День чизкейка: ТОП-5 рецептов американского десерта
Национальный день чизкейка празднуют в США 30 июля
Национальный День чизкейка ежегодно отмечают в США 30 июля. Это идеальный повод, чтобы побаловать себя кусочком одного из любимых десертов Америки.
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Чизкейк – это пирог, который состоит из тонкой основы и нежной сырной начинки. Основа для него может быть сделана из теста, бисквита, крекеров или измельченного печенья. Начинка обычно готовится из мягкого сыра (в классичесом варианте – из сливочного сыра "Филадельфи"), сахара и яиц.
В чизкейк часто добавляют вкусовые и ароматические добавки: шоколад, ваниль, карамель, лимонную цедру, фрукты, ягоды. Некоторые рецепты включают даже тыкву и каштаны.
Чизкейки иногда украшают взбитыми сливками, свежими или консервированными фруктами, шоколадным сиропом, фруктовым соусом и орехами.
Малиновый чизкейк с лимоном в духовке
Время приготовления:
- 2.5 часа
Ингредиенты:
- 200 г печенья
- 75 растопленного масла
- 600 г сливочного сыра
- 250 г сахара, можно светло-коричневого
- 150 г йогурта
- 3 средних яйца
- Тертая цедра 2-х лимонов и сок 1-го
- 50 г муки
- 200 г малины
- Сахарная пудра или миндальные лепестки
Способ приготовления:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Духовку разогреть до 120 С.
- Печенье раскрошить в мелкую крошку, добавить сливочное масло и перемешать. Утрамбовать в форму, застеленную бумагой. Поставить в холодильник, пока готовится начинка.
- Взбить сливочный сыр вместе с сахаром, добавить йогурт и яйца по одному. Перемешать. Затем добавить цедру, сок и муку, еще раз перемешать. Всыпать 2/3 промытой и нарезанной малины, перемешать. Вылить на печенье.
- Поставить в духовку на час, затем выключить и оставить еще на час. Остудить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на ночь.
- Украсить оставшейся малиной и обильно посыпать сахарной пудрой.
Шоколадный чизкейк без выпечки
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
Для основы:
- 100 г сахарного печенья
- 50 г растопленного сливочного масла
Для начинки:
- 250 г маскарпоне
- 150 мл взбитых сливок
- 25 г сахарной пудры
- 2 ст. л. коньяка
- 100 г шоколада
- 2 ст. л. какао
Способ приготовления:
- Печенье поломать, сложить в полиэтиленовый пакет и раскатать скалкой, чтобы получились мелкие крошки. Перемешать с растопленным маслом.
- Покрыть пищевой пленкой разъемную круглую форму диаметром 20-23 см. Утрамбовать тесто по дну формы и поставить в холодильник, пока готовится начинка.
- Перемешать венчиком маскарпоне, взбитые сливки и сахарную пудру. Добавить коньяк, столовую ложку какао и растопленный на водяной бане шоколад, хорошо перемешать.
- Поместить начинку на основу, разровнять сверху и накрыть пленкой. Поставить чизкейк в холодильник на ночь, перед подачей посыпать оставшимся какао.
Японский хлопковый чизкейк
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты на форму диаметром 20 см:
- 250 г сливочного сыра
- 50 г сливочного масла комнатной температуры
- 150 г сахара
- 1-2 ч.л. ванильного сахара
- 100 мл молока
- 4 ст.л. муки
- 0,5 ч.л. разрыхлителя
- 2 ст.л. кукурузного крахмала
- 6 яиц
- Лимонный сок и цедра
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Форму для выпечки смазать сливочным маслом и застелить пергаментной бумагой.
- Смешать в миске просеянную муку, крахмал и разрыхлитель.
- Отделить яичные желтки от белков.
- Белки взбить до пышной пены, добавить щепотку соли. Продолжая взбивать, постепенно всыпать сахар и ваниль. Затем взбить до появления устойчивых пиков.
- В отдельной глубокой миске соединить сливочный сыр, масло, желтки, молоко и немного лимонного сока и цедры. Перемешать венчиком.
- Помешивая, постепенно добавить сухие ингредиенты к творожной массе.
