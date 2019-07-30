День чизкейка: ТОП-5 рецептов американского десерта

Национальный день чизкейка празднуют в США 30 июля

Настоящий чизкейк готовят из сливочного сыра Фото: Depositphotos

Национальный День чизкейка ежегодно отмечают в США 30 июля. Это идеальный повод, чтобы побаловать себя кусочком одного из любимых десертов Америки.

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Чизкейк – это пирог, который состоит из тонкой основы и нежной сырной начинки. Основа для него может быть сделана из теста, бисквита, крекеров или измельченного печенья. Начинка обычно готовится из мягкого сыра (в классичесом варианте – из сливочного сыра "Филадельфи"), сахара и яиц.

В чизкейк часто добавляют вкусовые и ароматические добавки: шоколад, ваниль, карамель, лимонную цедру, фрукты, ягоды. Некоторые рецепты включают даже тыкву и каштаны.

Чизкейки иногда украшают взбитыми сливками, свежими или консервированными фруктами, шоколадным сиропом, фруктовым соусом и орехами.

Малиновый чизкейк с лимоном в духовке

Малиновый чизкейк с лимоном Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2.5 часа

Ингредиенты:

200 г печенья

75 растопленного масла

600 г сливочного сыра

250 г сахара, можно светло-коричневого

150 г йогурта

3 средних яйца

Тертая цедра 2-х лимонов и сок 1-го

50 г муки

200 г малины

Сахарная пудра или миндальные лепестки

Способ приготовления:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Духовку разогреть до 120 С. Печенье раскрошить в мелкую крошку, добавить сливочное масло и перемешать. Утрамбовать в форму, застеленную бумагой. Поставить в холодильник, пока готовится начинка. Взбить сливочный сыр вместе с сахаром, добавить йогурт и яйца по одному. Перемешать. Затем добавить цедру, сок и муку, еще раз перемешать. Всыпать 2/3 промытой и нарезанной малины, перемешать. Вылить на печенье. Поставить в духовку на час, затем выключить и оставить еще на час. Остудить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на ночь. Украсить оставшейся малиной и обильно посыпать сахарной пудрой.

Шоколадный чизкейк без выпечки

Шоколадный чизкейк Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Для основы:

100 г сахарного печенья

50 г растопленного сливочного масла

Для начинки:

250 г маскарпоне

150 мл взбитых сливок

25 г сахарной пудры

2 ст. л. коньяка

100 г шоколада

2 ст. л. какао

Способ приготовления:

Печенье поломать, сложить в полиэтиленовый пакет и раскатать скалкой, чтобы получились мелкие крошки. Перемешать с растопленным маслом. Покрыть пищевой пленкой разъемную круглую форму диаметром 20-23 см. Утрамбовать тесто по дну формы и поставить в холодильник, пока готовится начинка. Перемешать венчиком маскарпоне, взбитые сливки и сахарную пудру. Добавить коньяк, столовую ложку какао и растопленный на водяной бане шоколад, хорошо перемешать. Поместить начинку на основу, разровнять сверху и накрыть пленкой. Поставить чизкейк в холодильник на ночь, перед подачей посыпать оставшимся какао.

Японский хлопковый чизкейк

Японский чизкейк Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты на форму диаметром 20 см:

250 г сливочного сыра

50 г сливочного масла комнатной температуры

150 г сахара

1-2 ч.л. ванильного сахара

100 мл молока

4 ст.л. муки

0,5 ч.л. разрыхлителя

2 ст.л. кукурузного крахмала

6 яиц

Лимонный сок и цедра

Щепотка соли

Способ приготовления:

