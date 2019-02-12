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Декор для посуды: как сделать сказочный бокал-флорариум

Пошаговая инструкция с видео от Тамилы Чехович

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:39

Согласитесь: мы выбрасываем слишком много посуды из-за ненужности. Но не спешите – ведущая телеканала "Украина" Тамила Чехович покажет, как сделать из нее модный декор. И помогут ей в этом растения под смешным названием суккуленты. Ими испанцы и итальянцы украшают свои балконы. Мы еще так эти растения не любим, но они очень популярны в офисах и дома. Выглядят они по-чудацки круто, живут долго, не требуют особого ухода, еще и дешевые. 

Для декора лучше всего подойдут всевозможные суккуленты оригинальной формы – молодило, агава, адромискус, бородник, гриновия, дикия, каланхоэ, малефора, молочай, эуфорбия, разные виды кактусов.

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Суккуленты будут отлично себя чувствовать себя в крупных стеклянных бокалах. Грунт можно сформировать из крупного и мелко просеянного песка, положить несколько камней, украсить керамическими обломками.

Поливать суккуленты нужно по мере высыхания почвы. В период роста, с весны и до осени достаточно одного раза в неделю-полторы, а в зимний период – один раз в три-четыре недели. Если вы уехали в отпуск на несколько недель – не беспокойтесь, растения вас встретят в таком же безупречном виде.

Суккуленты предпочитают умеренную комнатную температуру, зимой даже прохладную – 13-15°С. Необходимы солнечные лучи, поэтому бокал с суккулентами будет уместно расположить на подоконнике. 

Напомним, ранее Тамила Чехович показала, как сделать оригинальный декор для посуды. Также стало известно, что композиции из суккулентов – популярный подарок на День Валентина в Украине.

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Источник: Сегодня
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