разогретой духовке 35–40 минут.
- Сладкий перец положить в глубокий противень и запекать 30–40 минут.
- Поместить запеченный перец на несколько минут в полиэтиленовый пакет и плотно закрыть, затем почистить, вынуть семена и нарезать мякоть небольшими кусочками.
- Оставшийся чеснок почистить и измельчить.
- Перец чили, удалив семена, мелко порубить.
- Приготовить соус: разогреть в сковороде 1 ст. ложку оливкового масла, обжарить чеснок и чили, добавить щепотку сухого майорана.
- Помидоры разрезать пополам, натереть мякоть на терке и добавить в сковороду. Уваривать соус в течение 4–5 минут, чтобы он стал гуще.
- Добавить кусочки запеченного перца, винный уксус и щепотку соли. Подавать цыпленка с соусом.
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Источник: Сегодня