День рождения Гарри Поттера: ТОП-17 блюд из волшебного мира

Еда и напитки мира волшебников

Гарри Поттер любил тыквенный сок и пирог с почками Фото: Pinterest.com

Гарри Поттер, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг, родился 31 июля 1980 года. В честь дня рождения "мальчика, который выжил", мы расскажем о главных блюдах волшебного мира.

Твердокаменные кексы от Хагрида

Твердокаменные кексы Фото: bustle.com

Хагрид – не самый лучший кулинар, но твердокаменные кексы – одно из худших его блюд. Эти кексы настолько твердые, что их невозможно откусить, не сломав зубы.

Кислотные леденцы

Кислотные леденцы Фото: bustle.com

Эти опасные конфеты из "Сладкого королевства" могут прожечь дырку в языке, что, вероятно, снизит вашу способность наслаждаться сладким.

"Тараканьи" усы

Тараканы в глазури Фото: bustle.com

Еще один сомнительный десерт из "Сладкого королевства", ведь их главный ингредиент – настоящие тараканы.

Конфеты "Берти Боттс"

Драже с разными вкусами Фото: bustle.com

Вы можете встретить конфеты со вкусом шоколада, перечной мяты, апельсина или ириски. Но вам также могут попасться драже со вкусом рвоты, черного перца, грязи, корма для собак или ушной серы.

Фиалковый пудинг от тети Петуньи

Пудинг с фиалками Фото: bustle.com

Петуния Дурсль приготовила пудинг для званых гостей – четы Мейсонов, с которыми Вернон Дурсль собирался заключить крупную сделку. Но потрясающий десерт от тети Гарри Поттера, щедро украшенный взбитыми сливками и засахаренными фиалками, так никто и не попробовал – он был бесславно уничтожен домовым эльфом Добби.

Тыквенное печенье

Печенье с тыквенной начинкой Фото: bustle.com

Тыквенное печенье – традиционная сладкая выпечка волшебников. Оно продается в Хогвартс-экспрессе и в "Сладком королевстве".

Сливочное пиво

Сливочное пиво Фото: Tastemade

Очень популярный среди волшебников слабоалкогольный напиток. В Хогсмиде лучшее сливочное пиво делают в пабе "Три метлы". Также его продают в трактире "Кабанья голова", хотя тамошние посетители предпочитают напитки покрепче.

Сэндвичи с говядиной от Молли Уизли

Бутерброды с копченой говядиной Фото: bustle.com

И хотя мама Рона очень хорошо готовила, эти сэндвичи мальчик ненавидел. "Она всегда забывает, что я не люблю копченую говядину. Мясо сухое, и соуса никакого нет", – рассказал Рон Гарри.

Шоколадные лягушки

Шоколадные лягушки Фото: bustle.com

Это самые распространенные в мире магов сладости, сделанные в виде шоколадной фигурки лягушки. Их обязательным атрибутом является вкладыш, на котором есть портрет и краткие биографические данные различных знаменитых волшебников.

Буйабес

Суп из морепродуктов Фото: bustle.com

В книге "Гарри Поттер и Кубок огня" Гермиона знакомит Рона с этим французским блюдом из морепродуктов. Мальчик отказывается его пробовать, посчитав неаппетитным. Но если буйабес достаточно хорош для надменной французской красавицы Флер Делакур, то просто не может быть невкусным.

Сдобные котелки

Сдобные котелки Фото: bustle.com

Гарри поделился ими с Роном во время своей первой поездки на Хогвартс-экспрессе. Юный волшебник испытывал очень приятное чувство, сидя напротив Уизли и вместе с ним поедая сладости.

Пирог с говядиной и почками

Пирог с говядиной и почками Фото: bustle.com

Это классическое блюдо английской кухни присутствует практически на всех школьных пирах. Кроме этого, для Гарри его готовил эльф Кикимер.

Шоколад от профессора Люпина

Шоколад поднимает настроение даже в волшебном мире Фото: bustle.com

Он был не только вкусным, но и помогал Гарри Поттеру восстанавливаться после встреч с дементорами.

Забастовочные завтраки от Фреда и Джорджа

Блевательные батончики Фото: bustle.com

Блевательные батончики, кровопролитные конфеты, обморочные орешки, канареечные помадки, ириски "Гиперъязычки" и лихорадочные леденцы – все они характеризовались близнецами, как "сладости, от которых заболеваешь". В забастовочных завтраках Фред и Джордж использовали яд докси или кусачих фей.

"Лимонный шербет"

Лимонные шипучки Фото: bustle.com

"Лимонный шербет" – лимонная карамель с начинкой из шипучего, сладкого порошка. Эту магловскую сладость очень любил Альбус Дамблдор. Профессор даже использовал название леденцов как пароль для входа в свой кабинет.

Пирог с патокой

Пирог с патокой Фото: bustle.com

Этот пирог из песочного теста и светлой патоки – любимый десерт Гарри Поттера. Он подается как горячим, так и холодным, со взбитыми сливками, мороженым или заварным кремом.

Именинный торт от Хагрида

Именинный торт Гарри Фото: bustle.com

Большой и липкий шоколадный торт, на которым зелеными буквами было написано: "С днем рождения, Гарри!". Хагрид подарил этот торт Гарри на одиннадцатилетие, когда мальчик узнал, что он – волшебник.

Напомним, Мстителей и героев поттерианы хотят "скрестить" в новом фильме. А покойному Алану Рикману не понравилась его роль во второй части "Гарри Поттера".

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