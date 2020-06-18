Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День пикника: история и традиции праздника

Сегодня, 13:05

У пикника даже есть свои правила

Международный день пикника-2020 отмечают 18 июня. Для кого-то пикник – это отдых, для кого-то – лучший способ празднования, а кто-то любит пикники из-за вкусной еды. Но еще XVIII веке, в Европе, где и появилось понятие пикника, такой выезд на природу был настоящим светским мероприятием.

Перед тем как устроить пикник, богатые семьи продумывали меню блюд и напитков, выбирали красивую лужайку, женщины шили для себя лучшие наряды, а главное – все по строгим правилам этикета.

Читайте также:
Пикник с пользой для здоровья: ТОП продуктов для отдыха на природе

Правило 1: сидеть на скатерти, где разложена еда, нельзя. На настоящих пикниках сидят просто на траве.

Правило 2:на пикнике не может быть горячей еды, только холодные закуски, прохладительные напитки и фрукты.

Правило 3: у пикника не может быть другого повода, кроме хорошей погоды. Празднование на природе – это уже не пикник.

Так считают англичане, а именно они придумали клетчатую скатерть и корзинку для пикника. Но в Украину такое понятие как пикник, пришло уже в советские времена, и не в виде светского мероприятия. Впервые такой вариант отдыха прорекламировали в фильме "Москва слезам не верит". С тех пор семьи, компании друзей и влюбленные пары с началом тепла выбираются на лужайки, берут с собой одеяла и корзинки с лакомствами.

Клетчатую скатерть и корзинку придумали англичане
Клетчатую скатерть и корзинку придумали англичане
Фото: freepik.com

А чтобы поездка на природу была идеальной, кроме еды, обязательно захватите с собой на пикник еще несколько вещей: игры, аптечку и дезинфекторы для рук. Строгих правил здесь нет, только рекомендации, ведь пикник – это настоящий летний отдых.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с редисом для пикника.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Салаты для летнего пикника: ТОП-5 рецептов Идея для пикника: фаршированный багет в итальянском стиле Как правильно готовить сосиски на гриле: два простых способа Рецепт для пикника: сэндвичи с запеченной курицей, сыром и овощами
пикник традиции праздник еды
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити

Популярные статьи

Сегодня, 11:53Events

Ретроградные планеты-2020: даты и влияние

Вчера, 11:30Events

День медика-2020 в Украине: когда празднуем

Вчера, 10:28Fun

Подружились: пес поиграл с дельфином на побережье в Крыму, видео

16 июняСтиль

Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб этим летом

16 июняШоу-бизнес

Участнице "Мисс Вселенная" ампутировали ногу: фото до и после операции

16 июняСтиль

С чем носить кожаную юбку: идеи на каждый день с фото

16 июняWellness

Сколько воды нужно пить в день на самом деле

16 июняEvents

Выходные на День Конституции Украины-2020: как и сколько отдыхаем

16 июняFun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

16 июняTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

16 июняFun

Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина дома

16 июняFood

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

15 июняСтиль

Яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона

15 июняFood

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

15 июняTravel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

15 июняTravel

Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран

Новости партнеров

Имена женщин, которые становятся плохими женами
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Виновный в смертельной аварии Ефремов пытался покончить с собой?
Виновный в смертельной аварии Ефремов пытался покончить с собой?
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Трагедия в жизни Евгения Моргунова: что стало с его детьми
Трагедия в жизни Евгения Моргунова: что стало с его детьми
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Як виглядали молоді Пугачова, Корольова, Данилко та інші зірки
Як виглядали молоді Пугачова, Корольова, Данилко та інші зірки

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять