День пикника: история и традиции праздника

У пикника даже есть свои правила

Международный день пикника-2020 отмечают 18 июня. Для кого-то пикник – это отдых, для кого-то – лучший способ празднования, а кто-то любит пикники из-за вкусной еды. Но еще XVIII веке, в Европе, где и появилось понятие пикника, такой выезд на природу был настоящим светским мероприятием.

Перед тем как устроить пикник, богатые семьи продумывали меню блюд и напитков, выбирали красивую лужайку, женщины шили для себя лучшие наряды, а главное – все по строгим правилам этикета.

Правило 1: сидеть на скатерти, где разложена еда, нельзя. На настоящих пикниках сидят просто на траве.

Правило 2:на пикнике не может быть горячей еды, только холодные закуски, прохладительные напитки и фрукты.

Правило 3: у пикника не может быть другого повода, кроме хорошей погоды. Празднование на природе – это уже не пикник.

Так считают англичане, а именно они придумали клетчатую скатерть и корзинку для пикника. Но в Украину такое понятие как пикник, пришло уже в советские времена, и не в виде светского мероприятия. Впервые такой вариант отдыха прорекламировали в фильме "Москва слезам не верит". С тех пор семьи, компании друзей и влюбленные пары с началом тепла выбираются на лужайки, берут с собой одеяла и корзинки с лакомствами.

Клетчатую скатерть и корзинку придумали англичане Фото: freepik.com

А чтобы поездка на природу была идеальной, кроме еды, обязательно захватите с собой на пикник еще несколько вещей: игры, аптечку и дезинфекторы для рук. Строгих правил здесь нет, только рекомендации, ведь пикник – это настоящий летний отдых.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с редисом для пикника.

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