Форму для выпечки смазать сливочным маслом и застелить пергаментной бумагой. Смешать в миске просеянную муку, крахмал и разрыхлитель. Отделить яичные желтки от белков. Белки взбить до пышной пены, добавить щепотку соли. Продолжая взбивать, постепенно всыпать сахар и ваниль. Затем взбить до появления устойчивых пиков. В отдельной глубокой миске соединить сливочный сыр, масло, желтки, молоко и немного лимонного сока и цедры. Перемешать венчиком. Помешивая, постепенно добавить сухие ингредиенты к творожной массе. Порциями добавить взбитые белки, аккуратно перемешивая лопаткой сверху вниз. Переложить тесто в форму. Отправить в разогретую до 150 С духовку на полтора часа и готовить, не открывая дверцу, чтобы чизкейк не опал. Проверить готовность чизкейка зубочисткой – он должна выходить из центра пирога сухой. Если чизкейк готов, выключить духовку и оставить дверцу приоткрытой примерно на полчаса, чтобы чизкейк постепенно остудился. Готовый десерт охладить до комнатной температуры и поставить в холодильник на ночь. Чизкейк можно украсить сахарной пудрой, взбитыми сливками, свежими ягодами или фруктами.

Совет: Чтобы поверхность чизкейка не треснула по время запекания, желательно готовить его на водяной бане. Если форма разъемная, дно следует плотно завернуть в несколько слоев фольги. Налить примерно 500 мл кипятка противень, где будет стоять емкость с чизкейком. Форма должна быть погружена в жидкость примерно на 2-3 см.

Простой черничный чизкейк в духовке

Чизкейк с черникой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Для основы:

200 г сахарного печенья

100 г сливочного масла

Для начинки:

500 г сливочного сыра

2 яйца

250 г черники

125 г сахара

150 г сметаны или взбитых сливок

Ваниль – по вкусу

Способ приготовления:

Печенье завернуть в полиэтиленовый пакет и размять в крошку с помощью скалки. Добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать. Форму застелить бумагой для выпечки и плотно утрамбовать смесь. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-10 минут. Венчиком взбить яйца, перемешать с сахаром, взбитыми сливками (или сметаной) и ванилью. Добавить сливочный сыр, хорошо перемешать. Всыпать чернику, еще раз перемешать. Замороженной чернике нужно дать оттаять и слить лишнюю жидкость. Вылить смесь на основу, убавить температуру до 160 градусов и запекать около часа. Готовый чизкейк должен слегка подрагивать в центре. Перед подачей десерт полностью остудить. Чизкейк можно дополнить шариком мороженого или черничным вареньем. А можно украсить взбитыми сливками и ягодами.

Чизкейк Нью-Йорк

Классический чизкейк Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Сливочный сыр или творог 9-15% жирности – 900 г

Сахар – 200 г

5 яиц

3 ст.л. (135 г) муки

100 мл жирных сливок для взбивания

1 ст. л. лимонной цедры

1 пакетик ванилина

280 г сахарного печенья

50 г сахара

110 г масла сливочного

Для топпинга:

240 мл сметаны

3 ст.л сахара

1/2 пакетика ванилина

Способ приготовления:

В чаше блендера измельчить печенье, добавить сахар и растопленное сливочное масло. Выложить полученную массу в форму 23-24 см, застеленную пергаментом и разровнять. Поставить в холодильник на 30 минут. Если у вас сливочный сыр, соедините его с помощью миксера с сахаром и мукой, перемешивая не более 2 минут. Если же творог, используйте для этого фудпроцессор или блендер с чашей, пока не получите однородную массу без комочков. Затем в полученную массу, продолжая перемешивать, добавьте яйца по одному, перемешивая не более 30 секунд. Затем добавить отдельно взбитые сливки и ваниль с цедрой. Соединить лопаткой до однородности. Достать нижний корж из холодильника и вылить сырную массу сверху. Слегка постучать формой по поверхности стола вверх-вниз, но не из стороны в сторону. Поставить в разогретую до 180 градусов на 15 минут, затем уменьшить температуру до 120 градусов и выпекать еще 60-90 минут. Сметану, сахар и ваниль соединить и вылить на приготовленный и горячий чизкейк. Поставить в духовку еще на 15 минут. После того, как достанете из духовки, проведите тыльной стороной ножа между формой и чизкейком, доходя до дна формы. Это нужно, чтобы после остывания он сохранил идеальную форму сверху.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить клубничный чизкейк в духовке. "Сегодня" также делились рецептом быстрого чизкейка с малиновым вареньем.

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