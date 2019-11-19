День благодарения 2019: ТОП-5 рецептов праздничных блюд

На День благодарения американцы традиционно готовят запеченную индейку, тыквенный пирог и клюквенный соус

Традиционные блюда на День Благодарения Фото: freepik.com

День Благодарения – самый важный праздник у американцев после Рождества. В 2019 году его дата выпадает на 29 ноября.

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Ко Дню благодарения на столе должны стоять несколько традиционных блюд. Главное из них – индейка, как правило, запеченная. К ней обычно подают клюквенный соус, картофельное пюре, овощной гарнир, салат или суккоташ.

На десерт готовят морковный, клюквенный, ореховый или тыквенный пирог, а также синнабоны, чизкейки и клюквенное желе. Кроме этого, в южных штатах пекут кукурузный хлеб. К праздничным блюдам американцы чаще всего подают вино или яблочный сидр.

Запеченная индейка

Индейка на День благодарения Фото: pixabay.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Тушка индейки весом 5 кг

Соль, молотый перец

1 большой пучок свежего тимьяна

1 лимон, разрезанный пополам

1 красная луковица, разрезанная на половинки

1 головка чеснока, надрезанная крест-накрест

4 столовые ложки растопленного сливочного масла

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 175 ºС. Индейку выпотрошить, хорошо помыть внутри и снаружи. Удалить лишний жир и остатки перьев, вытереть насухо. Поместить индейку на большой противень. Натереть солью и перцем внутри. Наполнить тушку тимьяном, лимоном, луком и чесноком. Смазать индейку маслом, посыпать ее солью и перцем. Связать ноги кулинарной нитью и заправить крылья под спину. Запекать птицу в течение 2 1/2 часа, время от времени поливая ее выделяющимся соком. Проткнуть бедро индейки ножом: если жидкость прозрачная, значит, индейка готова. Переложить запеченную индейку на блюдо и накрыть ее фольгой. Дать ей постоять в течение 20 минут перед нарезкой.

Клюквенный соус

Клюквенный соус к индейке Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

340 г клюквы

3/4 стакана сахара

1 чайная ложка тертой лимонной цедры

1 стакан воды

Способ приготовления:

В средней кастрюле смешать клюкву, сахар, цедру лимона и воду; довести до кипения. Уменьшить огонь и варить до мягкости клюквы, около 10 минут. Переложить соус в миску и дать остыть до комнатной температуры.

Тыквенный суп

Тыквенный суп на День благодарения Фото: pixabay.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г мякоти тыквы

3 картофелины

1 луковица

1 морковь

1 ч.л. тертого имбиря

500 мл воды

100 мл сливок

Соль, молотый черный перец

Молотый красный перец

Куркума

Растительное масло

Способ приготовления:

Разогреть растительное масло в кастрюле, добавить очищенный и нарезанный лук. Обжарить до мягкости. Затем добавить кусочки тыквенной мякоти, очищенный и нарезанный картофель, очищенную и нарезанную морковь и тертый имбирь без кожицы. Влить кипящую воду или бульон, накрыть крышкой и тушить на среднем огне до мягкости всех ингредиентов, около 20 минут. Затем взбить с помощью погружного блендера. Поставить на плиту, налить сливки и добавить пряности. Прогреть и снять с огня. Подавать к столу вместе с хлебом, гренками или тыквенными семечками.

Сливочное картофельное пюре

Картофельное пюре Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 стакан жирных сливок

4 столовые ложки несоленого сливочного масла

3 большие картофелины, очищенные (желательно использовать Юкон Золотой картофель)

Соль, перец

1/4 чашки оливкового масла

Нарезанная зелень

Способ приготовления:

Нагреть сливки вместе с маслом, чтобы масло растаяло. Отложить в сторону. Сложить нарезанный картофель в кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения и добавить 1 чайную ложку соли. Уменьшить нагрев и варить 15-20 минут, пока картофель не станет мягким. Процедить. Размять картофель с помощью пресса. Добавить сливочную смесь, перемешать. Приправить картофель солью и перцем по вкусу. По желанию добавить оливковое масло и рубленый зеленый лук.

Американский тыквенный пирог

Праздничный тыквенный пирог Фото: pixabay.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

1 1/4 чашки (175 г) муки

1/2 чайной ложки соли

1 столовая ложка (14 г) сахара

1/2 чашки (113 г) сливочного масла, охлажденного и нарезанного

1 1/4 – 1 1/4 чашки (30-60 мл) ледяной воды

Для начинки:

3 больших яйца

2 чашки пюре из свежей тыквы или 425 г консервированного

1/2 чашки (120 мл) жирных сливок

1/2 чашки (110 г) светло-коричневого сахара

1 чайная ложка молотой корицы

1/2 чайной ложки молотого имбиря

1/8 чайной ложки молотой гвоздики

1/2 чайной ложки соли

Способ приготовления:

В кухонном комбайне смешать муку, соль и сахар. Добавить нарезанное кубиками масло и взбивать около 15 секунд, чтобы получилась смесь, похожая на крошки. Добавить 1/8 чашки (примерно 2 столовые ложки) воды и взбивать, пока тесто не начнет собираться в ком. Если необходимо, влить оставшуюся воду. Переложить тесто на рабочую поверхность и собрать в шар. Накрыть полиэтиленовой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. Затем переложить тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и раскатать в круг диаметром 33 см. Отправить в форму диаметром 23 см, сформировать бортики. Снова поставить в холодильник на полчаса. Разогреть духовку до 190 ºС. Приготовить начинку. В большой миске слегка взбить яйца. Добавить остальные ингредиенты и перемешать. Вылить смесь в подготовленную основу пирога. Выпекать пирог в течение примерно 45-55 минут. Начинка должна загустеть и подрумяниться. Остудить испеченный пирог на решетке до комнатной температуры.

Напомним, ранее мы рассказывали о главных блюдах американского Юга и делились рецептом традиционного салата "Коул слоу".

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