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Дальгона-кофе: необычные вариации модного напитка

Сегодня, 12:35

Вирусный рецепт из ТikTok можно кардинально преобразить

Дальгона-кофе – рецепт из TikTok, который стал очень популярным в начале 2020 года. Это холодный молочный напиток с густой, пышной и сладкой кофейной пенкой. Для него не нужна кофемашина – достаточно растворимого кофе.

С ростом популярности дальгона-кофе появились самые необычные его вариации: с арахисовым маслом, сублимированной клубникой и чаем матча.

Дальгона-кофе с арахисовым маслом

Дальгона-кофе с арахисовым маслом
Дальгона-кофе с арахисовым маслом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 2 ст.л. растворимого кофе
  • 1 1/2 ст.л. белого сахара
  • 1 ст.л. кремообразного арахисового масла
  • 2 ст.л. горячей воды
  • Молоко
  • 1/2 стакана кубиков льда

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Способ приготовления:

  1. Насыпьте в миску кофе и сахар, добавьте арахисовое масло и горячую воду.
  2. Возьмите капучинатор или миксер. Взбивайте ингредиенты примерно 20 секунд.
  3. Если у вас нет миксера, вы можете использовать венчик, но взбивать нужно будет примерно 3 или 4 минуты.
  4. Положите лед в стакан.
  5. Наполните стакан молоком на половину.
  6. Выложите кофейную смесь на молоко. Аккуратно перемешайте.

Взбитое клубничное молоко

Взбитое молоко с клубникой
Взбитое молоко с клубникой
Фото: popsugar.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 4 ст.л. сливок для взбивания
  • 2 ст.л. клубничного порошка или сиропа
  • Молоко – по вкусу
  • Лед – по вкусу

Смотрите видео, кто из знаменитостей любит кофе:

Способ приготовления:

  1. Смешайте сливки и клубничный порошок или сироп. Взбейте вручную или миксером.
  2. Когда смесь станет пышной и густой, наполните стакан льдом и молоком, а затем выложите сверху несколько щедрых ложек клубничных сливок.
  3. Украсьте свежей ягодой клубники, вставьте трубочку и подавайте.

Что такое клубничный порошок

Порошок клубники – это продукт, изготовленный из натуральных сублимированных ягод.

Дальгона с чаем матча

Дальгона с
Дальгона с

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана сливок для взбивания
  • 2 ч.л. сахара
  • 2 ч.л. порошка матча
  • 300-400 мл молока

По желанию:

  • 1/2 ч.л. ванильного экстракта
  • Лед

Способ приготовления:

  1. Добавьте к сливкам сахар и, если хотите, ванильный экстракт.
  2. Взбейте миксером на высокой скорости до кремообразной консистенции.
  3. Всыпьте чай и взбейте массу еще раз.
  4. Налейте холодное молоко в стаканы, наполнив только на три четверти. Можно добавить туда лед.
  5. Ложкой аккуратно выложите сливочную массу на молоко.

Напомним, ранее мы делились рецептом кофейного напитка "Шмель", а также писали, как приготовить холодный кофе со взбитыми сливками.

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Источник: Сегодня
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