День Благодарения в Украине 2019: рецепты праздничных блюд
Оригинальные рецепты блюд украинской кухни
День Благодарения в Украине – довольно молодой праздник, который начали отмечать всего несколько лет назад. Он не является официальным выходным, однако всегда проводится в воскресенье – семейный день.
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День Благодарения имеет христианские корни и распространен в большом количестве стран. В истории Украины он больше известен как праздник Жатвы и урожая, который несколько столетий празднуют в сельской местности. В этот день люди собираются, чтобы поблагодарить Бога за свою страну, за семью, за урожай.
Мы подготовили для вас лучшие рецепты блюд из сезонных продуктов, которые можно приготовить на День благодарения в Украине 2019.
Фаршированная тыква с гречкой и грибами по рецепту Алексея Суханова
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- Тыква – 1 шт. (1-1,5 кг)
- Гречневая каша – 1 1/2 стакана
- Вода – 4 1/2 стакана
- Соль – 1 ч. л.
- Перец – щепотка
- Грибы вешенки – 300 г
- Лук репчатый – 2 шт.
- Пастернак – 100 г (один корень)
- Колбаски (или другие копчености) – 200 г
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 С.
- Сварить кашу. Перед приготовлением промыть кашу в холодной воде. Гречку бросить в кипящую воду или залить кипятком в пропорции 1:3. Поставить на огонь, довести до кипения. Посолить, поперчить. Кипятит 5 минут и выключить. Настаивать под закрытой крышкой в течение 15 минут.
- В это время подготовить тыкву. Взять тыкву размером с футбольный мяч, промыть под проточной водой, срезать "крышечку". Ложкой вынуть семечки и волокна. Если тыква толстостенная – немного соскоблить со стен. Зубочистками прикрепить крышку к основной части. Смазать тыкву снаружи подсолнечным маслом и поставить в духовку на 10 минут.
- Семечки промыть, отделить от волокон. Оставить просохнуть.
- Пастернак нужно очистить. Разрезать пастернак на кружочки толщиной полсантиметра. Взять сковородку, налить масло, нагреть. Обжарить пастернак до золотистого цвета.
- Нарезать вешенки соломкой размером 1-2 см. Нарезать лук полукольцами. Взять сковородку и обжарить на подсолнечном масле лук. Добавить грибы, обжарить вместе с луком. Посолить и поперчить по вкусу в конце (чтобы грибы не пустили сок).
- Добавить к грибам колбаски. Смешать готовую кашу, обжаренные с луком грибы, колбаски, жареный пастернак.
- Взять подготовленную тыкву и наполнить ее фаршем. Накрыть крышкой и закрепить ее с помощью зубочисток.
- Выложить на противень тыкву. Промытые, обсушенные семечки разложить вокруг. Поставить запекать на 40 минут при 180 С.
- Подавать блюдо в тыкве. Разрезать ломтиками тыкву и ложку каши. Семечки есть отдельно.
Крученики с облепихой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты на 1 порцию:
- 120 г свиной вырезки или куриного филе
- 20 г растительного масла
- Соль, перец – по вкусу
Для начинки:
- 100 г садовой облепихи
- 1 ст. л. без горки крахмала
- Соль
Для соуса:
- 50 г садовой облепихи
- 30 г сока апельсина
- 30 г сухого белого вина
- 50 г сливок 30%
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Облепиху хорошо промыть и с помощью блендера превратить в пюре.
- Положить в небольшую кастрюлю, довести до кипения (но не варить!), добавить разведенный в воде крахмал (1 часть крахмала на 4 части воды) и держать, помешивая, на огне в течение 5-7 минут. Посолить и дать остыть. Консистенция у начинки должна получиться, как у густого варенья или мармелада.
- Чтобы приготовить соус, как и для начинки, сделать пюре из облепихи, довести его до кипения, добавить вино, соль, сок апельсина и сливки. Проварить до загустения около 5-7 минут.
- Тонко отбитые кусочки мяса посыпать солью и перцем, положить на них подготовленную начинку, свернуть рулетиками и обжарить до полуготовности на растительном масле около 7-10 минут.
- Довести до готовности в духовке (или на небольшом огне на сковороде под крышкой) в течение 10-15 минут. Подавать с соусом и веточкой розмарина.
Карпатский банош по рецепту Григория Германа
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Крупа кукурузная – 200 г
- Сметана – 100 г
- Вода – 300 г
- Сало – 100 г
- Брынза карпатская – 100 г
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Нагреть сковороду. Нарезать сало кубиком. На сковороде вытопить сало, до состояния шкварок. Готовые шкварки отбросить на бумажное полотенце. Вытопленный жир – в отдельную емкость.
- Растворить сметану в воде. Тщательно, но не всю. Пару ложек оставить про запас, если банош загустеет сверх меры.
- Довести до кипения. Постоянно перемешивая, добавить в воду кукурузную крупу. Заварить кашу. Уменьшить огонь до малого. Постоянно помешивая, доводим крупу до готовности. Если банош слишком разбух – развести ложку сметаны в 100 мл воды, и долить.
- Добавить половину брынзы, тщательно перемешать. Довести до вкуса.
Совет от Григория Германа: "Банош должен быть немного недосоленным. Выкладываем банош в тарелку. Сверху – оставшуюся брынзу и шкварки. Вот тут мы и доведем брынзой соль до нужной кондиции. Благодаря сметане – он кисловатый, это эффект, которого вы не добьетесь, если будете варить его на сливках. Сметана дает жирность, но основной обьем дает вода, поэтому он в меру жирный".
Белые грибы в сметане
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Белые грибы – 200 г
- Картофель молодой – 5-7 шт
- Укроп (зелень) – 1 пучок
- Луковица – 1 шт
- Сметана 10 % – 200 г
- Муки пшеничная высшего сорта – 1 ст. л.
- Растительное масло
- Соль по вкусу
- Перец белый молотый по вкусу
Способ приготовления:
- Грибы хорошо вымыть и очистить. Порезать ломтиками.
- Обжарить мелко нашинкованный лук на растительном масле
- Добавить белые грибы и тушить на среднем огне 20-25 минут. При необходимости уменьшить огонь.
- Сметану выложить в миску, смешать с мукой. Хорошо взбить
- Молодой картофель по желанию очистить или сварить в кожуре. Посолить.
- Укроп мелко нашинковать. Горячий картофель немного смазать маслом и обвалять в нашинкованном укропе.
- Выложить на блюдо грибы, картофель и украсить зеленью.
Вареники со сливами от Даши Малаховой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Кефир – 500 мл
- Мука – 1 кг
- Сода – 1 ч. л.
- Сливы
- Сливочное масло
- Сметана
- Сахар
- Соль
Способ приготовления:
- Подготовьте сливы: помойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кубиками.
- Соедините в большой миске кефир, по щепотке сахара, соли и соду. Добавьте к кефиру муку и замесите эластичное тесто.
- Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности. Вырежьте из теста стеклянным стаканом небольшие кружки.
- В центр каждого кружка положите немного сливовой начинки и посыпьте сахаром. Сформируйте вареник, плотно защипнув края теста.
- Вскипятите в кастрюльке воду, подсолите и отварите вареники до готовности.
- Подавайте готовые вареники со сливочным маслом, сметаной и сахаром.
Напомним, ранее мы рассказывали об украинских блюдах, которые стоит попробовать каждому иностранцу. "Сегодня" также сообщали о самых полезных блюдах украинской кухни.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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