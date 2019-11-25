День благодарения 2019: классический клюквенный соус от Марты Стюарт
Марта Стюарт – известная американская ведущая и кулинар
На День благодарения американцы традиционно готовят запеченную индейку, тыквенный пирог и клюквенный соус. В 2019 году праздник выпадает на 28 ноября.
Смотрите видео, как подготовиться ко Дню благодарения 2019:
В клюквенном соусе от Марты Стюарт сочетаются кисловатые ягоды, ароматный апельсин и пряная корица. Такой соус можно подавать не только к запеченной птице, но и добавлять в чизкейки или мороженое.
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Классический клюквенный соус
Время приготовления:
- 25 минут
Калорийность:
- 151 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 680 г свежей или замороженной клюквы (6 чашек)
- 1 1/4 чашки сахара
- 4 широких полоски апельсиновой цедры
- 1 стакан свежевыжатого апельсинового сока
- 1/2 чайной ложки молотой корицы
- Соль
- Вода
Способ приготовления:
- В кастрюле смешайте клюкву, сахар, цедру апельсина и сок, корицу, 1/4 чайной ложки соли и 1/4 стакана воды.
- Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до среднего и варите, помешивая, до тех пор, пока клюква не лопнет и смесь не загустеет, 12-15 минут. В процессе охлаждения соус станет еще гуще.
- Снимите с огня; пусть остынет полностью.
Как хранить клюквенный соус
Соус из клюквы переложить в стерилизованную банку с крышкой и держать в холодильнике около недели.
Напомним, ранее мы рассказывали о главных блюдах американского Юга и делились рецептом традиционного салата "Коул слоу".
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