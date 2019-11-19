День благодарения 2019: ТОП-5 рецептов праздничных блюд
На День благодарения американцы традиционно готовят запеченную индейку, тыквенный пирог и клюквенный соус
День Благодарения – самый важный праздник у американцев после Рождества. В 2019 году его дата выпадает на 29 ноября.
Смотрите видео, как подготовиться ко Дню благодарения 2019:
Ко Дню благодарения на столе должны стоять несколько традиционных блюд. Главное из них – индейка, как правило, запеченная. К ней обычно подают клюквенный соус, картофельное пюре, овощной гарнир, салат или суккоташ.
На десерт готовят морковный, клюквенный, ореховый или тыквенный пирог, а также синнабоны, чизкейки и клюквенное желе. Кроме этого, в южных штатах пекут кукурузный хлеб. К праздничным блюдам американцы чаще всего подают вино или яблочный сидр.
Запеченная индейка
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Тушка индейки весом 5 кг
- Соль, молотый перец
- 1 большой пучок свежего тимьяна
- 1 лимон, разрезанный пополам
- 1 красная луковица, разрезанная на половинки
- 1 головка чеснока, надрезанная крест-накрест
- 4 столовые ложки растопленного сливочного масла
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 175 ºС.
- Индейку выпотрошить, хорошо помыть внутри и снаружи. Удалить лишний жир и остатки перьев, вытереть насухо.
- Поместить индейку на большой противень. Натереть солью и перцем внутри. Наполнить тушку тимьяном, лимоном, луком и чесноком. Смазать индейку маслом, посыпать ее солью и перцем. Связать ноги кулинарной нитью и заправить крылья под спину.
- Запекать птицу в течение 2 1/2 часа, время от времени поливая ее выделяющимся соком. Проткнуть бедро индейки ножом: если жидкость прозрачная, значит, индейка готова.
- Переложить запеченную индейку на блюдо и накрыть ее фольгой. Дать ей постоять в течение 20 минут перед нарезкой.
Клюквенный соус
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 340 г клюквы
- 3/4 стакана сахара
- 1 чайная ложка тертой лимонной цедры
- 1 стакан воды
Способ приготовления:
- В средней кастрюле смешать клюкву, сахар, цедру лимона и воду; довести до кипения.
- Уменьшить огонь и варить до мягкости клюквы, около 10 минут.
- Переложить соус в миску и дать остыть до комнатной температуры.
Тыквенный суп
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г мякоти тыквы
- 3 картофелины
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 ч.л. тертого имбиря
- 500 мл воды
- 100 мл сливок
- Соль, молотый черный перец
- Молотый красный перец
- Куркума
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Разогреть растительное масло в кастрюле, добавить очищенный и нарезанный лук. Обжарить до мягкости. Затем добавить кусочки тыквенной мякоти, очищенный и нарезанный картофель, очищенную и нарезанную морковь и тертый имбирь без кожицы.
- Влить кипящую воду или бульон, накрыть крышкой и тушить на среднем огне до мягкости всех ингредиентов, около 20 минут. Затем взбить с помощью погружного блендера.
- Поставить на плиту, налить сливки и добавить пряности. Прогреть и снять с огня.
- Подавать к столу вместе с хлебом, гренками или тыквенными семечками.
Сливочное картофельное пюре
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан жирных сливок
- 4 столовые ложки несоленого сливочного масла
- 3 большие картофелины, очищенные (желательно использовать Юкон Золотой картофель)
- Соль, перец
- 1/4 чашки оливкового масла
- Нарезанная зелень
Способ приготовления:
- Нагреть сливки вместе с маслом, чтобы масло растаяло. Отложить в сторону.
- Сложить нарезанный картофель в кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения и добавить 1 чайную ложку соли. Уменьшить нагрев и варить 15-20 минут, пока картофель не станет мягким. Процедить.
- Размять картофель с помощью пресса. Добавить сливочную смесь, перемешать. Приправить картофель солью и перцем по вкусу. По желанию добавить оливковое масло и рубленый зеленый лук.
Американский тыквенный пирог
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 1 1/4 чашки (175 г) муки
- 1/2 чайной ложки соли
- 1 столовая ложка (14 г) сахара
- 1/2 чашки (113 г) сливочного масла, охлажденного и нарезанного
- 1 1/4 – 1 1/4 чашки (30-60 мл) ледяной воды
Для начинки:
- 3 больших яйца
- 2 чашки пюре из свежей тыквы или 425 г консервированного
- 1/2 чашки (120 мл) жирных сливок
- 1/2 чашки (110 г) светло-коричневого сахара
- 1 чайная ложка молотой корицы
- 1/2 чайной ложки молотого имбиря
- 1/8 чайной ложки молотой гвоздики
- 1/2 чайной ложки соли
Способ приготовления:
- В кухонном комбайне смешать муку, соль и сахар. Добавить нарезанное кубиками масло и взбивать около 15 секунд, чтобы получилась смесь, похожая на крошки. Добавить 1/8 чашки (примерно 2 столовые ложки) воды и взбивать, пока тесто не начнет собираться в ком. Если необходимо, влить оставшуюся воду.
- Переложить тесто на рабочую поверхность и собрать в шар. Накрыть полиэтиленовой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. Затем переложить тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и раскатать в круг диаметром 33 см. Отправить в форму диаметром 23 см, сформировать бортики. Снова поставить в холодильник на полчаса.
- Разогреть духовку до 190 ºС.
- Приготовить начинку. В большой миске слегка взбить яйца. Добавить остальные ингредиенты и перемешать. Вылить смесь в подготовленную основу пирога. Выпекать пирог в течение примерно 45-55 минут. Начинка должна загустеть и подрумяниться. Остудить испеченный пирог на решетке до комнатной температуры.
Напомним, ранее мы рассказывали о главных блюдах американского Юга и делились рецептом традиционного салата "Коул слоу".
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