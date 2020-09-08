Дальгона-кофе: необычные вариации модного напитка

Вирусный рецепт из ТikTok можно кардинально преобразить

Дальгона-кофе – рецепт из TikTok, который стал очень популярным в начале 2020 года. Это холодный молочный напиток с густой, пышной и сладкой кофейной пенкой. Для него не нужна кофемашина – достаточно растворимого кофе.

С ростом популярности дальгона-кофе появились самые необычные его вариации: с арахисовым маслом, сублимированной клубникой и чаем матча.

Дальгона-кофе с арахисовым маслом

Дальгона-кофе с арахисовым маслом Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

2 ст.л. растворимого кофе

1 1/2 ст.л. белого сахара

1 ст.л. кремообразного арахисового масла

2 ст.л. горячей воды

Молоко

1/2 стакана кубиков льда

Способ приготовления:

Насыпьте в миску кофе и сахар, добавьте арахисовое масло и горячую воду. Возьмите капучинатор или миксер. Взбивайте ингредиенты примерно 20 секунд. Если у вас нет миксера, вы можете использовать венчик, но взбивать нужно будет примерно 3 или 4 минуты. Положите лед в стакан. Наполните стакан молоком на половину. Выложите кофейную смесь на молоко. Аккуратно перемешайте.

Взбитое клубничное молоко

Взбитое молоко с клубникой Фото: popsugar.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

4 ст.л. сливок для взбивания

2 ст.л. клубничного порошка или сиропа

Молоко – по вкусу

Лед – по вкусу

Смотрите видео, кто из знаменитостей любит кофе:

Способ приготовления:

Смешайте сливки и клубничный порошок или сироп. Взбейте вручную или миксером. Когда смесь станет пышной и густой, наполните стакан льдом и молоком, а затем выложите сверху несколько щедрых ложек клубничных сливок. Украсьте свежей ягодой клубники, вставьте трубочку и подавайте.

Что такое клубничный порошок

Порошок клубники – это продукт, изготовленный из натуральных сублимированных ягод.

Дальгона с чаем матча

Дальгона с

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1/4 стакана сливок для взбивания

2 ч.л. сахара

2 ч.л. порошка матча

300-400 мл молока

По желанию:

1/2 ч.л. ванильного экстракта

Лед

Способ приготовления:

Добавьте к сливкам сахар и, если хотите, ванильный экстракт. Взбейте миксером на высокой скорости до кремообразной консистенции. Всыпьте чай и взбейте массу еще раз. Налейте холодное молоко в стаканы, наполнив только на три четверти. Можно добавить туда лед. Ложкой аккуратно выложите сливочную массу на молоко.

Напомним, ранее мы делились рецептом кофейного напитка "Шмель", а также писали, как приготовить холодный кофе со взбитыми сливками.

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