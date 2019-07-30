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День чизкейка: ТОП-5 рецептов американского десерта

Национальный день чизкейка празднуют в США 30 июля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Настоящий чизкейк готовят из сливочного сыра
Настоящий чизкейк готовят из сливочного сыра
Фото: Depositphotos

Национальный День чизкейка ежегодно отмечают в США 30 июля. Это идеальный повод, чтобы побаловать себя кусочком одного из любимых десертов Америки. 

Смотрите видео, полезные ли торты на заказ:

Чизкейк – это пирог, который состоит из тонкой основы и нежной сырной начинки. Основа для него может быть сделана из теста, бисквита, крекеров или измельченного печенья. Начинка обычно готовится из мягкого сыра (в классичесом варианте – из сливочного сыра "Филадельфи"), сахара и яиц.

В чизкейк часто добавляют вкусовые и ароматические добавки: шоколад, ваниль, карамель, лимонную цедру, фрукты, ягоды. Некоторые рецепты включают даже тыкву и каштаны.

Чизкейки иногда украшают взбитыми сливками, свежими или консервированными фруктами, шоколадным сиропом, фруктовым соусом и орехами.

Малиновый чизкейк с лимоном в духовке

Малиновый чизкейк с лимоном
Малиновый чизкейк с лимоном
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2.5 часа

Ингредиенты:

  • 200 г печенья
  • 75 растопленного масла
  • 600 г сливочного сыра
  • 250 г сахара, можно светло-коричневого
  • 150 г йогурта
  • 3 средних яйца
  • Тертая цедра 2-х лимонов и сок 1-го
  • 50 г муки
  • 200 г малины
  • Сахарная пудра или миндальные лепестки

Способ приготовления:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  1. Духовку разогреть до 120 С.
  2. Печенье раскрошить в мелкую крошку, добавить сливочное масло и перемешать. Утрамбовать в форму, застеленную бумагой. Поставить в холодильник, пока готовится начинка.
  3. Взбить сливочный сыр вместе с сахаром, добавить йогурт и яйца по одному. Перемешать. Затем добавить цедру, сок и муку, еще раз перемешать. Всыпать 2/3 промытой и нарезанной малины, перемешать. Вылить на печенье.
  4. Поставить в духовку на час, затем выключить и оставить еще на час. Остудить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на ночь.
  5. Украсить оставшейся малиной и обильно посыпать сахарной пудрой.

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Шоколадный чизкейк без выпечки

Шоколадный чизкейк
Шоколадный чизкейк
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

Для основы:

  • 100 г сахарного печенья
  • 50 г растопленного сливочного масла

Для начинки:

  • 250 г маскарпоне
  • 150 мл взбитых сливок
  • 25 г сахарной пудры
  • 2 ст. л. коньяка
  • 100 г шоколада
  • 2 ст. л. какао

Способ приготовления:

  1. Печенье поломать, сложить в полиэтиленовый пакет и раскатать скалкой, чтобы получились мелкие крошки. Перемешать с растопленным маслом.
  2. Покрыть пищевой пленкой разъемную круглую форму диаметром 20-23 см. Утрамбовать тесто по дну формы и поставить в холодильник, пока готовится начинка.
  3. Перемешать венчиком маскарпоне, взбитые сливки и сахарную пудру. Добавить коньяк, столовую ложку какао и растопленный на водяной бане шоколад, хорошо перемешать.
  4. Поместить начинку на основу, разровнять сверху и накрыть пленкой. Поставить чизкейк в холодильник на ночь, перед подачей посыпать оставшимся какао.

Японский хлопковый чизкейк

Японский чизкейк
Японский чизкейк
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты на форму диаметром 20 см:

