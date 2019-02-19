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Цыпленок с соусом из помидоров и перца от Юлии Высоцкой

Рецепт запеченного цыпленка в итальянском стиле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:46
Запеченный цыпленок
Запеченный цыпленок
Фото: freepik.com

Если запечь цыпленка в духовке до хрустящей корочки, а затем подать его с ароматным соусом из томатов и перца, то получится идеальное блюдо для праздничного стола.

Цыпленок с соусом из помидоров и перца

Ингредиенты: 

Для соуса: 

  • Сочные помидоры – 2 шт.
  • Перец сладкий красный – 2 шт.
  • Перец чили красный – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Уксус из хереса – 2 ст. л.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Майоран сушеный – 1 щепотка
  • Соль морская – 1 щепотка

Для цыпленка:

  • Небольшая тушка цыпленка – 1 шт.
  • Майоран свежий – 1 пучок
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Масло оливковое – 2 ст. л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка
  • Соль морская – 1/4 ч. л.

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Рецепт приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 200 С.
  2. Тушку цыпленка вымыть, просушить бумажным полотенцем, проткнуть вилкой в нескольких местах, на коже сделать надрезы. 
  3. Почистить 2 зубчика чеснока, измельчить их и начинить надрезы в тушке.
  4. Свежий майоран мелко порубить.
  5. Присыпать цыпленка свежим майораном, посолить и поперчить, выложить на противень и сбрызнуть оливковым маслом. Запекать в разогретой духовке 35–40 минут.
  6. Сладкий перец положить в глубокий противень и запекать 30–40 минут.
  7. Поместить запеченный перец на несколько минут в полиэтиленовый пакет и плотно закрыть, затем почистить, вынуть семена и нарезать мякоть небольшими кусочками.
  8. Оставшийся чеснок почистить и измельчить.
  9. Перец чили, удалив семена, мелко порубить.
  10. Приготовить соус: разогреть в сковороде 1 ст. ложку оливкового масла, обжарить чеснок и чили, добавить щепотку сухого майорана.
  11. Помидоры разрезать пополам, натереть мякоть на терке и добавить в сковороду. Уваривать соус в течение 4–5 минут, чтобы он стал гуще.
  12. Добавить кусочки запеченного перца, винный уксус и щепотку соли. Подавать цыпленка с соусом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний соус песто. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить чахохбили из курицы. Мы также делились рецептом идеальной запеченной курицы от бывшего королевского шеф-повара.

Смотрите видео, как приготовить хрустящую курицу по-китайски:

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Источник: Сегодня
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