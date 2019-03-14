День святого Патрика 2019: рецепт печенья "Трилистник"
В Ирландии существует традиция прикреплять к одежде трилистник, символизирующий крест
17 марта в Ирландии отмечают День святого Патрика. Его главным символом считается трилистник. По легенде, святой Патрик именно с помощью трехлистного клевера объяснял людям понятие Святой Троицы. Мы расскажем, как приготовить праздничное печенье в виде этого растения.
Печенье "Трилистник"
Ингредиенты:
- 1 чашка сливочного масла
- 2 чашки сахара
- 3 яйца
- 1 ч.л. ванилина
- 3,5 чашки муки
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. разрыхлителя
Рецепт приготовления:
- Размягченное масло и сахар взбить до посветления.
- Добавить яйца и ваниль.
- Всыпать просеянную муку, разрыхлитель и соль.
- Тщательно все перемешать и замесить тесто. Разделить на 4-5 частей и завернуть в пленку.
- Поставить в холодильник на несколько часов или ночь.
- Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной около 0,5 см. Вырезать печенье с помощью специальных формочек или трафарета.
- Выпекать при 180-200 С в течение 12-15 минут на смазанном маслом противне. Поверхность должна быть лишь слегка золотистой.
- Полностью охладить печенье, а затем покрыть белковой глазурью с добавлением зеленого пищевого красителя.
Совет: чтобы покрыть печенье глазурью, взбейте половину яичного белка в крепкую пену (до появления пиков). Добавьте 55 г сахарной пудры и взбивайте дальше, до полной гладкости. Всыпьте еще 55 г пудры и перемешайте. Дайте постоять 10 минут. Переложите глазурь в пакет, отрежьте маленький кончик и украсьте готовую выпечку. Такую глазурь нельзя долго хранить, ее нужно использовать в день приготовления.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить зеленое пиво в честь Дня святого Патрика. Мы также делились рецептами традиционных ирландских блюд.
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