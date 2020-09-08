Дальгона-кофе: необычные вариации модного напитка
Вирусный рецепт из ТikTok можно кардинально преобразить
Дальгона-кофе – рецепт из TikTok, который стал очень популярным в начале 2020 года. Это холодный молочный напиток с густой, пышной и сладкой кофейной пенкой. Для него не нужна кофемашина – достаточно растворимого кофе.
С ростом популярности дальгона-кофе появились самые необычные его вариации: с арахисовым маслом, сублимированной клубникой и чаем матча.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 2 ст.л. растворимого кофе
- 1 1/2 ст.л. белого сахара
- 1 ст.л. кремообразного арахисового масла
- 2 ст.л. горячей воды
- Молоко
- 1/2 стакана кубиков льда
Способ приготовления:
- Насыпьте в миску кофе и сахар, добавьте арахисовое масло и горячую воду.
- Возьмите капучинатор или миксер. Взбивайте ингредиенты примерно 20 секунд.
- Если у вас нет миксера, вы можете использовать венчик, но взбивать нужно будет примерно 3 или 4 минуты.
- Положите лед в стакан.
- Наполните стакан молоком на половину.
- Выложите кофейную смесь на молоко. Аккуратно перемешайте.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 4 ст.л. сливок для взбивания
- 2 ст.л. клубничного порошка или сиропа
- Молоко – по вкусу
- Лед – по вкусу
Смотрите видео, кто из знаменитостей любит кофе:
Способ приготовления:
- Смешайте сливки и клубничный порошок или сироп. Взбейте вручную или миксером.
- Когда смесь станет пышной и густой, наполните стакан льдом и молоком, а затем выложите сверху несколько щедрых ложек клубничных сливок.
- Украсьте свежей ягодой клубники, вставьте трубочку и подавайте.
Что такое клубничный порошок
Порошок клубники – это продукт, изготовленный из натуральных сублимированных ягод.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1/4 стакана сливок для взбивания
- 2 ч.л. сахара
- 2 ч.л. порошка матча
- 300-400 мл молока
По желанию:
- 1/2 ч.л. ванильного экстракта
- Лед
Способ приготовления:
- Добавьте к сливкам сахар и, если хотите, ванильный экстракт.
- Взбейте миксером на высокой скорости до кремообразной консистенции.
- Всыпьте чай и взбейте массу еще раз.
- Налейте холодное молоко в стаканы, наполнив только на три четверти. Можно добавить туда лед.
- Ложкой аккуратно выложите сливочную массу на молоко.
Напомним, ранее мы делились рецептом кофейного напитка "Шмель", а также писали, как приготовить холодный кофе со взбитыми сливками.
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