- Порциями добавить взбитые белки, аккуратно перемешивая лопаткой сверху вниз. Переложить тесто в форму.
- Отправить в разогретую до 150 С духовку на полтора часа и готовить, не открывая дверцу, чтобы чизкейк не опал.
- Проверить готовность чизкейка зубочисткой – он должна выходить из центра пирога сухой. Если чизкейк готов, выключить духовку и оставить дверцу приоткрытой примерно на полчаса, чтобы чизкейк постепенно остудился.
- Готовый десерт охладить до комнатной температуры и поставить в холодильник на ночь.
- Чизкейк можно украсить сахарной пудрой, взбитыми сливками, свежими ягодами или фруктами.
Совет: Чтобы поверхность чизкейка не треснула по время запекания, желательно готовить его на водяной бане. Если форма разъемная, дно следует плотно завернуть в несколько слоев фольги. Налить примерно 500 мл кипятка противень, где будет стоять емкость с чизкейком. Форма должна быть погружена в жидкость примерно на 2-3 см.
Простой черничный чизкейк в духовке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
Для основы:
- 200 г сахарного печенья
- 100 г сливочного масла
Для начинки:
- 500 г сливочного сыра
- 2 яйца
- 250 г черники
- 125 г сахара
- 150 г сметаны или взбитых сливок
- Ваниль – по вкусу
Способ приготовления:
- Печенье завернуть в полиэтиленовый пакет и размять в крошку с помощью скалки. Добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.
- Форму застелить бумагой для выпечки и плотно утрамбовать смесь. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-10 минут.
- Венчиком взбить яйца, перемешать с сахаром, взбитыми сливками (или сметаной) и ванилью. Добавить сливочный сыр, хорошо перемешать. Всыпать чернику, еще раз перемешать. Замороженной чернике нужно дать оттаять и слить лишнюю жидкость.
- Вылить смесь на основу, убавить температуру до 160 градусов и запекать около часа. Готовый чизкейк должен слегка подрагивать в центре.
- Перед подачей десерт полностью остудить. Чизкейк можно дополнить шариком мороженого или черничным вареньем. А можно украсить взбитыми сливками и ягодами.
Чизкейк Нью-Йорк
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- Сливочный сыр или творог 9-15% жирности – 900 г
- Сахар – 200 г
- 5 яиц
- 3 ст.л. (135 г) муки
- 100 мл жирных сливок для взбивания
- 1 ст. л. лимонной цедры
- 1 пакетик ванилина
- 280 г сахарного печенья
- 50 г сахара
- 110 г масла сливочного
Для топпинга:
- 240 мл сметаны
- 3 ст.л сахара
- 1/2 пакетика ванилина
Способ приготовления:
- В чаше блендера измельчить печенье, добавить сахар и растопленное сливочное масло.
- Выложить полученную массу в форму 23-24 см, застеленную пергаментом и разровнять. Поставить в холодильник на 30 минут.
- Если у вас сливочный сыр, соедините его с помощью миксера с сахаром и мукой, перемешивая не более 2 минут. Если же творог, используйте для этого фудпроцессор или блендер с чашей, пока не получите однородную массу без комочков.
- Затем в полученную массу, продолжая перемешивать, добавьте яйца по одному, перемешивая не более 30 секунд. Затем добавить отдельно взбитые сливки и ваниль с цедрой. Соединить лопаткой до однородности.
- Достать нижний корж из холодильника и вылить сырную массу сверху. Слегка постучать формой по поверхности стола вверх-вниз, но не из стороны в сторону.
- Поставить в разогретую до 180 градусов на 15 минут, затем уменьшить температуру до 120 градусов и выпекать еще 60-90 минут.
- Сметану, сахар и ваниль соединить и вылить на приготовленный и горячий чизкейк. Поставить в духовку еще на 15 минут.
- После того, как достанете из духовки, проведите тыльной стороной ножа между формой и чизкейком, доходя до дна формы. Это нужно, чтобы после остывания он сохранил идеальную форму сверху.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить клубничный чизкейк в духовке. "Сегодня" также делились рецептом быстрого чизкейка с малиновым вареньем.
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