  • 250 г сливочного сыра
  • 50 г сливочного масла комнатной температуры
  • 150 г сахара
  • 1-2 ч.л. ванильного сахара
  • 100 мл молока
  • 4 ст.л. муки
  • 0,5 ч.л. разрыхлителя
  • 2 ст.л. кукурузного крахмала
  • 6 яиц
  • Лимонный сок и цедра
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и застелить пергаментной бумагой. 
  2. Смешать в миске просеянную муку, крахмал и разрыхлитель.
  3. Отделить яичные желтки от белков.
  4. Белки взбить до пышной пены, добавить щепотку соли. Продолжая взбивать, постепенно всыпать сахар и ваниль. Затем взбить до появления устойчивых пиков.
  5. В отдельной глубокой миске соединить сливочный сыр, масло, желтки, молоко и немного лимонного сока и цедры. Перемешать венчиком.
  6. Помешивая, постепенно добавить сухие ингредиенты к творожной массе.
  7. Порциями добавить взбитые белки, аккуратно перемешивая лопаткой сверху вниз. Переложить тесто в форму.
  8. Отправить в разогретую до 150 С духовку на полтора часа и готовить, не открывая дверцу, чтобы чизкейк не опал.
  9. Проверить готовность чизкейка зубочисткой – он должна выходить из центра пирога сухой. Если чизкейк готов, выключить духовку и оставить дверцу приоткрытой примерно на полчаса, чтобы чизкейк постепенно остудился.
  10. Готовый десерт охладить до комнатной температуры и поставить в холодильник на ночь.
  11. Чизкейк можно украсить сахарной пудрой, взбитыми сливками, свежими ягодами или фруктами.

Совет: Чтобы поверхность чизкейка не треснула по время запекания, желательно готовить его на водяной бане. Если форма разъемная, дно следует плотно завернуть в несколько слоев фольги. Налить примерно 500 мл кипятка противень, где будет стоять емкость с чизкейком. Форма должна быть погружена в жидкость примерно на 2-3 см.

Простой черничный чизкейк в духовке

Чизкейк с черникой
Чизкейк с черникой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

Для основы:

  • 200 г сахарного печенья
  • 100 г сливочного масла

Для начинки:

  • 500 г сливочного сыра
  • 2 яйца
  • 250 г черники
  • 125 г сахара
  • 150 г сметаны или взбитых сливок
  • Ваниль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Печенье завернуть в полиэтиленовый пакет и размять в крошку с помощью скалки. Добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.
  2. Форму застелить бумагой для выпечки и плотно утрамбовать смесь. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-10 минут.
  3. Венчиком взбить яйца, перемешать с сахаром, взбитыми сливками (или сметаной) и ванилью. Добавить сливочный сыр, хорошо перемешать. Всыпать чернику, еще раз перемешать. Замороженной чернике нужно дать оттаять и слить лишнюю жидкость.
  4. Вылить смесь на основу, убавить температуру до 160 градусов и запекать около часа. Готовый чизкейк должен слегка подрагивать в центре. 
  5. Перед подачей десерт полностью остудить. Чизкейк можно дополнить шариком мороженого или черничным вареньем. А можно украсить взбитыми сливками и ягодами.

Чизкейк Нью-Йорк

Классический чизкейк
Классический чизкейк
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • Сливочный сыр или творог 9-15% жирности – 900 г
  • Сахар – 200 г
  • 5 яиц
  • 3 ст.л. (135 г) муки
  • 100 мл жирных сливок для взбивания
  • 1 ст. л. лимонной цедры
  • 1 пакетик ванилина
  • 280 г сахарного печенья
  • 50 г сахара
  • 110 г масла сливочного

Для топпинга:

  • 240 мл сметаны
  • 3 ст.л сахара 
  • 1/2 пакетика ванилина

Способ приготовления:

  1. В чаше блендера измельчить печенье, добавить сахар и растопленное сливочное масло.
  2. Выложить полученную массу в форму 23-24 см, застеленную пергаментом и разровнять. Поставить в холодильник на 30 минут.
  3. Если у вас сливочный сыр, соедините его с помощью миксера с сахаром и мукой, перемешивая не более 2 минут. Если же творог, используйте для этого фудпроцессор или блендер с чашей, пока не получите однородную массу без комочков.
  4. Затем в полученную массу, продолжая перемешивать, добавьте яйца по одному, перемешивая не более 30 секунд. Затем добавить отдельно взбитые сливки и ваниль с цедрой. Соединить лопаткой до однородности.
  5. Достать нижний корж из холодильника и вылить сырную массу сверху. Слегка постучать формой по поверхности стола вверх-вниз, но не из стороны в сторону.
  6. Поставить в разогретую до 180 градусов на 15 минут, затем уменьшить температуру до 120 градусов и выпекать еще 60-90 минут.
  7. Сметану, сахар и ваниль соединить и вылить на приготовленный и горячий чизкейк. Поставить в духовку еще на 15 минут.
  8. После того, как достанете из духовки, проведите тыльной стороной ножа между формой и чизкейком, доходя до дна формы. Это нужно, чтобы после остывания он сохранил идеальную форму сверху.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить клубничный чизкейк в духовке. "Сегодня" также делились рецептом быстрого чизкейка с малиновым вареньем.

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Источник: Сегодня
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