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День святого Патрика 2019: рецепт печенья "Трилистник"

В Ирландии существует традиция прикреплять к одежде трилистник, символизирующий крест

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Печенье "Трилистник"
Печенье "Трилистник"
Фото: Pixabay

17 марта в Ирландии отмечают День святого Патрика. Его главным символом считается трилистник. По легенде, святой Патрик именно с помощью трехлистного клевера объяснял людям понятие Святой Троицы. Мы расскажем, как приготовить праздничное печенье в виде этого растения.

Печенье "Трилистник"

Ингредиенты:

  • 1 чашка сливочного масла
  • 2 чашки сахара
  • 3 яйца
  • 1 ч.л. ванилина
  • 3,5 чашки муки
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. разрыхлителя

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Рецепт приготовления:

  1. Размягченное масло и сахар взбить до посветления.
  2. Добавить яйца и ваниль.
  3. Всыпать просеянную муку, разрыхлитель и соль.
  4. Тщательно все перемешать и замесить тесто. Разделить на 4-5 частей и завернуть в пленку.
  5. Поставить в холодильник на несколько часов или ночь.
  6. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной около 0,5 см. Вырезать печенье с помощью специальных формочек или трафарета.
  7. Выпекать при 180-200 С в течение 12-15 минут на смазанном маслом противне. Поверхность должна быть лишь слегка золотистой.
  8. Полностью охладить печенье, а затем покрыть белковой глазурью с добавлением зеленого пищевого красителя.

Совет: чтобы покрыть печенье глазурью, взбейте половину яичного белка в крепкую пену (до появления пиков). Добавьте 55 г сахарной пудры и взбивайте дальше, до полной гладкости. Всыпьте еще 55 г пудры и перемешайте. Дайте постоять 10 минут. Переложите глазурь в пакет, отрежьте маленький кончик и украсьте готовую выпечку. Такую глазурь нельзя долго хранить, ее нужно использовать в день приготовления.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить зеленое пиво в честь Дня святого Патрика. Мы также делились рецептами традиционных ирландских блюд.

Cмотрите видео, как приготовить английские сконы с изюмом:

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печенье день святого патрика
Источник: Сегодня
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