Цыпленок с соусом из помидоров и перца от Юлии Высоцкой

Рецепт запеченного цыпленка в итальянском стиле

Запеченный цыпленок Фото: freepik.com

Если запечь цыпленка в духовке до хрустящей корочки, а затем подать его с ароматным соусом из томатов и перца, то получится идеальное блюдо для праздничного стола.

Цыпленок с соусом из помидоров и перца

Ингредиенты:

Для соуса:

Сочные помидоры – 2 шт.

Перец сладкий красный – 2 шт.

Перец чили красный – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Уксус из хереса – 2 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Майоран сушеный – 1 щепотка

Соль морская – 1 щепотка

Для цыпленка:

Небольшая тушка цыпленка – 1 шт.

Майоран свежий – 1 пучок

Чеснок – 2 зубчика

Масло оливковое – 2 ст. л.

Перец черный молотый – 1 щепотка

Соль морская – 1/4 ч. л.

Рецепт приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 200 С. Тушку цыпленка вымыть, просушить бумажным полотенцем, проткнуть вилкой в нескольких местах, на коже сделать надрезы. Почистить 2 зубчика чеснока, измельчить их и начинить надрезы в тушке. Свежий майоран мелко порубить. Присыпать цыпленка свежим майораном, посолить и поперчить, выложить на противень и сбрызнуть оливковым маслом. Запекать в разогретой духовке 35–40 минут. Сладкий перец положить в глубокий противень и запекать 30–40 минут. Поместить запеченный перец на несколько минут в полиэтиленовый пакет и плотно закрыть, затем почистить, вынуть семена и нарезать мякоть небольшими кусочками. Оставшийся чеснок почистить и измельчить. Перец чили, удалив семена, мелко порубить. Приготовить соус: разогреть в сковороде 1 ст. ложку оливкового масла, обжарить чеснок и чили, добавить щепотку сухого майорана. Помидоры разрезать пополам, натереть мякоть на терке и добавить в сковороду. Уваривать соус в течение 4–5 минут, чтобы он стал гуще. Добавить кусочки запеченного перца, винный уксус и щепотку соли. Подавать цыпленка с соусом.

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