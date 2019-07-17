День хот-дога: как выбрать качественную булку с сосиской

Национальный день хот-дога 2019 отмечают в США 17 июля

Сосиска в булке, и все это полито соусами. Чаще всего эту уличную еду покупают на заправках и киосках. Но как купить качественный фастфуд? Журналисты "Сегодня" приобрели два хот-дога – на заправке и в киоске.

Качественный хот-дог стоит от 50 грн Фото: freepik.com

Аппетитная сосиска в булочке с заправки на самом деле не такая уж и съедобная, говорит пищевой эксперт Елена Сидоренко. Сосиска неоднородной структуры и суховата. К тому же, еще и с крахмалом – это показал тест с йодом. Плоха и сама булка, потому что тянется, как резина. Такая, рассказывает пищевой эксперт, пользы для желудка не принесет, только будет долго перевариваться.

Хот-дог из киоска разочаровал еще больше. Булка просто развалилась в руке, и это из-за того, что она с большим количеством разрыхлителя. А сама сосиска оказалась очень низкого качества. Если употреблять такую уличную еду каждый день, то проблем с ЖКТ не избежать. Так что же есть?

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Идеальный хот-дог – это хот-дог по классическому рецепту, говорит шеф-повар Сергей Шелестов. Он состоит из молочной булки, качественной молочной сосиски и трех соусов – кетчупа, горчицы и майонеза. Нередко классический рецепт дополняют, и для вкуса на выбор добавляют овощи, зелень или консервированную кукурузу.

Иногда продавцы предлагают заменить майонез соусами на основе яйца, но лучше отказаться. Не советуют эксперты покупать и хот-доги из замороженных булок, так же, как и с сосиской. Ее должны жарить при вас. Стоит обратить внимание на документацию на все ингредиенты, которые используются для приготовления блюда. Там должен быть указан их состав.

Цена также имеет значение. В среднем, классический хот-дог из качественных продуктов будет стоит около 50 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно жарить сосиски на гриле. "Сегодня" также делились рецептом домашнего бургера.

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