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День благодарения 2019: ТОП-5 рецептов праздничных блюд

На День благодарения американцы традиционно готовят запеченную индейку, тыквенный пирог и клюквенный соус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Традиционные блюда на День Благодарения
Традиционные блюда на День Благодарения
Фото: freepik.com

День Благодарения – самый важный праздник у американцев после Рождества. В 2019 году его дата выпадает на 29 ноября.

Смотрите видео, как подготовиться ко Дню благодарения 2019:

Ко Дню благодарения на столе должны стоять несколько традиционных блюд. Главное из них – индейка, как правило, запеченная. К ней обычно подают клюквенный соус, картофельное пюре, овощной гарнир, салат или суккоташ.

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На десерт готовят морковный, клюквенный, ореховый или тыквенный пирог, а также синнабоны, чизкейки и клюквенное желе. Кроме этого, в южных штатах пекут кукурузный хлеб. К праздничным блюдам американцы чаще всего подают вино или яблочный сидр.

Запеченная индейка

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Индейка на День благодарения
Фото: pixabay.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • Тушка индейки весом 5 кг
  • Соль, молотый перец
  • 1 большой пучок свежего тимьяна
  • 1 лимон, разрезанный пополам
  • 1 красная луковица, разрезанная на половинки
  • 1 головка чеснока, надрезанная крест-накрест
  • 4 столовые ложки растопленного сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 175 ºС.
  2. Индейку выпотрошить, хорошо помыть внутри и снаружи. Удалить лишний жир и остатки перьев, вытереть насухо.
  3. Поместить индейку на большой противень. Натереть солью и перцем внутри. Наполнить тушку тимьяном, лимоном, луком и чесноком. Смазать индейку маслом, посыпать ее солью и перцем. Связать ноги кулинарной нитью и заправить крылья под спину.
  4. Запекать птицу в течение 2 1/2 часа, время от времени поливая ее выделяющимся соком. Проткнуть бедро индейки ножом: если жидкость прозрачная, значит, индейка готова.
  5. Переложить запеченную индейку на блюдо и накрыть ее фольгой. Дать ей постоять в течение 20 минут перед нарезкой.

Клюквенный соус

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Клюквенный соус к индейке
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 340 г клюквы
  • 3/4 стакана сахара
  • 1 чайная ложка тертой лимонной цедры
  • 1 стакан воды

Способ приготовления:

  1. В средней кастрюле смешать клюкву, сахар, цедру лимона и воду; довести до кипения.
  2. Уменьшить огонь и варить до мягкости клюквы, около 10 минут.
  3. Переложить соус в миску и дать остыть до комнатной температуры.

Тыквенный суп

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Тыквенный суп на День благодарения
Фото: pixabay.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г мякоти тыквы
  • 3 картофелины
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 ч.л. тертого имбиря
  • 500 мл воды
  • 100 мл сливок
  • Соль, молотый черный перец
  • Молотый красный перец
  • Куркума
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Разогреть растительное масло в кастрюле, добавить очищенный и нарезанный лук. Обжарить до мягкости. Затем добавить кусочки тыквенной мякоти, очищенный и нарезанный картофель, очищенную и нарезанную морковь и тертый имбирь без кожицы.
  2. Влить кипящую воду или бульон, накрыть крышкой и тушить на среднем огне до мягкости всех ингредиентов, около 20 минут. Затем взбить с помощью погружного блендера.
  3. Поставить на плиту, налить сливки и добавить пряности. Прогреть и снять с огня.
  4. Подавать к столу вместе с хлебом, гренками или тыквенными семечками.

Сливочное картофельное пюре

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Картофельное пюре
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан жирных сливок
  • 4 столовые ложки несоленого сливочного масла
  • 3 большие картофелины, очищенные (желательно использовать Юкон Золотой картофель)
  • Соль, перец
  • 1/4 чашки оливкового масла
  • Нарезанная зелень

Способ приготовления:

  1. Нагреть сливки вместе с маслом, чтобы масло растаяло. Отложить в сторону.
  2. Сложить нарезанный картофель в кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения и добавить 1 чайную ложку соли. Уменьшить нагрев и варить 15-20 минут, пока картофель не станет мягким. Процедить.
  3. Размять картофель с помощью пресса. Добавить сливочную смесь, перемешать. Приправить картофель солью и перцем по вкусу. По желанию добавить оливковое масло и рубленый зеленый лук.

Американский тыквенный пирог

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Праздничный тыквенный пирог
Фото: pixabay.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 1 1/4 чашки (175 г) муки
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1 столовая ложка (14 г) сахара
  • 1/2 чашки (113 г) сливочного масла, охлажденного и нарезанного
  • 1 1/4 – 1 1/4 чашки (30-60 мл) ледяной воды

Для начинки:

  • 3 больших яйца
  • 2 чашки пюре из свежей тыквы или 425 г консервированного
  • 1/2 чашки (120 мл) жирных сливок
  • 1/2 чашки (110 г) светло-коричневого сахара
  • 1 чайная ложка молотой корицы
  • 1/2 чайной ложки молотого имбиря
  • 1/8 чайной ложки молотой гвоздики
  • 1/2 чайной ложки соли

Способ приготовления:

  1. В кухонном комбайне смешать муку, соль и сахар. Добавить нарезанное кубиками масло и взбивать около 15 секунд, чтобы получилась смесь, похожая на крошки. Добавить 1/8 чашки (примерно 2 столовые ложки) воды и взбивать, пока тесто не начнет собираться в ком. Если необходимо, влить оставшуюся воду.
  2. Переложить тесто на рабочую поверхность и собрать в шар. Накрыть полиэтиленовой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. Затем переложить тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и раскатать в круг диаметром 33 см. Отправить в форму диаметром 23 см, сформировать бортики. Снова поставить в холодильник на полчаса.
  3. Разогреть духовку до 190 ºС.
  4. Приготовить начинку. В большой миске слегка взбить яйца. Добавить остальные ингредиенты и перемешать. Вылить смесь в подготовленную основу пирога. Выпекать пирог в течение примерно 45-55 минут. Начинка должна загустеть и подрумяниться. Остудить испеченный пирог на решетке до комнатной температуры.

Напомним, ранее мы рассказывали о главных блюдах американского Юга и делились рецептом традиционного салата "Коул слоу".

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Источник: Сегодня
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