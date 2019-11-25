День благодарения 2019: классический клюквенный соус от Марты Стюарт

Марта Стюарт – известная американская ведущая и кулинар

Соус из клюквы к индейке Фото: Depositphotos

На День благодарения американцы традиционно готовят запеченную индейку, тыквенный пирог и клюквенный соус. В 2019 году праздник выпадает на 28 ноября.

Смотрите видео, как подготовиться ко Дню благодарения 2019:

В клюквенном соусе от Марты Стюарт сочетаются кисловатые ягоды, ароматный апельсин и пряная корица. Такой соус можно подавать не только к запеченной птице, но и добавлять в чизкейки или мороженое.

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Классический клюквенный соус

Время приготовления:

25 минут

Калорийность:

151 ккал на 100 г

Ингредиенты:

680 г свежей или замороженной клюквы (6 чашек)

1 1/4 чашки сахара

4 широких полоски апельсиновой цедры

1 стакан свежевыжатого апельсинового сока

1/2 чайной ложки молотой корицы

Соль

Вода

Способ приготовления:

В кастрюле смешайте клюкву, сахар, цедру апельсина и сок, корицу, 1/4 чайной ложки соли и 1/4 стакана воды. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до среднего и варите, помешивая, до тех пор, пока клюква не лопнет и смесь не загустеет, 12-15 минут. В процессе охлаждения соус станет еще гуще. Снимите с огня; пусть остынет полностью.

Как хранить клюквенный соус

Соус из клюквы переложить в стерилизованную банку с крышкой и держать в холодильнике около недели.

Напомним, ранее мы рассказывали о главных блюдах американского Юга и делились рецептом традиционного салата "Коул слоу".

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