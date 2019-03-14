День святого Патрика 2019: рецепт печенья "Трилистник"

В Ирландии существует традиция прикреплять к одежде трилистник, символизирующий крест

Печенье "Трилистник" Фото: Pixabay

17 марта в Ирландии отмечают День святого Патрика. Его главным символом считается трилистник. По легенде, святой Патрик именно с помощью трехлистного клевера объяснял людям понятие Святой Троицы. Мы расскажем, как приготовить праздничное печенье в виде этого растения.

Печенье "Трилистник"

Ингредиенты:

1 чашка сливочного масла

2 чашки сахара

3 яйца

1 ч.л. ванилина

3,5 чашки муки

1 ч.л. соли

1 ч.л. разрыхлителя

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Рецепт приготовления:

Размягченное масло и сахар взбить до посветления. Добавить яйца и ваниль. Всыпать просеянную муку, разрыхлитель и соль. Тщательно все перемешать и замесить тесто. Разделить на 4-5 частей и завернуть в пленку. Поставить в холодильник на несколько часов или ночь. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной около 0,5 см. Вырезать печенье с помощью специальных формочек или трафарета. Выпекать при 180-200 С в течение 12-15 минут на смазанном маслом противне. Поверхность должна быть лишь слегка золотистой. Полностью охладить печенье, а затем покрыть белковой глазурью с добавлением зеленого пищевого красителя.

Совет: чтобы покрыть печенье глазурью, взбейте половину яичного белка в крепкую пену (до появления пиков). Добавьте 55 г сахарной пудры и взбивайте дальше, до полной гладкости. Всыпьте еще 55 г пудры и перемешайте. Дайте постоять 10 минут. Переложите глазурь в пакет, отрежьте маленький кончик и украсьте готовую выпечку. Такую глазурь нельзя долго хранить, ее нужно использовать в день приготовления.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить зеленое пиво в честь Дня святого Патрика. Мы также делились рецептами традиционных ирландских блюд.

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