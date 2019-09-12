День Благодарения в Украине 2019: рецепты праздничных блюд

Оригинальные рецепты блюд украинской кухни

Украинский День Благодарения отмечают в третье воскресенье сентября Фото: freepik.com

День Благодарения в Украине – довольно молодой праздник, который начали отмечать всего несколько лет назад. Он не является официальным выходным, однако всегда проводится в воскресенье – семейный день.

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День Благодарения имеет христианские корни и распространен в большом количестве стран. В истории Украины он больше известен как праздник Жатвы и урожая, который несколько столетий празднуют в сельской местности. В этот день люди собираются, чтобы поблагодарить Бога за свою страну, за семью, за урожай.

Мы подготовили для вас лучшие рецепты блюд из сезонных продуктов, которые можно приготовить на День благодарения в Украине 2019.

Фаршированная тыква с гречкой и грибами по рецепту Алексея Суханова

Фаршированная тыква с гречкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

Тыква – 1 шт. (1-1,5 кг)

Гречневая каша – 1 1/2 стакана

Вода – 4 1/2 стакана

Соль – 1 ч. л.

Перец – щепотка

Грибы вешенки – 300 г

Лук репчатый – 2 шт.

Пастернак – 100 г (один корень)

Колбаски (или другие копчености) – 200 г

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 С. Сварить кашу. Перед приготовлением промыть кашу в холодной воде. Гречку бросить в кипящую воду или залить кипятком в пропорции 1:3. Поставить на огонь, довести до кипения. Посолить, поперчить. Кипятит 5 минут и выключить. Настаивать под закрытой крышкой в течение 15 минут. В это время подготовить тыкву. Взять тыкву размером с футбольный мяч, промыть под проточной водой, срезать "крышечку". Ложкой вынуть семечки и волокна. Если тыква толстостенная – немного соскоблить со стен. Зубочистками прикрепить крышку к основной части. Смазать тыкву снаружи подсолнечным маслом и поставить в духовку на 10 минут. Семечки промыть, отделить от волокон. Оставить просохнуть. Пастернак нужно очистить. Разрезать пастернак на кружочки толщиной полсантиметра. Взять сковородку, налить масло, нагреть. Обжарить пастернак до золотистого цвета. Нарезать вешенки соломкой размером 1-2 см. Нарезать лук полукольцами. Взять сковородку и обжарить на подсолнечном масле лук. Добавить грибы, обжарить вместе с луком. Посолить и поперчить по вкусу в конце (чтобы грибы не пустили сок). Добавить к грибам колбаски. Смешать готовую кашу, обжаренные с луком грибы, колбаски, жареный пастернак. Взять подготовленную тыкву и наполнить ее фаршем. Накрыть крышкой и закрепить ее с помощью зубочисток. Выложить на противень тыкву. Промытые, обсушенные семечки разложить вокруг. Поставить запекать на 40 минут при 180 С. Подавать блюдо в тыкве. Разрезать ломтиками тыкву и ложку каши. Семечки есть отдельно.

Крученики с облепихой

Мясные рулетики с облепихой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты на 1 порцию:

120 г свиной вырезки или куриного филе

20 г растительного масла

Соль, перец – по вкусу

Для начинки:

100 г садовой облепихи

1 ст. л. без горки крахмала

Соль

Для соуса:

50 г садовой облепихи

30 г сока апельсина

30 г сухого белого вина

50 г сливок 30%

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Облепиху хорошо промыть и с помощью блендера превратить в пюре. Положить в небольшую кастрюлю, довести до кипения (но не варить!), добавить разведенный в воде крахмал (1 часть крахмала на 4 части воды) и держать, помешивая, на огне в течение 5-7 минут. Посолить и дать остыть. Консистенция у начинки должна получиться, как у густого варенья или мармелада. Чтобы приготовить соус, как и для начинки, сделать пюре из облепихи, довести его до кипения, добавить вино, соль, сок апельсина и сливки. Проварить до загустения около 5-7 минут. Тонко отбитые кусочки мяса посыпать солью и перцем, положить на них подготовленную начинку, свернуть рулетиками и обжарить до полуготовности на растительном масле около 7-10 минут. Довести до готовности в духовке (или на небольшом огне на сковороде под крышкой) в течение 10-15 минут. Подавать с соусом и веточкой розмарина.

Карпатский банош по рецепту Григория Германа

Банош с брынзой и шкварками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Крупа кукурузная – 200 г

Сметана – 100 г

Вода – 300 г

Сало – 100 г

Брынза карпатская – 100 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Нагреть сковороду. Нарезать сало кубиком. На сковороде вытопить сало, до состояния шкварок. Готовые шкварки отбросить на бумажное полотенце. Вытопленный жир – в отдельную емкость. Растворить сметану в воде. Тщательно, но не всю. Пару ложек оставить про запас, если банош загустеет сверх меры. Довести до кипения. Постоянно перемешивая, добавить в воду кукурузную крупу. Заварить кашу. Уменьшить огонь до малого. Постоянно помешивая, доводим крупу до готовности. Если банош слишком разбух – развести ложку сметаны в 100 мл воды, и долить. Добавить половину брынзы, тщательно перемешать. Довести до вкуса.

Совет от Григория Германа: "Банош должен быть немного недосоленным. Выкладываем банош в тарелку. Сверху – оставшуюся брынзу и шкварки. Вот тут мы и доведем брынзой соль до нужной кондиции. Благодаря сметане – он кисловатый, это эффект, которого вы не добьетесь, если будете варить его на сливках. Сметана дает жирность, но основной обьем дает вода, поэтому он в меру жирный".

Белые грибы в сметане

Белые грибы в сметанном соусе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Белые грибы – 200 г

Картофель молодой – 5-7 шт

Укроп (зелень) – 1 пучок

Луковица – 1 шт

Сметана 10 % – 200 г

Муки пшеничная высшего сорта – 1 ст. л.

Растительное масло

Соль по вкусу

Перец белый молотый по вкусу

Способ приготовления:

Грибы хорошо вымыть и очистить. Порезать ломтиками. Обжарить мелко нашинкованный лук на растительном масле Добавить белые грибы и тушить на среднем огне 20-25 минут. При необходимости уменьшить огонь. Сметану выложить в миску, смешать с мукой. Хорошо взбить Молодой картофель по желанию очистить или сварить в кожуре. Посолить. Укроп мелко нашинковать. Горячий картофель немного смазать маслом и обвалять в нашинкованном укропе. Выложить на блюдо грибы, картофель и украсить зеленью.

Вареники со сливами от Даши Малаховой

Вареники на кефире со сливовой начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Кефир – 500 мл

Мука – 1 кг

Сода – 1 ч. л.

Сливы

Сливочное масло

Сметана

Сахар

Соль

Способ приготовления:

Подготовьте сливы: помойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кубиками. Соедините в большой миске кефир, по щепотке сахара, соли и соду. Добавьте к кефиру муку и замесите эластичное тесто. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности. Вырежьте из теста стеклянным стаканом небольшие кружки. В центр каждого кружка положите немного сливовой начинки и посыпьте сахаром. Сформируйте вареник, плотно защипнув края теста. Вскипятите в кастрюльке воду, подсолите и отварите вареники до готовности. Подавайте готовые вареники со сливочным маслом, сметаной и сахаром.

Напомним, ранее мы рассказывали об украинских блюдах, которые стоит попробовать каждому иностранцу. "Сегодня" также сообщали о самых полезных блюдах украинской кухни.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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